« Menace russe » – Les sondages forgent-ils l’opinion ?

SONDO-MENSONGES : à qui appartiennent les instituts de sondages ?

20 mars 2008

La télé-propagande du pouvoir n’arrête pas de nous inonder de divers sondo-mensonges pour faire croire à chacun-e de nous que la plupart des autres pensent d’une certaine façon et pas d’une autre.

J’ai eu des amis sondeurs. Je sais ce qu’est un sondage. Il y a des sondages sérieux, pas truqués, et dont la population n’a jamais connaissance. Et il y a plein de sondages publiés alors qu’ils n’ont jamais été réalisés ! Dans ce cas, le sondage (faux sondage) n’est là que pour faire croire que tout le monde pense comme ci plutôt que comme ça. Ça joue sur le fait que, par peur, bien des gens aiment à hurler avec les loups, alors le pouvoir tente de leur faire croire que les loups hurlent dans un sens plutôt que dans un autre.

Mais les gens ne tombent pas toujours dans le piège. Pendant la première guerre du Golfe, en 1990-91, les sondages disaient que 80% des Français étaient pour la participation de la fRANCE, aux côtés des Américains, à cette guerre. Pourtant, il y avait d’énormes manifs dans toute la fRANCE contre cette guerre. Avec comme slogans : « Halte à la Busherie ! » ou « Bush assassin, Mitterrand complice ! ». J’étais donc persuadé que les sondages étaient mensongers. Et mes amis sondeurs s’étaient alors renseignés auprès de leurs collègues de toutes les boites de sondage : un tel sondage n’avait jamais été réalisé par personne !

Alors, j’ai voulu le réaliser moi-même, histoire de voir. Je passais dans les commerces et je posais des questions aux gens : « Croyez-vous aux sondages disant que 80% des français sont pour la guerre ? », « Êtes-vous vous-même pour ou contre la guerre ? », Les gens ne croyaient tout simplement pas à ces sondages. Et quand je demandais aux gens s’ils étaient pour la guerre, je me faisais quasiment insulter à chaque fois. J’ai dû arrêter mon sondage à cause de ça. Au bout de cent fois que je me suis fait insulter, c’est-à-dire au bout de cent personnes à qui j’avais demandé si elles étaient pour la guerre, je n’ai pas eu le courage de continuer. Je trouvais trop fatiguant d’avoir à expliquer à chaque fois que je ne voulais pas insulter les gens en les traitant de « va-t-en guerre », mais que je voulais être vraiment absolument sûr que les sondages pro-guerre publiés sans arrêt à la télé étaient des mensonges pour tenter de nous manipuler.

Il est intéressant de savoir à qui appartiennent aujourd’hui les instituts de sondages :

OpinionWay est un Institut d’Etudes fondé en 2000 par Hugues Cazenave, Benjamin Gratton et Yann Aledo. OpinionWay prévoyait un chiffre d’affaires de plus de 5 millions d’euros en 2006. Le figaro commande toujours des sondages à opinionway.

La SOFRES a pour actionnaire les fonds d’investissement américain Fidelity.

CSA est contrôlé par le Sarkozyste Vincent Bolloré également propriétaire du Groupe Havas, d’une télé, de plusieurs quotidiens gratuits.

IPSOS est contrôlé par ses deux fondateurs après avoir attiré des riches financiers comme Pinault ou Fidelity.

BVA a pour actionnaires les fonds d’investissement Rotchild et Vincent Bolloré

IFOP a pour propriétaire Laurence Parisot, présidente du MEDEF

LH2 (ex-Louis Harris) a été vendu par TNS à deux de ses dirigeants.