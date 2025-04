Trump essaye d’obtenir un soutien de la Russie pour une guerre contre l’Iran

Le 19 mars 2025 − Source Moon of Alabama

J’ai trouvé préoccupant le contenu du compte-rendu du coup de téléphone du 18 mars entre les présidents Trump et Poutine, car on y trouve la possibilité d’une nouvelle guerre au Moyen-Orient.

Le compte-rendu russe compte 674 mots. Il est très spécifique au sujet des sujets ukrainiens. On y trouve deux phrases au sujet du Moyen-Orient :

Vladimir Poutine et Donald Trump ont également abordé d’autres sujets internationaux, parmi lesquels la situation au Moyen-Orient et dans la région de la Mer Rouge. Des efforts conjoints seront menés pour stabiliser la situation sur les points de crise, et établir une coopération sur la non-prolifération nucléaire et la sécurité globale.