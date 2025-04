L’envie de Vivre

56 Views

OLIVIER CABANEL — «Pour vivre heureux, vivons caché» disait le fabuliste Jean Pierre Claris de Florian, dans sa fable célèbre «le Grillon».

Aujourd’hui un autre dicton vient de naître : « pour vivre vieux il faut bouger »

Des scientifiques se sont penchés sur la question de la longévité de nos vies, et viennent de balayer les vieux concepts.

Sans rêver d’atteindre le score de ce bon vieux Mathusalem (étymologiquement : « celui qui a congédié la mort »), qui d’après la légende aurait vécu 969 ans, (lien) chacun espère vivre le plus longtemps possible, avec toute sa tête et en bonne santé physique.

L’une des découvertes est donc : « bouger ».

S’il est vrai qu’une personne pratiquant un sport gagne des minutes de vie, un sport pratiqué intensément, produit l’effet inverse.

En effet, d’après les statistiques, la moyenne d’âge de vie d’un boxeur est de 61 ans, le sumo japonais doit se contenter de 53 ans, et les footballeurs américains atteignent difficilement 55 ans, la moitié d’entre eux quittant ce monde à 47 ans.

En résumé, ceux qui préfèrent le « no-sport » ont une espérance de vie de 25 ans supérieure à celle des sportifs de haut niveau. lien

La marche est conseillée, et nos ancêtres du paléolithique le savaient, eux qui faisaient parfois 30 km de marche par jour pour aller cueillir ou chasser. lien

30 minutes de sport par jour sont suffisantes pour gagner des années de vie supplémentaires.

Et enfin, il faut savoir que notre durée de vie est à l’aune de ce que nous mangeons, et buvons.

Et là aussi, il y a des surprises.

Connaissez-vous la «main de bouddha» ?

Ce fruit, à cheval entre le citron et l’orange, à la forme d’une main, et signifie bonheur et longévité, (lien) tout comme le Ginseng connu pour ses propriétés de ralentisseur des effets du vieillissement. lien

En tout cas, Serge Dassault, qui aura 85 ans le 4 avril prochain, a déclaré dans une interview le consommer régulièrement depuis 20 ans. lien

Au Canada, l’un des plus importants laboratoires de médecine moléculaire avance de découvertes en découvertes.

La fable du 5 fruits et légumes par jour à fait long feu. Si ces aliments sont altérés par des pesticides, le résultat sera contraire à vos espérances, et un cancer vous guette. lien

Dans ce laboratoire ils ont découvert que l’un des responsables du vieillissement est l’oxydation de l’organisme.

Richard Béliveau, sans lien de parenté avec l’animateur de « surprises sur prise » en est le patron. Il est expert en nutrothérapie.

Il dit clairement que les « pilules miracles » ne sont qu’un leurre : « comme tous les métaux, notre organisme s’oxyde et génère des radicaux libres qui provoquent une dégénérescence des cellules ».

Il évoque les bienfaits du chou, de l’ail et du thé vert. lien

Il dénigre les compléments alimentaires, et les antioxydants en gélules, les sucres raffinés qui accélèrent le vieillissement de la peau, et les crèmes anti-rides, en affirmant qu’il faut surtout équilibrer les « oméga 3 » et les « oméga 6 ». lien

Aujourd’hui, nous consommons trop d’oméga 6.

Vive donc le sucre non raffiné, et autres muscovados, le miel, et les poissons « gras » bio, le curcuma. lien

Pour Ladislas Robert, le sucre c’est l’ennemi : « c’est un accélérateur de vieillissement qui agit sur tous les organes ». lien

La diète est une partie de la réponse, et selon Dominique Lanzmann Petithory « manger moins rend l’organisme plus performant ».

Et puis, contrairement à une idée reçue, il ajoute, boire du vin n’est pas déconseillé, car il ajoute : « une consommation modérée de vin permet de bénéficier des propriétés protectrices des polyphénols, car l’alcool favorise leur absorption par le système digestif ». lien

Ce n’est pas Rabelais qui viendrait le contredire, lui qui écrivait « buvez toujours, vous ne mourrez jamais ».

A condition de ne pas abuser de « Mathusalems » (6 litres).

La qualité de l’eau que nous buvons est aussi essentielle, ainsi que je l’avais évoqué dans un autre article : « J’ai découvert l’eau de jouvence »

Mais il y a aussi la macrobiotique, régime destiné à favoriser la longévité, dont les principes ont été posés par le docteur Christoph Wilhem Hufeland (l’art de prolonger la vie par la macrobiotique/ 1797) lien

Cet art a été relancé plus tard par Georges Ohsawa.

il décrit les dérives de notre alimentation déséquilibrée : trop de yin, et donc pas assez de yang. lien

Il conseillait de préférer les légumes racines, et les viandes aux fibres resserrées, comme le lapin, la perdrix, (donc yang) aux poulets, porcs, salades, et les fruits yang (amandes, châtaignes, pommes.)aux fruits trop yin (oranges, bananes..).

Les céréales, bio bien sr, étaient son conseil favori, et surtout ne pas consommer d’aliments transformés , seule garantie de ne pas manger n’importe quoi.

Son livre, «le zen macrobiotique» paru en 1964 avait un sous titre révélateur «l’art du rajeunissement et de la longévité » a été un succès mondial. lien

Mais il faut aussi bouger dans sa tête.

Continuer d’être curieux, lire, découvrir, apprendre, partager, dialoguer…

Pour Frédéric Balard, de l’Inserm de Montpellier, « le couperet de la retraite entraîne un pic de mortalité qui apparait clairement dans les études démographiques ». lien

Un autre ennemi, c’est le stress et c’est surtout le stress répétitif qui est montré du doigt.

Des «pics de stress» peuvent augmenter la longévité, mais un stress de longue durée peut provoquer jusqu’à dix ans de vieillissement précoce des cellules.

Et enfin, bouger, c’est aussi faire l’amour. lien

Dans toutes les études, il est prouvé que la fréquence des rapports sexuels est gage de longévité : une étude suédoise de 1981 affirmait que les hommes de plus de 70 ans qui cessaient toute activité sexuelle vivaient moins longtemps que la moyenne, et que cela augmentait les risques d’infarctus. lien

Étude confirmée par une autre, britannique celle-là, qui en 1997 démontre que faire l’amour au moins deux fois par semaine fait baisser le taux de mortalité. lien

Car comme disait un vieil ami africain : « on se sent moins jeune quand le temps est pluvieux ».

…à moins que je ne l’ai inventé?