par Pepe Escobar

L’Empire du Chaos ne prendra pas la concurrence à la légère. L’Empire du Milieu est imperturbable et prêt à frapper un grand coup.

Lors d’une récente réunion – rare – avec un éventail de superstars chinoises de la technologie, notamment Jack Ma, le fondateur d’Alibaba, récemment «réhabilité», le président Xi Jinping les a exhortés à «montrer leur talent», ce qui signifie qu’ils doivent jouer le tout pour le tout dans la guerre technologique avec les États-Unis.

Rien d’étonnant à ce que le jeune Liang Wenfeng, fondateur de DeepSeek, la sensation de l’IA, figure parmi les invités.

DeepSeek a complètement déstabilisé non seulement la Silicon Valley, mais aussi l’ensemble de l’écosystème de sécurité nationale américain, quelque peu paranoïaque. Pourtant, l’accent mis par Pékin n’est pas sur la subversion, mais sur une volonté ferme de construire un système d’IA totalement indépendant de la pression monopolistique américaine et des produits Nvidia. Alibaba, Huawei et Tencent vont probablement aligner leur infrastructure sur celle de DeepSeek.

Ce processus est parfaitement synchronisé avec le projet Made in China 2025, qui a déjà propulsé la Chine à la position de leader dans plusieurs secteurs, des véhicules électriques, batteries et panneaux solaires aux réseaux intelligents et à la fabrication avancée. Les dernières avancées concerneront les semi-conducteurs de pointe et l’aérospatiale.

Il est désormais de notoriété publique que le développement de DeepSeek n’est pas le fruit de laboratoires de la Silicon Valley bénéficiant de milliards de dollars de fonds de recherche. Liang Wenfeng lui-même l’a révélé : «Je ne mentirai pas, notre IA a été créée sur la base de développements soviétiques – le système OGAS de l’académicien Glushkov».

Les merveilles de l’Histoire : une merveille soviétique vendue aux enchères pour une bouchée de pain, 15 000 dollars en 1995, peut-être parce qu’elle était considérée comme sans valeur, est aujourd’hui l’épine dorsale de la nouvelle révolution numérique chinoise.

Quantum Bird, poids lourd de la physique, anciennement au CERN à Genève, est catégorique : «Les Américains ont perdu le fil. Tout est question de modèles utilisant moins de puissance de calcul et moins de données. Les GPU haute performance de Nvidia coûtant 40 000 dollars consomment trop d’énergie. Et puis il y a la spéculation financière. Le Raspberry Pi [un petit ordinateur monocarte], de la taille d’une carte de crédit et doté d’un simple processeur, coûte 50 dollars pour les étudiants, ils peuvent faire tourner DeepSeek, en consommant moins d’énergie qu’un téléphone portable».

Et ce n’est que le début, ajoute Quantum Bird : «Lorsque la Russie et la Chine proposeront leur première machine lithographique… C’est la Silicon Valley qui a poussé le monde dans cette direction».

Les scientifiques russes et chinois ont déjà accéléré l’informatique scientifique sur les cartes graphiques Nvidia conventionnelles de 800 fois, en créant un nouvel algorithme par rétro-ingénierie.

Ce résultat a été obtenu par un groupe de scientifiques de l’université MSU-PPI de Shenzhen (université MSU-BIT), créée en 2014 par l’université d’État Lomonosov de Moscou et l’Institut polytechnique de Pékin.

Parallèlement, des chercheurs utilisant des GPU fabriqués en Chine ont déjà multiplié par 10 les performances de leurs supercalculateurs par rapport à ceux des États-Unis qui reposent sur du matériel Nvidia. Les sanctions technologiques américaines ? On s’en fiche !

Contre-attaque à la «Sanctionmania»

Les scientifiques chinois ne se laissent intimider par aucun défi. En ce qui concerne le matériel, la production de processeurs graphiques avancés tels que les A100 et H100 est un monopole étranger. En ce qui concerne les logiciels, Nvidia a restreint l’exécution de son écosystème logiciel CUDA sur du matériel tiers, ce qui constitue un sérieux problème pour ceux qui travaillent sur des algorithmes indépendants.

Ces problèmes ne sont peut-être pas insurmontables lorsqu’une vague de scientifiques chinois revient en Chine, principalement des États-Unis.

Prenons l’exemple de Sun Nan, la superstar des puces de l’université Tsinghua. Les médias sociaux de Tsinghua ont récemment révélé que Sun Nan était revenu en 2020 après de nombreuses années aux États-Unis pour «former des professionnels des puces pour la Chine et résoudre les problèmes de fabrication de la technologie des puces de milieu et haut de gamme».

Les secteurs clés sont, une fois de plus, les semi-conducteurs et l’informatique quantique. Rien de ce que Trump 2.0 lancera contre la Chine en termes de «confinement technologique» ne modifiera la volonté chinoise.

Sun Nan et son équipe ont déjà mis au point une technologie de conception de circuits haute performance qu’ils ont intégrée dans plus de 50 puces utilisées dans le réseau électrique chinois, le train à grande vitesse, la mesure et le contrôle industriels, l’instrumentation et les véhicules électriques.

Contre la volonté américaine de faire dérailler le développement de la Chine dans le domaine de l’IA et des équipements de fabrication de puces, les manœuvres interconnectées de Sun Tzu brossent le tableau d’une transformation chinoise des chaînes d’approvisionnement actuelles, fomentant une crise technologique en Occident même. C’est l’une des principales raisons de l’obsession de Trump pour le potentiel des terres rares du Groenland et de l’Ukraine.

