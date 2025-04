131 Views

Par Robert Bibeau.

Le livret «Crise économique et austérité» est disponible gratuitement format PDF

livre LA CRISE ÉCONOMIQUE-RobertBibeau

Grâce à Claudio Buttinelli cet article est disponible en anglais, en italien et en espagnole ici:

Articles du 1er Aout 2023

livre LA-CRISE-ECONOMIQUE-RobertBibeau-pdf Versione Italiana

TABLE DES MATIÈRES

CRISE ÉCONOMIQUE ET AUSTÉRITÉ

La crise économique est systémique

La crise économique systémique est mondiale

La crise économique systémique est globale

La crise économique et le développement inégal

La crise économique anarchique aggrave les injustices

La crise économique amène l’austérité

Les salariés sont lourdement taxés

Ce sont les riches qui planquent leurs frics

La crise économique est une crise de surproduction

Les subventions aux entreprises exacerbent la crise

La spéculation boursière accentue la crise monétaire

La crise compagne de route de l’impérialisme en déroute

Le crédit à volonté pour compenser l’affaissement des marchés

Le crédit entraîne le capitalisme vers le précipice

L’appareil de propagande publicitaire

L’effondrement industriel de l’économie impérialiste

Farder l’austérité par des statistiques alambiquées

La dette explose et l’État impérialiste implose

Aucune mesure d’austérité ne protègera l’économie impérialiste

La guerre mondiale est inévitable

Deux axes pour contrer les mesures d’austérité

LES ÉTATSUNIENS RAPATRIENT LEUR FRIC AUX ÉTATS-UNIS

Délocalisation industrielle vers les États-Unis ?

Réduction des coûts de la force de travail

La concurrence internationale entre brigands

La dette souveraine incontrôlée

Nul secret que l’imparable réalité de leur incapacité

LA SPIRALE INFERNALE DE L’ACCUMULATION

La crise systémique expliquée aux ouvriers

La financiarisation de l’économie impérialiste

La tertiarisation de l’économie impérialiste moderne

La crise inéluctable en deux équations

La reprise de la spirale infernale

LA PRODUCTIVITÉ DES SALARIÉS

La productivité des entreprises

La productivité des salariés

La productivité absolue et relative

LA MONDIALISATION NÉOLIBÉRALE

Critique de la pensée réformiste néolibérale

Les idéaux et les principes du réformisme néolibéral

Le « laisser faire » dirigiste néolibéral

L’économie en guerre contre l’économie de guerre

Les États-Unis, un exemple d’impasse économique

La guerre comme « solution » à la crise économique

L’unique solution à la crise économique

NOTES

CRISE ÉCONOMIQUE ET AUSTÉRITÉ

La crise économique est systémique

La crise économique est le symptôme le plus apparent du dysfonctionnement

patent de l’ensemble du mode de production et de commercialisation des marchandises

sous l’impérialisme moderne. Le système économique capitaliste ne parvient plus à

résoudre ses contradictions internes et à assurer la valorisation du capital,

l’accumulation des profits, et sa reproduction élargie. Chaque composante du système

est déficiente dans son fonctionnement interne et dans ses interrelations avec les autres

composantes économiques (monnaie, crédit, bourse, banque, industrie, énergie,

commerce, transport, main-d’œuvre, recherche, consommation, communication, etc.).

De plus, cette crise économique emporte peu à peu dans la panade tout l’édifice

chaotique du système politique démocratique bourgeois et affecte profondément la

morale, l’éthique et l’idéologie bourgeoise. C’est pourquoi nous disons que la crise

économique est systémique.

La crise économique systémique est mondiale

Les économies nationales indépendantes n’existent plus nulle part sur terre.

Aucun pays n’est aujourd’hui économiquement indépendant ou détaché du système

global et mondial de l’économie impérialiste moderne. Ceci inclut les États-Unis

d’Amérique, la superpuissance déclinante, ainsi que la Chine impérialiste, la

superpuissance ascendante. Ce postulat implique qu’aucune solution locale, régionale

ou nationale n’est envisageable pour mettre fin à cette crise systémique. Si solutions ils

y avaient, elles ne pourraient qu’être mondiales. C’est la raison pour laquelle nous

disons que la crise économique est systémique et mondiale.

La crise économique systémique est globale

Toutes les sphères et tous les secteurs de l’économie, y compris l’agriculture

hyper mécanisée, l’industrie robotisée, l’énergie hydro-électrique, nucléaire, fossile et

renouvelable, l’industrie minière, les pêcheries, la foresterie, le tourisme, la

construction, les transports, les télécommunications, l’alimentation, le textile et le

vêtement, le logement, le commerce de gros et de détail, les banques et les fiducies, les

régimes de retraite, le crédit, les monnaies nationales, la bourse, la consommation en

général et la gouvernance municipale, provinciale, nationale et multinationale subissent

tous globalement la crise économique systémique. C’est pourquoi nous disons que la

crise économique est systémique, mondiale et globale.

La crise économique et le développement inégal

Le développement historiquement différencié de l’économie politique

impérialiste moderne du mode marchand, au mode industriel, puis au mode financier;

couplé à la répartition inégale des ressources naturelles, des énergies fossiles, de la

main-d’œuvre qualifiée et non qualifiée, des moyens de production, et conséquemment

de la puissance militaire, ont entraîné une nouvelle division internationale du travail,

d’où a surgi un développement économique inégal, d’un pays à un autre et d’une région

à une autre sur le globe, tous ces pays étant imbriqués les uns dans les autres – et tous

interdépendants – chaque pays ayant un rôle spécifique à jouer dans le concert du

développement impérialiste anarchique par bonds saccadés –. Tantôt, la crise

économique s’amorce dans les pays du Sud-est asiatique, tantôt c’est au Japon, tantôt

c’est la bourse de New York qui s’enflamme et tantôt c’est l’euro qui s’étrangle, mais par

la suite toutes les autres économies sont entraînées dans la récession. C’est la raison

pour laquelle nous disons que la crise économique systémique mondiale et globale est la

conséquence du développement international inégal, combiné et par bonds.

La crise économique anarchique aggrave les injustices

Le système économique et social – le mode de production in fine – dans lequel le

Québec, le Canada, la France, les États-Unis et les autres pays évoluent et

survivent – tant bien que mal – est anarchique et non planifié. Il est le produit de la

« libre entreprise » du « libre marché » et de la concurrence sauvage entre des

monopoles qui s’approprient tous les moyens de production et d’échanges et toutes les

ressources pour leur bénéfice exclusif. Le système économique impérialiste anarchique

est le produit de l’accumulation débridée de profits mirobolants, accaparés par une

petite couche de capitalistes monopolistes (la concentration de la richesse engendre

une plus forte concentration comme par induction comme le montre la figure 1). Il

entraîne la concentration du patrimoine mondial entre les mains d’une clique de riches

narcissiques dont, paraît-il, quelques centaines de multimilliardaires détiendraient la

moitié des richesses mondiales. Alors que de l’autre côté du miroir deux milliards

d’humains survivent avec moins de 2 dollars par jour (730 $ par année) ce qui

évidemment ne constitue pas un marché lucratif pour l’écoulement des marchandises et

la reproduction du capital. Ce sont les raisons pour lesquelles nous disons que la crise

économique systémique est discursive, récursive et anarchique et ne peut être réglée à

l’intérieur du système économique impérialiste moderne.

La crise économique amène l’austérité

Les politiques d’austérité mises en place par les différents gouvernements,

municipaux, provinciaux, nationaux, et les organismes multinationaux, visent toutes à

préserver les profits des entreprises qu’elles soient petites, moyennes, grandes,

et à sauvegarder les dividendes des oligopoles, les bénéfices des requins de la finance,

les revenus des banques et des milliardaires. La façon dont les gouvernements

tentent de sauver les entreprises privées de la faillite, et de l’érosion de leurs profits,

consiste à transférer le fardeau de la crise économique sur le dos des salariés, des

travailleurs, des chômeurs et de leurs familles, des pauvres et même de la petite

bourgeoisie qui voient leurs taxes et leurs impôts, leurs loyers, et

leurs emprunts augmenter plus vite que leurs revenus. C’est la raison pour laquelle nous

disons que les politiques d’austérité ne sont pas les causes, mais bien les conséquences

de la crise économique systémique de l’impérialisme moderne.

Les salariés sont lourdement taxés

Nous observons les hausses de taxes telles que la TVQ (taxe sur la valeur ajoutée

au Québec qui est passée à 9,5 % en 2012) et les surcharges d’impôt prélevé

directement sur les salaires de tous les salariés qui forment 90 % des travailleurs actifs.

Nous observons les augmentations des charges sociales couplées à des hausses de

tarification des biens et des services produits et distribués par l’État. Le coût des services

publics et les taxes à la consommation sont prélevés directement à l’achat, alors que les

taxes municipales et scolaires sont calculées sur la valeur de la propriété foncière (que

les 66 % de ménages montréalais locataires, paient sous forme de hausse de loyers), ce

qui laisse aux salariés bien peu de capacité de frauder le fisc. Chacun est en droit de se

demander quelles sont les véritables visées de l’État policier quand il lance des

campagnes hystériques à propos de la fraude fiscale généralisée de la part des salariés.

Pendant ce temps, les salaires stagnent ou régressent provoquant la paupérisation de

l’aristocratie ouvrière, de la petite bourgeoisie et de tous les salariés. Ce sont les raisons

pour lesquelles nous disons qu’il faut rejeter ces propos mensongers de la part de l’État

policier et des médias affidés et combattre les hausses de loyers, de taxe, d’impôts et

des tarifs des services publics.

