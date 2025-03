Pourquoi Trump impose des droits de douane? Pourquoi cette politique isolationniste? (Charles Carey)

61 Views

Par Robert Bibeau.

Tant qu’un État bénéficie d’un ou de plusieurs avantages économiques sur ses concurrents, cet État-nation sera favorable au commerce, sera favorable au « libre-échange » et à la libre circulation des moyens de production (main-d’oeuvre, énergie, machinerie, ressources primaires, etc.) et des marchandises ouvrés. Cet État avantagé – cet État développé – aura tendance à s’opposer aux politiques isolationnistes, à l’imposition de droits de douane, et à toutes mesures qui entravent la circulation des marchandises, à toutes politiques qui l’empêcherait de vendre à profit ses produits et à acquérir à vil prix les produits de ses concurrents…sachant que chaque État est le concurrent de tous les autres.

À contrario, quand un État ne bénéficie plus d’avantages économiques sur ses concurrents, cet État-nation sera défavorable au libre commerce, sera défavorable aux politiques et aux traités de « libre-échange », et sera favorable aux politiques protectionnistes.

Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, en passant par la Seconde Guerre mondiale, jusqu’au début de l’an 2000, les États-Unis d’Amérique ont bénéficié d’avantages économiques importants et ils furent à l’initiative de plusieurs traités commerciaux et d’organismes mondiaux de régulation commerciales et financières (OCDE, OMPI, BM, BRM, FMI, OMC, OACI, Bretton Woods, etc.)

Mais voilà que le Président américain Donald Trump semble aujourd’hui vouloir détruire tout ce que ses prédécesseurs ont contribué à édifier. Pourquoi?

Dans l’article qui suit, Adam Rowe, relisant l’économiste Henry Charles Carey dans le texte, nous présente les fondements de l’économie politique capitaliste en phase impérialiste triomphante.

Ainsi, un siècle à l’avance, Henry Charles Carey nous dévoile les motifs économiques profonds des politiques fiscales et monétaires changeantes de Donald Trump. Adam Rowe écrit:

Les divisions politiques dans toutes les sociétés occidentales reflètent désormais un conflit interne entre les secteurs économiques qui ont bénéficié de la mondialisation et ceux qui en ont été désavantagés. « Les gens avaient l’habitude de penser que l’économie était en harmonie avec la société—c’était l’aspect des revenus et des dépenses de la nation qui vivait sa vie », a observé Christopher Caldwell. Cette façon de penser a commencé à disparaître parmi les élites, même si les électeurs ont continué à y insister. La divergence de plus en plus aiguë entre l’élite d’une nation et ses électeurs reflète une tension croissante entre l’organisation politique du monde et son fonctionnement économique.

Par Adam Rowe – Le 4 mars 2025 – Source Compact. Sur L’intellectuel qui explique pourquoi Trump impose des droits de douane | Le Saker Francophone

La renaissance du protectionnisme commercial par le président Donald Trump devrait également susciter un regain d’intérêt pour les idées de Henry Charles Carey (1793-1879), sans doute l’économiste le plus influent de l’histoire américaine. On pourrait conclure des réactions horrifiées aux diverses propositions douanières de Trump que le libre-échange a toujours été américain, sinon un principe inscrit quelque part dans la Constitution elle-même. En réalité, pendant la majeure partie de l’histoire américaine, en particulier entre la Guerre civile et la Seconde Guerre mondiale, l’économie industrielle du pays a explosé pour devenir la suprématie mondiale dans le cadre d’un système élaboré de taxes douanières protectrices. Carey fut le premier partisan, le plus habile et le plus célèbre, du nationalisme économique en Amérique.

Fêté et honoré par ses admirateurs contemporains en tant que géant intellectuel, Carey a également été le premier économiste américain à gagner un public important en Europe. Karl Marx considérait Carey comme “le seul économiste américain d’importance. » Et John Stuart Mill lui a fait un compliment tout aussi détourné en tant que « seul économiste politique réputé qui adhère désormais à la doctrine protectionniste.”

Mill n’exagérait pas la faible réputation du protectionnisme au 19e siècle. Parmi les universitaires et les intellectuels d’Amérique et de Grande-Bretagne, les libres-échangistes avaient remporté une victoire écrasante sur leurs homologues protectionnistes. Mais une doctrine universellement rejetée par des universitaires à la mode ne disparaît pas pour autant de la surface de la terre. Les idées de Carey ont gagné une immense popularité parmi les politiciens et les hommes d’affaires, même si les universitaires ont continué à les déclarer discréditées et mortes.

