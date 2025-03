Trump fait panpan cucul à Zélinsky devant tout le monde ! vidéo 37 »

94 Views

Le résumé de France 3 Auvergne Le 28 février 2025 vers 19h45 Cliquer sur l’image pour voir la vidéo Je vous mets aussi la version de France 2 où l’on apprend que tout fut annulé : la conférence commune entre Zélinsky et Trump, la signature de l’accord et le soutien des USA à l’Ukraine. ET où l’on voit la réaction idiote de Macron. Je vous mets le développement fait en direct par LCI qui est très amusant, et que j’ai intitulé : « Zélinsky aurait pas dû faire un sniff de coke avant la rencontre » (vidéo de 55’52). Et la version franceinfo des mêmes événements (1h09). Et la vidéo Forbes de l’entretion au complet entre Trump et Zélinsky (VO ST fr, es, de, en ; 49’27) Et l’intervention de Trump auprès des journalistes après sont altercation avec Zélinsky (VOSTFR 5’31) Et l’interprétation de xavier Moreau de Stratpol (7’59) Pour voir les vidéos et peut-être les commenter, cliquer ci-dessous : https://mai68.org/spip3/spip.php?article3018 _______________________________________________________________

Palestine – Trump va-t-il demander à Netanyahou, comme à Zelensky, de mettre fin à la guerre ? https://mai68.org/spip3/spip.php?article3020 _________________________________________________________________ Qu’attend Trump pour demander à Israël de respecter le cessez-le-feu au Liban ? https://mai68.org/spip3/spip.php?article3021 __________________________________________________________________ Le retour spectaculaire de Trump

Deux articles de Ken Knabb :

« Au grand jour : Remarques sur l’élection de Trump » (2016), suivi de

« Le Retour spectaculaire de Trump » (2024)

Traducteur américain de La Société du Spectacle et des films de Guy Debord et d’une anthologie de l’Internationale Situationniste, Ken Knabb est également l’auteur de nombreux articles, tracts et brochures.

