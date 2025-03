Les quatre prochaines phases d’effondrements de l’Ukraine

53 Views

Par Gordonhahn – Le 1er mars 2025 – Source Russian and Eurasian Politics

J’ai écrit il y a quelque temps : « Avec l’effondrement du front et l’armée sur le point de se dissoudre, le régime post-Maïdan de Zelenskiy est profondément divisé et en danger de dissolution, ce qui pourrait entraîner l’effondrement de l’État, des guerres intestines et un chaos généralisé”. Ci-dessous, je détaille ces quatre effondrements imminents ou potentiels – effondrements du front de bataille, de l’armée ukrainienne, du régime de Maïdan et de l’État ukrainien lui-même -, car ce problème est d’une importance cruciale pour la question de la guerre ou de la paix en Ukraine ainsi que pour les défis qui seront rencontrés dans toute reconstruction.

Une armée, un régime et un État ukrainiens dysfonctionnels empêcheront Kiev de conclure tout processus de paix et traité que le président américain Donald Trump ou d’autres pourraient développer. En fait, l’effort de paix dans lequel Trump commence à enrôler le président russe Vladimir Poutine sera presque sûrement déjoué par une cascade de deux ou plusieurs des quatre dysfonctionnements, effondrements et crises majeurs qui semblent attendre l’Ukraine à moins que la guerre ne se termine ou qu’un changement radical se produise dans la corrélation des forces russes et OTAN-ukrainiennes. Les deux premiers de ces effondrements, du front et de l’armée, se produiront certainement cette année. Les deux derniers – du régime de Maïdan et de l’État ukrainien – pourraient être reportés à l’année prochaine.

L’effondrement du front militaire en Ukraine

Les fronts défensifs de l’Ukraine ont lentement lâchés et se sont de plus en plus effondrés au cours de la dernière année. Toute l’année dernière, les gains territoriaux russes et, pendant la majeure partie de l’année, les pertes ukrainiennes ont augmenté chaque mois, comme je l’avais prédit il y a plus d’un an. Le tristement célèbre Institute for the Study of War, une organisation washingtonienne qui s’appuie sur la propagande ukrainienne et se transforme en « données« , affirmait faussement : “Les forces russes ont gagné 4 168 kilomètres carrés( 1 609 milles carrés, GH), en grande partie constitués de champs et de petites colonies en Ukraine et Oblast de Koursk, à un coût rapporté de plus de 420 000 victimes en 2024. Le commandant en chef ukrainien, le colonel général Oleksandr Syrskyi, a déclaré le 30 décembre que les forces russes avaient subi 427 000 pertes en 2024. ISW a observé des preuves géolocalisées pour évaluer que les forces russes ont avancé de 4 168 kilomètres carrés en 2024, indiquant que les forces russes ont subi environ 102 pertes par kilomètre carré de territoire ukrainien saisi”. L’élément de propagande ici réside principalement dans l’affirmation selon laquelle les gains territoriaux de la Russie étaient “en grande partie constitués de champs et de petites colonies” et dans les chiffres des pertes russes. Les Russes se sont emparés « en grande partie de champs et de petites colonies » parce que le paysage de l’Ukraine, comme celui de tout pays, est en grande partie constitué de terres cultivables et de petits villages. Cependant, la Russie s’est emparé de plusieurs petites villes et des principaux bastions ukrainiens d’Avdiivka, Vuhledar, Kurakhove, Selydove, Novosilevke, Toretsk et la quasi-totalité de Chasov Yar. Les Russes n’ont peut-être pas subi 420 000 pertes au cours de toute la guerre, encore moins en 2024. Pour 2024, l’institut Mediazona – qui, en affiliation avec la BBC et le média d’opposition russe « Meduza » parcourt les sources Internet, les médias sociaux, les avis de décès et les annonces du gouvernement régional — a comptabilisé 120 000 Russes tués au combat entre le début de « l’opération militaire spéciale » du pays en février 2022 et la fin de 2024. Il a révélé qu’au moins 31 481 soldats russes sont morts entre le 1er janvier 2024 et le 17 décembre 2024. Même si l’on augmente ce chiffre de 50%, en tenant compte du rapport typique de 1:3 entre tués et blessés, on n’arrive qu’à un chiffre d’environ 180 000 victimes russes en 2024, la moitié des déclarations ukrainiennes/ISW.

Que se passe-t-il ici ? L’accélération de ce que j’ai appelé la stratégie « d’attrition et d’avance » de la Russie a été minimisée par ISW en l’accompagnant de données sur les gains territoriaux venant du ministre ukrainien de la Défense et d’autres sources militaires ukrainiennes sur les pertes russes afin de donner l’impression de pertes russes massives disproportionnées par rapport aux gains territoriaux « modestes« . Ceci est fait pour soutenir le mythe occidental selon lequel la Russie jette la vie de ses soldats dans des attaques par « vagues humaines« . ISW évite soigneusement la perspective de comparaison négative en omettant toute mention des victimes ukrainiennes, imitant le ministère ukrainien de la Défense et les organes de presse « ukrainiens » financés par les États-Unis tels que Ukrainskaya pravda.