Le père de Carey, Mathew, était un catholique irlandais qui avait immigré en Pennsylvanie en 1784 et a créé l’une des maisons d’édition les plus prospères du pays. Carey a été éduqué entièrement par un père intellectuellement formidable (une expérience qu’il a partagée avec Mill). Il est allé travailler pour l’entreprise familiale à l’âge de neuf ans ; est devenu associé à 22 ans. En 1835, à l’âge de 42 ans, il se retire de l’édition et se consacre à l’étude de l’économie. Le thème qui animait son travail, développé dans une prodigieuse production d’articles, d’essais et de livres, était son engagement envers le nationalisme économique, sa conviction que les principes économiques étaient enracinés dans les circonstances et le destin distinctifs de la nation.

Carey se considérait comme un véritable disciple d’Adam Smith, et il n’a jamais approuvé les prémisses mercantilistes que Smith avait fameusement attaquées—l’idée que la richesse nationale ne peut être augmentée que par une balance commerciale positive, c’est-à-dire en maximisant les exportations et en minimisant les importations. Carey a pleinement embrassé la vision de Smith sur les gains de productivité créés par la division du travail. Pourtant, il a résisté à la conclusion qui semblait suivre en appliquant la perspicacité de Smith au commerce international : les taxes douanières protectrices détournent artificiellement le capital et le travail des efforts productifs dans lesquels la nation jouit d’un avantage comparatif vers des activités inévitablement moins efficaces. Le commerce entre les nations, de ce point de vue, enrichit les deux de la même manière que le commerce entre un boucher et un boulanger profite aux deux.

Carey, en revanche, établissait une distinction nette entre le “commerce” interne et le “commerce” externe en tant que phénomènes sociaux fondamentalement différents. Le « commerce » au sein d’une communauté est presque toujours salutaire, une extension des associations et des collaborations essentielles à tout épanouissement humain. Mais le « commerce » entre des communautés distinctes, en particulier des communautés avec des institutions économiques, juridiques et culturelles radicalement différentes, est généralement prédateur et exploiteur. Carey a souligné que la traite des esclaves et les guerres de l’opium étaient des exemples emblématiques de la nature prédatrice du commerce extérieur.

Le 19e siècle regorge d’illustrations flagrantes de la façon dont les échanges commerciaux entre les sociétés à différents niveaux de diversification et de spécialisation économiques ressemblent au commerce au sein de ces mêmes sociétés. L’idée de base de Carey est que les principes économiques ne sont pas aussi intemporels ou immuables que les lois de la physique. Ils sont historiques, c’est-à-dire qu’ils se développent organiquement avec la société dans laquelle ils opèrent. L’expression “donneur indien” est elle-même une relique du fait que les Amérindiens et les Européens ne comprenaient pas les échanges commerciaux de la même manière. Le résultat inévitable était l’incompréhension et la violence.

Le concept clé de l’analyse de Carey était “l’association. » Par association, il entendait la combinaison fructueuse qui résulte de la division du travail et de l’union des hommes. « La tendance de l’homme est de combiner ses efforts avec ceux de ses semblables », a écrit Carey. Mais ces efforts ne sont pas exclusivement commerciaux ou matériels. Ils sont culturels, politiques, intellectuels et moraux – un effort collectif de la rareté, de la sauvagerie et de l’ignorance vers l’abondance, la décence et l’illumination.

Le point crucial pour Carey est que les réseaux commerciaux ne sont pas séparés des autres liens sociaux qui créent une communauté. Les personnes qui appartiennent à la même culture, obéissent aux mêmes lois et comptent les unes sur les autres pour leur défense commune devraient également pouvoir se fournir mutuellement toutes les nécessités matérielles de la vie. Ces liens se renforcent mutuellement. L’interdépendance est le ciment de la communauté. Une forte dépendance vis-à-vis du commerce extérieur corrode l’harmonie sociale interne dont dépend le progrès.

