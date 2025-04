Crise économique, guerre commerciale, droits de douane, convulsions sociales! Les conditions de l’insurrection?

73 Views

Par Normand Bibeau et Robert Bibeau.

Ainsi que Marx l’a expliqué: Carey est arrivé à la bonne conclusion à l’effet que «l’association est supérieure à l’expropriation comme mode de production», mais Marx a aussi démontré que Carey était arrivé à la bonne conclusion de la mauvaise façon: en misant sur la création du «marché national» comme moteur de «l’association» et solution à «l’appropriation», source de l’anarchie de la production et des crises systémiques récurrentes du capitalisme.



Voir notre article sur l’analyse de la théorie économique de Charles Carey (1793-1879) Pourquoi Trump impose des droits de douane? Pourquoi cette politique isolationniste? (Charles Carey) – les 7 du quebec

Le passage du féodalisme au capitalisme, de l’esclavage corvéable à l’esclavage salarié, a résulté de la «révolution industrielle» dans les moyens de production et de l’implosion corrélative des rapports sociaux de production qui organisent ces moyens de production: le serf devait être libéré de son appartenance à la terre du seigneur féodal pour être livré, prolétaire dépossédé de tout sauf de sa force de travail, au «libre marché de l’emploi» de l’esclavagisme salarié, dirigé par la nouvelle classe dominante: la bourgeoisie.

Cette révolution sociale débuta en Angleterre avec l’avènement de la machine à vapeur et l’industrialisation de l’économie. Le serf libéré de la seigneurie rurale devint le prolétaire des villes où se situaient les usines.

C’est ici qu’intervint la théorie de Carey. Observant l’évolution du capitalisme depuis son origine et la nécessité qu’il y eut de promouvoir l’«association» avec le «populo» pour briser les chaînes de la dictature féodale et détruire «l’État féodal» et «son idéologie religieuse», Carey admis le caractère éminemment «révolutionnaire» du capitalisme bourgeois.

Carey, en économiste idéaliste bourgeois, analysa l’économie de la tête aux pieds, de la queue jusqu’au corps, de l’idée à la matière, tant et si bien qu’il confondît «la proie pour son ombre» et conclue que l’essence du capitalisme était cet aspect «associatif» entre «le patron capitaliste et ses esclaves salariés au sein du ‘marché nation’», une forme originale et idyllique de l’économie capitaliste sanguinaire. Carey constata que l’«appropriation» par le «patron» des fruits de la production (la plus value) semblait entraver son expansion et la paix sociale que l’«association» pourrait prévenir et apaiser.

C’est ici que Marx intervint. Il démontra qu´en économie capitaliste: l´appropriation par le patron n´est pas une tare du capitalisme, mais une condition sine qua non de son développement (accumulation du capital) et que sans cette accumulation du capital, le capitalisme en tant que mode de production est condamné à la stagnation et à la décomposition.

En résumé, Carey, pur produit du capitalisme américain, en digne fils de Philadelphie, fut le théoricien de l’expansion du capitalisme sur l’intégralité des Amériques par une «politique économique protectionniste» nordiste par opposition à une politique semi-coloniale «libre échangiste» sudiste.

La doctrine politique dite de «Monroe», protectionniste et expansionniste (en Amérique d’abord), ne fut pas la bible (le mode d’emploi) de cette dictature économique implacable. La «Doctrine de Monroe» fut la concrétisation idéologique du capitalisme américain triomphant… l’idéalisation des mantras «America First» et «Make America Great»… qui faisaient du sens à cette époque (1800-1825), mais n’en font plus aujourd’hui. Nous y reviendrons.

Carey théorisa l’intérêt «général-capitaliste» des États-Unis d’Amérique en faveur de la «Guerre de Sécession» (1861-1865), laquelle marqua le passage de l’économie «mixte» «capitaliste au Nord/esclavagiste-néo-colonial au Sud/primitive -chasse-cueillette à l’Ouest» à une économie capitaliste sur l’intégralité du territoire Américain, condition de son expansion, autrement dit de l’accumulation du Capital en Amérique.

Effectivement, bien que les États-Unis aient obtenu leur indépendance de la Couronne britannique, le pays n’en resta pas moins divisé économiquement entre le nord capitaliste et le sud semi-colonial/féodal (les esclaves tenaient lieu de «paysans») au service de seigneurs, propriétaires fonciers et majordomes de l’économie manufacturière anglaise… alors que l’Ouest sauvage était encore une terre d’économie primitive préagricole.

Les propriétaires fonciers esclavagistes des États du Sud vendaient leur production de coton aux capitalistes du textile anglais qui leur offraient un système de financement avant récolte, ce que ne pouvaient leur offrir les capitalistes du textile du Nord en raison d’un capital insuffisant et d’un système financier non compétitif par rapport à la métropole londonienne.