Les données brutes, montrent que les avancées territoriales des forces russes ont en effet augmenté tout au long de l’année sur une base presque mensuelle, à l’exception peut-être de décembre, qui a connu une baisse par rapport à novembre. Alors que les médias occidentaux commençaient enfin à révéler l’erreur de la ligne de propagande « L’Ukraine gagne » à l’automne de l’année dernière, le New York Times a fait référence aux données d’un expert militaire du groupe Black Bird basé en Finlande, Pasi Paroinen. Il s’est avéré que des gains russes étaient réalisés tout au long de la ligne de front, du nord à Kharkiv au sud à Zaporozhe. La mesure par Paroinen des gains globaux de la Russie au cours des dix premiers mois de 2024 a confirmé ma propre attente d’une intensification de l’avancée russe. Les avancées russes au cours de cette période se sont élevées à plus de 1 800 kilomètres carrés et ont été réalisées à un rythme de plus en plus accéléré : “La moitié des gains territoriaux de la Russie en Ukraine jusqu’à présent cette année ont été réalisés au cours des trois derniers mois seulement. En août, les lignes défensives de l’Ukraine ont fléchi et la Russie a rapidement avancé de 16 km. En octobre, la Russie a réalisé ses gains territoriaux les plus importants depuis l’été 2022, alors que les lignes ukrainiennes fléchissaient sous une pression soutenue. Les gains d’octobre s’élevaient à plus de 257 km carrés de terres dans la seule région orientale du Donbass ukrainien« . Les forces russes ont avancé de 2 356 kilomètres carrés en septembre, octobre et novembre 2024, réalisant 56,5% de leurs gains territoriaux de 2024 au cours de cette période. Novembre s’est avéré être le mois le plus réussi des forces russes en termes de gains territoriaux en 2024, « avançant au rythme nettement plus élevé de 27,96 kilomètres carrés par jour » au cours de ce mois.

ISW a pris soin de ne pas comparer les gains territoriaux de la Russie en 2024 avec ceux réalisés en 2023, afin de ne pas souligner la tendance d’une importance cruciale à l’accélération des avancées russes et des reculs ukrainiens, mais la télévision France 24 a pris le relais. Elle a noté que l’armée russe avait avancé en 2024 “sept fois plus qu’en 2023”, prenant « 610 kilomètres carrés en octobre et 725 kilomètres carrés en novembre. Ces deux mois ont vu les Russes capturer le plus de territoire depuis mars 2022, dans les premières semaines du conflit. L’avancée de la Russie a ralenti en décembre, atteignant 465 kilomètres carrés au cours des 30 premiers jours du mois. Mais elle est déjà près de quatre fois plus importante qu’au même mois de l’année précédente et deux fois et demie plus qu’en décembre 2022 ».

Maintenant, un effondrement majeur des fronts de défense de l’Ukraine le long de toute ou presque toute la ligne de combat – qui s’étend de Kherson juste au nord de la Crimée à l’est, puis au nord à travers Donetsk jusqu’à Kharkiv et Sumy – est imminent. Certains fronts peuvent tenir plus longtemps, mais il est peu probable qu’ils survivent à 2025. Les forces russes commencent à encercler le centre industriel, minier et de transport crucial de Pokrovsk, Après sa chute, peut-être dans deux mois, l’armée de Moscou aura une marche relativement sans entrave vers Dnipro, Zaporozhia et d’autres points moins méridionaux du Dniepr. Ensuite, l’avancée territoriale continuera de s’accélérer à un rythme de plus en plus rapide et pourrait conduire à des percées majeures sur le Dniepr, à tout moment maintenant en raison de l’état déjà désastreux et détérioré des forces armées ukrainiennes.

L’effondrement de l’armée ukrainienne

Avec l’effondrement du front devrait venir simultanément ou peu de temps après l’effondrement de l’armée ukrainienne. L’état de l’armée ukrainienne est en effet grave. Elle ne souffre pas seulement d’une pénurie croissante d’armes, mais d’une pénurie de personnel, de discipline, de moral et de capacités, tout cela paralysée par la corruption. La mobilisation militaire de 2024 a échoué. La désertion et le refus d’obéir aux ordres sont endémiques, et la corruption non seulement plombe le recrutement, mais favorise également des niveaux élevés d’absence sans congé, réduisant le nombre de soldats ukrainiens qui combattent réellement au front.

