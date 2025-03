Réflexions sur la Théorie du RCA qui n’est que cela… une THÉORIE…

58 Views

Comme chaque mois, le résumé SOTT du mois de septembre 2018, riche en événements climatiques extrêmes et autres ;

Mise en ligne par SOTT MEDIA le 11 octobre 2018

Le mois de septembre a été une course folle et dangereuse pour de nombreux habitants de la planète Terre. Des États-Unis à l’Europe, en passant par l’Inde, la Chine et l’Afrique, la principale menace provenait des quantités massives et soudaines de précipitations qui ont balayé les terres, les maisons et les habitants. Dans le même temps, de nombreuses régions ont reçu une chute de neige inhabituellement précoce (ou tardive pour l’hémisphère sud). Rappelez-vous, pendant la majeure partie du mois de septembre, c’était encore l’été ! L’Amérique du Nord, l’Europe de l’Est, l’Asie centrale et l’Australasie ont toutes reçu beaucoup de la substance blanche/neige.

Pour autant, le GIEC n’en démord pas et affirme que tout cela serait dû, exclusivement, au Réchauffement Climatique Anthropique !

Rappelons que cette THÉORIE du RCA, n’est pourtant que cela, une théorie !

Prédiction d’un grand coup de froid dans le système solaire…

Notre dossier « Escroquerie du réchauffement climatique anthropique »

~ Résistance 71 ~

Le soleil est maintenant entré dans un «minimum solaire profond»

Conscience du peuple | 1er octobre 2018 | URL de l’article en français ► https://conscience-du-peuple.blogspot.com/2018/10/le-soleil-est-maintenant-entre-dans-un.html

…et la Terre pourrait être exposée à une très longue période de températures froides : c’est le « Space Weather » qui l’affirme !

* Le cycle solaire est responsable des conditions météorologiques extrêmes et du changement climatique (anglais)

https://wattsupwiththat.com/2018/09/30/hunger-stones-and-tree-ring-evidence-suggests-solar-cycle-influence-on-climate/

Le soleil suit des cycles d’environ 11 ans où il atteint un maximum solaire puis un minimum solaire.

Pendant un maximum solaire, le soleil dégage plus de chaleur et est couvert de taches solaires. Moins de chaleur dans un minimum solaire est due à une diminution des ondes magnétiques.

Les scientifiques sont catégoriques: nous pénétrons maintenant dans un minimum solaire, ce qui cause une déformation de l’atmosphère terrestre.

Cela se produit chaque fois que le soleil change de cycle – lorsqu’il atteint un minimum solaire, la thermosphère se contracte et, lors d’un maximum solaire, elle se dilate pour offrir une meilleure protection contre les rayons solaires.

Space Weather, sur leur site: indique : « Le soleil entre dans un minimum solaire profond et la haute atmosphère de la Terre réagit ».

« Les données du satellite TIMED de la NASA montrent que la thermosphère (la plus haute couche d’air entourant notre planète) se refroidit et se rétrécit, diminuant littéralement le rayon de l’atmosphère. »

On ne s’attendait pas à ce que les taches solaires atteignent le minimum solaire avant 2020 et que cela entraînera une vague de froid prolongée.

La dernière fois qu’il y a eu un minimum solaire prolongé, cela a conduit à un «mini âge de glace», connu scientifiquement comme le minimum de Maunder – qui a duré 70 ans.

Le minimum de Maunder, qui a connu sept décennies de temps glacial, a débuté en 1645 et s’est prolongé jusqu’en 1715, à une époque où les taches solaires étaient extrêmement rares.

Au cours de cette période, les températures ont globalement chuté de 1,3 degrés Celsius, ce qui a entraîné des saisons plus courtes et, finalement, des pénuries alimentaires.

