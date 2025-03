Après Gaza, le Liban sera-t-il victime de l’agression sioniste?

106 Views

Par Marie Nassif – Debs.

Une question légitime après la brutale agression sioniste contre Gaza hier… Cette agression, qui a fait des centaines de morts et de blessés, a été précédée d’une menace claire du nouvel envoyé américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff.

Non content d’appeler au massacre des fils et des filles de Gaza, Witkoff a poursuivi sa menace par une autre contre le Liban et son peuple, appelant le président de la République et le Premier ministre à « engager des négociations politiques directes et indirectes », avant d’annoncer que les sionistes resteraient dans les cinq collines occupées et que les États arabes du Golfe s’abstiendraient de contribuer à la reconstruction du sud « avant la concrétisation du nouveau processus politique ».

Ces diktats, accompagnés d’une menace pour les habitants du sud Liban de retourner dans leurs villages situés à la frontière avec la Palestine occupée, rappellent la déclaration de Trump lors de sa campagne électorale dans un restaurant de Détroit. Ce jour-là, nombreux étaient ceux, y compris certains responsables libanais, qui ont acclamé le « candidat » de Trump et appelé les Libano-Américains à lui accorder leurs voix, car il avait promis qu’il était temps pour les Libanais de vivre en paix avec leurs voisins… avec leurs voisins.

Et voilà qu’il tient sa promesse, que nous étions les seuls à interpréter comme une invitation claire et explicite à normaliser les relations avec l’ennemi occupant sioniste, et c’est ce que Steve Witkoff nous dit aujourd’hui au nom de Donald Trump. Il nous dit ceci : soit vous rejoignez le chœur des régimes en voie de normalisation avec l’impérialisme sioniste, et acceptez les plans de l’administration américaine, en commençant par la relance de l’accord fatidique du 17 mai, puis en acceptant de concéder les 13 points que les sionistes aspirent à conquérir, soit les conséquences seront désastreuses pour vous…

Malheureusement, la déclaration de l’envoyé américain est passée « inaperçue » des médias et n’a suscité aucune réaction officielle… Même les médias, à quelques exceptions près, ont pour la plupart omis de souligner ou d’attirer l’attention sur cet événement. Nous appelons donc les responsables concernés par notre sort à adopter une position claire et explicite à propos de ces menaces américano-sionistes…

D’autant plus que le nouvel envoyé américain a lié ses directives concernant les relations avec l’entité occupante à la démarcation des frontières libanaises avec la Syrie et Chypre, et nous a demandé de « bien analyser les variables avant de passer à un autre sujet » ?

Marie Nassif – Debs, 19 mars 2025. Beyrouth, Liban.