La «sanctionmania» dure depuis 2017, lorsque Trump a commencé à imposer des droits de douane de 60% sur les importations chinoises. L’administration du Cadavre à la Maison-Blanche a ensuite imposé une taxe de 100% sur les véhicules électriques chinois, ainsi que des dizaines de contrôles à l’exportation sur la Chine, en faisant pression sur ses propres «alliés» tels que l’ASML néerlandaise et les sud-coréens Hynix et Samsung.

Trump 2.0 va bientôt lancer une nouvelle charge de la brigade lourde.

En 2018, la Chine était entièrement dépendante de la technologie occidentale. C’était l’époque où les tours de télécommunications venaient d’Ericsson, les GPU et les puces pour les réseaux neuronaux de Nvidia, et les voitures des géants européens.

Maintenant, c’est une toute autre histoire : un jeu de répercussion.

Huawei est le leader mondial des équipements de télécommunications. BYD est le premier producteur mondial de véhicules électriques, devant Tesla depuis l’année dernière. Huawei devance Google dans les livraisons de processeurs pour smartphones, également depuis l’année dernière. Xiaomi lancera son propre processeur pour smartphone cette année.

La puce Ascend 910B de Huawei n’est déjà plus qu’à 5% des produits IA de Nvidia, et 70% moins chère. Huawei est verticalement intégrée avec sa propre chaîne d’approvisionnement en conception et fabrication de puces, offrant des systèmes d’exploitation mobiles (Harmony OS NEXT), des véhicules électriques, des services de streaming et la conduite autonome.

Comment «bénéficier directement à la société»

Outre DeepSeek, ByteDance, Baidu, Alibaba et 01.ai ont tous développé leurs propres modèles sophistiqués de LLM.

La Chine est non seulement déjà leader dans les applications industrielles de l’IA, de la robotique et des drones à la conduite autonome, mais elle métastase également ses percées industrielles, technologiques et économiques en puissance militaire.

Exemple : les premiers prototypes de chasseurs de 6e génération au monde récemment lancés – non pas un, mais deux, simultanément ; le premier porte-drone au monde ; les premiers avions furtifs hypersoniques sans pilote pour la frappe et la reconnaissance ; le premier navire de guerre furtif sans pilote ; et les systèmes de défense aérienne à longue portée les plus puissants.

La Chine progresse à une vitesse vertigineuse dans les armes à énergie dirigée, la 5G militaire, le chronométrage atomique et les systèmes de guerre spatiale.

Comme souligné ici, «le dispositif de fusion nucléaire chinois Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST), a écrit Physics World, a produit un plasma à haut confinement en régime permanent pendant 1066 secondes, battant le précédent record de 403 secondes établi par l’EAST en 2023. Ce dernier développement représente une avancée pour le potentiel d’une centrale à fusion, une promesse d’énergie propre presque illimitée sans déchets radioactifs importants».

La Chine commerce principalement avec le Sud mondial : plus de 50% du total. Le commerce avec les États-Unis représente moins de 3% de son PIB, depuis l’année dernière.

Tout tourne autour des progrès de la Route de la soie numérique de la Chine à travers les États membres de l’Union économique eurasiatique (UEEA).

Ici, nous voyons comment la Chine façonne géostratégiquement l’UEEA, se positionnant au cœur de la haute technologie et de l’innovation en Eurasie, promouvant la coopération technologique avancée avec la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan et le Kirghizistan. Les entreprises technologiques chinoises ont pratiquement conquis les marchés de haute technologie de l’UEEA.

Le mantra qui unit tout ce qui précède est bien sûr une planification détaillée. Cela inclut notamment la campagne «East data, West computing», qui vise à transférer l’informatique à forte intensité de données vers l’ouest de la Chine afin de réduire la pression énergétique à l’est.

Le champ de bataille clé absolu dans la guerre technologique à venir sera bien sûr le Sud mondial. La Chine exploite sans relâche sa domination notoire dans le secteur manufacturier et son soutien financier massif pour offrir un écosystème alternatif dans les semi-conducteurs et l’IA.

À l’opposé, les Américains de Trump 2.0 contraindront, comme on pouvait s’y attendre, leurs alliés/vassaux à renforcer leur propre écosystème technologique. Une divergence totale des chaînes d’approvisionnement et des normes technologiques est pratiquement inévitable.

Cet entretien avec Liang Wenfeng, publié à l’origine en Chine par An Yong, reste essentiel pour comprendre ce qui se cache derrière la volonté chinoise de redéfinir totalement les règles de l’innovation technologique.

Liang Wenfeng est catégorique : «Nous en avons assez de suivre. Il est temps de prendre les devants». Il voit la concurrence en termes très clairs : «Je me concentre sur la question de savoir si quelque chose peut améliorer l’efficacité sociale et si nous pouvons accroître notre force dans la chaîne de valeur (…) C’est un honneur de donner en retour».

Comme l’a noté l’universitaire chinois Quan Le, l’«intention de renforcer la créativité personnelle et collective, bénéficiant ainsi directement à la société, n’est pas du tout au même niveau épistémologique» qu’une «société de consommation aveugle». Il s’agit du bien commun, pas d’un massacre à Wall Street.

Tout est prêt pour un duel technologique décisif entre les États-Unis et la Chine. Personne ne sait vraiment ce que l’administration Trump 2.0, portée par ses déclarations grandiloquentes, va proposer. Il y aura toujours un courant sous-jacent de pragmatisme économique, mais il sera constamment contrebalancé par un mur de fer idéologique et stratégique qui divisera les deux parties.

Pendant ce temps, la Chine continuera à miser sur un flux de jeunes innovateurs et entrepreneurs dans le domaine des technologies commerciales pour combler en quelque sorte le fossé. L’Empire du Chaos ne prendra pas la concurrence à la légère. L’Empire du Milieu est imperturbable et prêt à frapper un grand coup.

Pepe Escobar

source : Strategic Culture Foundation