Ce sont les riches qui planquent leur fric

Rien n’est fait pour empêcher l’évasion fiscale des milliardaires et des entreprises

multinationales apatrides qui dissimulent quinze mille milliards de dollars dans les abris

fiscaux « offshore ». Près de la moitié de toutes les transactions financières

internationales transitent par ces paradis fiscaux illégitimes pour milliardaires indifférents,

gourmands. Toutes les organisations internationales tolèrent et encouragent

secrètement ces pratiques, tout en s’en plaignant hypocritement publiquement. Depuis

plusieurs années, les pontifes des États capitalistes critiquent l’évasion fiscale via les

« paradis fiscaux », ces entités de non-droit international, qui minent les fiscalités

nationales. Cependant, nombre de ces pays entretiennent sur leur territoire de

tels paradis fiscaux frauduleux.

Ce salmigondis des « caches fiscales illicites » dissimule

d’autres exonérations et échappatoires fiscales légales et « immorales ».

Les fiscalités différenciées des entreprises, des banques et les dérives laxistes du

fisc sont intimement liées au processus d’internationalisation de l’activité économique

générale. Dans un contexte économique fortement « libéralisé », suite aux accords

économiques et commerciaux globaux – ALENA et Union européenne, Accords Asie

Pacifique, accords pilotés par l’OMC – sous une conjoncture où les technologies de

l’information permettent des communications en temps réel, où la productivité du

travail ouvrier est en hausse dans les pays émergents (davantage que dans les pays

développés), où le transport des marchandises est de moins en moins couteux, il n’a

jamais été aussi facile d’éparpiller les différentes usines du processus de production

assemblage et les différentes composantes d’une entreprise lucrative et de les opérer à

distance, déplaçant les revenus et les dépenses selon les convenances. L’« optimisation

fiscale » (payer moins d’impôts et de minimes redevances) n’est pas la cause, mais le

résultat normal de ce phénomène qui entraîne la conversion des rentes et des

dividendes en monnaies étrangères qui engendrent l’évasion fiscale générale et le

délitement des frontières nationales (quand il en reste), plaçant les ouvriers du Canada

en concurrence avec les ouvriers chinois, indiens et indonésiens pour le plus grand

avantage des collecteurs de profits.

Ce ne sont pas les ouvriers et les petits salariés qui fraudent le fisc, comme la

propagande gouvernementale et celle des médias à la solde voudraient nous le faire

croire. Ce sont les actionnaires, les hauts dirigeants, les

« tondeurs de coupons », les milliardaires, les spéculateurs et les boursicoteurs, les

criminels mafieux aux revenus sulfureux, les membres des conseils d’administration qui

accumulent les millions ($) et les membres des conseils de direction payés en actions et

en « stock options » qui obtiennent de généreux dégrèvements fiscaux et des

parachutes dorés, en plus de planquer leur pognon dans les paradis fiscaux avec la

complicité des États nationaux et celle des organisations de la gouvernance

internationale (FMI, BM, OCDE, Swift, Libor, ALENA, CPI, ONU, OMC, OMS, etc.).

.

Il est totalement impossible de renverser cette tendance à la fraude fiscale par les

riches et pour les riches puisque ce sont ces mêmes potentats qui commandent aux

États policiers – par thuriféraires interposés. Pire, si un État bourgeois s’avisait

d’imposer les fortunés avec équité, ceux-ci s’évaderaient vers des cieux délétères et

compassés se placer à l’abri d’un parapluie fiscal complaisant. C’est la raison pour

laquelle nous disons que la solution au scandale de l’évasion fiscale sera mondiale,

globale quand l’économie politique impérialiste moderne sera abolit.

.

La crise économique est une crise de surproduction

Depuis que le système d’économie politique capitaliste est passé du stade

capitaliste industriel de développement au stade monopoliste financier et donc à la

phase impérialiste moderne mondiale de développement « le grand problème

de la production capitaliste n’est plus de trouver des producteurs et de décupler leurs

forces (productivité), mais de découvrir des consommateurs, d’exciter leurs appétits et

de leurs créer des besoins factices. » Ce que les divers paliers de gouvernement

arrachent aux consommateurs – aux travailleurs – aux salariés, payeurs de taxes, d’une

main, ils le redonnent aux banquiers et aux entreprises privées de l’autre main, mais ce

faisant les entreprises, les marchands et les commerçants ne parviennent plus à vendre

leurs marchandises et leurs services, car leurs clients – contribuables – travailleurs –

consommateurs n’ont plus suffisamment d’argent pour acheter les produits qu’on leur

offre à profusion sur les marchés de consommation. À ce processus de réquisition du

pouvoir d’achat s’ajoute l’inflation des prix qui gruge les deniers des employés et le

chômage qui finit de miner complètement le pouvoir d’achat des salariés. C’est la raison

pour laquelle nous disons que la crise économique systémique est une crise de

surproduction dans un monde de privation.

Les subventions aux entreprises exacerbent la crise

L’État soi-disant démocratique et les États ne se couvrant pas d’un

verni démocratique électoraliste, sont à la botte des riches et ne sont pas au service du

public, du citoyen, du contribuable, du retraité, du patient, de l’étudiant, de l’électeur,

du chômeur ou du travailleur. Les politiciens bourgeois sont au service des banquiers,

des milliardaires, des actionnaires des multinationales transfrontalières, de ceux qui

financent leurs élections et leur assurent une bonne couverture médiatique. Les

gouvernements et les parlements adoptent des lois pour servir les entreprises – pour

garantir leurs bénéfices, leurs profits, leurs rentes et leurs dividendes. Les efforts

financiers consentis sont gigantesques de la part de l’État des riches – sous forme de

subventions (au Québec, on dénombre 2 300 programmes de subventions

gouvernementales destinés au privé et cumulant 3,3 milliards $ d’aides annuellement),

mais aussi, sous forme de congés de cotisations aux régimes de pension, sous forme de

décharge des charges sociales et municipales et de dégrèvement d’impôts pour les

corporations privées.

.

En 2014, au Québec, une entreprise paye un maximum de 26,90 %

d’impôt sur ses bénéfices nets, soit 15 % au fédéral et 11,90 % au provincial. Par contre,

le taux d’imposition d’un salarié peut grimper jusqu’à 55 % (provincial et fédéral). C’est

la raison pour laquelle nous disons (sans illusion!) que les gouvernements devaient

imposer les riches et les entreprises privées plutôt que de les subventionner.

.

Il faut être conscient que les gouvernements bourgeois ne peuvent rien y changer

puisqu’à l’instant où un État fait mine de hausser les impôts, les redevances minières, les

« royautés » pétrolières, forestières, hauturières, ou qu’il suggère d’augmenter les tarifs

privilégiés d’électricité (0,04 $ le kilowatt) les corporations multinationales menacent de

fermer leurs usines canadiennes et de les transférer dans un pays au gouvernement plus

conciliant. Les « prolos » sont placés devant le quiproquo de réclamer la hausse des

redevances, des taxes et des impôts des entreprises puis de perdre leur boulot. De toute

manière, les récriminations de la classe ouvrière n’ont aucun effet sur le segment de

« classe » des satrapes et larbins solidement abouché à ses maîtres de

l’économie. C’est la raison pour laquelle nous disons que la mondialisation et la

globalisation de l’économie impérialiste moderne rendent leurs menaces efficaces.

.

Qui plus est, les aides gouvernementales en capital de risque ne visent

aucunement à pallier le manque de liquidité capitalistique puisque les entreprises

canadiennes ont stocké 600 milliards d’encaisses (2013) en prévision d’occasions

d’affaires extraordinaires.

Les entreprises monopolistes canadiennes regorgent de capitaux

Comme les entreprises de tous les grands pays impérialistes. Ce qui manque ce

ne sont pas les capitaux à investir, ce qui fait défaut ce sont les marchés lucratifs à

conquérir, les occasions d’affaires où investir, et les opportunités de spolier les salariés.

Sans marchés solvables, inutile d’investir pour produire de nouvelles marchandises qui

vont encombrer les inventaires. C’est la raison pour laquelle nous disons que malgré

l’aide gouvernemental aux entreprises capitalistes monopolistes, la crise économique

systémique poursuit sa dégringolade inexorable.

La spéculation boursière accentue la crise monétaire

La crise économique de 2008, parfois appelée Grande Récession, est une

catastrophe à laquelle ont succombé la plupart des pays industrialisés à la suite du

krach boursier de l’automne 2008, lui-même consécutif de la crise des « subprimes » de

2007. En décembre 2007, les États-Unis ont été les premiers à entrer en récession, suivis

par plusieurs pays européens au cours de l’année 2008.

La France n’est entrée en récession qu’en 2009. Le Canada y a échappé de justesse,

mais non sans séquelles. Cette crise économique mondiale est considérée comme

la pire depuis la Grande Dépression.

À l’été 2007, les prêts hypothécaires américains ont été un élément déclencheur

de la crise financière qui a entraîné la crise économique de 2008-2010. L’origine en est

soulignée par un communiqué émis en août 2007 par un banquier français qui indiquait

que sa banque suspendait la cotation de trois de ses fonds du fait de « l’évaporation

complète des liquidités » de certains marchés américains. Traduisant cet oukase

singulier en langage vernaculaire, cela signifiait que du jour au lendemain de l’argent, du

capital spéculatif s’étaient « évaporés » (sic), avait disparu on ne sait où ni comment.

Cette énigme est majeure pour la compréhension du fonctionnement du système

d’économie impérialiste. Nous y reviendrons.

