Comment l’État et l’UE vont ponctionner votre épargne pour payer la guerre que vous ne voulez pas (Tom Benoit)

83 Views

Par Tom Benoit. Sur Comment l’État et l’UE vont ponctionner votre épargne : L’Alerte de Tom Benoit

Le ministre de l’Économie, Éric Lombard, a annoncé la création d’un produit d’épargne destiné à financer l’industrie de la défense. Ce placement, bloqué pendant au moins cinq ans, soulève de nombreuses interrogations. L’économiste Tom Benoit avait déjà anticipé cette mesure il y a un an. Dans une interview datant d’avril 2024, il expliquait non seulement ce qui vient d’être annoncé, mais aussi les étapes suivantes : la création d’un impôt sur les rentes et la taxation de l’épargne dormante.