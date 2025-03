Déclaration du Comité International de défense des femmes afghanes (8 mars 2025)

121 Views

Par INTERNATIONAL COMMITTEE FOR THE DEFENCE OF AFGHAN WOMEN (defendafghanwomen.org)

Les femmes afghanes exigent plus que des déclarations de dénonciation.

Le Mouvement spontané des femmes afghanes (SMAW) élève la voix ce 8 mars 2025, Journée internationale des femmes , non pas pour une célébration symbolique, mais pour protester sérieusement et avec force contre l’apartheid de genre implacable imposé par le régime théocratique des talibans et le patriarcat. élève la voix ce 8 mars 2025,, non pas pour une célébration symbolique, mais pour protester sérieusement et avec force contre l’apartheid de genre implacable imposé par le régime théocratique des talibans et le patriarcat.

.

Alors que le monde honore la résistance et les réalisations des femmes, nous sommes enveloppés de chagrin et de colère face à la suppression systématique de nos droits, de notre dignité et de notre avenir.

.

Il ne s’agit pas seulement d’oppression, mais d’une guerre contre l’existence des femmes. Depuis leur prise de pouvoir, les talibans ont institutionnalisé la misogynie par des décrets inhumains qui privent les femmes afghanes de leurs droits humains, civiques et démocratiques.

.

.

Les filles sont interdites d’éducation au-delà de la sixième année, les femmes sont exclues des lieux de travail et les femmes ne sont pas autorisées à sortir sans une escorte masculine adulte, même en cas d’urgence. Le mandat du hijab obligatoire n’est pas un choix mais une chaîne, symbolisant l’obsession des talibans pour le contrôle du corps et de l’autonomie des femmes.

.

Ces politiques misogynes des talibans ne sont pas des actes isolés, mais des piliers de l’apartheid sexuel et de la misogynie destinés à exclure complètement les femmes de la vie publique.

.

Les manifestations pacifiques de femmes et de filles courageuses pour leurs droits à l’éducation, au travail et à la liberté sont réprimées par la violence des talibans. Les femmes et les militantes qui manifestent sont détenues, torturées et soumises au viol et à la violence sexuelle en détention. Les militantes sont menacées de mort, de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires.

L’appareil de répression des talibans cherche à nous faire taire, mais nous refusons d’être effacées. Même face à des menaces directes pour leur vie, les femmes afghanes continuent de résister dans des salles de classe clandestines, des réseaux clandestins et d’offrir une solidarité fiable aux femmes du monde entier.

.

Les mesures trompeuses de la communauté internationale ont été une trahison.

Alors que les gouvernements émettent des condamnations tout en accordant des dizaines de millions de dollars chaque semaine, les atrocités des talibans s’intensifient sans contrôle. Les femmes afghanes exigent plus que des déclarations de dénonciation. Nous avons besoin que la solidarité internationale se traduise en action, que la Cour pénale internationale mette immédiatement en œuvre la demande d’arrestation des dirigeants talibans, que les crimes contre l’humanité soient punis, que la communauté internationale, y compris l’ONU, reconnaisse l’apartheid sexuel comme un crime contre l’humanité, que les talibans subissent les conséquences de leurs crimes et qu’une pression soit exercée pour lever toutes les interdictions sur l’éducation, le travail et les libertés civiles.

.

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, nous appelons à la libération immédiate des femmes emprisonnées et à la protection des femmes militantes menacées en Afghanistan. Celles qui fuient les persécutions méritent l’asile politique et le soutien. Nous demandons instamment que les femmes afghanes ne soient pas considérées comme des victimes des accords politiques des gouvernements engagés en Afghanistan. Nous n’abandonnerons jamais et ne renoncerons jamais à nos revendications, à nos objectifs et à notre lutte.

.

Notre résistance témoigne de notre exigence inébranlable de liberté et d’égalité. Notre résistance témoigne de notre exigence inébranlable de liberté et d’égalité.

INTERNATIONAL COMMITTEE FOR THE DEFENCE OF AFGHAN WOMEN (defendafghanwomen.org)