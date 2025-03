La faction républicaine du Capital américain va-t’en guerre… commerciale (2/2)

41 Views

Par Normand Bibeau et Robert Bibeau,

La première partie de cet article est disponible ici: les 7 du quebec

TROISIÈME PARTIE

L’annexion du canal de Panama est probablement le plus délirant des projets de l’administration Trump après la transformation de la bande de Gaza en station balnéaire pour milliardaires sanguinaires suite au génocide des Palestiniens et suite à la déportation dans le désert du Sinaï des survivants qui aliéneront un milliard de musulmans à l’empire américain vacillant. Voir l’article: La tartufferie de Donald Trump: une station balnéaire sur la fosse commune de Gaza! – les 7 du quebec.

La réfection du canal de Panama et plus particulièrement, la désalinisation de l’eau de mer pour renflouer les bassins d’eau douce des réservoirs nécessaires aux écluses représentent des coûts estimés de 230 milliards de dollars que les Chinois sont prêts à assumer afin de livrer leurs marchandises sur la côte est de l’Amérique et en Europe, intérêt que Trump mets à risque, condamnant les États-Unis à ajouter ces coûts exorbitants à leur dette nationale déjà pharaonique, rien de financièrement rentable pour l’impérialisme… mais qu’excite la perspective de barrer une route maritime essentielle au déploiement des «Nouvelles Routes de la Soie» chinoises, un réseau de transport intégré (maritime, voie ferrée, routier, câble et satellites), de forte capacité, assurant l’expansion du commerce de l’Asie vers l’Occident.

(Voir les articles : La présence chinoise au Panama et https://les7duquebec.net/archives/292317 Pendant que l’hégémon Américain bataille dans la plaine d’Ukraine, l’empire chinois construit les Routes de la soie – les 7 du quebec et Année du dragon chinois: Routes de la soie, routes des BRICS, Sino-routes…la guerre est en route – les 7 du quebec .

Le contrôle et l’exploitation des routes maritimes de l’Océan Arctique

Trump et son gouvernement de milliardaires rapaces contestent le droit du gouvernement russe d’exercer sa souveraineté en Arctique alors que 50% des eaux arctiques sont: tantôt dans ses eaux territoriales, tantôt dans la zone de 200 milles marins de ses côtes, tantôt au-dessus de sa plateforme continentale, tantôt en eaux internationales attenantes à son territoire maritime nationale; les quatre régimes juridiques internationaux qui régissent l’exercice de la souveraineté d’un État sur les océans et les mers.

(Voir Océans et droit de la mer https://www.un.org/fr/global-issues/oceans-and-the-law-of-the-sea).

Quels seront les conséquences politiques, juridiques et commerciales du fait que le Capital américain veuille «envahir et/ou annexer» le Groenland et le Canada parce que des navires russes et chinois navigueraient en toute légalité dans le passage «russe du Nord» ou dans le passage «international du Nord-Ouest» ou la Russie y prospecterait les ressources qui s´y trouvent sur son territoire national ou en eaux internationales? Les conséquences seront à coup sûr une guerre commerciale mondiale – déjà en cours – pour le partage des marchés mondiaux – suivi d’une guerre militaire multipolaire entre les deux blocs capitalistes – celui de l’Atlantique – OTAN-Union européenne – codirigé par la France – confrontant la Russie et ses alliés et le bloc capitalistes de l’Asie-Pacifique, dirigés par les États-Unis, confrontant l’immense Chine vindicative.

(Voir les articles: Propagande militariste en France ou quand Macron se prend pour Napoléon (!) et https://les7duquebec.net/archives/298339 et Groenland et Grand nord canadien des enjeux sur « La route de la soie » chinoise – les 7 du quebec).

Comment l’empereur Orange peut-il avoir l’outrecuidance et la malhonnêteté de présenter ces développements comme si les Russes envahissaient l’Arctique en violation du droit international alors que la moitié de l´Océan Arctique est limitrophe à la Russie?

Comment est-ce possible qu’aucun commentateur des plateaux occidentaux n’expose l’état du droit international océanique, n’en déplaise à Trump et à sa clique de va-t’en-guerre? Un État fasciste commence toujours par restreindre le droit de parole – le droit de dissidence – puis il conscrit la liberté d’expression – sous le fallacieux prétexte de protéger la démocratie bourgeoise (sic).

