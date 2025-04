La Chine augmente ses droits de douane à 125% avec les USA et appelle l’Union européenne à «résister ensemble»

par Tyler. Sur https://reseauinternational.net/la-chine-augmente-ses-droits-de-douane-a-125-et-appelle-lunion-europeenne-a-resister-ensemble/

Les tensions commerciales Chine UE s’intensifient, marquant un tournant dans les relations économiques internationales. Jeudi, le président chinois Xi Jinping a appelé l’Union européenne à resserrer ses liens avec Pékin, dans un contexte de crispation mondiale et de pressions croissantes exercées par Washington.

Dans une déclaration forte depuis Pékin, Xi Jinping a annoncé une hausse des droits de douane à 125% sur plusieurs importations, en réponse à ce qu’il qualifie de «coercition unilatérale». Il a appelé l’UE à s’opposer à cette logique :

«La Chine et l’UE doivent assumer leurs responsabilités internationales, protéger conjointement la mondialisation économique et l’environnement commercial international, et résister ensemble à toute coercition unilatérale».