D’un camp de concentration, puis d’extermination, Gaza se transforme en plus grande fosse commune du monde

L’espèce humaine est décidément infréquentable. Elle ne semble tirer aucune leçon de son passé. Le génocide en cours à Gaza n’est pas le premier de son histoire. Elle en a commis d’autres. Mais, à l’époque, ces abominables exterminations, ces massacres de masse, passaient inaperçus aux yeux extérieurs parce que les moyens d’information et de communication étaient quasi inexistants. Les victimes étaient laissées à elles-mêmes. Ignorées et oubliées.

Aujourd’hui, les choses ont changé, l’information circule à la vitesse de l’éclair et même des rencontres entre les plus hauts responsables et leurs échanges souvent qualifiés de ‘secrets’ sont relayés et diffusés sur la toile. Des anciens fonctionnaires tenus au silence s’empressent de se ‘lâcher’ dès qu’ils se retirent de la vie professionnelle, et le dernier des sous-fifres monnaie ce qu’il a pu glaner dans les alcôves de la caste dominante. Notre responsabilité collective n’en est que plus évidente.

Il est cependant une chose qui semble cruellement manquer à cette espèce humaine : le devoir de mémoire. Chaque génération pense que le monde commence avec elle et qu’elle va lui apprendre à tourner comme elle l’entend. Erreur. Dont les conséquences s’avèrent être de plus en plus graves et menaçantes pour la survie même de notre espèce qui se croit tellement supérieure à celles qui l’ont précédée.

S’il en est ainsi, pourquoi donc serait-ce aujourd’hui plus grave qu’auparavant ? Parce que la somme des connaissances accumulées nous a doté de moyens de plus en plus létaux, au point que certains envisagent sans sourciller l’usage d’armes nucléaires pour se débarrasser de leurs ennemis, comme s’il s’agissait d’un jeu vidéo. Ceux-là croient pouvoir se lever de leur fauteuil, une fois leurs missiles lancés sur les cibles qu’ils veulent anéantir, pensant qu’ils ont la capacité de maîtriser les retombées qui en découleraient.

Or, l’histoire récente n’a de cesse de nous rappeler qu’il n’en est rien. Le génocide nazi contre les juifs lors de la période 1939-1945 nous indique chaque jour que, 80 ans plus tard, les conséquences se font toujours sentir. L’Europe, si prétentieuse à travers les envolées lyriques de ses ténors, responsable de ce génocide – Allemagne en tête mais avec la complicité d’autres Etats – n’ose prendre les mesures fermes et décisives pour empêcher le régime terroriste israélien de commettre le génocide actuel sur les populations de Gaza, ni pour arrêter le nettoyage ethnique entamé depuis 1948 à l’encontre des populations palestiniennes. Pire, elle y participe, trouvant toujours quelque mauvais prétexte pour soutenir ce régime néo-nazi. Elle et ses pairs sont tétanisés par leur passé et paniquent dès qu’il s’agit de contrer le régime d’apartheid israélien de peur de se voir taxés ‘d’anti-sémites’, ce joker pernicieux dont joue les sionistes. Même dans ses actes terroristes contre des enfants, des femmes et des personnes âgées, l’Europe se tait. Et cette paralysie est tout bénéfice pour le régime sioniste qui se sent les coudées franches pour pousser ses plans de ‘Grand Israël’ toujours plus loin.

Cela étant, si sur le terrain le régime terroriste israélien pense pouvoir continuer son entreprise d’extermination sans rencontrer la moindre sanction sinon orale de la part des gouvernements occidentaux – ceux-là mêmes qui aujourd’hui ont assis leur puissance économique et militaire par leurs entreprises coloniales – les sionistes et leurs parrains vivront des décennies durant avec un pistolet sur la tempe, parce que les résistants de Palestine, du Liban, de Syrie, d’Irak et d’autres encore, chercheront à se venger de cette injustice flagrante étalée sous nos yeux. Et, l’histoire – encore elle – nous apprend que, quelque soit la puissance de l’empire auquel vous appartenez, celui-ci finit toujours par s’effondrer, au profit d’un autre qui par mille canaux s’organise et finit par être renversé. Ce n’est qu’une question de temps.

Israël Katz, le criminel ministre de la ‘Défense’ du régime terroriste israélien vient d’avertir les Gazaouis : « Libérez les prisonniers et nous vous expulserons. Dans le cas contraire, vous serez confrontés à une « dévastation totale ».

Ce ‘sinistre de la Défense’, a proféré ces incroyables menaces à l’encontre des Palestiniens de Gaza, exigeant ainsi la libération de tous les prisonniers israéliens en échange de l’expulsion des Palestiniens de chez eux, Gaza ! Sinon, il leur promet « la dévastation totale ». Comme si ce n’était pas déjà le cas !

