Par Andrew Korybko.

Il sacrifierait sa carrière politique, son héritage envisagé aux yeux des Ukrainiens et une partie de la souveraineté économique de son pays, mais il éviterait un scénario bien pire que s’il rejetait cet accord.

Trump a averti le week-end dernier que Zelensky aurait « quelques problèmes – de gros, gros problèmes » s’il « essayait de se retirer de l’accord sur les terres rares » au milieu des rapports selon lesquels la dernière version de cet accord est très déséquilibrée. Il obligerait l’Ukraine à verser la moitié de ses revenus provenant de tous les projets de ressources et des infrastructures connexes dans un fonds d’investissement contrôlé par les États-Unis, à rembourser toute l’aide américaine à partir de 2022 par ces moyens, et à donner aux États-Unis le droit de première offre sur de nouveaux projets et un droit de veto sur les ventes de ressources à d’autres.

Ces conditions plus dures peuvent être considérées comme une punition pour Zelensky qui a choisi son tristement célèbre combat avec Trump et Vance à la Maison Blanche fin février, mais l’ensemble du paquet est vendu à l’Ukraine comme une « garantie de sécurité » de la part des États-Unis. L’argument est que l’Amérique ne laissera pas la Russie menacer ses projets, qui comprennent également des pipelines et des ports, ce qui l’amènera à reprendre à tout le moins son aide militaire et de renseignement aux niveaux de 2023 et peut-être même à une escalade directe avec la Russie pour la faire reculer.

L’Ukraine a déjà des garanties similaires à l’article 5 de la part des États-Unis et d’autres grands pays de l’OTAN conformément aux pactes bilatéraux qu’elle a conclus avec eux tout au long de l’année dernière, comme expliqué ici, mais cet arrangement proposé donne aux États-Unis des intérêts tangibles dans la dissuasion ou l’arrêt immédiat des hostilités. La contrepartie est que l’Ukraine doit sacrifier une partie de sa souveraineté économique, ce qui est politiquement inconfortable depuis que Zelensky a dit à ses compatriotes qu’ils se battaient pour préserver sa pleine souveraineté. (sic)

Si Zelensky accepte l’accord déséquilibré sur les ressources de Trump, alors l’optique d’un cessez-le-feu, d’un armistice ou d’un traité de paix s’associerait à une reconnaissance mondiale de facto du contrôle russe sur le cinquième du territoire ukrainien d’avant 2014 que Kiev revendique toujours comme sien. Non seulement la carrière politique de Zelensky pourrait prendre fin si l’Ukraine était forcée d’organiser des élections vraiment libres et équitables, mais son héritage envisagé aux yeux des Ukrainiens en tant que meilleur « combattant de la liberté » de ce siècle serait également brisé. (sic)

Il n’a cependant pas d’alternative réalisable, car aller dans le dos de Trump pour parvenir à un accord comparativement meilleur avec les Britanniques et/ou les Européens n’aboutirait pas aux « garanties de sécurité » dont il s’est convaincu lui-même que l’Ukraine a besoin pour faire un compromis avec la Russie. Personne d’autre que les États-Unis n’a la moindre chance de s’attaquer militairement à la Russie, et encore moins la volonté politique, sans parler de ses investissements dans un pays tiers déchiré par la guerre dont la richesse en ressources serait discutable.

Si Zelensky continue de tergiverser, Trump pourrait une fois de plus suspendre temporairement l’aide militaire et de renseignement à l’Ukraine comme moyen de pression, tout en ajoutant des conditions encore plus punitives en guise de vengeance. Le conflit avec la Russie se poursuivrait naturellement, ce qui empêcherait l’Ukraine de développer son industrie des ressources et ses infrastructures connexes, même si elle parvenait à un accord avec quelqu’un d’autre. Plus le conflit dure, plus il est probable que la Russie détruira également d’autres de ces mêmes avoirs.

Mais si Zelensky accepte le dernier accord proposé, il obtiendrait les « garanties de sécurité » qu’il recherche, ce qui le rendrait plus susceptible d’accepter un cessez-le-feu et conduirait peut-être Trump à faire pression sur Poutine pour qu’il fasse de même, par exemple en imposant des sanctions secondaires strictes aux clients du pétrole russe. Zelensky sacrifierait sa carrière politique, son héritage envisagé aux yeux des Ukrainiens et une partie de la souveraineté économique de son pays, mais il éviterait un scénario bien pire s’il rejetait cet accord.