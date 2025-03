Des familles arrivent à l’hôpital avec les restes de leurs enfants dans les bras (Gaza)

Par Dominique MUSELET

« Certains gouvernements, quand ils envoient leurs légions d’un pôle à l’autre, parlent encore de défense de leur foyer, on dirait qu’ils appellent leur foyer tous les endroits où ils ont mis le feu » Benjamin Constant (1767-1830)

Caitlin Johnstone- Génocide en Palestine

« C’est le génocide de Trump maintenant, Trump a donné son feu vert à la reprise de l’holocauste de Gaza. Il a passé des semaines à saboter le cessez-le-feu, puis a donné son accord à la reprise du génocide.

Trump est tout aussi coupable de ce qui se passe à Gaza que Netanyahou. Tout aussi coupable que Biden l’était lors de la dernière administration.

Trump a approuvé la relance de l’holocauste de Gaza. Il a passé des semaines à saboter le cessez-le-feu, puis a donné son feu vert à la reprise du génocide. Il l’a fait tout en bombardant le Yémen et en menaçant de faire la guerre à l’Iran pour Israël« .

Avec la reprise du génocide à Gaza, Macron a trouvé une nouvelle occasion de Don Quichotter (brasser de l’air en faisant le matamore)

« Il faut que les hostilités cessent immédiatement et que les négociations reprennent », a déclaré Emmanuel Macron, en agitant ses petits bras. « Je coprésiderai en juin aux Nations unies une conférence pour les deux Etats, palestinien et israélien, avec le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane » a-t-il ajouté.

Macron n’a jamais fait un geste pour sauver les Palestiniens de l’extermination. Le génocide des Palestiniens ne l’intéresse pas. Il peut difficilement faire croire aux Français, pourtant infiniment crédules, que Netanyahou ne va pas s’arrêter à Gaza et qu’il va venir génocider tous les Européens.

La menace russe par contre, c’est absolument parfait. Elle permet à Macron de joindre l’utile (endetter la France pour enrichir ses amis milliardaires) et l’agréable (jouer les Matamore). Et puis la guerre en Ukraine, c’est plus loin que Gaza, c’est moins sale qu’un génocide, c’est plus facile à expliquer que la sanglante colonisation israélienne, et c’est épatant pour prendre des airs avantageux (Poutine méchant, moi bon) tout en terrorisant sa population, avec l’aide du cabinet étasunien McKinsey, le spécialiste de l’ingénierie sociale (manipulation de l’opinion). Admirez la dernière trouvaille de McKinsey pour alimenter la peur de la guerre contre le vilain Russe : un Manuel de survie, pour mieux réagir en cas de crise sur le sol français, qui va être envoyé à la population d’ici cet été. Une variante des innombrables numéros verts tout aussi inutiles.

Le MATAMORE

« Mon armée ? Ah, poltron ! ah, traître ! pour leur mort

Tu crains donc que ce bras ne soit pas assez fort ?

Le seul bruit de mon nom renverse les murailles,

Défait les escadrons, et gagne les batailles. (…)

D’un seul commandement que je fais aux trois Parques,

Je dépeuple l’État des plus heureux monarques ;

La foudre est mon canon, les Destins mes soldats :

Je couche d’un revers mille ennemis à bas.

D’un souffle je réduis leurs projets en fumée ;

Et tu m’oses parler cependant d’une armée !

Tu n’auras pas l’honneur de voir un second Mars :

Je vais t’assassiner d’un seul de mes regards ! “

Matamore – Corneille

Pour devenir empereur d’Europe, à la suite de Van de Lahyenne, Macron doit pousser les politiques globalistes/fédéralistes de l’UE et garder la tête de la guerre contre la Russie. il fait de son mieux pour entretenir la flamme du globalisme progressif belliqueux dans son petit royaume, en détruisant le régime social français et en volant les économies des Français, en attendant que les Démocrates reviennent au pouvoir dans 2 ou 4 ans pour sauver l’UE et la guerre contre la Russie. Pour eux, les globalistes, Trump n’est qu’un regrettable accident sur la route de l’UE triomphante (inclusive et totalitaire) dont Macron sera bientôt le grand timonier après avoir écrasé la Russie.

Macron se joue des films depuis qu’il a 14 ans. Il change de costume 10 fois par jour, ment comme il respire et bombe le torse à chaque occasion. Pas étonnant qu’il s’entende si bien avec Zelinsky ! Ce sont deux comédiens médiocres, deux clowns qui, parce qu’ils ont le pouvoir de détruire tout autour d’eux, se prennent pour des héros.

Les Français se laissent abuser dans leur grande majorité (il paraît que 71% ont écouté son discours martial et que sa cote a remonté depuis) mais pas les Russes, comme en témoigne la réaction de Medvedev : “ La Russie est une menace pour la France, mais Emmanuel Macron n’est pas une menace pour la Russie, il disparaîtra bientôt pour toujours, pas plus tard que le 14 mai 2027 et personne ne le regrettera ! ”

Dr Doctorow : Trump déjoue l’Europe

Les néocons chassés des Etats-Unis par l’arrivée de Trump se sont réfugiés en Europe, et Van der la Hyenne est leur égérie. Mais, à son grand dam, comme la construction européenne n’a aucune légitimité ni légalité, Trump and Co l’ignorent.

De toute façon, malgré leurs rodomontades, les dirigeants européens et l’UE n’ont aucune influence internationale. Sans argent, sans armée, sans industrie, sans soutien des populations, et sans aucune légitimité, ils seront vite obligés de se soumettre à l’équipe souverainiste de Trump ou ils seront chassés du pouvoir.