Plus une société s’engage dans le commerce extérieur, plus sa propre économie interne deviendra spécialisée. Mais la spécialisation économique, séparée des associations plus larges qui lient une communauté, n’est ni sûre ni fructueuse. Dans une guerre hobbesienne de tous contre tous, aucun individu ne peut se permettre de se spécialiser et de compter sur le commerce pour les autres nécessités de base de la vie. Et il en va de même pour les nations individuelles dans un monde hobbesien d’États prédateurs.

Le point le plus important, pour Carey, est que la spécialisation nationale diminue la diversification interne qui stimule le progrès économique en premier lieu. Tout le monde dans la société est amélioré par une collaboration étroite et une interaction avec des voisins proches engagés dans différentes activités et cultivant différentes capacités individuelles. Les avantages matériels, en termes d’efficacité économique, ne sont qu’une partie des avantages moraux, politiques et culturels qui découlent de formes de plus en plus complexes d’interdépendance et d’association. Ces avantages sont pour la plupart perdus dans les échanges commerciaux avec des personnes à l’autre bout du monde qui n’ont rien d’autre en commun. Une nation avance dans tous les sens à mesure que son économie interne se diversifie, à mesure que les activités réciproques de ses citoyens se multiplient. Le commerce extérieur, en séparant l’interdépendance économique de toutes les autres formes d’association, inverse ce processus. L’économie interne de la nation devient moins diversifiée ; les citoyens deviennent isolés dans une uniformité abrutissante. Plus l’économie d’une nation est concentrée, plus elle est rabougrie à l’intérieur et vulnérable à l’extérieur.

« Dans toutes les communautés dans lesquelles le pouvoir d’association augmente, en raison de la diversification croissante des emplois et du développement accru de l’individualité, nous assistons à une augmentation constante de la force et du pouvoir », a écrit Carey. « La stabilité diminue avec la nécessité accrue du commerce ; et c’est pourquoi, dans toutes les communautés où les emplois sont devenus moins diversifiés, il y a eu un déclin constant de la force et du pouvoir.”

La productivité, la diversité économique et la cohésion sociale augmentent ensemble dans un cercle vertueux, et la richesse de la communauté s’accroît avec la variété des talents, des intelligences et des vertus des individus qui la composent. Au fur et à mesure que le travail devient de plus en plus productif, écrit Carey, l’homme “apprendra de plus en plus à s’unir à ses semblables et acquerra chaque jour un pouvoir croissant sur la terre et sur lui-même : et il deviendra plus riche et plus heureux, plus vertueux, plus intelligent et plus libre.”

La théorie du commerce de Carey s’éloignait manifestement des limites étroites de l’économie moderne, dans des domaines désormais réservés aux moralistes, aux historiens, aux théoriciens politiques et aux sociologues. Ses perspectives étaient ancrées dans une philosophie politique distinctement américaine—un Carey qui a appris en lisant Alexis de Tocqueville. Les Américains, écrivait Tocqueville, avaient « le plus perfectionné l’art” de s’associer. C’était autant un processus économique que politique.

Le contraire de l’association est l’appropriation, que Carey a définie comme profitant de l’exercice du pouvoir sur les autres. L’histoire du monde, a-t-il noté, est l’histoire de bandits armés et organisés, se faisant souvent appeler un gouvernement ou un empire, entravant le progrès naturel de l’association par l’appropriation. Carey a fait l’observation historiquement valable que les raids et le commerce étaient généralement combinés en tant que facettes jumelles de la même entreprise. Les pirates-commerçants ont basculé de manière opportuniste entre les deux rôles en fonction de ce qui semblait le plus avantageux dans les circonstances locales (les Vikings en étaient un exemple frappant, mais c’était également vrai de la conduite de la Grande-Bretagne et d’autres empires occidentaux au 19ème siècle). Ce n’est que lorsqu’un territoire passe sous le contrôle d’une puissance prédominante que le commerce devient pacifique de manière fiable. Mais la paix imposée a créé un ordre centralisé au détriment de l’association naturelle.

Les États-Unis, croyait Carey, offraient l’évasion la plus prometteuse possible de cette sombre histoire. En renversant les liens politiques avec la Grande-Bretagne, l’Amérique avait fait un premier pas crucial dans son grand destin. Mais cela ne servirait à rien si l’Amérique ne rompait pas sa dépendance économique vis-à-vis de la mère patrie.

