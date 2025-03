👁‍🗨 Le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne & l’Italie soutiennent le plan de reconstruction arabe pour Gaza – Étrange!

136 Views

Par la rĂ©daction de The Cradle, le 8 mars 2025. Sur 👁‍🗹 Le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne & l’Italie soutiennent le plan de reconstruction arabe pour Gaza



Les quatre nations qui ont systĂ©matiquement organisĂ© et blanchi le gĂ©nocide israĂ©lien ont qualifiĂ© l’initiative arabe de “plan concret”…TrĂšs Ă©trange… il y a anguilles sous roches europĂ©ennes et arabes Ă©miraties et Ă©gyptiennes (NDÉ).

Les ministĂšres des Affaires Ă©trangĂšres du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la France et de l’Italie ont annoncĂ©Â le 8 mars leur soutien Ă une proposition Ă©gyptienne visant Ă reconstruire Gaza, en remplacement du projet de “riviera” de Donald Trump qui prĂ©voit le nettoyage ethnique de la bande de Gaza.

“Le plan montre qu’il existe une solution rĂ©aliste pour la reconstruction de Gaza et permet d’espĂ©rer, s’il est mis en Ɠuvre, une amĂ©lioration rapide et durable des conditions de vie catastrophiques des Palestiniens vivant Ă Gaza”,

ont déclaré les ministres des Affaires étrangÚres dans une déclaration commune.

La contre-proposition Ă la Maison Blanche

“promet, si elle est mise en Ɠuvre, une amĂ©lioration rapide et durable des conditions de vie catastrophiques des Palestiniens vivant Ă Gaza”, ajoute le communiquĂ©… La fin du blocus israĂ©lien assurerait une amĂ©lioration encore plus rapide de la vie des Palestiniens martyrs. (NDÉ)

Samedi, les 57 membres de l’Organisation de la coopĂ©ration islamique (OCI) ont officiellement adoptĂ© un plan proposĂ© par la Ligue arabe lors d’une rĂ©union d’urgence en Arabie saoudite.

L’OCI a exhortĂ©

“la communautĂ© internationale et les institutions de financement internationales et rĂ©gionales Ă fournir rapidement le soutien nĂ©cessaire au plan”.

Un projet plus dĂ©taillĂ©Â du plan Ă©gyptien prĂ©voit de consacrer 53 milliards de dollars Ă la reconstruction de Gaza et de former un comitĂ© chargĂ© de gĂ©rer ce projet pendant six mois en vue du retour de l’AutoritĂ© palestinienne (AP). (VoilĂ l’anguille. NDÉ)

En outre, une conférence internationale sur la reconstruction de Gaza se tiendra au Caire dans le courant du mois. ParallÚlement, un fonds spécial sera créé pour recevoir les contributions des pays donateurs.

Le projet prĂ©voit Ă©galement que la phase de reconstruction initiale durera six mois et nĂ©cessitera 3 milliards de dollars, tandis que la premiĂšre phase de reconstruction s’Ă©tendra sur deux ans et coĂ»tera 20 milliards de dollars.

La deuxiÚme phase devrait durer deux ans et demi et coûter 30 milliards de dollars.

Néanmoins, Washington et Tel Aviv ont déjà  rejeté ce projet de reconstruction. (!!!)

“Nous sommes clairs sur le fait que le Hamas ne devra plus gouverner Gaza (VoilĂ la deuxiĂšme anguille. NDÉ) ni reprĂ©senter une menace pour IsraĂ«l”, ont dĂ©clarĂ© les ministres des Affaires Ă©trangĂšres europĂ©ens dans leur communiquĂ©. “Nous nous engageons Ă travailler avec l’initiative arabe, les Palestiniens et IsraĂ«l pour rĂ©soudre ces questions ensemble”… (Le Hamas et la RĂ©sistance reprĂ©sentent la majoritĂ© du peuple Palestinien. NDÉ).