Vencore Weather, un site Web météorologique, a déclaré : « On sait que la faible activité solaire a des conséquences sur le temps et le climat de la Terre. Elle est également bien corrélée à une augmentation des rayons cosmiques atteignant la partie supérieure de l’atmosphère. Le soleil blanc est un signe que le prochain minimum solaire approche et qu’il y aura de plus en plus de jours sans tache au cours des prochaines années. »

Dans son livre « Against The Grain a Deep History of the Earliest States”, 2017 ou “Contre le grain, histoire profonde des États initiaux”, traduit de l’anglais par Résistance 71, dont j’ai réalisé un PDF N° 76 de 76 pages ► Contre le grain, une histoire profonde des premiers États ;

James C. Scott y précise ceci :

[…] Ainsi vers 9600 AEC, il y eut un arrêt du refroidissement et s’ensuivit une période de réchauffement climatique, le climat devint plus chaud et plus humide, rapidement. Les températures globales ont peut-être augmentées de l’ordre de 7°C en une décennie. Arbres, mammifères et oiseaux émergèrent pour coloniser un paysage devenu soudain bien plus hospitalier et avec eux bien entendu, leur compagnon naturel, Homo sapiens.

Les archéologues ont trouvé des preuves qu’environ à la même période, se développait une occupation des sols à l’année sur bien des sites. La période du Natufian dans le sud du Levant et l’époque pré-poterie des villages néolithiques de Syrie et de la Turquie centrale et de l’ouest de l’Iran. Ces zones sédentaires se situaient dans des zones riches en eau et les populations subsistaient essentiellement de la chasse, pêche et cueillette bien qu’il y ait eu déjà quelques preuves, certes controversives, d’une horticulture céréalière et de mise en place d’un cheptel de bétail domestique. Ce qui n’est pas disputé en revanche, est qu’entre 8000 et 6000 AEC, toutes les cultures dites “fondatrices” de céréales et de légumes telles que les lentilles, les pois, pois-chiche, et lin (pour les vêtements), sont plantées, bien qu’à petite échelle. Durant ces deux millénaires, même si le temps précis vis à vis des cultures n’est pas bien clair, la domestication des chèvres, des moutons, des cochons et des bovins, fait son apparition. Avec cette suite de “domestications”, le colis néolithique total propice à la révolution agricole, semble être en place pour mener à la civilisation, incluant les premières agglomérations urbaines.

Comme je le rappelais à R71 sous leur article, voici leur réponse : Le RCA est une fumisterie issue de bidouillage des chiffres afin de les faire coïncider avec une prise de décision politique, par contre quand réchauffement il y a (cachez donc cette pause que nous ne saurions voir…), il est naturel, comme celui d’il y a 6 ou 7000 ans… 😉

Aujourd’hui, il n’est pas permis de remettre en cause cette Théorie, qui n’est absolument pas scientifiquement prouvée. Et j’ai souhaité rappeler ici qu’il fut un temps, où des hommes furent envoyés au bûcher, le plus souvent pour hérésie par le Saint-office, comme Giordano Bruno, Galilée n’y échappant de justesse, en prononçant l’abjuration édictée par le Saint-office lui-même, tout est LÀ.

Notamment, parce qu’on a pu lire le 27/09/18 cet article de Céline Deluzarche sur Galilée dans Futura Sciences dont je vous donne la présentation et la conclusion ;

La version non édulcorée de la missive de Galilée, envoyée à l’Église et exposant sa théorie de la Terre tournant autour du Soleil, vient d’être retrouvée. La preuve que le scientifique a cherché à amadouer l’Inquisition. [NdJBL : On se demande bien pourquoi, hein ?]



En 1633, Galilée était condamné pour hérésie par l’Église pour avoir exposé que la Terre tournait autour du Soleil, n’échappant au bûcher que de justesse en abjurant ses propos. L’astronome italien a tout fait pour sauver sa peau, allant jusqu’à nier être l’auteur de la missive incendiaire ayant valu sa condamnation. On savait qu’il existait deux versions de cette lettre : l’une, en possession des archives du Vatican, est la copie de celle envoyée le 16 février 1615 à l’Inquisition par un frère dominicain nommé Niccolò Lorini. Mais il s’agit d’une version retouchée de la lettre originale, qui a déclenché l’ire de l’Église et que contestait avoir écrit Galilée. Ce dernier prétendait que cette première version, plus critique envers l’Église, avait été écrite par ses ennemis dans l’intention de lui nuire.