”Toute la législation de la Grande-Bretagne« , écrivait Carey, avait été dirigée “vers le seul grand objectif” de devenir l’atelier du monde et d’empêcher toute autre nation de contester sa prééminence industrielle. La Grande-Bretagne a forcé ses colonies à exporter des matières premières, puis à les racheter sous forme de produits manufacturés à des prix artificiellement élevés.

Même si cela avait été vrai dans le passé colonial de l’Amérique, ont souligné les critiques de Carey, ce n’était évidemment pas vrai après que les États-Unis ont obtenu leur indépendance. Les Américains achetaient des produits étrangers et vendaient leurs propres produits à l’étranger uniquement dans la mesure où ils croyaient eux-mêmes qu’il était dans leur intérêt de le faire. La structure des échanges commerciaux entre les deux pays reflétait le fait fondamental que la terre était relativement bon marché et la main-d’œuvre rare en Amérique. Pourquoi le gouvernement devrait-il utiliser des taxes douanières pour “protéger” les gens de leurs propres préférences librement choisies sur un marché concurrentiel ?

La réponse de Carey à cette objection semblera familière à quiconque a suivi les débats sur la discrimination positive. La protection était temporairement nécessaire pour surmonter les résultats des politiques inéquitables de la Grande-Bretagne envers l’Amérique dans le passé.

En même temps, Carey valorisait la diversité économique et les avantages sociaux, intellectuels et matériels incalculables qui en découlaient, comme une fin en soi, une fin qui l’emportait sur son engagement en faveur d’une concurrence sans entraves. Le credo nationaliste qui a guidé son engagement en faveur du protectionnisme perdure dans la devise des partisans de la discrimination positive, “Notre diversité est notre force. » La philosophie protectionniste de Carey contenait également la même ambiguïté inquiétante évidente dans les rationalisations de la discrimination positive—un système de préférences expressément temporaire qui pourrait persister indéfiniment. Les secteurs économiques protégés à l’origine parce qu’ils étaient trop désavantagés pour rivaliser sur un pied d’égalité sont progressivement et imperceptiblement devenus des circonscriptions politiques trop puissantes pour être renversées.

Mais le contraste entre la diversité économique de Carey et nos propres engagements est tout aussi frappant. La conception actuelle de la diversité comprend un nombre toujours croissant de catégories d’identité, dont les membres exigent l’inclusion et la représentation. Mais la diversité économique—c’est-à-dire la diversité enracinée dans différentes activités productives, est relativement sans importance, sinon totalement hors de propos, pour ce concept sacré.

Le consensus économique actuel inverse la distinction de Carey entre commerce intérieur et commerce extérieur. Nous sommes maintenant hyper vigilants sur les disparités de pouvoir fondamentales sur le lieu de travail qui ne peuvent être résolues par la libre association entre le capital et le travail. Un vaste système de réglementation régit et restreint désormais les relations commerciales au niveau national. Les employeurs peuvent être punis, et sévèrement punis, pour ne pas avoir assuré le bien-être de leurs employés tel que prévu par une variété déconcertante de normes réglementaires et juridiques. Les libre-échangistes du XIXe siècle dénonçaient les taxes douanières et les lois sur la sécurité au travail comme étant des restrictions artificielles au commerce. Aujourd’hui, c’est principalement dans le domaine du commerce international que l’on trouve l’insistance la plus stridente sur les principes du laissez-faire. De nombreux économistes qui attaquent les restrictions commerciales internationales restantes avec l’audace d’un lion deviennent aussi doux qu’un agneau en résistant à l’étreinte familière de l’État nourricier domestique. Et pour cause : prétendre que le libre-échange entre démocraties et dictatures enrichira et libéralisera les deux revient à répéter un cliché inoffensif et familier. Prétendre que les lois du marché devraient à elles seules déterminer si les employeurs nationaux accordent un congé de maternité ou discriminent les minorités raciales, c’est susciter l’indignation.

Lorsqu’un pays régi par des lois du travail strictes échange avec une autre nation régie par des lois du travail faibles ou inexistantes, le résultat est forcément économiquement et socialement déformant. La disparité juridique inverse les forces économiques et sociales naturelles qui favorisent les relations commerciales entre voisins proches et concitoyens. Maintenant, les consommateurs d’un pays préfèrent activement les producteurs éloignés précisément parce que ces producteurs sont très éloignés de leurs propres lois. Le commerce entre les deux pays devient ainsi plus attrayant et omniprésent qu’il ne le serait autrement. Les régimes juridiques internes des deux pays pourraient encore évoluer pour refléter cet avantage comparatif artificiel.

