👁‍🗨 Le dernier chapitre du génocide palestinien

Isra√ęl a entam√© la derni√®re √©tape de son g√©nocide. Les Palestiniens seront contraints de choisir entre la mort ou la d√©portation. Ils n’ont pas d’autre choix.

C’est le dernier chapitre du g√©nocide. La derni√®re tentative macabre pour¬†chasser les¬†Palestiniens de Gaza. Pas de quoi manger. Pas de m√©dicaments. Pas d’abris. Pas d’eau potable. Pas d’√©lectricit√©. Isra√ęl est en train de transformer Gaza en un enfer dantesque o√Ļ des centaines de Palestiniens sont¬†tu√©s chaque¬†jour et bient√īt par milliers et par dizaines de milliers, ou se feront chasser pour ne jamais revenir.

Le dernier chapitre marque la fin des mensonges isra√©liens. Le¬†mensonge de¬†la solution √† deux √Čtats. Le¬†mensonge selon¬†lequel Isra√ęl respecterait les lois de la guerre qui prot√®gent les civils. Le mensonge selon lequel Isra√ęl ne bombarderait¬†les h√īpitaux¬†et¬†les √©coles¬†que parce qu’ils sont utilis√©s comme bases par le Hamas. Le¬†mensonge selon¬†lequel le Hamas utiliserait les civils comme boucliers humains, alors qu’Isra√ęl oblige r√©guli√®rement des Palestiniens captifs √†¬†p√©n√©trer dans¬†des tunnels et des b√Ętiments potentiellement pi√©g√©s avant les troupes isra√©liennes. Le¬†mensonge selon¬†lequel le Hamas ou le Jihad islamique palestinien (JIP) seraient responsables ‚Äď ces accusations erron√©es ‚Äď de la destruction d’h√īpitaux,¬†de b√Ętiments des¬†Nations Unies¬†ou des¬†nombreuses victimes palestiniennes. Le¬†mensonge selon¬†lequel l’aide humanitaire √† Gaza serait bloqu√©e parce que le Hamas d√©tourne les camions ou fait passer en contrebande des armes et du mat√©riel de guerre. Le mensonge selon lequel des b√©b√©s isra√©liens auraient √©t√©¬†d√©capit√©s¬†ou des Palestiniennes auraient commis des¬†violences sexuelles √† grande √©chelle¬†sur des femmes isra√©liennes. Le¬†mensonge selon¬†lequel 75 % des dizaines de milliers de personnes tu√©es √† Gaza seraient des¬†‚Äúterroristes‚Ä̬†du Hamas. Le¬†mensonge selon¬†lequel le Hamas, pr√©tendument en train de se r√©armer et de recruter de nouveaux combattants, serait responsable du non-respect de l’accord de cessez-le-feu.

Le visage g√©nocidaire d’Isra√ęl est expos√© au grand jour. Il a¬†ordonn√© l’√©vacuation du nord de Gaza, o√Ļ des Palestiniens d√©sesp√©r√©s campent sur les d√©combres de leurs maisons. Et maintenant, place √† la grande¬†famine g√©n√©ralis√©e¬†: l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les r√©fugi√©s de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA)¬†a d√©clar√©¬†le 21 mars qu‚Äôil ne dispose de r√©serves de farine que pour six jours, sans parler des morts dues aux maladies¬†caus√©es par la¬†contamination de l’eau et de la nourriture, des dizaines de morts et de bless√©s chaque jour sous les bombardements incessants, les missiles, les obus et les balles. Tout est paralys√© : les boulangeries, les usines de traitement des eaux et des eaux us√©es, les h√īpitaux (Isra√ęl a¬†fait sauter¬†l’h√īpital turco-palestinien d√©j√† endommag√© le 21 mars), les √©coles, les centres de distribution de l’aide humanitaire et les cliniques. Plus de la moiti√© des 53 v√©hicules d’urgence de la Soci√©t√© du Croissant-Rouge palestinien sont¬†en panne¬†par p√©nurie de carburant. Bient√īt, on ne pourra plus les utiliser.

Le message d’Isra√ęl est sans √©quivoque :¬†Gaza sera inhabitable. Partez, ou mourez.