La mobilisation militaire passée et menée cette année a un effet débilitant sur l’économie et la société ne parvient pas à remplacer les pertes actuelles au front par des recrues totalement inexpérimentées au moral bas ou nul. Il n’y a plus de volontaires, et d’ici le printemps, certains responsables ukrainiens rapportent que la situation sera irrémédiable. De plus, presque toutes les nouvelles recrues sont âgées ou démotivées, rapporte The Economist. Les commandants au front, tels que le commandant du bataillon de drones de la 30e brigade mécanisée d’Ukraine, confirment que la mobilisation de 2024 a été un échec absolu et qu’il y a maintenant trop peu d’hommes pour remplacer les pertes au combat. La mobilisation se fait par des mesures sévères, souvent violentes. Le député de la Verkhovna Rada, Alexandre Bakoumov, du parti des « Serviteurs du peuple » de Zelenskiy, a déclaré en séance que la mobilisation dans la région de Kharkiv est forcée, ressemblant à une filtration de la population ukrainienne (se référant à la pratique consistant à détenir, battre et torturer des citoyens des zones occupées dans une recherche ostensible de combattants et de collaborateurs), avec des sorties de la ville bloquées par des gangs de « recrutement » et des avocats des hommes mobilisés battus. Les petites entreprises subissent des fermetures massives en raison du manque de travailleurs disposés à sortir de peur d’être enrôlés dans l’armée. D’autres ont signalé des falsifications de données dans les bureaux de recrutement pour justifier le recrutement. Il existe de nombreux rapports et vidéos sur la violence utilisée par les gangs de recrutement. En fin de compte, que peut-on dire d’une armée dont le système militaire doit forcer les citoyens à se battre, même en saisissant de force des prêtres menant une procession religieuse et en les envoyant au front ?

De plus, de nombreux hommes fuient le pays en plus grand nombre afin d’éviter les mesures de mobilisation forcée désespérées et draconiennes de l’Ukraine, parfois au péril de leur vie et de la stabilité sociopolitique. Plus récemment, les gouvernements occidentaux ont fait pression sur Kiev pour qu’elle étende la mobilisation à la cohorte d’âge des 18-25 ans, ce qui entraînerait un effondrement démographique quasi catastrophique d’une population déjà réduite de quelque 30% en raison des décès dus à la guerre et de l’émigration. Même les centres de recrutement eux-mêmes tentent d’éviter le repêchage. Lorsque les députés de la Rada ont proposé de combler la pénurie de personnel en créant une brigade parmi les gangs de mobilisation, le président des centres de mobilisation a affirmé qu’ils n’étaient pas assez nombreux pour former une brigade complète. Le faible nombre de volontaires et l’échec de la mobilisation créent des distorsions dans la structure des forces. Les « brigades zombies » ou « brigades de papier » sont des unités partiellement dotées d’effectifs simplement appelées brigades afin d’impressionner les donateurs occidentaux et de faciliter la corruption des commandants qui saisissent les salaires affectés au personnel inexistant.

Le grand nombre de désertions de l’armée ukrainienne, phénomène totalement ignoré des médias occidentaux pendant trois ans, s’est finalement révélé en novembre avoir dépassé les 100 000 depuis le début de la guerre. Cela représenterait peut-être plus de 10% de l’armée ukrainienne à sa taille actuelle, étant donné que Zelenskiy a récemment affirmé qu’elle comptait 800 000 recrues. De plus, plus de la moitié de ces désertions ont eu lieu au cours des dix premiers mois de 2024 seulement. Il s’agit déjà d’une désertion à grande échelle et comprend des désertions massives. Le blogueur militaire Yurii Butusov, la députée des Serviteurs du peuple Maryana Bezuglaya et d’autres ont rapporté à la fin de l’année dernière la désertion d’une brigade entière de 1 000 hommes entraînée en France dès leur arrivée au front. Cela peut avoir été un cas de tentative infructueuse du commandant de former ce qu’on appelle des « brigades de zombies« . En effet, le personnel militaire a remis en question la pratique récente consistant à créer de nouvelles brigades lorsque celles existantes sont terriblement sous-équipées, soupçonnant apparemment le stratagème de corruption qui se cache derrière cette pratique. Un commandant ukrainien a déclaré à un journal polonais que parfois, au combat, il y a plus de déserteurs que de tués et de blessés.

