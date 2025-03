CANADIENS! VOILÀ NOTRE SALUT!

75 Views

Merci Monsieur Trump! Ça prenait un étranger pour nous montrer le chemin. OUI, ON EST UNE NATION! On est capable, seul, et sans conseillers étrangers!

Nous avons tout ici pour gérer notre destiné, qui est, CANADA FIRST! ET la première chose à faire c’est d’aller ou aucun de nos supposés leaders, souverainistes, royalistes, ni Canadiens, veulent aller.

C’est un référendum, à la grandeur de ce merveilleux pays, qui a le moyen de se gouverner… seul. Sans les dictés de personne d’autre. Cela exclue, le Roi Charles… évidement. Ce boulet éliminé, ce grand pays peu, en fin, manœuvrer librement, parmi les grands. Ce référendum peu facilement se faire en même temps que la prochaine élection fédérale. Ça ne couterait rien de rajouter un référendum.

Il faut contourner les groupuscules qui nous divisent, comme les Frans- maçons, les souverainistes, les royalistes, les pro-américains, etc. Et bâtir un vrais pays, fort et libre. C’est possible! Si les États Unis ne veulent pas de nous, tans mieux! On n’a pas besoin d’eux. Nous avons pleins d’alliés, malgré les tentatives de Trudeau de nous isoler. Trudeau n’est plus. Trudeau c’est du passé. VIVE L’AVENIR! CANADA FIRST!

NOUS devons proposer 3 questions dans ce référendum :

1) Voulez-vous être uniquement Canadien?

2) Voulez-vous être Américain?

3) Voulez-vous que le Québec quitte le Canada?

En fin, le vrais peuple aurait parler. On serait fixé L’assermentation serait voué uniquement au drapeau Canadien. On pourrait être un vrai Pays. Avec un peuple qui sait qui il est et ou il veut aller. N’es pas merveilleux?

John Mallette

Le Poète Prolétaire