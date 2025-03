La menace pour la France, c’est pas la Russie, c’est Macron !

Macron ou plutôt ses donneurs d’ordre le 5 mars 2025

Peur du terrorisme, peur du covid, peur du climat, et maintenant peur des Russes. Le pouvoir nous dirige par la peur. À chaque fois c’est la même chose. Le pouvoir veut se montrer indispensable, et faire l’Union Sacrée derrière lui. Il veut justifier des dépenses inconsidérées afin de mettre plein de fric dans les poches des déjà ultra-riches.

Grâce au Covid, les trusts pharmaceutiques se sont gavés et les grands groupes internationaux ont pu, et peuvent encore, racheter les petites entreprises qui ont fait, et font encore faillite grâce au confinement. Grâce au climat, les industriels de la transition énergétique peuvent à leur tour se gaver. Maintenant, c’est au tour des marchands de canons.

Par ailleurs, comme le dit Bourgeon dans Les passagers du vent : « Il n’est rien de tel que le son du canon pour couvrir le chuchotement des mutins ». Je me souviens aussi de mon père qui, quand j’étais petit, et à qui je parlais de révolution, me disait : « La révolution ? elle n’aura jamais lieu ; car, au moment où on s’en rapprochera, il déclencheront une guerre ! »

Voilà, nous y sommes…