Pour Carey, l’influence créée par cette relation commerciale est une perversion des liens associatifs naturels dans lesquels le commerce est ancré. Au lieu de lier plus étroitement les gens dans un système partagé de droit, de moralité et de culture, le commerce intensifie les rivalités extérieures et les jalousies mutuelles. Il éloigne une société de l’autosuffisance interne et la pousse vers la dépendance externe. Le recours au commerce extérieur rend l’économie d’une société de plus en plus dépendante à mesure qu’elle se spécialise. Plus les intérêts vitaux d’une nation existent en dehors de ses propres frontières, plus cette nation sera confrontée à un choix entre être un tyran ou être un pigeon.

Carey croyait également qu’il était important d’avoir une variété d’emplois dans son propre pays pour le plein épanouissement de citoyens aux capacités naturellement différentes. Une économie axée uniquement sur certaines industries va récompenser les aptitudes et les talents de certains citoyens tout en laissant les autres languir. La plupart des gens doivent trouver du travail dans leurs propres frontières culturelles, linguistiques et politiques, même s’ils dépendent du commerce international pour subvenir à leurs besoins. Une société qui délocalise sa base manufacturière ne délocalise pas les citoyens les plus aptes à prospérer dans ce secteur de l’économie. Elle ne fait que les abandonner. Une société qui dépend trop du commerce extérieur répond aux besoins variés de ses citoyens en tant que consommateurs mais néglige leurs aptitudes tout aussi variées en tant que travailleurs.

Les relations commerciales qui poussent l’économie interne d’un pays vers une plus grande concentration peuvent être temporairement lucratives mais avoir des effets insidieux sur sa croissance à long terme, sa structure sociale et sa stabilité politique.

Les économistes reconnaissent maintenant ce schéma de base dans ce que l’on appelle la “malédiction des ressources”—c’est-à-dire que les pays riches en ressources ont souvent des résultats de développement terribles. Les causes sous-jacentes de ce modèle sont discutables. Et il est évident qu’une abondance de ressources naturelles ne condamne pas nécessairement une nation à la pauvreté. La malédiction des ressources est plus apparente lorsqu’une société très pauvre et sous-développée se retrouve en possession d’une marchandise naturelle que des sociétés très riches et technologiquement avancées considèrent comme précieuse. L’intérêt soudain pour cette partie du monde jusqu’ici négligée sera forcément vécu comme une calamité sociale par ceux qui en sont les bénéficiaires, même si quelques privilégiés d’entre eux deviennent spectaculairement riches dans le processus.

Carey a anticipé ce phénomène dans sa distinction entre commerce et échange. Il a remarqué que les économies les plus avancées avaient tendance à fausser et à retarder le développement interne des économies moins avancées. Mais il semble qu’une image miroir de cette dynamique ait émergé parmi les économies occidentales avancées au cours des dernières décennies. Comme l’a montré Nicholas Eberstadt, le pourcentage d’hommes d’âge mûr aux États-Unis qui ne sont ni employés ni à la recherche d’un emploi a régulièrement augmenté, passant d’environ 2% en 1950 à 12% en 2016. La constance implacable de cette tendance – toujours à la hausse au même rythme progressif – est aussi frappante que son invisibilité. Eberstadt le décrit comme une « catastrophe silencieuse. » Cette combinaison est également ce qui rend la tendance particulièrement préoccupante. Cela suggère que la société américaine est de plus en plus éloignée des contributions économiques de ses propres membres.

L’issue ultime de ce conflit est à deviner. Peut-être que dans le long cours de l’histoire, l’État-nation apparaîtra comme une brève anomalie. Peut-être que des communautés politiques plus stratifiées et se chevauchant réapparaîtront pour remplacer le système d’États territorialement souverains qui a commencé à émerger il y a environ 400 ans.

Mais en Amérique en 2025, il semble raisonnablement clair que les nationalistes économiques connaissent un retour en force. En tant que l’un des premiers à développer cet état d’esprit, ainsi que les hypothèses, les idées et les aspirations qui le rendent attrayant, Henry Carey mérite son tour de la victoire.

Adam Rowe

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.