Ce que cache la présente guerre commerciale des tarifs douaniers (Bibeau)

Par Normand Bibeau.

En valeur nominale, une hausse des prix de 100% correspond à une baisse de 50% en valeur nominale pour revenir à 0% de croissance marchande. Pourquoi cet économiste ne le dit-il pas?

Pire encore, les baisses ne sont pas partagées également entre les entreprises, ce qui entraîne que plusieurs entreprises disparaissent alors que d’autres s’engraissent, d’où la question: quelles entreprises disparaîtront et quelles entreprises prospéreront pendant le krach boursier?

Comment cacher que ces hausses de «tarifs douaniers» vont libérer des produits du marché américain surendetté et augmenter l’offre sur les marchés moins endettés ? Par exemple, la Russie va se voir offrir les produits chinois au rabais, produits qu’elle paiera avec des hydrocarbures contrairement aux États-Unis qui payaient avec des dollars bidon et sans valeur puisque les États-Unis ne produisent que des services presque sans valeur.

Mieux encore, les consommateurs russes bénéficiant d’une augmentation vertigineuse de l’offre verront les prix chuter. Ce sera pareil pour tous les pays à l’exception de l’Amérique (incluant le Canada laquais des É.-U.). Le gouvernement canadien fantoche et inféodé aux capitalistes américains en idiot inutile qu’il est va choisir de sacrifier le peuple canadien plutôt que de se tourner vers les fournisseurs chinois ou russes : des traîtres resteront toujours des traites.

En s’excluant du marché mondialisé de la consommation par ces «tarifs douaniers» qui engendreront une inflation galopante, les U$A vont libérer une multitude de produits qui seront offerts au rabais sur d’autres marchés. N’est-il pas débile que ce soit le consommateur surendetté qui impose sa volonté aux producteurs qui ne se sont pas endettés?… C’est pourtant une loi du mode de production capitaliste (MPC).

Trump a toujours plaidé: «[S] i tu dois un million de dollars et que tu es endetté et en défaut de payement, tu as un problème mon ami. Si tu dois 100 millions de dollars, c’est ton créancier qui a un problème». Il applique ce principe à la consommation mondiale. Si tu consommes trop et que tu as une balance commerciale déficitaire, et que tu paies en monnaie de singe (36 billions de dollars US de dettes) lorsque tu arrêtes de consommer, c’est le vendeur à qui tu volais ses produits qui est en difficulté avec ses créances et ses surplus de marchandises: comment ne pas comprendre que ce raisonnement typiquement capitaliste est totalement fallacieux?

Si les Chinois détournent leurs produits vers les pays sous-développés du grand Sud sous-financé, et cela à des prix réduits en raison de la diminution de la consommation occidentale, cela augmentera l’offre de marchandises et réduira les prix, le monde s’en portera que mieux.

Il est évident que là n’est pas l’objectif de Trump et de sa clique de voleurs, tant s’en faut. Ce néo-fasciste, veut affamer son peuple dans le but de le soumettre à l’enrôlement militaire qu’il projette pour attaquer la Chine et la Russie, les prétendants au titre hégémonique.

Voici le scénario des Première, Seconde, et Troisième Guerre mondiale

Dans un premier temps: crise économique et appauvrissement massif du prolétariat (1890, 1929, 2025).

Second temps: militarisation de la société et endettement (1910-1929-2025).

Troisième temps: guerre mondiale totale (1914-1939-202 ? ).

Quatrième temps: reconstruction et reconfiguration des blocs capitalistes belliqueux, disparition de l’humanité ou Révolution prolétarienne .

Voyant ce que je vois et j’entends alors que le monde assiste impassible au génocide des Arabes palestiniens et de tous les Arabes pour leur voler leurs sources d’énergie et à la destruction des russophones d’Europe de l’Est pour préparer le LEBENSRAUM NÉO-NAZI 2.0, il y a fort à craindre que les classes sociales dominantes n’optent pour la guerre thermonucléaire apocalyptique.

Je parcours présentement les USA, alors que Trump et sa faction préparent le massacre du pouvoir d’achat des contribuables des Amériques par une inflation galopante et une crise économique stratosphérique, et je n’y vois aucun signe de révolte, c’est à désespérer du prolétariat Étatsunien. L’histoire se répètera-t-elle pour la troisième fois en à peine plus de 100 ans?

Vient de paraître aux Éditions L’Harmattan à Paris, le volume de Robert Bibeau et Khider Mesloub :

« DE L’INSURRECTION POPULAIRE À LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE« . Collection Questions contemporaines. 220 pages.

Une Révolution sociale est un mouvement de classe par lequel la classe dominante d’un mode de production obsolète est renversée, ses infrastructures économiques et matérielles et ses superstructures sociales, politiques et idéologiques détruites pour être remplacées par un nouveau mode de production.

La Révolution française fut une authentique révolution sociale au cours de laquelle la bourgeoisie a renversé l’ordre féodal pour édifier le mode de production capitaliste (MPC). De même, la Révolution russe a renversé l’aristocratie tsariste pour amorcer l’édification de la société capitaliste d’État soviétique. À ce jour, il n’y a jamais eu dans l’histoire de l’humanité de révolution sociale prolétarienne victorieuse.

Insurrection, révolution sociale, capitalisme, impérialisme, électoralisme bourgeois, démocratie, peuple, classe sociale, lutte de classe, marxisme, socialisme, communisme, internationalisme, autant de termes qui ont défrayé la chronique tout au long des siècles derniers. Ces locutions ont été galvaudées par la gauche, ces faux amis du prolétariat, et par la droite, ces ennemis déclarés de la classe prolétarienne.

Nous souhaitons redonner leur sens matérialiste dialectique et historique à ces vocables afin de mieux comprendre ce qu’ont été ces Révolutions prétendument socialistes, mais certainement pas prolétariennes.

Notre objectif ultime est d’identifier les conditions objectives et subjectives de la Révolution prolétarienne internationaliste à venir.