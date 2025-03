Les Origines de la Seconde Guerre Mondiale (Alan Taylor)

Par Jose Marti − Le 3 mars 2025 − Source Le Saker Francophone, sur Alan Taylor – Les Origines de la Seconde Guerre Mondiale | Le Saker Francophone

Nous publions ce jour notre traduction de cet ouvrage, paru en 1961, écrit par l’un des plus grands historiens du XXe siècle.

Comme pour tous nos livres (gratuits), on peut télécharger librement cet ouvrage selon trois formats :

Alan Taylor (1906-1990) est un historien britannique, spécialisé dans la diplomatie européenne des XIXe et XXe siècles.

Il a été désigné en 2011 par le magazine History Today comme le quatrième historien des soixante dernières années.

Brillant universitaire diplômé d’Oxford, il a enseigné l’histoire à l’université de Manchester, puis à celle d’Oxford.

Le critique Sebastian Haffner a écrit, au sujet du présent ouvrage, lors de sa parution en 1961 :

Voici un chef d’œuvre quasiment sans erreur, parfaitement proportionné, parfaitement contrôlé. L’amertume s’est adoucie en une calme tristesse, et même en pitié… l’équité y prime sur tout, et de toutes les passions, seule reste celle pour la clarté… Malgré tous ces éléments, ce livre sera probablement le plus controversé de cet auteur… Taylor est l’un des meilleurs parmi les meilleurs. Il représente pour les historiens anglais contemporains ce qu’Evelyn Waugh est pour les romanciers anglais, un sauveur des vérités oubliées, un chevalier du paradoxe, un prince du récit, et un grand, peut-être le plus grand, maître en son art.