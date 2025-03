«Réquisition de l’épargne français, le scénario choc que l’on vous cache!» (Charles SANNAT)

105 Views

Par Charles Sannat. Sur « Réquisition de l’épargne, le scénario choc que l’on vous cache ! ». L’édito de Charles SANNAT – Insolentiae

Mes chères impertinentes, chers impertinents,

La réquisition de l’épargne n’est pas qu’une légende ! Déjà Alain Minc, propose de créer un emprunt forcé. Au moins c’est clair. Pour lui, il faut que les Français le sentent passer. Charmante vision de la démocratie.

La réquisition de l’épargne n’est pas une légende, c’est même une quasi certitude.

Pourquoi ?

Parce que la faillite de l’Etat n’est pas une option de première intention.

La faillite de l’Etat est ce qui peut arriver au bout du bout d’un processus de déliquescence, mais nous n’y sommes pas.

Loin de là.

Avant, pour assurer la solvabilité et donc la survie de l’Etat il y aura des hausses d’impôts.

Puis, il y aura des emprunts forcés et autres limitations et restrictions.

Puis il y aura une taxation d’office d’un pourcentage de vos actifs.

Puis, si tout cela n’est pas suffisant, alors, éventuellement, il y aura faillite ou intervention des banques centrales en ultime recours après avoir ruiné des pays entiers à commencer par le nôtre.

La France, est comme la Grèce mais avec 10 fois plus de dettes.

C’est donc un sujet brûlant face auquel se trouvent tous les épargnants français et de manière générale tous ceux qui ont 4 sous, durement acquis et difficilement mis de côté et qui n’ont aucune envie de se les faire réquisitionner, spolier, voler, taxer, et tout autre synonyme possible ou imaginable que vous pourrez trouver tant la langue française est riche.

C’est pour cette raison que vous trouverez toutes les réponses dans le dossier spécial du mois de mars de la lettre Stratégies et intitulé “Réquisition de l’épargne, comment se préparer face au scénario choc”. Pour vous abonner tous les renseignements sont ici.

Protégez votre épargne.

Des solutions existent, je les partage avec mes abonnés.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.

Préparez-vous !

Charles SANNAT

« Insolentiae » signifie « impertinence » en latin

Pour m’écrire charles@insolentiae.com

Pour écrire à ma femme helene@insolentiae.com

Vous pouvez également vous abonner à ma lettre mensuelle « STRATÉGIES » qui vous permettra d’aller plus loin et dans laquelle je partage avec vous les solutions concrètes à mettre en œuvre pour vous préparer au monde d’après. Ces solutions sont articulées autour de l’approche PEL – patrimoine, emploi, localisation. L’idée c’est de partager avec vous les moyens et les méthodes pour mettre en place votre résilience personnelle et familiale.

« À vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitables les révolutions violentes » (JFK)

« Ceci est un article ‘presslib’, c’est-à-dire libre de reproduction en tout ou en partie à condition que le présent alinéa soit reproduit à sa suite. Insolentiae.com est le site sur lequel Charles Sannat s’exprime quotidiennement et livre un décryptage impertinent et sans concession de l’actualité économique. Merci de visiter mon site. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d’information quotidienne sur www.insolentiae.com. »

IMPORTANT. En vous connectant directement sur le site insolentiae.com vous pouvez accéder aux articles malgré tous les blocages. Si vous ne recevez pas la Newsletter ou si cette dernière était bloquée, pensez à vous connecter directement. Je ne cesse les publications qu’au mois d’août et entre Noël et le jour de l’an. A noter les abonnés orange.fr et wanadoo.fr sont particulièrement touchés par le phénomène inexplicable de non réception des lettres quotidiennes. Inscrivez-vous gratuitement avec une nouvelle adresse mail.