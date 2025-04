Le Nouvel Empire Européen. Ce que l’on nous cache (Claude Janvier)

47 Views

Communiqué de presse.

.

Claude Janvier , écrivain et essayiste, a le plaisir de vous présenter la sortie de son nouvel ouvrage intitulé : « Le Nouvel Empire Européen. Ce que l’on vous cache ».

.

The Book Edition. https://www.thebookedition.com/fr/le-nouvel-empire-europeen-p-416464.html

.

En 1992, Fidel Castro écrivait:

.

«La guerre prochaine sera en Europe entre la Russie et le fascisme sauf que le fascisme sera appelé démocratie»

.

Mieux qu’un manuel de survie envoyé par Emmanuel Macron à tous les foyers de France, ce livret est un condensé de ce qu’il vous faut savoir à propos de l’Union européenne, afin de pouvoir dénoncer ce qui mérite de l’être. Nos dirigeants nous ont vendu, depuis Georges Pompidou, une Europe de la paix.

.

Malheureusement, l’agitation bien pratique de ce paravent a occulté, année après année, l’imposition forcée d’une Europe dictatoriale aux relents liberticides avec encore plus de paupérisation, – à peu près 120 millions de pauvres actuellement dans l’UE -, avec une inflation non maîtrisée, avec plus d’impôts, plus de dettes et des libertés de plus en plus restreintes.

.

Nos dirigeants va-t-en-guerre ont un mépris viscéral envers le peuple. Les preuves abondent, mais il fallait les assembler. Les voici dans ce recueil.

.

https://les7duquebec.net Claude Janvier. Écrivain, essayiste, auteur d’ouvrages sur les relations entre la politique et la grande finance. Connu pour ses « coups de gueule », il intervient sur de nombreux médias libres tels que GPTV, RT France, anime l’émission « Libres Paroles » sur TV ADP, et est partenaire de nombreux blogs et sites d’information…dont