TRUMP TROUVE LA SOLUTION AU PROBLÈME PALESTINIEN!

60 Views

Trump a décidé de donner, l’ile de TERRE-NEUVE aux Palestiniens En premier, Il voulait leur donner l’État du Maine, mais il s’est souvenue qu’il avait imposé un gel sur l’immigration aux USA. Mais, il avait un Plan B, le Canada ! Comme tout le monde le sait déjà, le Canada est peuplé de mauviettes facilement manipulés qui feraient n’importe quoi pour ne pas indisposer son voisin malcommode.

Et donc, vu que le Canada n’a pas de leader d’aucune sorte, et bien, attendez-vous à voir débarquer deux millions de réfugiée Palestiniens affamés sur les rives de Terre-Neuve vers le moi de mai. La population existante, va être déménagée au Labrador, au frais du Gouvernement Canadien… évidement!

Êtes-vous content? Trump a trouvé la solution. Même nos syndicats sont contant. Dieu a parlé.

On négocie à genoux, comme d’habitude. On nous déclare le guerre et on fait semblant, de ne pas comprendre ?!? Je viens de regarder un magnifique film Américain, «THE MOON DOWN» de i943, quand les Nazis envahirent une petite municipalité norvégienne ou il y avait une mine de fer. Les Allemands avaient besoin de fer, donc, pourquoi ne pas, simplement, aller le chercher chez leur voisin!?!

CECI, EST UNE VRAI HISTOIRE, racontée par les… Américains ! C’est cela le dilemme ! Cette histoire d’un people paisible mais désœuvré qui ne cherchait que de s’entendre avec l’envahisseur, a réagit agressivement à cette attaque hors de leur compréhension. Ces mineurs mal armés, mais persuadé de leur devoir envers leur petit pays, one fait face, seule, a l’immensité de l’armée allemande. Et ils ont gagnés.

Vous voyez, c’est possible. N’attendez pas que nos leaders agissent. On n’en a pas!

Mais vous, vous le pouvez. Et ça ne fera pas mal, du tout. Ça pourrait même faire bouger quelques uns de nos leaders, qui sont encore en place. VOUS AVEZ JUSTE À NE PAS ACHETER RIEN, «MADE IN USA».

John Mallette

Le Poète Prolétaire