[…] « Le problème de Galilée, c’est qu’il exposait sa théorie sans preuve réelle », explique Yaël Nazé, astrophysicienne à l’université de Liège. « Même s’il avait raison, il était impossible au XVIe siècle de prouver que la Terre tournait bien autour du Soleil. Le système héliocentrique était en fait plus logique. Il rendait l’ensemble des calculs astronomiques plus simples. » Et comme il était incapable de prouver sa théorie, il n’hésitait pas à tordre les faits ou à en inventer pour convaincre ses interlocuteurs, indique la scientifique.

Cela ne vous rappelle rien?

Pourtant c’est parfaitement transposable avec la Théorie sur le RCA = « Le problème avec le GIEC, c’est qu’il expose sa théorie sans preuve réelle » explique par exemple le NIPCC organisme international indépendant et compétent en la matière : le NIPCC (par opposition au IPCC=GIEC) dont voici le contre-rapport de 24 pages, en français et en version PDF ► http://www.pensee-unique.fr/ICCC%20Booklet_2011_FRENCH.pdf ► Analyse des désaccords entre les modèles du climat et les observations : test des hypothèses du réchauffement climatique anthropique (RCA) et pour permettre à chacun de se faire sa propre opinion. Source fp4earth en analyse dans ce billet ICI & LÀ.

Pour rappel, voici la formule d’abjuration que le Saint-office avait préparée à Galilée pour échapper au bûcher ;

« Moi, Galiléo, fils de feu Vincenzio Galilei de Florence, âgé de soixante dix ans, ici traduit pour y être jugé, agenouillé devant les très éminents et révérés cardinaux inquisiteurs généraux contre toute hérésie dans la chrétienté, ayant devant les yeux et touchant de ma main les Saints Évangiles, jure que j’ai toujours tenu pour vrai, et tiens encore pour vrai, et avec l’aide de Dieu tiendrai pour vrai dans le futur, tout ce que la Sainte Église catholique et apostolique affirme, présente et enseigne. Cependant, alors que j’avais été condamné par injonction du Saint-office d’abandonner complètement la croyance fausse que le Soleil est au centre du monde et ne se déplace pas, et que la Terre n’est pas au centre du monde et se déplace, et de ne pas défendre ni enseigner cette doctrine erronée de quelque manière que ce soit, par oral ou par écrit; et après avoir été averti que cette doctrine n’est pas conforme à ce que disent les Saintes Écritures, j’ai écrit et publié un livre dans lequel je traite de cette doctrine condamnée et la présente par des arguments très pressants, sans la réfuter en aucune manière ; ce pour quoi j’ai été tenu pour hautement suspect d’hérésie, pour avoir professé et cru que le Soleil est le centre du monde, et est sans mouvement, et que la Terre n’est pas le centre, et se meut. J’abjure et maudis d’un cœur sincère et d’une foi non feinte mes erreurs. […]35 »

Donc, transposons ; Aujourd’hui en Octobre 2018, toute personne qui dévie ou pire remet en cause, le discours dominant relevant des Saintes Écritures / Saint-GIEC, mais aussi, du pouvoir en place représenté par notre bon Président, Emmanuel Macron de Rothschild et Champion de la Terre et son Premier Ministre ; Edouard Philippe… Et les très éminents et révérés ministres de leur gouvernement (enfin lorsqu’il sera formé ICI) se rendront suspect d’hérésie et devront abjurer et maudire publiquement ces horreurs et hérésies contraire à l’État d’exception permanent…

Et continuons à exploser tous les mythos, comme dernièrement ► Pourquoi Dieu n’a-t-il pas fait naître son fils à Rome ? Par le Dr. Ashraf Ezzat

Je sais, j’irais surement brûler en enfer… Mais en attendant, puisqu’on est là réfléchissons un peu et n’acceptons pas toutes les théories comme paroles d’évangiles ; auxquelles je ne crois pas non plus…

Bigre ! J’aggrave mon cas !