S’ils n’ont pas à eux seuls provoqué une crise d’une telle ampleur, les prêts

hypothécaires à très haut risque (subprimes) ont été l’élément qui a déclenché le

mouvement ébranlant le système banquier-financier en difficulté :

le transfert d’actifs douteux des banques vers le marché boursier, ce que les

boursicoteurs appellent la titrisation de ces supposés « actifs » parasites;

la création d’actifs complexes et opaques, soit une arnaque boursière;

les agences de notation qui n’évaluaient pas les risques de ces « actifs » toxiques ;

l’application de normes comptables dite de « fair value », des normes pour fraudeurs;

les défaillances entendues des régulateurs à corriger les « failles » dans un contexte où

le système banquier-boursier a été largement dérèglementés, globalisés, mondialisés;

la manipulation des taux d’intérêt sur les prêts par les « to big to fail ».

Lors de la crise de 2008, la valeur totale des actifs toxiques (dont les subprimes) est estimée

à environ 800 milliards de dollars et les pertes induites par les banques se situent entre

2200 et 3600 milliards de dollars dans le monde. Alors que la capitalisation boursière

mondiale a chuté de presque 50 % en 2008, passant de 62 747 milliards de $ fin 2007 à

32 575 milliards de $ fin 2008, soit une perte de 30 000 milliards de $, ou 30 fois plus

que la perte originale. L’édifice financier s’était écroulé comme un château de cartes.

C’est ce qui se reproduira lors du prochain krach boursier.

« C’est dire le prix de la défiance, due aux anticipations du marché, comparée à la

valeur réelle des choses. D’autant plus que du côté de l’économie réelle, il n’y a pas eu

de destruction de valeur de l’appareil de production ni des clients potentiels des

entreprises (citons l’exemple des compagnies aériennes dont la valeur boursière est

tombée en dessous de la valeur des actifs correspondant aux avions en leur possession).

Simplement, le marché anticipe par méfiance et pessimisme des pertes futures qu’il

chiffre au présent, en valeur actuelle nette, via le cours de la bourse. », ergote

l’économiste en herbe tétanisé.

C’est la raison pour laquelle nous affirmons que la

spéculation boursière inavouable est incontrôlable.

La crise, compagne de route de l’impérialisme en déroute

Le krach boursier de 2008, dans lequel incidemment nous pataugeons depuis ce

temps, fut le résultat imprescriptible et incontournable de l’évolution naturelle et

normale du système d’économie impérialiste moderne. Résumons simplement

l’enchainement de ce processus obligé. En simplifiant exagérément nous dirons qu’au

commencement il y avait une société ayant des besoins à combler et offrant un marché.

Le premier mouvement de ce drame shakespearien survient quand un agent

économique (les capitalistes) s’empare du pouvoir économique, politique et idéologique

et propose non pas des biens et des services pour combler ces besoins multiples et

variés, cet agent économique propose des « marchandises » à leur valeur de production,

c’est-à-dire des produits sortis de ses usines, de ses manufactures, de ses ateliers de

service, de ses chantiers de construction, de ses moyens de transports et de

communication qui appartiennent tous aux actionnaires-propriétaires des moyens de

production, d’échanges et de communication. Cet agent économique capitaliste privé

administre les fonctions de production, d’échanges et de communication pour l’unique

raison d’empocher des profits à profusion puis de les réinvestir pour enclencher un

nouveau cycle économique profitable. La motivation du propriétaire des moyens

de production, d’échanges et de communication n’est pas de satisfaire les besoins

sociaux de la population, mais de satisfaire ses actionnaires.

Le deuxième mouvement de ce drame shakespearien survient au moment où

dans cette course à la production de marchandises et de services pour faire jaillir le

surtravail source de profit des mains de l’ouvrier spolié, le contraire survient, et plus le

processus s’industrialise, se mécanise, s’automatise et se robotise, plus le profit

s’amenuise, plus le capitaliste exige de productivité de la part du salarié, pour obtenir

plus de surtravail à spolier, et moins il ne reste de salaires réels aux salariés pour

consommer et enclencher un nouveau cycle de production-consommation

accumulation. Le marché solvable rétrécit tandis que les capacités de production

s’intensifient et inondent les marchés de consommation de produits ayant de moins en

moins de valeur marchande, et que moins de clients sont en mesure d’acheter

consommer-détruire.

Étant donné que le bénéfice des banquiers, des financiers, des courtiers boursiers

sont tous tirés de la plus-value – du surtravail spolié aux ouvriers – et donc du capital

financier actif et productif (le capital vivant disions nous précédemment Cv),

le rétrécissement des marchés amène le ralentissement de la

production ainsi que du cycle de reproduction élargie du capital, ce qui provoque

automatiquement l’abaissement des bénéfices dans tout le système économique.

Le troisième mouvement de ce drame shakespearien amène les boursicoteurs,

les courtiers, les banquiers et les financiers a imaginé répandre largement le crédit à la

consommation afin de faire consommer aux salariés appauvris leur salaire anticipé.

Ils espèrent ainsi continuer à empocher leur part des profits qui ne seront probablement

jamais produits puisque la crise économique systémique s’approfondit. Par-dessus cette

solution du crédit illusoire et ostentatoire, les banquiers et les financiers surajoutent la

création de « produits » financiers illégaux, frauduleux et mafieux qui, à la première

flambée boursière, se consument et s’envolent en poussière, ce que le banquier français

avait appelé ci-haut « l’évaporation complète des liquidités », la disparition de la fausse

monnaie de Monopoly, du capital factice qui en réalité n’a jamais existé que sur

palimpseste.

Depuis 2008 politiciens corrompus, banquiers véreux, économistes obséquieux,

experts ingénieux et journalistes complices déchirent leurs chemises sur le parvis des

banques et des places financières, qu’occupaient les protestataires indignés, abjurant

leurs crimes et jurant que des mesures de contrôle seront instaurées, que d’autres

seront renforcées, que l’hégémonie du capital financier est terminée et que tant de

choses vont changer. Rien n’a changé de l’aveu même des courtiers et en 2010 la Grèce

était emportée (45 % de Grecs vivent aujourd’hui sous le seuil de pauvreté) et en 2012

les banques de Chypre s’effondraient sous les fourches caudines des Attila de la finance

internationale

C’est la raison pour laquelle nous disons que la crise financière est la

compagne de route de l’impérialisme oligarchique et anarchique.

Le crédit à volonté pour compenser l’affaissement des marchés

Nous avons précédemment palabré à propos du crédit débridé disponible à

tout vent pour consommer, il nous faut maintenant approfondir cette arnaque montée

par les « banksters ». Afin de pallier la diminution des ventes conséquentes à la baisse

des revenus réels et du pouvoir d’achat érodé des salariés, les banquiers et les financiers

ont accordé des prêts hypothécaires sur lesquels ils ont spéculé; les compagnies privées

du secteur de la fabrication (automobiles, meubles, appareils électro-ménagers,

appareils électroniques) se sont mises à prêter elles aussi, les commerçants au détail et

les grandes surfaces ont ouvert les prêts à la consommation à profusion. Au cours de

l’année 2013, le crédit à la consommation excluant les hypothèques et les emprunts

étudiants a augmenté de 5 à 8 % par mois aux États-Unis alors que le PIB a stagné. Les

créances personnelles s’élevaient à 3 087 milliards de dollars en 2013 aux É.-U.

Les proportions sont équivalentes en Europe occidentale et dans les pays d’Occident.

Au Canada, le crédit à la consommation est passé de 438 millions à 522 millions de

dollars entre 2009 et 2013, une hausse supérieure à celle du PIB et à l’indice

d’inflation

Cette débauche de prêts – d’argent en réalité – ne fait qu’approfondir la

crise financière et monétaire et retarder l’échéance du krach boursier qui

éventuellement projettera les économies nationales, et

l’économie internationale dans une dépression catastrophique.

Tous ces prêts c’est de l’argent mis en circulation avant que d’être passé par le

cycle de valorisation du capital par l’entremise de la production de marchandises ou de

services et le cycle de reproduction du capital d’où les patrons extirpent leur profit

(dividendes, bénéfices, rentes).

Le crédit c’est de l’argent inflationniste mis sur le

marché des profits anticipés non encore matérialisés…et qui parfois

ne se concrétisent jamais.

L’achat à crédit c’est la consommation instantanée d’un salaire virtuel que le salarié

ne pourra probablement jamais toucher puisque le chômage, la stagnation des salaires,

les hausses de taxes et d’impôts alliées à l’inflation viendront gruger. Sans compter

que par ces emprunts le salarié réduit son pouvoir d’achat de la valeur des

intérêts qu’il devra débourser sans consommer (l’intérêt sur prêt est le profit du

banquier-usurier). Voilà pourquoi les gouvernements s’inquiètent tant du niveau

d’endettement des ménages qui a atteint 164 % en 2013 au Canada. Sous différentes

formes, les Canadiens empruntent 100 milliards de dollars chaque année. Au total, les

ménages canadiens doivent 1 600 milliards de dollars alors que leurs biens immobiliers –

leurs résidences – sont surévalués de 60 %. Par la faute des banquiers, les ménages

canadiens vivent souvent dans l’indigence, mais au-dessus de leur moyen et il suffira

d’une hausse des taux d’intérêt pour que la finance et l’économie s’effondrent et

sombre irrémédiablement.

Voilà pourquoi la Banque du Canada et la Réserve fédérale

aux États-Unis ont tarder à augmenter leurs taux directeurs.

L’ensemble de cette problématique de la dette des ménages, couplée à la dette

souveraine des États capitalistes qui ajoute son fardeau sur le dos des salariés nous amène

à dire qu’une crise du crédit éclatera suivit d’un effondrement bousier puis d’une

dévaluation des monnaies.