Les désertions sont l’un des symptômes d’une discipline laxiste et surtout d’un moral bas qui affligent de plus en plus l’armée ukrainienne. Les commandants rapportent que 90% de leurs troupes sur les lignes de front sont de nouveaux hommes mobilisés de manière coercitive. Des sources de l’État-major ukrainien rapportent de même. Ainsi, les désertions s’accompagnent de retraites non autorisées, de plus en plus fréquentes. Par exemple, des centaines de personnes ont fui la bataille à un moment donné l’automne dernier à Vugledar (Ugledar) avant que la ville ne tombe. Vugledar était autrefois un bastion solide que, en 2023, les forces russes ont pris d’assaut des dizaines de fois sans résultat. Les soldats ukrainiens refusent d’exécuter les ordres opérationnels parce qu’ils s’apparentent à des opérations suicides et commencent à se rendre en unités entières, dans un cas presque un bataillon complet (par exemple, le 92e combat). En effet, les refus de suivre les ordres ou d’entreprendre des mesures de contre-offensive se multiplient. Dans un cas récent, le chef d’état-major de la brigade Azov, Bogdan Koretich, a accusé un général ukrainien d’un commandement si médiocre qu’il a été décrit comme étant responsable de plus de morts ukrainiens à la guerre que par les Russes, forçant son renvoi. Aux niveaux inférieurs, les commandants sont licenciés en grand nombre. Dans le même temps, les commandants sur le terrain critiquent publiquement les commandants et le personnel de haut rang pour leur incompétence stratégique et leur négligence. L’une des raisons de la désintégration de la discipline et du moral est qu’il n’y a aucun soulagement pour les troupes, car il n’y a pas de démobilisation à long terme ou de temps loin du front autre que celui provenant de brèves rotations épisodiques des troupes ; en conséquence d’un nombre insuffisant de troupes. Les soldats et leurs proches font pression depuis plus d’un an pour une loi sur la démobilisation qui autoriserait de longues rotations pour que les troupes se rendent chez eux, mais aucune loi de ce type n’est visible à l’horizon. Cela entraînerait probablement une pénurie mortelle de troupes et la déroute totale de l’armée ukrainienne sur le champ de bataille.

Cependant, le principal problème dans l’armée ukrainienne, comme dans le reste de l’État et de la société ukrainiens, est peut-être la corruption. Elle est endémique et omniprésente dans la production et l’achat d’armes, la mobilisation (évasion de la conscription par pot-de-vin), l’achat de congés et d’absences du front et l’effectif des brigades. Un ministre ukrainien de la Défense a déclaré à un journaliste que le problème était « catastrophique« . Anna Skorokhod, députée indépendante de la Rada, affirme que seulement 15% (!) des militaires du rang servent au front, avec un grand nombre soit inexistants (âmes mortes) en service, soit ayant soudoyé leur chemin pour se cacher quelque part à l’arrière.

C’est ainsi que les officiers ukrainiens décrivent la corruption à grande échelle dans l’armée. Selon un capitaine de l’armée ukrainienne : « En raison de fausses informations sur la présence de personnel, les commandants des directions reçoivent de fausses informations. Et ils opèrent avec des « âmes mortes », élaborant des plans de combat. Par exemple, à un endroit où les Russes ont percé une section du front, le commandant donne l’ordre à une certaine brigade d’envoyer un bataillon avec un groupe attaché en renfort. En fait, le bataillon est parti depuis longtemps, son nombre n’est plus qu’une compagnie, certains ont acheté leur chemin vers l’arrière ou ont déserté. En conséquence, il n’y a rien pour fermer la percée, à cause de la menace, les flancs des brigades voisines commencent à s’effondrer. »

Selon une source de l’État-major des Forces armées ukrainiennes : » Si nous prenons le nombre de soldats russes que nous avons au front sur le papier, alors si les Russes ont un avantage en nombre, c’est moins du double. Mais c’est sur le papier. En pratique, la situation est différente. Imaginons une section séparée de l’avant. Selon les journaux, il y a 100 personnes de notre côté et 150 du côté russe. Autrement dit, l’avantage de l’ennemi est insignifiant. Avec de tels chiffres, il est tout à fait possible de garder la défense. Mais lors d’une vraie bataille, la situation est radicalement différente. Au plus 40 de nos 100 personnes y participent. Et souvent encore moins. Les autres sont des déserteurs, qui refusent tout simplement de se battre, etc. Et les Russes ont 140 à 145 personnes sur 150 qui se battent. Au total, l’avantage a déjà plus que triplé. Pourquoi cette situation existe-t-elle ? Notre armée était initialement basée sur un noyau de volontaires, d’anciens combattants de l’ATO et de soldats très motivés qui sont allés au combat sans coercition et ont pris l’initiative. Les Russes ont eu un gros problème de motivation dès le début. Mais ils ont travaillé sur cette question et ont progressivement créé leur propre système de coercition militaro-répressif. Et cela fonctionne en envoyant des soldats au combat et en arrêtant les cas d’insubordination et de désertion. Nous n’avons rien créé de tel. Et je doute même que nous soyons capables de créer un tel système. Notre système étatique est trop faible et trop corrompu pour cela. Et maintenant que les volontaires sont morts, morts de blessures ou simplement épuisés, et que l’armée est reconstituée avec de faux conscrits qui ont une motivation proche de zéro, il n’y a aucun moyen de les forcer à se battre. Un problème distinct est la qualité de l’état-major de commandement et du système de gestion du combat. Il y a aussi de très gros échecs ici, car de nombreux commandants expérimentés sont morts et des remplaçants dignes ne viennent pas toujours après eux.”

