La pauvreté à New York: une personne sur quatre n’a pas les moyens de satisfaire ses besoins élémentaires

Selon un rapport qui souligne le caractère urgent d’une crise de l’accessibilité financière à laquelle les élus ont du mal à faire face, un quart des habitants de New York n’ont pas assez d’argent pour des produits de première nécessité comme le logement et la nourriture, et beaucoup disent qu’ils n’ont pas les moyens d’aller chez le médecin.

Le rapport, rédigé par un groupe de recherche de l’université Columbia et Robin Hood, une association de lutte contre la pauvreté, a révélé que la proportion de New-Yorkais vivant dans la pauvreté était près de deux fois supérieure à la moyenne nationale en 2023 et avait augmenté de sept points de pourcentage en seulement deux ans.

Cette hausse est en partie due à l’expiration de l’aide gouvernementale qui avait été étendue pendant la pandémie.

La gouverneure Kathy Hochul et le maire Eric Adams, semblant reconnaître que le mécontentement face au coût élevé de la vie pourrait mettre en péril leur avenir politique, ont axé leurs programmes et leurs espoirs de réélection en partie sur le fait de faire comprendre aux électeurs qu’ils essayaient de rendre New York plus abordable. C’est une tâche formidable, dit Richard Buery Jr, directeur général de Robin Hood.

La ville «a tellement de richesses, mais aussi tellement de besoins», ajoute-t-il «Ce sont des problèmes entièrement créés par l’homme».

Le rapport fait partie d’une étude d’environ 13 ans qui porte sur un échantillon représentatif d’environ 3 000 ménages à New York. Les chercheurs utilisent une mesure différente de celle du gouvernement fédéral pour mesurer la pauvreté, en tenant compte des revenus, des aides non monétaires comme les crédits d’impôt et du coût de la vie local.

Selon cette méthode, le seuil de pauvreté pour un couple avec deux enfants dans un logement locatif à New York est désormais de 47 190 dollars [= 44 790 €]. L’étude a révélé que 58% des New-Yorkais, soit plus de 4,8 millions de personnes, appartenaient à des familles dont les revenus étaient inférieurs à 200% du seuil de pauvreté, soit environ 94 000 dollars pour un couple avec deux enfants ou 44 000 dollars pour un adulte seul*. Selon le rapport, les taux de pauvreté chez les résidents noirs, latinos et asiatiques étaient environ deux fois plus élevés que chez les résidents blancs.

Buery a applaudi plusieurs des propositions politiques du budget exécutif de Mme Hochul, qu’il considère comme un bon début pour faire face à cette crise. La gouverneure a proposé de réduire l’impôt sur le revenu de la plupart des résidents de l’État et souhaite accorder aux femmes enceintes bénéficiant de l’aide sociale une allocation mensuelle de 100 dollars pendant leur grossesse, ainsi qu’une somme de 1 200 dollars à la naissance de leur enfant.

Le rapport a révélé que 26 % des enfants de la ville de New York, soit 420 000 enfants, vivent dans la pauvreté.

La plus ambitieuse des propositions consisterait à accorder aux familles éligibles un allègement fiscal pouvant atteindre 1 000 dollars par enfant de moins de 4 ans ou 500 dollars par enfant âgé de 4 à 16 ans. Les chercheurs du Center on Poverty and Social Policy de l’université de Columbia ont estimé que cette réduction d’impôt, ainsi que plusieurs autres propositions antérieures soutenues par Mme Hochul, pourraient réduire la pauvreté infantile à New York d’environ 17%.

«Cela me fait mal en tant que mère de penser aux petits estomacs qui gargouillent pendant qu’ils sont à l’école alors qu’ils sont censés apprendre», a déclaré Mme Hochul dans son discours sur l’état de l’État le mois dernier.

Avi Small, porte-parole de Mme Hochul, a souligné que les coupes dans des programmes tels que Medicaid que les républicains à Washington veulent mettre en place constituent une autre menace pour les New-Yorkais pauvres.

«La gouverneure s’attaque au coût élevé de la vie en réduisant les impôts, en accordant des crédits et des remboursements, tout en développant les services sociaux pour ceux qui en ont le plus besoin», a-t-il déclaré.

À la fin de l’année dernière, Adams a proposé de supprimer l’impôt sur le revenu de la ville de New York pour plus de 400 000 des salariés les moins bien rémunérés. Le conseil municipal a également adopté un plan de logement majeur qu’il a défendu, connu sous le nom de «City of Yes». Le plan prévoit des milliards de dollars pour la construction de logements abordables et des incitations en matière de zonage qui permettent aux promoteurs de construire des bâtiments plus grands à condition qu’ils comprennent des logements moins chers.

«Le maire Adams a utilisé tous les outils de notre administration pour remettre de l’argent dans les poches des New-Yorkais et rendre la ville de New York plus abordable afin que les familles puissent s’épanouir», a déclaré Amaris Cockfield, porte-parole de M. Adams, dans un communiqué.

Le rapport Robin Hood a mis en évidence la pénurie de logements et leur coût croissant comme étant les principaux facteurs de l’augmentation du nombre de personnes vivant dans la pauvreté. La plupart des personnes interrogées travaillaient ou cherchaient un emploi. Pourtant, beaucoup ont déclaré avoir du retard dans le paiement de leur loyer ou avoir du mal à payer leur nourriture.

«Il y a un manque de volonté politique pour investir réellement dans les services destinés aux personnes les plus démunies», dit Chris Mann, vice-président adjoint de Women In Need, qui gère des refuges à New York.

Peter Nabozny, directeur des politiques de Children’s Agenda, et Buery ont fait partie d’un groupe de travail de l’État qui a formulé des recommandations politiques visant à réduire de moitié la pauvreté infantile d’ici 2032. Mme Hochul a rejeté leurs suggestions d’un crédit d’impôt plus important pour les enfants et d’un nouveau chèque logement.

Nabozny a déclaré que certaines mesures récentes du gouvernement contre la pauvreté ont été positives, mais «ne sont pas assez importantes pour atteindre ce que nous pourrions réaliser si nous nous y mettions vraiment en tant qu’État».

L’une des propositions de Mme Hochul en matière d’accessibilité financière à laquelle certains élus se sont opposés consiste à accorder à des millions de New-Yorkais des réductions d’impôt pouvant atteindre 500 dollars en fonction de leurs revenus. Ce programme devrait coûter 3 milliards de dollars, soit le même montant que l’excédent budgétaire de l’exercice précédent.

Le sénateur démocrate James Skoufis a déclaré qu’une grande partie de ce financement pourrait, par exemple, être utilisée pour développer un programme visant à réduire la charge fiscale des personnes âgées.

* La Banque mondiale fixe le seuil de pauvreté mondial à 747€ par an, soit 58 moins que le seuil de pauvreté new-yorkais. Dans l’UE, le seuil de pauvreté va de 3000 (Roumaine) à 15 000 € (Danemark) [France : 9700 €]. En Chine et en Inde, il tourne autour de 800€, en Amérique latine autour de 2 300€, en Russie, il est de 1 500 € et en Tunisie, de 763€.

