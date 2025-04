«Peau Noire, Masques Blancs» Frantz Fanon, 1952

77 Views

Pour (re)lire ou (re)découvrir la célèbre analyse anti-coloniale de Frantz Fanon*, « Peau noire, masques blancs », publié en 1952 dans une toute nouvelle version PDF conjointement avec Résistance71 et pour RÉSISTER efficacement au colonialisme ;

Frantz Fanon « Peau Noire, Masques Blancs » publié en 1952

Version PDF N° 80 de 135 pages

*Frantz Fanon (1925-1961) est un psychiatre martiniquais, philosophe, pan-africaniste et marxiste humaniste qui fut un fervent soutien à l’indépendance de l’Algérie. Très proche du FLN, il fut expulsé d’Algérie en 1957. Grand spécialiste de la décolonisation, il meurt de leucémie en exil volontaire à New York en 1961. Il est enterré à Aïn Kerma en Algérie sous le nom d’Ibrahim Fanon.

Et dans la suite du Discours sur le colonialisme, d’Aimé Césaire, auquel Fanon fait référence à de très nombreuses reprise et dont j’ai réalisé la version PDF également.

Mais surtout en parfaite adéquation avec l’appel lancé par l’EZLN POUR une formation d’un Réseau de Résistance et de Rébellion International CONTRE la société marchande ► le Système capitaliste ; que je relaye par ma toute petite voix, et que j’amplifie de toute mon âme, de toute ma force de grain de sable ► PROPOSITIONS de l’EZLN POUR un Réseau de Résistance et de Rébellion International CONTRE la société marchande ;

Ensemble !

ICI & MAINTENANT & D’OÙ NOUS SOMMES

Pour espérer voir se lever l’aurore de la société des sociétés

Ce nouveau paradigme avec des peuples qui dirigent et les gouvernements qui obéissent…

Nous tous, les peuples autochtones, les occidentaux, les peuples kanaks…

HORS LE SYSTÈME ► HORS L’ÉTAT ET SES INSTITUTIONS

HORS L’EMPIRE COLONIAL

JUSTE NOUS