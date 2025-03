NE FAITES PAS LA GRÈVE EN VAIN, FAITES LA GRÈVE POUR GAGNER !

52 Views

NOTE : Tract distribué aux travailleurs municipaux de Toronto (mars-2025) qui peut être utile aux cols bleus de la ville de Laval… et à tout autre gréviste.

Travailleurs municipaux de Toronto, vous êtes sur le chemin de la grève et le syndicat contrôle la situation ; ne laissez pas le syndicat contrôler votre lutte.

Au cours de l’été 2023, les travailleurs municipaux de Hamilton étaient prêts à faire grève et le SCFP 5167 a organisé des rassemblements. Ils ont parlé avec un langage radical de la façon dont les cadres et les patrons avaient reçu une augmentation de 10% en un an alors que les travailleurs ne s’étaient vu promettre que 2%, une augmentation qu’ils ont jugée choquante.

Comme le contrat des travailleurs des transports en commun était également en cours d’expiration, le SCFP 5167 a déclaré qu’il devrait faire grève avec les travailleurs des transports en commun pour « fermer la ville ». Le syndicat a conclu un accord un jour avant la date limite de la grève, qui n’a permis d’obtenir qu’une augmentation de 2,75 %. Il s’agit d’une augmentation salariale inférieure au taux d’inflation, c’est-à-dire d’une réduction de salaire.

Les travailleurs sont mécontents et, dans chaque atelier, les délégués syndicaux déclarent que c’est le mieux qu’ils puissent faire et font pression sur les travailleurs pour qu’ils acceptent l’accord. Sous la pression du syndicat, les travailleurs ont accepté l’accord à contrecœur, et le syndicat a refusé de divulguer les résultats du vote sur l’accord malgré la pression des travailleurs. Cette histoire de sabotage syndical est la même dans tout le Canada : le syndicat prêche le radicalisme lorsqu’un contrat arrive à échéance, puis se précipite pour conclure un accord afin d’éviter une grève, et cet accord est loin de répondre aux besoins réels des travailleurs. La lutte des travailleurs de la ville d’Hamilton a été saboté par leur syndicat. Ne laissez pas la même chose vous arriver.

Pour les travailleurs municipaux de Toronto, la crise économique est là et les conditions ne feront qu’empirer. Les syndicats sont liés à la classe dirigeante et à l’État pour maintenir la « paix sociale » et contenir la grève dans des limites « légales ». Le pouvoir dans la lutte vient de vous, les travailleurs. Des mesures doivent être prises pour commencer à arracher la grève au contrôle des syndicats et pour comprendre que les travailleurs de toutes les industries sont confrontés à la même détérioration des conditions de travail et au sabotage de la part de « votre» syndicat.

Prenez des mesures pour contrôler la grève par vous-mêmes, en formant des comités de lutte composés des travailleurs les plus combatifs, en mettant de l’avant une assemblée générale afin de débattre de l’orientation de la grève et la mise en place d’un comité de lutte qui représente les intérêts réels de tous les travailleurs en grève. Ce comité de grève met en avant la nécessité d’étendre la grève, une nécessité pour que toute grève soit gagnante. Cela ne peut se faire qu’en remettant en cause la direction du syndicat et en s’appuyant sur l’initiative des grévistes.

Travailleurs de la ville de Toronto, si vous voulez faire grève et si vous reconnaissez que d’autres grèves et luttes de travailleurs partagent vos intérêts. Contactez nous si vous êtes d’accord avec les positions proposées dans cette déclaration. La grève est entre vos mains.

Pour des comités de lutte et des comités de grève représentant les intérêts réels des travailleurs.

No War But Class War – Toronto ∙ instagram.com/nwbcw.toronto ∙ nwbcwto@tutanota.com

No War But Class War – Montréal : nwbcwmontreal@gmail.com intleftcom@gmail.com