Depuis mardi, date √† laquelle Isra√ęl a viol√©¬†le cessez-le-feu¬†en bombardant la bande de Gaza, plus de 700 Palestiniens ont √©t√©¬†tu√©s,¬†dont 200 enfants. En 24 heures, 400 Palestiniens ont √©t√©¬†tu√©s.¬†Et ce n’est que le d√©but. Aucune des puissances occidentales, y compris les √Čtats-Unis, qui fournissent les armes du g√©nocide, n’ont l’intention d’y mettre fin. Les images de Gaza pendant les pr√®s de seize mois d’attaques incessantes sont abominables. Mais ce qui s’annonce maintenant est pire. On va assister √† des crimes de guerre aussi atroces que ceux commis par les nazis au XXe si√®cle, notamment la famine de masse, le massacre de masse et la destruction du ghetto de Varsovie en 1943.

KHAN YUNIS, GAZA : Le 21 mars 2025, des Palestiniens qui peinent à trouver de quoi manger attendent, des récipients vides à la main, de recevoir de quoi manger davec des organisations caritatives à Al-Mawasi, à Khan Yunis, dans la bande de Gaza. (Photo de Hani Alshaer/Anadolu via Getty Images)

Le 7 octobre a marqu√© une rupture entre la politique isra√©lienne d’oppression et d’asservissement des Palestiniens, et une politique pr√īnant leur extermination et leur expulsion de la Palestine historique. Nous assistons actuellement √† un √©v√©nement comparable au massacre de quelque 200 soldats par George Armstrong Custer lors de la¬†bataille de Little Bighorn¬†en juin 1876. Suite √† cette d√©faite humiliante, les Am√©rindiens ont √©t√© condamn√©s √† mourir et les survivants envoy√©s dans des camps de prisonniers de guerre, plus tard appel√©s r√©serves, o√Ļ des milliers d’entre eux sont morts de maladie, ont v√©cu √† la merci de leurs oppresseurs arm√©s et ont sombr√© dans la mis√®re et le d√©sespoir. Il en ira de m√™me pour les Palestiniens de Gaza, abandonn√©s, je le crains, dans l’un des pires endroits du monde, et oubli√©s.

‚ÄúHabitants de Gaza, ceci est mon dernier avertissement‚ÄĚ,¬†a menac√©¬†le ministre isra√©lien de la D√©fense, Israel Katz :

‚ÄúLe premier Sinwar a d√©truit Gaza et le second Sinwar l’an√©antira totalement. Les frappes de l’arm√©e de l’air contre les terroristes du Hamas ne sont qu’un d√©but. Les choses vont se compliquer et vous en paierez le prix fort. L’√©vacuation de la population des zones de combat va bient√īt reprendre. Rendez les otages et d√©barrassez-vous du Hamas, et de nouvelles options vous seront offertes, y compris la possibilit√© de partir pour d’autres r√©gions du monde pour ceux qui le souhaitent. L’alternative est la destruction totale‚ÄĚ.

L’accord de cessez-le-feu entre Isra√ęl et le Hamas devait √™tre mis en Ňďuvre en¬†trois phases. La premi√®re phase, d’une dur√©e de 42 jours, devait mettre fin aux hostilit√©s. Le Hamas devait¬†lib√©rer les¬†33 otages isra√©liens captur√©s le 7 octobre 2023, y compris les femmes, les personnes √Ęg√©es de plus de 50 ans et les personnes malades, en √©change de plus de 2 000 hommes, femmes et enfants palestiniens emprisonn√©s par Isra√ęl (environ 1 900 prisonniers palestiniens ont √©t√©¬†lib√©r√©s par¬†Isra√ęl au 18 mars). Le Hamas a lib√©r√© 147 otages au total, dont huit √©taient morts. Isra√ęl¬†affirme que¬†le Hamas d√©tient toujours 59 Isra√©liens, dont 35 sont pr√©sum√©s morts.

L’arm√©e isra√©lienne devait se retirer des zones peupl√©es de Gaza le premier jour du cessez-le-feu. Le septi√®me jour, les Palestiniens d√©plac√©s seraient autoris√©s √† retourner dans le nord de Gaza. Isra√ęl autoriserait l’entr√©e quotidienne √† Gaza de 600 camions d’aide humanitaire transportant des vivres et des fournitures m√©dicales.