Le crédit entraîne le capitalisme vers le précipice

Vous aurez noté que les divers paliers de gouvernement ne peuvent rien faire

contre le fléau des emprunts débridés inscrit dans les rouages de fonctionnement

interne de l’économie impérialiste moderne. L’impression et la diffusion massive

d’argent (Quantitative Easing) notamment par le gouvernement étatsunien (85 milliards

de dollars inflationnistes sont injectés dans l’économie mondiale chaque mois) et l’accès

débridé au crédit provoquent l’inflation des prix à la consommation, car l’argent est lui

même une marchandise (c’est la marchandise universelle – le fétiche, le talisman censé

transformer toute marchandise en capital) -. En tant que marchandise universelle,

l’argent (sous forme de monnaies, de cartes de crédit, d’hypothèques, d’actions, de

profits, d’épargnes bancaires) représente quantité de biens et de services disponibles

sur le marché pour en faciliter l’échange.

Selon la loi de l’offre et de la demande (Figure 2) le point d’équilibre, c’est-à-dire,

non pas la valeur, mais le prix moyen d’un bien sur les marchés, est fixé au point de

rencontre courbe de l’offre et de celle de la demande. La marchandise argent, devenant

de plus en plus abondante, alors que la disponibilité des autres marchandises demeure

relativement stable, s’ensuit que la valeur symbolique de la marchandise « argent »

diminue et qu’il en faut davantage pour acquérir un bien ou un service dont la valeur

marchande, contrairement à la marchandise argent, est fixée par la quantité de la

marchandise « force de travail » qu’elle contient. C’est la raison pour laquelle nous

disons que les différentes monnaies spéculatives – à taux de change flottant sur le

marché international – seront dévaluées après le krach boursier.

L’appareil de propagande publicitaire

Ces différents processus économico-financiers entraînent la réduction drastique

des capacités de consommer des salariés. Le salaire d’un travailleur étant une quantité

fixe « inélastique » chaque dollar gagné permet d’acheter de moins en moins de

marchandises au prix inflationniste du marché, ce qui provoque l’accumulation des

stocks dans les entrepôts et des invendus dans les magasins dont les capitalistes exigent

la destruction plutôt que la distribution gratuite ou, à vil prix. On rétorquera que les

soldes sont abondants et importants partout sur les marchés, ce qui est faux. Les

marchandises écoulées lors de ces soldes ne représentent qu’une infime partie des

produits en surplus et des invendus. D’autre part, ces ventes à rabais (quand rabais il y a

ce qui n’est pas toujours le cas) ne font que miner les marchés, hypothéquant les ventes

subséquentes. C’est la raison pour laquelle l’immense appareil de publicité commerciale,

couplée au gigantesque appareil de propagande médiatique (radio – télé – journaux –

Internet – publie-poste), qui s’épand à tout vent, n’a pas pour vocation d’informer le

public, mais de faire acheter et consommer de façon impulsive.

Observer que les

émissions de télévision, de radio et les articles de journaux ne sont là que pour remplir

l’espace-temps entre deux réclames commerciales et souvent les téléromans et les

autres « soaps » télévisés ou radiodiffusés ne visent qu’à renforcer le besoin factice dont

on vous a imprégné l’esprit pendant la réclame. Cette propagande publicitaire est

véritablement un assaut contre les ouvriers et les travailleurs salariés, contre les

consommateurs visant à les programmés pour « avoir quantités de choses qui donnent

envie d’autre chose, car le bonheur c’est d’avoir des avoirs plein ses armoires… ah le mal

que l’on peut nous faire. » chante le troubadour.

Il est inapproprié de la part des petits-bourgeois s’agitant en faveur

de la « pauvreté volontaire » et de la « décroissance salutaire » de tenter de culpabiliser

les ouvriers d’être responsables de la surconsommation engendrée par ces immenses

appareils de propagande. Quand un nouveau système d’économie politique

sera construit pour satisfaire les besoins des gens travaillant – sans obligation de

valorisation du capital pour assurer la reproduction élargie des biens et des services

– il sera inutile de pousser à la surconsommation productrice de plus-value et

de profits puisque la poursuite du profit maximum ne sera plus le moteur de l’économie.

C’est pourquoi nous disons que la seule façon de sortir de ce système de consommation

à outrance c’est de changer les bases fondamentales de l’économie politique et de

renverser cette société de consommation en perdition qui est obligée de faire

surconsommer pour fonctionner.

L’effondrement industriel de l’économie impérialiste

L’ensemble de ce processus économique – amenant le rétrécissement des

marchés – la réduction du pouvoir d’achat des salariés – les surplus d’inventaires à

détruire pour maintenir les marchés subsidiaires – amène invariablement des

fermetures de manufactures, ce qui aggrave d’autant le chômage auquel s’ajoute le

problème de la délocalisation des usines d’Occident vers les pays d’Orient (phénomène

amorcé au tournant des années 1970) – vers la Chine particulièrement.

La délocalisation est ce processus industriel par laquelle des entreprises

monopolistiques canadiennes, étatsuniennes, françaises, allemandes, ayant leur « Head

office » dans les métropoles d’Occident ferment leurs usines dans leur pays d’origine et

ferment leurs succursales implantées dans un pays vassal, où les salaires sont plus

élevés, afin de les relocalisées dans les pays émergents où les salaires sont moins

impressionnants et dont le surtravail (plus-value) est conséquent. Ce processus est en

cours depuis plusieurs années, depuis que le transfert des machines-outils, des robots et

des technologies; couplée à la réduction importante du coût des transports; associée à

la hausse de scolarité de la main-d’œuvre salariée ont assuré l’augmentation importante

de la productivité dans des pays hier encore arriérés (au chapitre suivant nous traitons

abondamment de ce mouvement).

Les gouvernements d’Occident, qu’ils soient de niveau municipal, provincial,

national ou multinational ne peuvent rien faire pour empêcher ces hausses de

productivité que les entreprises capitalistes monopolistes organisent, ces baisses de

coûts des transports et conséquemment ces transferts d’usines et ces augmentations de

profits qui sont bien la finalité du capitalisme. Il faut toujours se rappeler que le but du

fonctionnement de l’économie capitaliste n’est pas de subvenir aux besoins

sociaux des populations, mais d’assurer la reproduction élargie de l’économie

(mode de production et d’échanges) en s’appuyant sur la valorisation du capital ce qui

nécessite l’accumulation des profits. C’est la raison pour laquelle nous disons que la

relocalisation industrielle n’est pas la cause de la crise économique systémique, mais

une conséquence désespérée de cette crise des profits anémiés.

Farder l’austérité par des statistiques alambiquées

Prenez garde aux statistiques que les États impérialistes et leurs instituts de

recherche fabriquent et publient à propos de l’inflation, de la hausse des prix, des

augmentations de salaire, des revenus, du chômage, des déficits budgétaires. Étant

totalement incapable de régler ces problèmes économiques l’appareil étatique bricole

les statistiques, modifie les paramètres et change les variables pour le calcul des indices

et publie systématiquement des données tronquées ou erronées sur l’état de

l’économie qui sont devenues des instruments de propagande pour apaiser ou

désorienter la vindicte des salariés. Au Québec récemment le ministre des Finances a

reporté d’une année l’atteinte du déficit zéro (l’équilibre fiscal entre les revenus et les

dépenses gouvernementales). Pour y parvenir sur papier il a prévu une croissance du PIB

du Québec de 3,5 % en 2016 ce qui est ridicule et mensonger. Même les économistes

bourgeois obséquieux n’ont pu entériner cette baliverne et plusieurs ont critiqué

vertement le ministre.

En 2001 l’Assemblée nationale a adopté une loi prescriptive obligeant le gouvernement

à atteindre l’équilibre budgétaire (déficit zéro). Cette loi n’a jamais été appliquée depuis

qu’elle a été adoptée.

Il en est de même d’une loi adoptée au Salon bleu proclamant la lutte

contre la pauvreté au Québec. Depuis, l’État policier agresse les pauvres sans jamais

rien faire contre la pauvreté. C’est la raison pour laquelle nous affirmons que ni le

budget provincial ni le budget fédéral ne seront équilibrés avant nombre d’années –

probablement pas avant le prochain krach financier.

La dette explose et l’État impérialiste implose

S’évertuant a augmenté sans cesse ses aides aux entreprises privées, afin de les

garder dans son pré carré; s’échinant à réduire les charges fiscales des multinationales

et donc à anémier ses revenus de fiscalité; atteignant la limite des charges imposables

aux particuliers, aux ouvriers, aux salariés, et aux petits bourgeois surtaxés, l’État des

riches s’est empressé d’emprunter et de s’endetter sur le marché obligataire privé.

C’est là une autre façon par laquelle l’État transfère l’argent

public aux capitalistes privés. Les banquiers et les financiers commandent la manœuvre

en amont et ramassent le pécule en aval. Ils recommandent les emprunts

gouvernementaux, ils prêtent à fort taux, ils abaissent la cote de crédit des États et

manipulent frauduleusement les taux d’intérêt sur les prêts, ils prêtent et empochent les

remboursements grevés de forts intérêts. La dette souveraine de presque tous les

États industrialisés (mais aussi des pays sous-développés) est exorbitante, ne cesse de

grimper et ne pourra jamais être remboursée… c’est assuré.

