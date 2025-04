83 Views

En quoi consistent les expériences de gain de fonction et de création de « chimères » virologiques?

En virologie, les expériences de «gain de fonction» consistent à modifier génétiquement des virus pour les rendre plus transmissibles ou plus virulents. Source : https://www.quebecscience.qc.ca/sciences/en-quoi-consistent-les-experiences-de-gain-de-fonction/.

Ces recherches, très dangereuses et controversées, ont fait parler d’elles ces derniers mois, car les scientifiques du laboratoire de Wuhan, ville d’où a émergé la pandémie, pratiquaient ce type de manipulations génétiques sur des coronavirus de chauve-souris en collaboration avec des laboratoires français et occidentaux. Un constat qui a nourri la thèse selon laquelle le SRAS-CoV-2 aurait pu être une «chimère» mortelle créée artificiellement et échappée du laboratoire (nous parlions de cette hypothèse ici)… Les vaccins expérimentaux, non validés, étaient aussi dangereux.

L’enquête internationale sur ce qui s’apparente à une « plandémie » patentée se poursuit. Voici les conclusions de la scientifique Corinne Lalo.

