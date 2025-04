La guerre de l’Amérique contre la Chine

[Cet article intitulé America’s War Against China de Mojmir Babacek a été publié pour la première fois par Global Research. Vous pouvez le lire ici.]

En 1997, un groupe de futurs membres de l’administration de George W. Bush a cosigné le « Projet pour le nouveau siècle américain ». L’énoncé de ses principes fondamentaux déclarait :

« Nous devons accepter la responsabilité du rôle unique de l’Amérique dans la préservation et l’extension d’un ordre international favorable à notre sécurité, à notre prospérité et à nos principes. »

Dans les années qui ont suivi, l’administration Bush au Moyen-Orient a occupé l’Irak en utilisant des allégations fabriquées de toutes pièces sur le développement d’armes de destruction massive et dans les années qui ont suivi, elle a attaqué d’autres pays du Moyen-Orient.

En 2023, le Parti républicain des États-Unis a publié un livre intitulé « Project 2025 », décrivant son programme politique pour l’élection présidentielle de 2024. Le livre de 922 pages a mentionné la Chine 483 fois. Il a déclaré :

De loin, le plus grand danger pour la sécurité, la liberté et la prospérité des Américains est la Chine… La Chine cherche à atteindre une position dominante en Asie et, sur la base de cette position, une domination mondiale. Si Pékin réussit à atteindre cet objectif, il pourrait saper considérablement les intérêts les plus fondamentaux de l’Amérique, y compris la restriction de l’accès des États-Unis aux marchés les plus importants du monde. Empêcher que cela ne se produise doit être la priorité absolue de la politique étrangère et de défense des États-Unis. Il n’est plus certain que l’Amérique dispose d’un avantage informationnel et technologique. Les progrès de la Chine et l’attention intense qu’elle porte aux technologies émergentes l’ont, dans certains domaines, fait passer le statut de concurrent proche de celui de surpasseur probable des États-Unis. Les États-Unis doivent veiller à ce que la Chine n’y parvienne pas… La stratégie de défense des États-Unis doit clairement identifier la Chine comme la priorité absolue de la planification de défense américaine.

La menace chinoise pour la domination mondiale américaine était sans aucun doute déjà dans l’esprit du président Joe Biden lorsqu’il a insisté pour rejeter la demande de la Russie de garanties occidentales que l’Ukraine ne rejoindrait pas l’OTAN. Il était pleinement conscient que cela pousserait la Russie à attaquer l’Ukraine, l’entraînant dans une guerre où les États-Unis et leurs alliés pourraient soutenir l’Ukraine et dépouiller la Russie de son statut de puissance mondiale. Ce faisant, il a complètement ignoré le fait que certaines parties de l’Ukraine s’identifient à la Russie et n’ont aucun désir de rejoindre l’UE ou l’OTAN.

L’alliance russo-chinoise avait fait obstruction aux États-Unis. de l’achèvement de leur domination sur le Moyen-Orient et ses réserves de pétrole, qui étaient vitales pour une grande partie du monde industriel – si les États-Unis contrôlaient ces réserves, ils contrôleraient également les pays qui les importent pour leur industrie. Pour finaliser ce plan et affaiblir le bloc russo-chinois, les États-Unis avaient besoin de la défaite de la Russie en Ukraine pour ouvrir la voie. C’est pourquoi Joe Biden a rejeté les demandes de Moscou d’assurances occidentales contre l’expansion de l’OTAN, qui aurait empêché les armes nucléaires de l’OTAN d’être stationnées à moins de 10 minutes de vol de Moscou.

Il savait que cela pousserait le monde au bord de la guerre mondiale, mais il a parié sur l’espoir qu’après avoir affaibli la Russie, les États-Unis pourraient éventuellement soumettre la Chine également. Cependant, la coopération russo-chinoise a gravement compliqué cette ambition américaine. La Russie a commencé à prendre le dessus dans la guerre en Ukraine, et l’espoir d’une victoire des États-Unis (et de l’UE) sur le bloc russo-chinois s’est évanoui.

Le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, a donc décidé de changer la stratégie de l’Amérique, en transformant la guerre des États-Unis contre la Russie et la Chine en une alliance entre les États-Unis et la Russie contre la Chine. Cependant, la seule chance pour que cette stratégie réussisse était de céder au moins les parties russophones de l’Ukraine à la Russie, de bloquer l’expansion de l’OTAN aux frontières de la Russie avec l’Ukraine, et d’éliminer ainsi la menace que la Russie perde une guerre nucléaire avec l’Occident. En d’autres termes, il s’agissait de préserver le statut de la Russie en tant que puissance mondiale – un statut que les États-Unis avaient sapé par leurs actions en Ukraine. C’est dans cet esprit que Donald Trump a entamé des négociations avec la Russie.

La Russie, probablement lasse des conditions que la Chine avait imposées en échange de son soutien, est entrée dans les pourparlers avec un double risque : elle pourrait perdre le soutien de la Chine, mais elle espérait également que la Chine pourrait augmenter son soutien sans condition. Si la Russie devait perdre le soutien de la Chine, elle deviendrait une proie facile pour les États-Unis.

Vladimir Poutine a annoncé le 1er avril 2025 que son invité le plus estimé aux célébrations du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale serait Xi Jinping. Il l’a invité aux célébrations, déclarant qu’il préparerait pour lui un programme « agréable et riche » et qu’il serait «notre invité principal», et qu’il prévoyait de discuter des relations mutuelles et de la coopération dans les organisations internationales, y compris l’ONU, l’Organisation de coopération de Shanghai et les BRICS. Cela indiquait à la fois à Trump et à Xi Jinping que Poutine pouvait encore revenir à une alliance avec la Chine. La poursuite du conflit entre l’alliance de la Russie avec la Chine et l’alliance des États-Unis avec l’UE représentait une menace dangereuse de guerre mondiale.

L’armée ukrainienne a capturé le 8 avril 2025 deux soldats chinois qui combattaient dans l’armée russe. Face à une telle alliance, l’UE, en lien avec les États-Unis, et peut-être la Grande-Bretagne et l’Australie, n’a aucun espoir. Une guerre mondiale, conventionnelle et par la suite nucléaire entre ces factions ne pourrait que détruire la vie sur cette planète.

Le rêve de la gauche (NDÉ):

La solution idéale pour toutes les parties impliquées serait de parvenir à un accord, au lieu d’une guerre mondiale, pour mettre fin à la lutte pour le pouvoir mondial en créant des Nations Unies démocratiques, où les décisions concernant les interventions militaires potentielles contre les agresseurs seraient prises par un vote majoritaire des États, et des organisations militaires comme l’OTAN, qui tentent de s’emparer du pouvoir mondial pour un État ou un groupe d’États. serait abolie.

Mojmir Babacek est né en 1947 à Prague, en République tchèque. Diplômé en 1972 de l’Université Charles de Prague en philosophie et économie politique. En 1978, il a signé le document de défense des droits de l’homme dans la Tchécoslovaquie communiste « Charte 77 ». De 1981 à 1988, il a vécu dans l’émigration aux États-Unis. Depuis 1996, il a publié des articles sur différents sujets, principalement dans les médias alternatifs tchèques et internationaux.

En 2010, il a publié un livre sur les attentats du 11 septembre en tchèque. Depuis les années 1990, il s’efforce d’aider à obtenir l’interdiction internationale du contrôle à distance de l’activité du système nerveux et de l’esprit humain grâce à l’utilisation de la neurotechnologie.