Les États capitalistes vivent à crédit… puis ils imposent l’austérité

Finis l’État providence et sa manne abondante – les miettes sacrifiées aux petits bourgeois

affidés. Les États en faillite émettent de la monnaie de pacotille, réduisent les

dépenses publiques et éliminent les services, c’est ce qu’ils appellent l’austérité. Ils

augmentent leurs ponctions sur la masse du capital par taxation indirecte et repoussent

la faillite étatique comme en Grèce, au Portugal, à Chypre, en Espagne et bientôt dans

de nombreux autres pays. Pendant ce temps, un parangon de l’économie capitaliste

explique aux apparatchiks du gouvernement péquiste que le Québec peut faire mieux et

s’endetter davantage vis-à-vis des banquiers et des roturiers. L’ex-premier ministre et

ex-économiste Jacques Parizeau explique qu’afin de faire paraître plus svelte la dette

souveraine d’un Québec qu’il souhaite “souverain” sous la botte de sa clique de la

bourgeoisie, il suffit de changer de convention comptable, et au lieu d’afficher la dette

québécoise selon le concept de la “dette brute”, ou encore selon le concept de la “dette

nette”, il propose plutôt de la calculer et de l’afficher selon le concept de la “somme des

déficits cumulés”. Si en plus, le gouvernement évite comme le font les États-Unis

d’utiliser la norme comptable sévère de l’IFRS (International Financial Reporting

Standards) et adopte la convention comptable étatsunienne – plus accommodante –

pour le calcul des revenus, des dépenses, des avoirs-immobilisations et des

amortissements, il parvient – sur papier du moins – à réduire la dette publique

de 117 % à “seulement” 65 % du PIB “national” québécois (sic). Et cela, sans avoir

remboursé un sou de plus à ses créanciers xxiii

La dette brute souveraine canadienne a maintenant atteint la somme

astronomique de 1 437 milliards de dollars (2012). Celle du Québec a atteint 300

milliards de dollars soit 120 % du PIB provincial (2014). Combiné à la dette fédérale, la

dette par québécois s’élève à environ 38,000 $, qui s’ajoute à la dette personnelle de

chaque individu. Inutile de tergiverser, la plupart les salariés ne parviendront jamais à

rembourser et cette dette publique et leur dette privée.

Les riches qui auraient les

moyens de rembourser fuient et s’expatrient dans d’autres pays comme il en fut en

Allemagne vers 1930, en Russie vers 1989, et comme il en est en Grèce, à Chypre, en

Espagne et en France. C’est la raison pour laquelle nous affirmons que la monnaie

canadienne (tout comme l’euro et le dollar US) s’effondrera et le gouvernement se

dégagera de ses dettes en dévaluant le dollar, dépréciant d’autant les épargnes, les

régimes de retraite, les papiers commerciaux et la valeur des propriétés de tous les

citoyens canadiens. Il n’en sera pas autrement aux États-Unis et dans tous les pays où

sévit l’impérialisme moderne.

Aucune mesure d’austérité ne protègera l’économie impérialiste

Toutes les mesures et les politiques d’austérité mise en place par les municipalités

et les gouvernements des pays industrialisés, et même ceux des pays émergents, pour

sortir de la crise se sont avérées inefficaces, inopérantes, ou encore n’ont jamais été

appliquées. Pire, souvent ces mesures d’austérités ont contribué à envenimer la

situation économique, sociale et politique nationale. D’autres mesures suggérées, par la

pseudo gauche n’ont jamais été adoptées par les gouvernements bourgeois aux services

des riches et pour cause, là où elles ont été appliquées elles se sont avérées

catastrophiques (Argentine, Islande, Bolivie, Équateur).

Aucun économiste réformiste ne veut l’admettre, mais ils ne savent pas corriger

ce système d’économie politique qui périclite. Ils ne savent même pas prévoir ce qui

adviendra en prolongement de l’application de tel ou tel cataplasme sur cette jambe de

bois, ni ce qui adviendra s’ils n’appliquent aucune mesure d’austérité. Ils ne peuvent

rien faire sinon prolonger l’agonie de ce système décrépit. Voici une liste non exhaustive

des mesures d’austérités (de gauche comme de droite) suggérées ou appliquées dans

plusieurs pays industrialisés :

______________________________________________

Taxe Tobin sur les transactions boursières et financières. – Nationalisation des

banques. – Nationaliser les entreprises minières et énergétiques. – Légiférer pour

interdire les paradis fiscaux et contrer l’évasion fiscale. – Légiférer contre la spéculation

boursière et la malversation financière. – Augmenter les taxes et les impôts des

particuliers. – Augmenter les prix. – Réduire le salaire minimum. – Hausser les tarifs pour

les services publics. – Augmenter le prix de l’énergie. – Augmenter les cotisations à

l’assurance chômage et réduire les prestations. – Réduire les services postiers et

augmenter le prix des timbres. – Réduire le crédit à la consommation. – Restreindre

l’accessibilité aux prêts hypothécaires. – Augmenter le taux de base et les taux d’intérêts

sur les emprunts. – Adopter une loi forçant une redistribution de la richesse (sic). –

Annuler la dette gouvernementale vis-à-vis des régimes de retraite des salariés. –

Rembourser la dette publique le plus rapidement possible (sic). – Réduire les dépenses

gouvernementales. – Augmenter la productivité des travailleurs. – Hausser les barrières

douanières pour protéger le marché national. – Transformer la gouvernance capitaliste.

– Multiplier les collectes de charité pour les travailleurs paupérisés.

______________________________________________

Pour chacune des propositions réformistes d’austérité dite de droite, une contre mesure

réformiste dite de « gauche » est également envisagée. Toutes ces mesures ont

été adoptées telles quelles ou réaménagées selon la conjoncture locale. Toutes ont

échoué, car aucune ne s’attaque aux causes profondes de la crise économique

systémique, aucune n’a donné les résultats escomptés. Ou bien les ouvriers et les

salariés se laissent embobiner et la classe ouvrière adhère à ces bobards réformistes

prétendant régler la crise économique systémique globale et mondiale par quelques

trucs de prestidigitateur – redistribution de la richesse et sanctions contre les

resquilleurs et les prévaricateurs – planifiés par les politiciens bonimenteurs qui ne sont

jamais parvenus à appliquer aucune loi anti-capitale, rien ne peut enrayer la crise

systémique. Ou bien, nous résistons collectivement aux mesures d’austérité qui nous

sont imposées et nous retournons ces beaux parleurs petits-bourgeois, bureaucrates

syndicaux et grands capitalistes monopolistes à leurs billevesées économiques éculées.

.

Aucun pays au monde n’est à l’abri de la crise économique systémique, c’est

pourquoi nous affirmons qu’il n’existe aucune solution nationale pour sortir de la crise

économique systémique mondiale et globale hormis sortir du système économique

impérialiste moderne en faillite.

La guerre mondiale est inévitable

Le gouffre économique s’approfondit chaque jour davantage. Si nous sortons de la

présente crise, probablement après une guerre sévère, ce ne sera que pour amorcer une

nouvelle crise comme lors de la Seconde Guerre mondiale (après trente années

appelées « glorieuses » d’État-providence par les plumitifs petits-bourgeois). Cette

nouvelle crise systémique ira selon la séquence suivante : – Krach boursier – financier,

suivit d’une dépression terrible et d’un chômage catastrophique, suivit d’une guerre

mortifère – servant à détruire quantité de forces productives (des travailleurs salariés)

et quantité de moyens de production (usines, moyens de transport, ressources). C’est

pourquoi nous disons que la crise économique systémique mondiale et globale est

inéluctable et pourrait mener à une nouvelle guerre mondiale.

Deux axes pour contrer les mesures d’austérité

1) COLLABORER : réclamer d’avantages de mesures d’austérité; implorer la

compassion des riches pour qu’ils fassent la charité et qu’ils appliquent les politiques

pour sortir du marasme économique. Ensuite, pleurniché parce que les économistes et

les spécialistes, les politiciens qui administrent le pouvoir étatique avec la permission

des capitalistes, ceux qui détiennent le pouvoir économique depuis des siècles, ne

peuvent faire autrement que ce qu’ils font déjà – les lois de l’économie capitaliste les

enfoncent davantage dans la crise systémique mondiale et globale.

2) RÉSISTER : mener chacun dans notre milieu de travail, dans notre milieu social,

dans notre quartier, la lutte de résistance de classe contre toute mesure d’austérité qui

frappe les travailleurs, qui frappe les étudiants, qui frappe les chômeurs; contre les

hausses de loyers; contre la hausse des tarifs d’électricité; contre la hausse des tarifs des

transports en commun; pour l’augmentation des subventions au logement social; contre

l’embourgeoisement des quartiers ouvriers; contre l’arrêt du service postal et la hausse

des tarifs; pour le droit d’afficher, de manifester, de s’exprimer; rejeter la propagande

de la bourgeoise qui tente de nous diviser et de nous isoler et mener la contre

désinformation via les médias sociaux ; refuser que l’on augmente les tarifs des

garderies; refuser et combattre la charte chauvine et xénophobe d’exclusion anti

travailleuse; faire grève dès que l’employeur porte atteinte à nos droits et à nos libertés,

chaque fois qu’il bafoue la convention collective qu’il a signé, ou qu’il refuse de payer le

salaire que les travailleurs jugent raisonnable; tenir des lignes de piquetage étanche

fermant l’accès de l’usine aux « scabs » — jaunes réactionnaires; soutenir toute grève

ouvrière; manifester notre unité ouvrier-salarié le Premier Mai de chaque année;

s’opposer à la privatisation de toute entreprise publique; s’opposer à la privatisation des

services d’aqueduc municipaux; refuser leurs oléoducs pétroliers et leur énergie

nucléaire polluante; s’opposer à la détérioration des services publics; congédier les

politiciens mafieux et les policiers ripoux.

Il ne nous appartient nullement à nous prolétaires, travailleurs, chômeurs,

retraités, étudiants, artisans, assistés sociaux et pauvres de trouver des solutions au

dysfonctionnement de leur système économico-politique décadent, système sur lequel

nous n’avons aucune prise et que nous ne pourrons jamais faire fonctionner autrement

que de la manière programmée – c’est-à-dire pour valoriser le capital – entasser le

maximum de dividendes au bénéfice des riches et assurer ainsi la reproduction élargie

du capital monopoliste qui nous jette dans la tourmente. Nous devons construire

un nouveau mode de production – un mode de production planifié fait par la femme et

l’homme ouvrier pour le bien-être de l’homme et de la femme salariée.

