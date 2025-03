.

Des milliers d’Alawites massacrés, des minorités traquées et exterminées sous les yeux d’une « communauté internationale bourgeoise » qui regarde ailleurs. À Lattaquié, Homs et Tartous, les theocrates de Hay’at Tahrir al-Sham poursuivent une épuration méthodique, pendant que l’ONU et l’Occident légitiment leurs crimes.

La situation en Syrie est littéralement devenue incontrôlable. Les terroristes du groupe criminel d’Abou Mohammed al-Joulani, Hay’at Tahrir al-Sham, arrivés au pouvoir grâce au soutien de la Turquie, d’Israël, des États-Unis et de l’Union européenne, mènent un massacre contre les Alaouites et les chrétiens.

Je viens de voir une vidéo où un homme se fait transpercer par un couteau et son cœur est arraché. D’autres vidéos de petites filles frappées à la tête et jetées au sol à plusieurs reprises avant de recevoir une balle dans la tête. Images d’enfants massacrés et plus encore.

Ils se sont tous précipités au tribunal du nouveau « démocrate pragmatique » au pouvoir en Syrie, différents dirigeants européens sont allé lui serrer la main. La propagande a fait tout ce qui était en son pouvoir pour dépeindre ces criminels violents comme de petits anges, tout comme elle l’a fait avec les na*istes du bataillon Azov. Ils dissimulent un autre régime terroriste qui n’a peut-être rien à envier au terrorisme d’État israélien. Et c’est tout !

Il n’en demeure pas moins qu’une chose, indépendamment du carnage auquel nous devons toujours prêter la plus grande attention, doit être soulignée : les EU et Israël condamnent les actions d’Abou Mohammed al-Joulani et compagnie, ce que n’ont pas fait l’UE et les pays de l’UE, qui, avec une déclaration délirante faite hier soir, attribuent la faute à ceux qui sont torturés, et non à ceux qui torturent.

Cela me rappelle quelque chose que j’ai toujours dit : une fois qu’Assad, qui n’était certainement pas Saint Jean Bosco, sera sorti, il restera la dernière pièce pour prendre la Syrie, un événement particulièrement convoité par Israël. Ils ont donc soutenu Abou Mohammed al-Joulani en sachant exactement ce qu’il allait faire, puis l’ont ensuite chassé sous le couvert du discours classique des droits de l’homme.

Avec Assad, il était impossible de s’attaquer directement à la Syrie parce qu’il était un allié de la Russie et de l’Iran, et si les États-Unis et Israël avaient avancé directement, ils seraient probablement intervenus pour de nombreuses raisons. Tout d’abord, pour éviter de perdre la face au niveau international et de subir une défaite d’énormes proportions.

Il vaut donc mieux soutenir, armer et nourrir une marionnette temporaire pour minimiser le problème et ensuite tout prendre. Après tout, il leur faudra quelques secondes pour renverser Abou Mohammed al-Joulani, l’un des criminels les plus brutaux de l’histoire, même inclus dans la liste des personnes recherchées par Washington, et déclencher une guerre civile avant de diviser correctement la Syrie.

Et c’est ce qui commence à se produire aujourd’hui. Guerre civile, déstabilisation et au bon moment pour atteindre le but final, qui est de bien diviser la Syrie. Pendant ce temps, des minorités sont massacrées vivantes.

10 Mars 2025