De plus, la corruption atteint le sommet de l’establishment militaire ukrainien (tout comme le civil). La suspension de l’aide américaine à l’Ukraine jusqu’en avril et l’enquête sur les États-Unis la fourniture d’armes à Kiev annoncée par la nouvelle administration du président Donald Trump a résonné dans la capitale ukrainienne menant l’ouverture d’une enquête sur les pratiques d’approvisionnement du ministère de la Défense et du ministre de la Défense, Rustem Umerov, dont le prédécesseur, Aleksey Reznikov, avait également été évincé pour soupçons de corruption massive. Umerov a immédiatement décidé de licencier la responsable de l’organisation des achats, mais elle a refusé de quitter son bureau. Il y a des rumeurs depuis des mois selon lesquelles Zelenskiy cherchait à évincer Umerov, et à la suite de l’annonce de l’enquête, les appels à sa démission se multiplient. Cela ajoute de la crise à la crise, portant un coup de plus à l’establishment militaire à un moment charnière d’une guerre catastrophique.

La corruption endémique et universelle de l’Ukraine a vu l’absence factice ou pure et simple de construction de fortifications au front, nous ramenant à la section précédente sur les lignes de front qui s’effondrent.

C’est un état de corruption, de moral bas et d’incapacité qui rappelle la défunte armée syrienne récemment effondrée de Bashar el Assad.

Ce genre d’armée ukrainienne ou son effondrement est une menace à la fois pour le régime de Maïdan et pour l’État ukrainien. Les troupes d’une armée ukrainienne effondrée deviendront une force qui pourra être mobilisée par un chef militaire ou civil vers l’exécution d’un coup d’État et peut-être d’une révolution néofasciste ou par des personnalités périphériques et locales pour établir des fiefs séparés. Rappelons que lors des manifestations de Maïdan, les dirigeants de Lvov et d’ailleurs ont d’abord abordé l’idée de se séparer de l’Ukraine alors contrôlée par Ianoukovitch. Après la révolte de Maïdan et le renversement de Ianoukovitch, ce sont la Crimée et le Donbass qui ont évolué vers le séparatisme.

Le régime ukrainien se divise, puis tombe

Avec l’effondrement de l’armée ou même au bord de son effondrement, il faut s’attendre à une intensification de l’instabilité politique avec des luttes intestines internes s’intensifiant à mesure que ce qui reste de ressemblant à une ligne de front se rapproche de Kiev. Les forces russes atteindront le Dniepr d’ici cet été et prendront peut-être des territoires sur une grande partie ou sur toute sa longueur cette année. Avec la chute de géants industriels, tels que les villes de Dnipro et Zaporozhe, l’Ukraine croupion sera réduite à un pays de commerçants ukrainiens occidentaux dans une économie, une société et un régime politiques décimés, en supposant que les Russes supposent de s’arrêter au Dniepr. Déjà le chef du HUR, Kyryll Budanov, et le chef du Bureau du Président (OP), Andriy Yermak, sont en désaccord, des rumeurs circulant depuis des mois selon lesquelles Zelenskiy se prépare à licencier Budanov. Fin janvier, Ukrainskaya pravda, un journal pro-régime de Maïdan, a rapporté que Budanov avait choqué les députés de la Rada lors d’une réunion à huis clos en déclarant que si les pourparlers de paix ne commençaient pas bientôt, des processus commenceraient qui conduiraient à la destruction de l’Ukraine. Il y a eu une certaine coopération dans l’opposition entre le commandant des forces armées congédié par Zelenskiy, le général Valeriy Zaluzhniy et l’ancien président ukrainien Petro Porochenko. Tous deux ont fait l’objet d’une enquête pour trahison présumée par les procureurs de Zelenskiy et la police secrète, le SBU, et ont fait l’objet d’attaques politiques de la part du PO. Le chef du groupe parlementaire du parti des « Serviteurs du peuple » de Zelenskiy à la Verkhovna Rada ukrainienne, David Arakhamiya, serait sur le départ et sera bientôt remplacé en tant que président du groupe du parti. Arakhmiya est l’une des rares personnalités ukrainiennes à reconnaître que l’Ukraine avait presque conclu un accord de paix avec la Russie en mars 2022, qui aurait mis fin rapidement à la guerre, mais que l’Occident a sabordé l’accord en refusant les garanties de sécurité et en exhortant Kiev à se battre. Récemment, alors que la nouvelle administration Trump a remis les négociations de paix à l’ordre du jour, Arakhamiya a semblé encourager le processus en notant qu’il était en contact avec l’oligarque russe lié au Kremlin Roman Abramovich et avait de bons liens avec les Républicains aux États-Unis, augmentant probablement les soupçons de Zelenskiy sur sa loyauté.