LES ÉTATSUNIENS RAPATRIENT AUX ÉTATS-UNIS

Délocalisation industrielle vers les États-Unis ?

Médias-menteurs, journalistes asservis et économistes à la solde se plaignent que

depuis longtemps nombre d’entreprises européennes, canadiennes et américaines

ferment leurs usines en Europe, au Canada, en Australie, au Japon et aux États-Unis et

les délocalisent en Orient. Ce qui serait nouveau cependant c’est que certaines

entreprises reviendraient aux États-Unis pour y exploiter une main-d’œuvre bon

marché. On rapporte le cas de la firme Otis, une entreprise américaine, qui aurait fermé

son unité de production en Europe pour la rapatrier aux É.-U. xxiv

Carte 2

Délocalisation des entreprises par pays

La taille d’un pays représente sa force attractive. Source :

http://www.metiseurope.eu/delocalisations-une-geographie-bouleversee-par-la-crise_fr_70_art_29169.html

La carte 2 montre, pour l’année 2011, l’importance de chaque pays d’accueil et

donne un indice de sa force attractive en termes de réception des opérations

(production, informatisation, gestion, distribution, communication, recherche/

développement) externalisées et/ou délocalisées. Il est aisé de remarquer que la Chine

et l’Inde s’arrogent la part du lion, mais il est à noter que depuis 2011 l’Inde est plus

attractive que la Chine en terme d’externalisation – délocalisation des usines et des

centres de recherche, délogeant la Chine qui pour se créer un marché intérieur a dû

augmenter les revenus de ses salariés. Des données attestent que la Chine a dépassé la

phase des économies émergentes et est devenue une puissance qui exporte ses

capitaux, accapare des marchés, centralise la gestion l’administration d’immenses

conglomérats internationaux qui externalisent et délocalisent leurs opérations dans

divers pays où l’exploitation du capital (variable et constant) est plus profitable.

Experts et cassandres se perdent en conjectures, spéculent, supputent et ne

parviennent pas à comprendre ni à expliquer ce phénomène étrange. Pourquoi un tel

redéploiement industriel intra impérialiste ? Ce processus va-t-il se poursuivre et pour

les capitalistes d’Europe, du Canada, d’Australie que faire pour contrer ce mouvement si

tant est qu’ils puissent être stoppé ou inversé?

Ce redéploiement industriel stratégique est rendu possible et nécessaire par la

combinaison de divers facteurs contraignants et imbriqués. D’abord, la série d’accords

de libre-échange (Union-européenne-USA-Canada, Corée du Sud-Canada, Corée du Sud

États-Unis, États-Unis-Taïwan, etc.) que les altermondialistes appellent le processus de

« mondialisation des marchés sous le néo-libéralisme », permettant aux capitalistes

monopolistes de déplacer leurs usines partout dans le monde, de fermer sauvagement

telle unité de production en Belgique, en France ou au Canada et de la déplacer en

Chine, en Corée, ou en Inde, ou en direction des États-Unis où la résistance ouvrière est

depuis longtemps anémiée (avant qu’elle n’éclate soudainement) xxv

L’État totalitaire américain, les États policiers européens, canadiens, australiens,

japonais et de tous les pays soumis aux rapports de production impérialiste moderne

ont parfaitement identifié les critères faisant obstacle à l’externalisation/délocalisation

des opérations d’une entreprise monopoliste multinationale. De concert, sous la

direction de l’OMC, de l’ONU, de L’OCDE,de la Banque mondiale et du FMI ils travaillent

à amenuiser ou faire disparaître ces entraves à l’expansion impérialiste industrielle et

commerciale.

La figure 3 ci-dessous présente les dix plus importants obstacles qui

entravent l’externalisation/délocalisation d’une entreprise capitaliste monopoliste.

Les ouvriers ont l’habitude de riposter spontanément à cette dépréciation de la

valeur de la seule marchandise qu’ils possèdent et peuvent vendre, leur « force de

travail », en luttant pour des hausses de salaire ou de meilleurs avantages sociaux

(assurance collective, régime de retraite), afin de maintenir leur pouvoir d’achat, aussi

les États impérialistes ont-ils vite compris qu’ils devaient écraser cette résistance ou se

désindustrialiser.

Figure 3

Obstacles à l’externalisation-délocalisation industrielle

Source : http://www.ic.gc.ca/eic/site/eas-aes.nsf/fra/ra02152.html

Quelques indices et faits significatifs serviront à prendre la mesure de

l’écrasement de la résistance des salariés américains depuis l’accentuation de la crise

économique systémique de 2008. Le taux de syndicalisation est au plus bas depuis

l’apparition des syndicats. Ainsi aussi peu que 11,3% de la main-d’œuvre salariée est

syndiquée aux États-Unis. La syndicalisation est extrêmement difficile et maints ouvriers

américains jugent que cette lutte pour la syndicalisation n’en vaut pas la peine au vu des

luttes syndicales avortées ou liquidées.

Récemment, le Président Obama a haussé de quelques sous le salaire minimum

pour les employés sous-payés de l’État fédéral. Barack Obama serait-il devenu un

«communiste» infiltré jusqu’au bureau ovale de la Maison-Blanche comme le suggère la

chef du Tea Party (sic) ? Non évidemment, c’est simplement que l’État capitaliste

monopoliste a fait trois constats :

1) d’une part, le niveau de salaire est si bas pour les ouvriers aux États-Unis qu’il

ne permet plus à une portion de la classe ouvrière d’assurer sa reproduction élargie ce

qui provoque des pénuries d’employés dans certains secteurs d’activités entraînant une

pression à la hausse sur les salaires.

2) Ensuite, le niveau dérisoire des salaires pratiqués entraîne l’abandon du travail

légal par une portion de salariés qui préfèrent offrir leur service sur le marché illicite et

pour les activités du monde interlope. Le banditisme et le crime contre la personne

explosent aux États-Unis comme dans la plupart des pays capitalistes

ce qui coûte cher en assurance, en service de police répressif, ce qui

encombre le système de justice et le système carcéral (le quart des prisonniers dans le

monde serait incarcérés aux États-Unis).

3) Enfin, la diminution constante du salaire moyen et médian réduit globalement

le marché de consommation solvable pour une portion de plus en plus grande des

salariés, qui aujourd’hui surendetté, ne trouvent plus de crédit et cessent de

consommer d’où l’explosion des friperies, des soupes populaires et autres œuvres

caritatives non lucratives pour le grand capital monopoliste.

L’an dernier, la loi sur l’assurance maladie obligatoire pour tous les employés

(Medicare) est une autre mesure adoptée par l’administration «communiste» d’Obama

(sic) et qui vise à soutenir la consommation et la tonte des brebis ouvrières par le grand

capital pharmaceutique (BigPharma), des services médicaux et de l’assurance capitaliste. Sous

prétexte de fournir à chaque ouvrier une assurance pour ses soins de santé tout ce que

l’industrie de la santé a trouvé, c’est de taxer directement tous les ouvriers afin de

remplir les goussets des monopoles de la santé et de l’assurance privée.

Les petits bourgeois et les plumitifs éditorialistes compassés comprendront pourquoi les ouvriers

étatsuniens qui étaient assurés par leur employeur se rebiffent contre le fait que l’État

décharge les grandes corporations monopolistes de ce fardeau pour le mettre sur le dos

des salariés alors que les employés qui n’étaient pas assurés n’ont toujours pas les

moyens de s’assurer à des tarifs prohibitifs. Les seuls qui gagnent dans cette arnaque de

Barack ce sont les capitalistes de l’assurance alors que les salariés voient leur

salaire davantage réduit et leur capacité de consommer aussi. Voilà pourquoi nous

disons que la crise systémique du capitalisme est une crise de surproduction au milieu

des privations.

Comme chacun aura pu le constater, le système économique capitaliste

fonctionne selon des lois inexpugnables – incontournables – inexorables que nul ne peut

transgresser ou ignorer surtout pas le Président de la première puissance impérialiste

moderne.

L’affaissement des coûts du transport intercontinentaux (par paquebots,

conteneurs et vraquiers) explique également la facilité avec laquelle les usines peuvent

être déplacées d’un pays à un autre, d’un continent à un autre. Un scandale alimentaire

à propos de viande avariée en Europe l’an dernier a démontré que pour produire un

simple plat préparé pas moins de six entreprises et usines situées dans six pays étaient

impliquées dans la fabrication-commercialisation de cette portion alimentaire.

Enfin, les législations douanières, tarifaires, du droit du travail, et du droit fiscal

que se sont façonnées, ou qui ont été forgées par les fonctionnaires de Bruxelles, de

Washington, d’Ottawa et de Canberra, au bénéfice de leurs patrons les multinationales

présentes dans l’espace de Schengen, dans l’aire de l’ALENA et dans la sphère de l’OMC

(Organisation mondiale du commerce) assurent que la force de travail salarié, au

meilleur prix, sera exploitée par les multinationales apatrides et qu’ensuite leurs profits

pourront migrer sereinement vers les paradis fiscaux afin de se soustraire à l’impôt et

aux charges sociales toujours considérées trop dispendieuses par ceux qui ont vocation

de recueillir le maximum de profit à redistribuer aux actionnaires avides de réinvestir ce

capital pour un nouveau cycle de reproduction élargie. Ainsi va la vie économique

sous l’impérialisme moderne xxvi

Toutes ces explications n’éludent pas complètement les avantages recherchés par

ce redéploiement industriel intra impérialiste. À quoi sert-il de fermer à Aulnay-sous

Bois, à Gent, à Ste-Thérèse Canada pour investir à Flint au Michigan ?