La Russie faisait partie du Conseil de l’Arctique depuis 1996 (voir, https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Arctique ) qui réunissait tous les pays limitrophes de l’océan Arctique. Or, la Russie en fut expulsé par les puissances impériales occidentales suite à l’Opération Militaire Spéciale ce qui a pour conséquence que la moitié de la côte Arctique n’est plus représentée sur ce Conseil international… ce qui entraîne des risques de mauvaises informations, de mésententes et de guerres entre les blocs américain et russe.

La Russie a prouvé par son Opération militaire spéciale en Ukraine (voir La genèse de l’Opération Militaire Spéciale en Ukraine (1991-2025) – les 7 du quebec) qu’elle ne se soumettra pas aux diktats de la guilde impérialiste occidentale, où que ce soit sur terre, et encore moins le long de ses milliers de kilomètres de côte dans l’océan Arctique.

La Chine a le droit de transiger et de traiter avec la Russie afin d’emprunter ses côtes tout comme ses eaux territoriales et les eaux internationales en Arctique, la clique Trompiste ne peut s’y opposer que par une guerre impérialiste et c’est ce que devrait écrire et diffuser quiconque respecte le droit international.

Les analystes propagandistes, plutôt que de critiquer la création d´une «Nouvelle route commerciale de la soie arctique» par la Chine et la Russie, devraient avoir l´honnêteté de mentionner que ces puissances impérialistes ont le droit de faire commerce et que cette route en favorisant le commerce des marchandises d´un continent à l´autre ne servira pas que les intérêts de la Chine, mais ceux des capitalistes du monde entier et que c’est le clan Trompiste et ses vassaux occidentaux belliqueux qui précipitent le monde dans des guerres sans fin.

QUATRIÈME PARTIE

L’examen de chacun des projets d’annexion mis de l’avant par le clan Républicain Trompiste prouve à l’évidence qu’il ne peut s’agir que de poudre aux yeux, d’enfumage et de brouillard de guerre propagé pour impressionner et intimider la galerie des idiots utiles dans le cinéma hollywoodien de la propagande démagogique de l’Occident qui roule des mécaniques pour intimider ses adversaires orientaux afin de les convaincre de se soumettre à ses diktats hégémoniques.

N’en déplaise à ces anciens maîtres du monde (les puissances impérialistes occidentales décadentes) les temps ont changé et les bourgeoisies des néo-colonies d’hier aspirent à leur cote part de l’exploitation de leur prolétariat et des ressources naturelles de leur État, même leurs estafettes-politiciennes exigent leurs prébendes, à telle enseigne que même les fantoches canadiens poussent des cris d’orfraie en entendant leurs maîtres Américains les occire en les annexant.

Ces contradictions au sein des camps occidentaux et orientaux antagonistes devraient servir le camp prolétarien du refus de la guerre.

Le prolétariat doit toujours se rappeler que ces canailles bourgeoises nationalistes sont par nature renégates et prêtent à trahir aussitôt que la bourgeoisie étrangère leur offrira quelques avantages pour trahir et les servir.

Déjà en 1812, lorsque la révolution bourgeoise américaine a frappé aux portes de la colonie britannique canadienne pour la libérer du joug du colonialisme britannique, la bourgeoisie canadienne félonne et le clergé catholique renégat, après avoir «sympathisé» avec les révolutionnaires américains, ont trahi les révolutionnaires et se sont joints aux colonialistes britanniques pour maintenir la dictature coloniale sur le Dominion canadien.

Le passé étant garant de l’avenir, l’opposition actuelle de la bourgeoisie canadienne et de ses estafettes-politiciennes et syndicales – de gauche comme de droite – au projet d’annexion américain ne sont que simagrées et poudre aux yeux pour assurer aux renégats au pouvoir leurs côtes sur la braderie des richesses naturelles canadiennes, sur l’exploitation des esclaves salariés et sur les prébendes réservés aux capitalistes compradores, rien de plus, jamais ces traitres ultranationalistes ne défendront les intérêts du prolétariat canadien internationaliste.

Le prolétariat canadien doit tendre le poing au prolétariat américain et mexicain pour former un seul prolétariat transcontinental uni, au-delà des langues, des cultures ou des religions, prêts à négocier entre eux les détails de leur unité de classe dans le respect mutuel et la franche camaraderie de classe afin d’instaurer l’ INTERNATIONALE DES PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER.

Vient de paraître aux Éditions L’Harmattan à Paris le volume de Robert Bibeau et Khider Mesloub :

« DE L’INSURRECTION POPULAIRE À LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE« . Collection Questions contemporaines. 220 pages.