Selon le Dr Doctorow, les régimes démocratiques sont pacifiques parce qu’ils bénéficient du soutien de leur peuple, mais les régimes dictatoriaux doivent faire constamment la guerre au dehors et pratiquer la censure et la répression au dedans, pour rester aux manettes. C’est aujourd’hui le cas de l’UE qui dissimule son bellicisme et son despotisme derrière les valeurs démocratiques : nous piétinons la démocratie pour sauver la démocratie. Vance le leur a fait remarquer dans son discours de Munich le 15 février dernier, mais bien sûr ils ne l’ont pas écouté tant l’arrogance, la sottise et l’aveuglement de ces grenouilles qui se veulent aussi grosses que le bœuf sont abyssaux…

Jacques Sapir – Finlandisation de l’Ukraine ?

L’URSS avait demandé à la Finlande ce que la Russie demande aujourd’hui à l’Ukraine : la démilitarisation et la neutralité. Cette situation avait été très profitable à la Finlande car elle lui avait permis de commercer tout à la fois avec l’URSS et avec l’Europe.

Isabelle Nimal : « Pour payer l’électricité 10 fois moins cher, je l’achète en Espagne »

Pour fabriquer une fausse concurrence sur ordre de l’UE, Enedis (qui possède les lignes) est obligé de passer des accords avec d’autres fournisseurs (qui ne produisent rien). Enedis leur envoie les relevés de vos compteurs et ils font la facturation. Cette boulangère en Dordogne a refusé de renouveler son contrat EDF au moment de la crise de l’énergie et aidée par un courtier elle a signé un contrat avec l’Espagne. L’Espagne lui facture donc l’électricité française dix fois moins cher que Enedis.

Pour rappel, en France, Enedis gère le réseau de distribution de l’électricité, tandis qu’EDF est chargé de la fourniture d’énergie.

Alexander Mercouris – La récession dans l’Occident collectif

L’autre jour, j’ai discuté avec une femme d’une quarantaine d’année qui me demandait 20 centimes d’€ dans la rue. Comme je m’étonnais qu’elle ne soit pas s’installée pas dans le centre pour mendier plus efficacement et peut-être plus confortablement, elle m’a expliqué que ce n’était pas possible car à Montreuil, il y a des mafias qui contrôlent la mendicité de rue et chassent tous les mendiants concurrents, exactement comme les prostituées sans souteneurs ou les dealers qui s’aventurent hors de leur périmètre…

Je lui ai demandé ce que faisait la police dans cette affaire. Elle m’a dit : »rien, à mon avis ça l’arrange… »

Ca m’a fait penser à la Cour des miracles de Victor Hugo…

Alexander Mercouris : la récession a commencé il y a longtemps en Occident. Après le Covid, il y a eu une amélioration, surtout aux Etats-Unis. Mais Biden a fait marcher la planche à billets et déclenché une guerre économique avec la Russie, ce qui a augmenté la dette et créé de l’inflation.

En Europe, où l’Euro n’a jamais réussi à devenir une monnaie de réserve et où les politiques économiques ont été encore plus erratiques qu’aux EU, l’inflation a été encore pire, menant à la désindustrialisation de l’Allemagne.

Les droits de douane ne sont pas la cause de la crise, mais sa conséquence. Leurs effets sur les échanges commerciaux, comparables à ceux des sanctions, ne se font pas encore sentir. Les Allemands ont décidé de s’endetter énormément pour se réarmer, mais ils n’ont pas de stratégie industrielle et il n’est pas sûr que le marché soit intéressé par des obligations européennes qui sont assises sur d’énormes dettes nationales.

C’est ce que Biden avait fait aux EU et qui n’a pas marché. pourquoi cela marcherait-il en Europe ? Tout cela rappelle les années 1930.

L’économie la plus résiliente est bien sûr celle des Etats-Unis. Et elle supportera bien mieux que l’UE la guerre des droits de douane. Elon Musk pourrait jouer un rôle clé dans la réindustrialisation des EU s’il parvient à se maintenir en place. Mais l’UE va se trouver en grande difficulté, l’Angleterre aussi car elle a besoin d’investissements étrangers qui pourraient se tarir en période de récession, et peut-être l’Inde. La Russie est dans la position la plus forte, car elle n’est pas endettée, elle a l’habitude des sanctions et s’est déjà réindustrialisée.

L’Île aux fleurs

A l’heure où la pauvreté s’étend en France, où des mafias gèrent la mendicité, où le commerce de la drogue est toléré pour assurer la paix sociale, où les municipalités organisent des marchés de Biffins (appellation moderne des chiffonniers d’antan), où de plus en plus de personnes sont à la rue ou vivent sous des tentes, il n’est pas inutile de se rappeler où mène, au Brésil, l’engrenage de l’exploitation/esclavagisation des populations par une petite caste de nantis qui s’approprie toutes les richesses du pays…

La cicatrice

Pour se remonter le moral, une petite merveille de poésie et de sagesse de Laurent Firode

Et pour finir, ayons une pensée pour les malheureuses victimes dont nous n’avons pas pu parler dans cette petite revue de presse, les Roumains qui se battent contre l’UE pour avoir de droit de voter pour qui ils veulent, les Palestiniens de Cisjordanie occupée et notamment de Jénine chassés de chez eux comme pendant la Nakba, les Libanais toujours occupés par Israël dans le sud, les Alaouites, les Chrétiens et les Druzes de Syrie égorgés par le copain djihadiste d’Ursula Van der la Hyenne and Co, les Yéménites bombardés par EU/GB parce qu’ils défendent les Palestiniens, Les Ukrainiens enrôlés de force pour servir de chair à canon à Zelinsky et à l’UE, les soldats russes qui meurent sur le front, les victimes congolaises des Rwandais, les victimes de la guerre au Soudan, et j’en oublie sûrement.