Réduction des coûts de la force de travail

Depuis quelques années, la première puissance impérialiste mondiale maintient

intentionnellement sa devise, le dollar, sous la valeur de l’euro, ce qui lui fournit un

avantage commercial évident. Le Canada a amorcé une telle opération de dévaluation

spéculative de sa monnaie depuis plusieurs mois (1$ CAD = 0,75$ US = 0,65 €). Les biens

et services produits aux États-Unis sont ainsi moins chers à acheter pour un Européen,

un Australien ou un Japonais. Encore faut-il que les coûts de production de ces biens et

services soient sous contrôle et maintenus au plus bas prix, sinon l’avantage commercial

serait annulé par l’écart salarial qui historiquement était à l’avantage des travailleurs

américains relativement bien payés, dans la grande industrie monopolistique du moins.

Ce temps est révolu grâce au « communiste » Barack Obama (sic), le Président des petits

bourgeois « progressistes ».

L’inflation engendrée par l’impression et l’injection constante de dollars

étatsuniens dans le circuit financier mondial a réduit le pouvoir d’achat des ouvriers, c’est-à-dire

que la valeur de la marchandise « force de travail » sur le marché étatsunien est en

baisse du fait même de la profusion du numéraire (dollar) et de la dévaluation de la

monnaie américaine. L’inflation et la dévaluation d’une devise (étatsunienne,

européenne ou canadienne) ont toujours un coût pour les salariés et constituent

toujours une façon de transférer le poids de la crise économique sur le dos de la classe

ouvrière ce qu’aucun économiste complice ne dévoile aux salariés.

Les ouvriers ont généralement pour habitude de riposter à cette dépréciation de

la valeur de la marchandise « force de travail » en luttant pour des hausses de salaire ou

l’amélioration des avantages sociaux (assurance collective, régime de retraite), c’est

pourquoi les capitalistes américains, avec le soutien de leur appareil d’État bourgeois,

ont lancé il y a bien des années des attaques répétées contre les conditions de travail,

contre les salaires, contre les régimes de retraite, et contre les conditions de

reproduction de la force de travail des salariés américains. Le bénéfice des capitalistes

monopolistes étatsuniens est multiple; à la dévaluation du dollar US, qui permet de

rendre moins chers les marchandises américaines exportées, s’ajoute la réduction du

coût de la main-d’œuvre et un profit accru au moment de la mise en marché des

produits importés sur le marché étatsunien, mise en marché assuré par les Wall Mart et

les Target des États-Unis.

Aujourd’hui, non seulement la productivité de l’ouvrier américain (cadence de

travail, nombre d’heures travaillé, mécanisation du travail, périodes de repos écourtées,

etc.), ainsi que son bas coût de revient (salaires et avantages sociaux en déclin)

fournissent un avantage concurrentiel inégalé aux entrepreneurs monopolistes

étatsuniens vis-à-vis leurs concurrents européens et canadiens.

Ayant passablement détruit la résistance ouvrière américaine, avec la complicité

des hommes d’affaires syndicaux, ayant ramené le prolétariat et une large partie des

employés étatsuniens à des conditions de survie où, individuellement, chaque travailleur

se sent menacé par le chômage endémique, la concurrence des ouvriers étrangers, et le

surendettement étouffant; chacun totalement isolé dans sa résistance en raison de la

trahison de l’oligarchie syndicale; chaque travailleur esseulé lutte pour sa survie

personnelle (sans conscience de classe) et chacun se vend au plus offrant sur le

« marché des ouvriers » à des conditions ne permettant même pas sa reproduction

élargie (l’ouvrier et sa famille) ! Pendant ce temps, le petit-bourgeois écologiste

fantaisiste prêchi-prêcha à propos de la surconsommation de la population et la

nécessité de la pauvreté volontaire, tous rassemblées dans leurs universités aseptisées

par les employés de soutien sous-payés.

Les États-Unis – l’Europe occidentale – le Canada – l’Australie et le Japon en sont

là si vous ne le saviez pas ! Oubliez la petite-bourgeoise et la frange des employés bien

payés du tertiaire hypertrophié… qui seront les prochains à passer sous les fourches

caudines du processus de paupérisation accéléré. Alors seulement, vous les entendrez

s’apitoyer de l’exploitation éhontée et suppliez qu’on leur accorde le sursis du conscrit.

Voilà l’industrie américaine enfin prête pour un second « décollage » – une

reprise et une reconquête de ses marchés historiques si ce n’était d’une série de

problèmes aggravants qu’il lui faudra surmonter auparavant. Attardons-nous à ces

problèmes quelques instants puisque l’Europe, le Canada, L’Australie et le Japon y

seront confrontés dans quelque temps.

La concurrence internationale entre brigands

1. La dévaluation de la monnaie (du dollar) rend d’autant moins alléchants les

rendements sur les investissements de capitaux aux États-Unis. Les compagnies

impérialistes américaines réduisent donc le rapatriement de leurs profits en mère patrie

(le patriotisme à gogo c’est bon pour les péquenots et les bobos). Les marchés boursiers

étatsuniens manquent donc de liquidités et spéculent à même de l’argent de pacotille –

du numéraire inflationniste inexistant – du crédit, servant à monter des arnaques

spéculatives, des pyramides de Ponzi, qui un jour ou l’autre éclatent et s’effondrent.

Dernièrement, la Caisse de dépôt et placement du Québec annonçait des rendements

records en partie grâce aux merveilleuses performances des entreprises spéculatives

américaines qui l’an prochain très certainement vont implosées et entraînées la Caisse

dans une autre de ces années de pertes records comme en 2008 xxvii

2. La Chine impérialiste maintient sa capacité concurrentielle : en haussant

constamment le niveau de productivité de sa main-d’œuvre salariée (budget croissant

en recherche-développement); en contrôlant sévèrement la lente et rigoureuse

augmentation des salaires de ses travailleurs afin de se constituer un marché intérieur.

En outre, la Chine a commencé à délocaliser certaines de ses usines à faible valeur

ajoutée, c’est-à-dire ayant un facteur main-d’œuvre – capital variable – élevé (industrie

du textile, du vêtement, de la chaussure, de l’alimentation, etc.) vers l’Asie du Sud-Est

pauvre et vers l’Afrique miséreuse (Éthiopie)xxviii. La Chine maintient ainsi sa capacité

concurrentielle face aux Américains, aux Européens, aux Canadiens et aux Australiens.

Un économiste bourgeois résume en ces termes le dilemme de l’économie chinoise

contemporaine : le débalancement fondamental de l’économie chinoise est la faible part

de la consommation dans le PIB (40% de son PIB alors que la proportion est de 70% aux

États-Unis, au Canada et en Europe). Ce déséquilibre résulte de politiques visant à

maintenir les taux d’intérêt artificiellement bas, surtout sur les dépôts, ce qui résulte en

une subvention aux grandes entreprises emprunteuses et cela aux dépens des ménages.

Devant des revenus d’épargne moins élevés, les ménages doivent épargner davantage,

ce qui finance les emprunts des entreprises qui investissent allègrement, produisent

abondamment et exportent énormément. Finalement, les ménages font face à des prix

d’importations élevés en raison de la devise chinoise sous-évaluée, ce qui agit comme

une subvention aux entreprises exportatrices. Le résultat net est que l’investissement

est surdimensionné dans le PIB, tout comme le surplus de la balance commerciale, et ce

aux dépens de la consommation des ménages. xxix

.

Et, dirons-nous, qu’est-ce qui empêche les impérialistes occidentaux d’en faire autant ?

3. D’autre part, l’Union européenne a bien tenté de lâcher du lest en laissant tomber

la valeur de l’euro, mais les Américains ont accéléré la dévaluation de leur monnaie

(idem pour le dollar canadien). L’euro fort relativement au dollar entrave l’expansion

des exportations et souffle la dette souveraine de chaque État de la zone euro qui

continue d’emprunter allègrement xxx. Les capitalistes monopolistes européens – quelle

que soit leur nationalité – ont déjà songé à cette éventualité. Le maelstrom médiatique,

de concert avec les politiciens véreux et les bureaucrates syndicaux affairistes, est en

campagne depuis longtemps pour démontrer, à partir des exemples grec, espagnol,

portugais, italien et britannique, que les ouvriers qui ne se soumettront pas et

n’accepteront pas de se serrer la ceinture et de revenir aux conditions de salaire et de

reproduction d’antan seront rejetés par le système économique omnipuissant et mis au

rancart – chômage et assistance sociale, soupe populaire, friperies et SDF sera leur lot –

comme aux États-Unis où une partie de la classe ouvrière vit dans les parcs et dort sous

la tente malgré que des millions de travailleurs aient un emploi. En faillite, 30 % des

jeunes couples sont retournés vivre chez leurs parents. xxxi

.

Les travailleurs américains s’y sont résignés, pourquoi les ouvriers européens ne

s’y résoudraient pas ? Alors, de grâce, scandent les capitalistes français et leurs sous

fifres socialistes, « oubliez les 35 heures », la France n’est plus au temps où les colonies

dopaient le PIB métropolitain… Aujourd’hui, « enfants de la patrie, la plus-value doit

être produite ici et extorquée patriotiquement avec la complicité de nos amis

syndicalistes défaitistes ». Voilà la triste réalité déjantée que ces analystes pleurnichards

présentent sur les ondes de la télé. xxxii

.

