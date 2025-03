Pourquoi le capitalisme a-t-il besoin de la guerre?

.

Cela n’en a peut-être pas l’air aujourd’hui, mais Donald Trump a encore gagné. Lui et les responsables militaires américains exigent depuis longtemps que la Grande-Bretagne et l’Europe assument une plus grande part du financement de l’OTAN. Aujourd’hui, le Premier ministre britannique Keir Starmer s’est engagé à augmenter les dépenses de défense de 2,3 à 2,5 % du PIB d’ici 2027 – le chiffre le plus élevé depuis la fin de la guerre froide – et à les porter à 3 % après 2029.

Il peut s’agir d’une tentative de combler le vide laissé par Trump s’il met en œuvre son intention déclarée de réduire le soutien militaire américain à l’Ukraine. Il peut aussi s’agir d’un compromis visant à dissuader Trump d’aller jusqu’au bout. Quoi qu’il en soit, Trump a réussi à faire en sorte que la Grande-Bretagne assume une plus grande part du fardeau de la défense, renforçant ainsi l’utilisation de ce pays comme mandataire des États-Unis en Europe. Cette forme d’externalisation permet à Washington d’économiser de l’argent et de le dépenser de manière à produire de la richesse, deux choses auxquelles Trump tient beaucoup.

Trump se plaint que les États-Unis « dépensent beaucoup d’argent » pour l’armée, alors qu’ils pourraient le faire pour « d’autres choses qui sont en fait, espérons-le, beaucoup plus productives ». À cet égard, il semble comprendre ce que même les socialistes les plus acharnés d’aujourd’hui ne comprennent pas, à savoir que les dépenses militaires sont improductives. Elles ne sont pas une source de valeur nouvelle ou de création de richesse, mais un moyen pour l’État de s’emparer de la richesse du contribuable et de la pulvériser en subventionnant des fabricants d’armes privés. Pourquoi ? Parce qu’il est devenu plus difficile de faire des profits de l’ancienne manière : en développant la production de marchandises – qui est pourtant le domaine où la richesse est réellement créée – et en vendant ces biens et les services afférents au consommateur commun.

Starmer, à l’inverse, soit ne comprend pas ce point, soit l’ignore, soit fait semblant de ne pas être d’accord pour justifier sa position. Il a « vendu » sa décision au public britannique – comme si ce dernier avait son mot à dire – en lui promettant qu’elle stimulerait l’industrie et l’emploi britanniques.

« L’investissement dans la défense protégera les citoyens britanniques des menaces qui pèsent sur leur pays, mais créera également un environnement sûr et stable dans lequel les entreprises pourront prospérer, soutenant ainsi la mission numéro un du gouvernement, qui est d’assurer la croissance économique », a-t-il déclaré, ignorant qu’il venait juste de déclarer que “la sécurité nationale est le premier devoir du gouvernement”. La guerre n’est pas synonyme d’horreur et d’effusion de sang, mais d’un avenir prometteur pour les investissements, a promis M. Starmer : « Cet investissement substantiel stimulera la R&D et l’innovation dans tout le Royaume-Uni, y compris le développement de technologies telles que l’IA, les capacités quantiques et spatiales ».

Pourquoi s’arrêter à 2,5 ou 3 % alors, si la « croissance » est vraiment la priorité numéro un du gouvernement ? Et si cette mesure doit faciliter une telle dose de croissance, pourquoi Starmer supprime-t-il l’aide étrangère et l’aide sociale aux personnes handicapées pour la financer ? On pourrait penser que Starmer essaie de faire croître l’économie en affamant les personnes handicapées et en rendant invalides des soldats valides.

Un observateur avisé pourrait également demander : cette déclaration n’est-elle pas un aveu que le secteur privé est extrêmement dépendant de l’État et, par extension, du public ? Qu’est-il advenu du dynamisme pionnier, de l’indépendance exemplaire de l’entreprise privée ? Il s’avère qu’elle a besoin que la population soit saignée et de l’étirement de l’assiette fiscale jusqu’au point de rupture.