Ces luttes intestines sont aggravées par les aspirations révolutionnaires non satisfaites de son aile ultranationaliste et néofasciste, qui a mené la prise de contrôle de Maidan en premier lieu il y a dix ans en février 2024. Plus récemment, le fondateur et ancien dirigeant du groupe néo-fasciste de Secteur droit et conseiller de l’ancien commandant en chef de l’armée ukrainienne Zaluzhniy, Dmitro Yarosh, a répété son appel à l’achèvement de la révolution néo-fasciste sur sa page Facebook: « Il s’est avéré que pendant la Révolution de la Dignité et la Guerre russo-ukrainienne, les nationalistes ukrainiens sont devenus le principal facteur de la lutte de libération nationale ukrainienne au 21e siècle. Je suis un nationaliste ukrainien – cela semble fier à la fois en Ukraine et dans le monde entier. Le prochain pouvoir après la guerre d’indépendance devrait être nationaliste. Sinon, nous serons à nouveau entraînés dans un cycle incassable d’humiliation nationale, de corruption, de dégénérescence, de dégradation morale, de déclin économique, d’infériorité et de défaite. Par conséquent, après la guerre d’indépendance, les sages, courageux et nobles devront régner en Ukraine. Gloire à la Nation!”. Le chef et commandant de la brigade néo-fasciste Azov, Andrey Biletskiy, a sonné l’alarme au sujet de l’armée en décembre et a appelé à des réformes de grande envergure, peut-être dans le but de prendre la direction de l’armée et même de l’État. En résumé, le gouvernement Zelenskiy a des opposants, voire des ennemis, dans tous les camps politiques, des militaires aux nationalistes modérés en passant par les néofascistes, même dans son propre parti des Serviteurs du peuple largement discrédités et corrompus.

Ces développements au sein de l’élite sont aggravés par l’effondrement de la popularité et de la cote de confiance de Zelenskiy dans la société. Le général Zaluzhniy est préféré à Zelenskiy dans les enquêtes d’opinion les plus récentes en Ukraine. La confiance des Ukrainiens en Zelensky a chuté précipitamment de 80% en mai 2023 à 45% un an plus tard, selon le National Democratic Institute américain. Un récent sondage d’opinion ukrainien réalisé par le Centre de surveillance sociale de Kiev montre que seulement 16% des Ukrainiens sont prêts à voter pour Zelenskiy lors de toute future élection présidentielle, et 60% préféreraient qu’il ne se présente pas. Dans le même temps, Zaluzhniy, destitué par Zelenskiy, serait en tête dans une telle élection et serait soutenu par 27%, selon le sondage. Selon les sondages d’opinion internes antérieurs du Bureau présidentiel, Zelenskiy perdrait aujourd’hui une élection présidentielle au profit de Zaluzhniy. Le général licencié s’inscrit comme la figure politique et militaire la plus populaire d’Ukraine, selon d’autres sondages récents (). Dans les cotes de confiance, Zelenskiy est tombé à la troisième place, après Zaluzhniy et le chef du renseignement militaire (HRU) Budanov, que le bureau du président tente de virer. La pierre d’achoppement pourrait être les liens de longue date de Budanov avec les services de renseignement américains et occidentaux. Dans une enquête plus récente, Zaluzhniy (71,6%) et Budanov (46,7%) ont conservé des cotes de confiance supérieurs à Zelenskiy (40,8%). Tout ce qui précède suggère fortement que le régime se divise en coulisse et que Zelenskiy ne pourra pas maintenir la situation alors que les crises au front et dans l’armée s’intensifient. Le régime de Maïdan est menacé par un régime divisé en factions concurrentes, chacune mettant en avant sa propre revendication sur la souveraineté de l’État ukrainien ou de parties de celui-ci. Les contacts signalés de Zaluzhniy avec l’opposant Porochenko marqueraient la défection d’un acteur clé du régime de Maidan vers l’opposition politique à Zelenskiy. De telles défections jouent un rôle déterminant dans les transformations de régime, qu’elles soient transitoires ou révolutionnaires. Il suffit de rappeler l’effet que la défection d’Eltsion du régime soviétique réformateur du PCUS de Mikhaïl Gorbatchev a eu sur la politique soviétique, aggravant la polarisation à la fois à « gauche » et à « droite » de la perestroïchtchiki de Gorbatchev et conduisant au coup d’État radical d’août contre les deux et finalement à l’effondrement de l’URSS.