Où y a-t-il une réaction à la hauteur de la gravité des faits de la part de nos dirigeants qui, non seulement laissent dire et faire sans broncher, mais s’en prennent parfois aux militants pacifiques – jusqu’à présent – quand ils défilent dans les rues en soutien à la Palestine ?! C’est comme toujours, mais il faut le répéter sans cesse, l’inversion accusatoire : le pouvoir dominant charge les victimes mais soutient les agresseurs.

Non content des menaces proférées par le ministre de la ‘Défense’, Israël Katz, l’aviation israélienne a largué ce jeudi matin des tracts ouvertement génocidaires sur la bande de Gaza, dont voici la traduction :

« Après les événements survenus, le cessez-le-feu temporaire et avant la mise en œuvre du plan de Donald Trump qui vous imposera un déplacement forcé, que vous le vouliez ou non, nous avons décidé de lancer un dernier appel à ceux qui souhaitent recevoir de l’aide en échange de leur coopération. Nous n’hésiterons pas un instant à apporter notre aide. Reconsidérez vos choix, car la carte du monde ne changera pas si tous les habitants de Gaza disparaissent. Personne ne compatira avec vous et personne ne vous demandera de vos nouvelles. Vous êtes livrés à vous-mêmes face à votre destin inévitable. Même l’Iran ne peut se protéger, alors comment peut-il vous protéger ? Vous avez vu de vos propres yeux ce qui s’est passé. Ni les États-Unis ni l’Europe ne se soucient de Gaza. Pas même vos pays arabes, désormais nos alliés, qui nous fournissent argent, pétrole et armes, tout en ne vous envoyant que des cercueils. La partie est presque terminée, et il ne reste que peu de choses. Quiconque veut se sauver avant qu’il ne soit trop tard, nous sommes là pour rester jusqu’au Jour du Jugement Dernier ».

A l’aube de mardi, dans un décor apocalyptique de sang et de membres disloqués et éparpillés dans les rues suite à la lâche agression menée par l’aviation sioniste néonazie de la veille, de nombreux pays et organisations ont réagi par différents ‘communiqués’, condamnant la barbarie sioniste contre les enfants et femmes de Gaza, ainsi que de la rupture de l’accord de cessez-le-feu. Face à un génocide avéré, nous ‘communiquons’. La belle affaire !

L’armée génocidaire a repris son agression contre les innocents dans leurs maisons et les camps de la bande de Gaza, utilisant une centaine d’avions de guerre transportant des milliers de bombes larguées sur les habitants au moment du ‘suhoor’ (repas avant le lever de soleil pendant le Ramadan), entraînant la mort et blessant près de 1 000 civils. L’ONU a indiqué qu’il n’y avait jamais eu autant d’enfants assassinés sur un aussi court laps de temps.

L’armée d’occupation a lancé son agression terroriste contre Gaza déjà considérablement dévastée par l’opération militaire après le 7 octobre 2023 prétendant viser le mouvement Hamas, et menaçant que Gaza connaisse un ‘enfer’, comme annoncé par le nouveau locataire cinglé de la Maison Blanche, sous prétexte de la non-libération des prisonniers détenus par la résistance.

La reprise de l’agression contre l’enclave de Gaza intervient après deux mois de cessez-le-feu peu respecté par le régime occupant, et dans un contexte d’aggravation de la situation humanitaire en raison du blocus continu et de la coupure des approvisionnements médicaux et humanitaires.

Des habitants de Gaza devenus experts en armement de par la force des choses, ont signalé le survol de l’enclave par un bombardier à charge nucléaire. Cela n’a rien d’anodin. Il y a quelques semaines à peine, le gouvernement des EU a autorisé la livraison au régime terroriste israélien de bombes de plus de 900 kg chacune – et considérée comme les plus dévastatrices avant l’usage du nucléaire – que la précédente administration Biden avait bloquée, craignant leur utilisation par les extrémistes de Tel-Aviv.

Tout semble donc en place pour l’assaut final contre la bande de Gaza devenue l’un des plus grand cimetière du monde. Et croire qu’il n’y aura pas de retombées à la suite de cette entreprise d’extermination orchestrée par nos pays est un leurre, un aveuglement, voire une folie. Le manque de fermeté de nos Etats est non seulement inexcusable, mais ouvre grande les portes d’une violence endémique dont nos descendants se demanderont d’où elle provient. ‘Al-Aqsa flood’ risque bien de ne pas se cantonner en Palestine, mais de s’étendre dans la région et probablement au-delà…

Daniel Vanhove –

20.03.25