La deuxi√®me phase, qui devait se n√©gocier le seizi√®me jour du cessez-le-feu, verrait la lib√©ration des derniers otages isra√©liens. Isra√ęl ach√®verait son retrait de Gaza en maintenant une pr√©sence dans certaines parties du couloir de Philadelphi, qui s’√©tend le long des 13 kilom√®tres de fronti√®re entre Gaza et l’√Čgypte. Il renoncerait √† son contr√īle du poste fronti√®re de Rafah avec l’√Čgypte.

La troisi√®me phase serait consacr√©e aux n√©gociations d’une sortie d√©finitive de la guerre et √† la reconstruction de Gaza.

Isra√ęl est¬†coutumier des signatures¬†d‚Äôaccords, y compris les ceux de Camp David et les accords de paix d’Oslo, assortis de calendriers et de plans dr mise en oeuvre. Il obtient ce qu’il veut, dans ce cas la lib√©ration des otages, lors de la premi√®re phase, puis enfreint les phases suivantes.¬†Ce sch√©ma est r√©current.

Isra√ęl a refus√© d’honorer la deuxi√®me phase de l’accord. Il a¬†bloqu√© l’aide humanitaire √† Gaza il y a deux semaines,¬†en violation de¬†l’accord. Il a √©galement¬†tu√© au¬†moins 137 Palestiniens pendant la premi√®re phase du cessez-le-feu, dont neuf, avec trois journalistes, lorsque des drones isra√©liens ont¬†attaqu√© une¬†√©quipe de secours le 15 mars √† Beit Lahiya, dans le nord de Gaza

Les bombardements et les pilonnages intensifs d’Isra√ęl sur Gaza¬†ont repris¬†le 18 mars alors que la plupart des Palestiniens dormaient ou pr√©paraient leur suhoor, le repas pris avant l’aube pendant le mois sacr√© du ramadan. Isra√ęl va poursuivre ses op√©rations, et ce m√™me si les derniers otages sont lib√©r√©s, pr√©texte invoqu√© par Isra√ęl pour justifier la reprise des bombardements et du blocus de Gaza.

GAZA : Une famille palestinienne, qui a quitt√© son domicile en raison des attaques isra√©liennes contre la bande de Gaza, prend son suhoor au centre d’h√©bergement de Salah al-Din le 12 mars 2024. (Photo ¬© Dawoud Abo Alkas/Anadolu via Getty Images)

La Maison Blanche de Trump¬†encourage le¬†massacre. Elle qualifie les d√©tracteurs du g√©nocide d’‚Äúantis√©mites‚Ä̬†qu’il faut r√©duire au silence, condamner ou expulser, tout en fournissant des milliards de dollars d’armes √† Isra√ęl.

L’attaque g√©nocidaire d’Isra√ęl contre Gaza est l’in√©vitable d√©nouement de son projet colonial de peuplement et de son √Čtat d’apartheid. La conqu√™te de toute la Palestine historique ‚ÄĒ avec, bient√īt, l’annexion de la Cisjordanie par Isra√ęl‚ÄĒ et le d√©placement de tous les Palestiniens ont¬†toujours √©t√©¬†les¬†objectifs sionistes.

Les pires exactions d’Isra√ęl se sont produites pendant les guerres de 1948 et 1967, lorsque d’immenses parties de la Palestine historique ont √©t√© saisies, des milliers de Palestiniens ont √©t√© tu√©s et des centaines de milliers ont √©t√© victimes de nettoyage ethnique. Et entre ces guerres, la lente spoliation des terres, les attaques meurtri√®res et le nettoyage ethnique continu en Cisjordanie, y compris √† J√©rusalem-Est, se sont poursuivis.

Ce ballet bien r√©gl√© s‚Äôach√®ve. C’est la fin. Ce √† quoi nous assistons √©clipse tous les¬†assauts historiques¬†contre les Palestiniens. Le r√™ve g√©nocidaire d√©ment d’Isra√ęl ‚Äď un cauchemar pour les Palestiniens ‚Äď est sur le point de devenir r√©alit√©. Il brisera √† jamais le mythe selon lequel nous, ou toute nation occidentale, respecterions l’√Čtat de droit ou serions les protecteurs des droits de l’homme, de la d√©mocratie et des soi-disant¬†‚Äúvaleurs‚Ä̬†de la civilisation occidentale. La barbarie d’Isra√ęl est la n√ītre. Nous ne le percevons peut-√™tre pas, mais le reste du monde, si.