En plus de tout cela, la stabilité du régime est ébranlée par l’administration Trump qui pousse à des pourparlers de paix avec Moscou et, tout récemment, sa décision implicite de retirer Zelensky de la présidence pour faciliter ces négociations. L’appel du 2 février de l’envoyé de Trump pour son initiative de paix ukrainienne, Keith Kellogg, pour la convocation des élections présidentielles d’ici la fin de l’année semble sonner le glas de Zelenskiy, étant donné la popularité bien plus grande du général Zaluzhniy. Pour Zelenskiy, une défaite électorale ou une décision de ne pas se présenter serait une grâce salvatrice par rapport aux autres moyens par lesquels il pourrait être écarté du pouvoir. Mais la simple suggestion de Kellogg, sans parler d’une campagne présidentielle réelle menée alors que le front et l’armée s’effondrent, intensifiera la lutte pour le pouvoir, peut-être jusqu’au point de rupture.

Ensuite, il y a le potentiel très réel d’un soulèvement populaire, alors que l’économie se détériore et que la corruption est médiatisée, d’autant plus qu’elle est liée aux difficultés de l’armée. Les Ukrainiens considèrent déjà cela comme une menace plus grande que l’armée russe, selon un récent sondage mené par le groupe de recherche sociologique de Kiev, « Reinting« . Le sondage a montré que davantage d’Ukrainiens ont cité les augmentations de prix et l’état général de l’économie (32% et 33%, respectivement) comme plus inquiétants que l’expansion du territoire ukrainien occupé par l’armée russe (25%). Le mécontentement social face aux lacunes du régime, mis en évidence par les vies extravagantes visibles sur Internet de la famille de Zelenskiy, de son entourage et de l’élite ukrainienne en général est une bombe à retardement prête à exploser.

Cette crise du régime de Maïdan est susceptible de déclencher une crise étatique, peut-être une défaillance étatique et un effondrement territorial. Les luttes intestines et l’instabilité nationales pourraient très bien conduire à des coups d’État militaires et/ou de palais et même à des guerres intestines et à la division de certaines parties du pays par des factions ukrainiennes mutuellement antagonistes, d’une sorte ou d’une autre.

L’échec et l’effondrement de l’État ukrainien

L’effondrement du régime pourrait entraîner l’effondrement de l’État sur le plan organisationnel et administratif, ne laissant aucun gouvernement central fonctionnel. Cela faciliterait la dissolution territoriale par sécessions menées par de seigneurs de guerre, des régions dominées par des minorités ethniques et/ou des prises de contrôle revanchard par des puissances étrangères: Pologne, Roumanie, sans parler de la Russie. Tout cela pourrait être aggravé par la dislocation économique et le chaos social, laissant à la fois l’Europe et la Russie avec un problème de sécurité majeur à leurs frontières. Il suffit de rappeler le séparatisme national ukrainien qui a surgi à Lvov et dans d’autres régions de l’ouest de l’Ukraine lors des manifestations de Maidan. Ces premières mesures séparatistes ont précédé celles prises en Crimée et dans le Donbass, mais des mois plus tard après l’effondrement du régime de Ianoukovitch et la victoire du soulèvement de Maïdan. Ci-dessous, je passe en revue divers aspects ou phases de l’effondrement potentiel de l’Ukraine en tant qu’État : désorganisation de l’État et échec fonctionnel ; effondrement territorial sur une base nationaliste ukrainienne et/ou quasi criminelle ; séparatisme ethnonational minoritaire ; et revanchisme national étranger.

L’État ukrainien est vulnérable à l’incapacité organisationnelle et à l’échec administratif en raison d’une économie de plus en plus dysfonctionnelle et de la dépendance presque totale de son économie et de son budget de l’État à l’aide étrangère, aux prêts et aux subventions. Moi et d’autres avons noté la destruction du réseau énergétique et d’autres infrastructures de l’Ukraine et l’effet débilitant supplémentaire de la mobilisation militaire sur les entreprises. Sur fond de difficultés aussi graves et de ce qui ne peut être qu’une plus grande dislocation économique causée par le renforcement et l’avancée de l’armée russe, le principal donateur de l’Ukraine, les États-Unis, a gelé toute aide étrangère, excluant uniquement Israël et l’Égypte du décret, comme annoncé par l’administration Trump. Cela laissera bientôt le gouvernement ukrainien sans le financement nécessaire pour gouverner, fournir des biens publics, etc. Les Ukrainiens considèrent déjà les prix comme une menace plus grande que l’armée russe, comme indiqué ci-dessus. Ainsi, la perte de souveraineté de l’Ukraine au profit de l’Occident, principalement de Washington, signifie un effondrement total avec le retrait du financement. Cela est déjà évident dans la plus transparente des révélations de corruption de l’USAID, qui a révélé que 85% des médias ukrainiens devront fermer sans les fonds de l’USAID. On peut imaginer l’impact destructeur dans d’autres secteurs de l’Ukraine sur le maintien de la vie de l’aide occidentale : l’économie, les soins médicaux, les prestations sociales, etc. On peut alors s’attendre à ce que les gouvernements régionaux, s’appuyant sur des oligarques ambitieux opposés au gouvernement Zelenskiy ou même à l’ensemble du régime de Maidan lui-même, deviennent des fiefs distincts pour lesdits oligarques, ouvrant la voie à la thésaurisation régionale des biens clés et éventuellement même au séparatisme.