Pour contraindre les États du Sud à vendre leurs récoltes de coton aux États du Nord, l’État central (fédéral) adopta une politique protectionniste par une série de tarifs douaniers à l’exportation conformément à la théorie économique de Carey alors conseillée économique de Lincoln.

Les États sudistes (confédérés) quant à eux promouvaient une politique «libre échangiste» favorable à l’exportation de leurs récoltes en Angleterre. Confronté à la domination des États du Nord sur l’État fédéral, les États du Sud déclarèrent leur indépendance à laquelle le Nord déclara la guerre que l’histoire écrite par les vainqueurs nordistes baptisa contre la vérité historique: «Guerre de Sécession» qui aurait dû être nommée plus justement: «Guerre contre la Sécession».

La lutte contre l’esclavagisme au début de la guerre civile ne visait nullement son abolition dans les États du Sud, mais seulement son interdiction dans d’éventuels États à être créés à l’Ouest du Mississippi en violation des traités signés avec les Amérindiens.

Ainsi, Carey lorsqu’il traite de l’aspect «associatif» de la propriété individuelle bourgeoise, il l’envisage d’abord dans la perspective de l’«association» des riches capitalistes d’une nation protectionniste par opposition à un capitalisme «libre échangiste» mondialisé qui pour lui appauvrit les sociétés «nationales», fondement d’une économie forte et prospère jusqu’au jour ou l’économie capitaliste nationale (protégée par ses barrières douanières) réclamera de nouveaux marchés, de nouvelles ressources, de nouvelles sources d’énergie pour son expansion impériale (pour son accumulation en capital)… voilà comment le nationalisme chauvin protectionniste sert de tremplin au libre-échangisme impérial et mondialiste et vice versa. Voir notre article Protectionnisme et tarifs douaniers sont aussi vieux que l’Amérique – les 7 du quebec.

Ainsi s’explique le jeu de chaise musicale historique entre les phases économiques et politiques révolutionnaires – ou un nouveau mode de production bouscule, détruit et remplace un ancien mode de production obsolète – et les phases économiques et politiques réactionnaires (contre-révolutionnaires) ou un ancien mode de production obsolète, décadent, s’accroche désespérément au pouvoir et impose l’État fasciste.

Reprenons, selon l’analyse matérialiste dialectique, une mesure de politique économique – ériger des barrières douanières par exemple – est progressiste quand elle contribue à l’accumulation du capital et à l’expansion «associative» du mode de production capitaliste. La même mesure de politique économique – ériger des barrières tarifaires par exemple – est réactionnaire et contre révolutionnaire si elle contrevient à l’accumulation du capital et entrave l’expansion du mode de production capitaliste. De nos jours, au moment ou l’économie capitaliste mondialisée est entrée en crise économique sévère, et en crise sociale inexorable, et ou l’hégémon Américain est menacée dans ses derniers retranchements par le suppléant asiatique, la guerre commerciale «d’appropriation» entreprise par l’équipe Trumpiste est vouée à l’échec.

La crise économique, la guerre commerciale, les guerres régionales et les crises sociales en cours préparent les conditions de l’insurrection populaire mondiale. Cette insurrection saura-t-elle provoquer la révolution internationaliste que nous espérons?

Vient de paraître aux Éditions L’Harmattan à Paris, le volume de Robert Bibeau et Khider Mesloub :

DE L’INSURRECTION POPULAIRE À LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE

Collection Questions contemporaines. 220 pages.

Une Révolution sociale est un mouvement de classe par lequel la classe dominante d’un mode de production obsolète est renversée, ses infrastructures économiques et matérielles et ses superstructures sociales, politiques et idéologiques détruites pour être remplacées par un nouveau mode de production.

La Révolution française fut une authentique révolution sociale au cours de laquelle la bourgeoisie a renversé l’ordre féodal pour édifier le mode de production capitaliste (MPC). De même, la Révolution russe a renversé l’aristocratie tsariste pour amorcer l’édification de la société capitaliste d’État soviétique. À ce jour, il n’y a jamais eu dans l’histoire de l’humanité de révolution sociale prolétarienne victorieuse.

Insurrection, révolution sociale, capitalisme, impérialisme, électoralisme bourgeois, démocratie, peuple, classe sociale, lutte de classe, marxisme, socialisme, communisme, internationalisme, autant de termes qui ont défrayé la chronique tout au long des siècles derniers. Ces locutions ont été galvaudées par la gauche, ces faux amis du prolétariat, et par la droite, ces ennemis déclarés de la classe prolétarienne.

Nous souhaitons redonner leur sens matérialiste dialectique et historique à ces vocables afin de mieux comprendre ce qu’ont été ces Révolutions prétendument socialistes, mais certainement pas prolétariennes.

Notre objectif ultime est d’identifier les conditions objectives et subjectives de la Révolution prolétarienne internationaliste à venir.