L’idée de Trump sur l’improductivité du militarisme est juste, mais le capitalisme a toujours eu besoin de la guerre. À la fin du XIXe siècle, le capital dépendait de plus en plus d’investissements productifs à l’étranger, plutôt que de simples exportations de marchandises. Au cours du siècle dernier, le budget militaire américain a explosé, de même que ses centaines de bases à l’étranger, pour tenter de protéger et d’étendre ces investissements. Si la Grande-Bretagne est particulièrement agressive à l’égard de l’Ukraine, c’est en partie parce qu’en 2013, le producteur de pétrole Shell a conclu un accord exclusif de 50 ans pour exploiter les gisements de gaz naturel entre Kharkiv et Donetsk. L’invasion par la Russie a gelé cet investissement.

Ces jours-ci, Paul Mason, le chef des pom-pom girls « de gauche » de Starmer, extrêmement stressé, semble avoir battu Indiana Jones au Saint Graal et sillonne les rues de Londres pour implorer les gauchistes de soutenir la guerre contre la Russie. On peut se demander si sa pension dépend des dividendes des fabricants d’armes, mais en tout cas, sa loyauté a été récompensée en janvier lorsqu’il a été nommé membre associé du Conseil de géostratégie, qui est financé par l’industrie de l’armement et le ministère de la défense.

Les fabricants de combustibles fossiles et d’armes partagent bien entendu bon nombre des mêmes investisseurs assoiffés de sang. Starmer a obtenu le soutien de BlackRock lors des dernières élections. La société de capital-investissement la plus riche du monde est l’un des plus gros actionnaires de l’industrie pétrolière et de l’armement et a mené la charge de la privatisation des actifs publics de l’Ukraine au cours des dernières années – un autre transfert massif de richesses de l’ensemble du public vers une minorité d’investisseurs privés. Lorsque John McDonnell, le social-démocrate de gauche du parti travailliste (ou celui qui se décrit comme « socialiste »), nous appelle également à « soutenir l’Ukraine », il appelle, comme Mason, à soutenir la classe capitaliste ukrainienne qui vend les richesses de la population ukrainienne. Nous avons ici tout un cadre de soi-disant « socialistes » qui ne peuvent pas mettre la main sur les biens – et le sang – des travailleurs assez rapidement.

La guerre aide le capitalisme à surmonter ses écueils en détruisant les vieux capitaux non rentables. Cela ouvre de nouvelles opportunités de rentabilité qui n’auraient pas existé autrement. Bien qu’elle soit une zone de guerre, « l’Ukraine est ouverte aux affaires », affirme la Chambre de commerce ukrainienne dans ses campagnes publicitaires. La guerre fait également baisser le coût du travail en justifiant l’interdiction des manifestations et des syndicats – un fait que nos bellicistes socialistes soudainement patriotes ont soigneusement ignoré. Les innovations accélérées par la course aux armements et financées par l’État peuvent également être privatisées, réaffectées et commercialisées pour l’économie civile d’après-guerre.

L’économie britannique tousse et crache depuis un certain temps. La guerre lui offre une médecine sanglante. Nos sociétés sont aujourd’hui si productives que la valeur d’échange et le temps de travail nécessaire à la production de marchandises ont pratiquement disparu. La réalisation de profits dépend donc de plus en plus de l’expropriation du public par le biais de la dette, des renflouements, des amendes, de la fiscalité et de l’inflation. La diminution des profits intensifie la concurrence entre les capitalistes et les États-nations dont ils dépendent pour faire la guerre, ce qui nous rapproche de plus en plus de la perspective d’un conflit nucléaire mondial.

Ne s’agirait-il pas d’un gaspillage de ce que les fabricants de marchandises capitalistes ont réalisé ? Nous avons aujourd’hui développé une capacité de production tellement énorme, à l’échelle mondiale, que les choses risquent de devenir si bon marché qu’elles ne seront plus rentables. Cette réalité, d’un point de vue historique, exige sans aucun doute une démarchandisation. Pourquoi semble-t-il si absurde de suggérer que nous utilisions réellement nos produits, nos personnes et nos connaissances pour le progrès et la prospérité, au lieu de tout faire exploser ?

Ted Reese

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.