En outre, l’Ukraine souffre d’un « problème d’État » basé sur l’ethnicité, entraîné par des régions peuplées de minorités ethniques et des héritages étrangers englobant la majeure partie de l’Ukraine occidentale. Ces régions font partie de l’Ukraine à la suite de la défaite soviétique du nazisme lors de la Grande Guerre patriotique et de l’occupation de ces régions par l’Armée Rouge, qui ont ensuite été incorporées à la RSS d’Ukraine de l’Union soviétique. Comme je l’ai écrit dans mon livre « l’Ukraine au bord du précipice : la Russie, l’Occident et la « Nouvelle Guerre froide » » (McFarland, 2016), l’État ukrainien d’aujourd’hui a été construit par Lénine, Staline et plus tard Khrouchtchev (Crimée). Ainsi, dans la région Transcarpatique de l’Ukraine occidentale, il existe des sous-régions avec de grandes populations roumaines et hongroises dont les terres appartenaient auparavant respectivement à la Roumanie et à la Hongrie, alors alliées des nazis. Les populations étaient déjà soumises à la discrimination linguistique et à d’autres formes de discrimination de la part de l’État et de ses alliés ultranationalistes et néofascistes ukrainiens avant l’invasion de la Russie en 2022. Maintenant, ils sont brutalisés par les gangs de mobilisation militaire de Zelenskiy, peut-être de manière disproportionnée par rapport aux zones ethniques ukrainiennes. Cela peut nourrir le désir d’un retour dans leurs patries nationales en faisant appel à leur secours en les incorporant respectivement en Roumanie et en Hongrie. Territorialement parlant, c’est un danger bien moindre que le potentiel de revanchisme polonais, qui signifierait la dissolution de l’État ukrainien. Heureusement pour Kiev, de tels développements sont pour l’instant une possibilité lointaine. Mais si l’État ukrainien commence à se désintégrer, non moins à faire l’expérience d’une guerre intestine ou d’une guerre civile naissante, le potentiel de revanchisme externe deviendra plus cinétique.

Conclusion

Il n’y a rien d’inévitable à ce que la cascade d’effondrements se déroule à plein régime. L’effondrement du régime peut encore être évité, mais l’effondrement du régime viendra rapidement derrière celui du front et de l’armée. Les seuls moyens de prévenir complètement cette cascade d’effondrements sont un cessez-le-feu, un accord de paix à part entière, une intervention militaire à grande échelle de l’OTAN ou la conquête de toute l’Ukraine par la Russie. Parmi ceux-ci, seul un accord de cessez-le-feu est théoriquement possible cette année et, dès le mois d’avril, un cessez-le-feu pourrait arriver trop tard ou s’avérer inefficace pour arrêter plusieurs de ces effondrements, tenant la ligne de front mais incapable de prévenir l’effondrement de l’armée, du régime et de l’État. Des bandes itinérantes de soldats inoccupés avec des salaires minimes ou nuls resteront une force combustible, et un cessez-le-feu pourrait forcer le creuset tout aussi combustible des élections présidentielles et parlementaires. En cela, on peut être d’accord avec le chef de la HUR, Budanov, qui a déclaré que si l’Ukraine n’entamait pas les pourparlers de paix d’ici l’été, des processus pourraient commencer à détruire le pays. Et l’affirmation de Budanov peut être un euphémisme de l’urgence. Trump doit placer l’Ukraine au sommet de son agenda et poursuivre un règlement avec un maximum d’efforts, en utilisant tous les leviers de persuasion que Washington possède encore. Sinon, l’Ukraine pourrait exploser. Le fait que l’appel de Kellogg à des élections ait produit dès le lendemain une déclaration de Zelenskiy soutenant enfin les négociations avec Moscou et cherchant ainsi à interrompre les pourparlers directs américano-russes « sur l’Ukraine sans l’Ukraine » et sans l’Europe est une démonstration de la façon dont la pression sur Zelensky, de plus en plus politiquement faible et émotionnellement endommagé, pourrait produire des résultats rapides. Mais le temps presse et les quatre effondrements de l’Ukraine approchent.

Gordon Hahn

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.