La dette souveraine incontrôlée

L’appréciation de l’euro a pour conséquence d’augmenter le montant de la dette

souveraine de chaque pays européen déjà lourdement plombée. Plus un pays est

dépendant pour sa capitalisation intérieure, d’emprunts effectués en euro, plus sa dette

augmente même si cet état n’emprunte plus un euro nouveau. Les dettes des divers

pays européens sont de la sorte communautarisée – « socialisées – européanisées » ce

qui est loin de plaire à l’impérialisme allemand.

Les États-Unis ont déjà « régulé » ce type de problème. La FED achète les

obligations d’épargne du gouvernement yankee et dévalue d’autant la valeur

internationale du dollar US. Elle gagne ainsi sur les deux tableaux, mais au prix d’un

effondrement catastrophique appréhendé. Il semble que la Banque centrale

européenne ait décidé de recourir au même stratagème suicidaire en créant un fonds de

compensation pour renflouer les canards boiteux européens.

En effet, ce système de

financement de la dette par du crédit inflationniste est suicidaire puisque cette

opération de renflouement des opérations financières des pays de la zone euro par

l’émission d’argent inflationniste ne fait que reporter le problème de surproduction et

de sous-consommation – de chômage aggravé – et d’endettement privé et public

catastrophique – vers d’hypothétiques échéances qui ne sauraient tarder ni être évitées.

Demain, économistes pédants et politiciens effrontés viendront expliquer qu’il

faut davantage de sacrifices de la part des citoyens (ATTAC demandera certainement

l’audit-citoyen pour constater l’ampleur du désastre annoncé); exiger moins de salaires

et plus de productivité (les économistes patentés valideront sûrement cette nécessité);

réclamer moins de services publics afin de réduire les déficits gargantuesques

conséquence de l’endettement croissant (la gauche proposera de se retrousser les

manches pour le salut de la patrie); cautionner davantage de guerres spoliatrices

destructrices (comme en Ukraine après la Syrie, la Libye, le Mali, l’Irak l’Afghanistan, le

Soudan, Le Congo, la Côte d’Ivoire et la Serbie); et, finalement, réclamer plus de

subventions et de dégrèvements fiscaux en faveur des entreprises en crise et des

banques en déroute de manière à leur permettre de maintenir leur taux de profit xxxiii

.

Nul secret que l’imparable réalité de leur incapacité

Oubliez le soi-disant « secret » à propos de la compétitivité allemande dont on

berce le sommeil des ouvriers européens canadiens et australiens depuis des années.

Leur secret est simple : les ouvriers allemands ont maintenu la compétitivité des trusts

allemands au prix de leur santé, de leur équilibre mental, de leur vie familiale et de leur

esclavage salarié. Ce sont les mêmes sacrifices qui sont aujourd’hui imposés aux ouvriers

américains pour ramener les usines dans leur pays d’origine, mais au prix de leur vie.

Ne nous méprenons pas, l’objectif du développement du système capitaliste n’est

pas de produire de la richesse et d’assurer l’épanouissement des gens, pas même

d’accumuler des profits astronomiques. De moins en moins de gens accumulent de plus

en plus d’argent et de richesse et pourtant l’impérialisme est en crise parce qu’il atteint

de moins en moins sa finalité de valorisation du capital – de reproduction élargie du

profit. L’objectif ultime du système capitaliste à son stade impérialiste de

développement est, à travers cette prise de profits, d’assurer sa reproduction élargie.

.

C’est la loi inaltérable du système qui le pousse à bousculer ses concurrents

monopolistiques intercontinentaux afin de s’assurer de survivre et de prospérer :

marche, accumule des profits, réinvestis ce capital constant (Cc) et ce capital variable

(Cv) et assure un nouveau cycle de reproduction élargie; dans le cas contraire, péris et

dépose ton bilan. Voilà la recette des entreprises monopolistes en expansion. La crise

consiste en ce qu’elles ne parviennent plus à assurer ce cycle économique, ce pour quoi

ce système existe et subsiste xxxiv

.

Les marionnettes politiques, socialistes, libérales, démocrates, républicaines,

conservatrices, UMP et lepénistes ne sont là que pour réguler cette transaction

financière entre d’une part l’investisseur – le preneur de risque avec le capital public,

avec les épargnes et les fonds de pension – et d’autre part les masses ouvrières

besogneuses privées de tout pouvoir et vendant leur force de travail au plus offrant

contre un salaire de moins en moins raisonnable et des impôts de plus en plus

exorbitants. C’est à prendre ou à laisser, nulle échappatoire à l’intérieur de ce système

désorganisé même pas l’illusion de rétablir les frontières nationales de façon à recréer

un milieu d’exploitation capitalistique nationale patriotique, à l’abri de la concurrence

internationale. Si les usines reviennent aux États-Unis ou dans tout autre pays

impérialiste dominant c’est que le taux de profit y a été rétabli à l’avantage du capital

international. La situation ne peut être que temporaire puisque la composition

organique du capital recommencera à se détériorer et que le développement inégal et

interrelié entre ces divers pays modifie sans cesse les conditions d’exploitation de la

classe ouvrière.

Deux voies s’offrent aux ouvriers : suivre l’exemple des salariés étatsuniens et

vendre leur force de travail en dessous du prix de revient (sous le seuil de reproduction

élargie de leur vie) ou résister de toutes leurs forces, refuser les Traités de libre-échange

et renverser cet État policier et ce système économique moribond avant leur

perdition. xxxv

.

LA SPIRALE INFERNALE DE LA CAPITALISATION ***

.

La crise systémique expliquée aux ouvriers

La crise systémique du mode d’économie politique commence habituellement par

la surproduction de marchandises – une surproduction relative s’entend – la

surproduction des produits en fonction d’un marché solvable. Pendant ce temps, des

centaines de millions d’humains n’ont pas accès au minimum vital pour survivre et se

reproduire. Mais comme ces pauvres n’ont pas de quoi payer, ils ne constituent pas un

marché. Le marché solvable (crédit y compris) se rétrécit, même en Occident, suite aux

ponctions effectuées par l’État (taxes, impôts, droits et tarifs), ajouté à la diminution

relative des dépenses de l’État, celles destinées à la population et à la reproduction de la

force de travail. L’appareil de commercialisation trouve de moins en moins de marchés

pour les marchandises à écouler qui s’entassent dans les entrepôts. C’est la

surproduction de produits au milieu de la pénurie des appauvris dans un monde écrasé

sous les bombes, les guerres localisées et la concurrence pour le contrôle des marchés.

Pourquoi cette résurgence soudaine de la surproduction? Qui ou quoi amorce

chaque nouvelle crise de surproduction? C’est que l’économie capitaliste n’est

aucunement planifiée. La main invisible du marché est une main anarchique, sensible

au profit maximum, quel que soit le prix à payer. La production augmente dans les

secteurs occasionnellement profitables pour des raisons cycliques. Ainsi, les profits sont

plus élevés dans certains secteurs de l’économie – là où la productivité est

momentanément augmentée, le plus souvent pour le motif d’une éphémère innovation

technologique, grâce à un nouveau procédé de fabrication, conséquence des cadences

de travail accélérées, par le prolongement de la journée de travail. Mais toutes ces

tactiques pour maintenir les taux de profits élevés sont rapidement imitées par les

concurrents si bien que l’accumulation de plus-value relative ne dure pas et bientôt

tous les concurrents se retrouvent sur le même pied à se disputer les mêmes marchés

saturés.

.

À l’étape suivante, les usines de production de biens de consommation courants

réduisent leur production et licencient tout comme les distributeurs, les entreprises de

transport, les grossistes et les détaillants. Ceux-là réduisant leur consommation

entraînent les monopoles de fourniture d’énergie et de matière première dans leurs

déconvenues. Eux aussi congédient et réduisent leur production. Ça fait bien des clients

qui se retrouvent soudain à la rue avec des revenus restreints ce qui les amène à réduire

leur train de vie et à accentuer la chute de la consommation et à aggraver la

surproduction.

.

La financiarisation de l’économie impérialiste

.

Peut-on entraver l’effondrement des marchés en les maintenant artificiellement

élevés par l’étalement des emprunts (à intérêt composé) ? Oui, pour un temps

seulement. Les banques le démontrent chaque jour avec leur crédit à la consommation

débridé. Mais tout cela n’a qu’un temps, jusqu’au jour où le père Fouettard passe par là

percevoir sa livre de sang, fini le paradis du « tout à crédit ».

.

Désespérées les banques centrales des pays impérialistes s’y sont jetées, et elles

se sont mises à attribuer de la monnaie inflationniste augmentant démesurément la

masse de monnaie en circulation. Nous traitons ici des grandes monnaies (Dollar, Euro,

Yen, Yuan) qui régulent les monnaies des pays dépendants, ces petits pays capitalistes

vivant sous l’impérialisme. Ainsi, le franc CFA d’Afrique francophone (15 pays africains

dépendants) est attaché à l’euro et subit tous les contretemps qu’encaisse l’euro et il en

est de même des autres monnaies nationales dont les pays font commerce avec l’une ou

l’autre des grandes puissances mondiales.

.

Les banques privées d’affaires et d’épargnes, à partir de ces émissions de

monnaies centrales, produisent elles aussi de la monnaie (c’est l’effet levier). Les

banques privées monnayent leurs créances et créent ainsi d’autres argents, car toute

opération de crédit est une opération de création de monnaie. Les marchés sont

bientôt inondés de liquidité ce qui entraîne la chute des taux d’intérêt sur l’argent et

réduit les rendements des placements (à taux fixe-déterminé ce sont les obligations – à

taux anticipé, ce sont les actions).

.

Tout se tient dans cette économie anarchique vampirisée par le fric. Cet afflux

continu de monnaie, concentrée entre de moins en moins de mains monopolistes

financières, garantit la spéculation boursière – le spéculateur n’ayant souvent même pas

à débourser son paiement avant de revendre ses actifs pour encaisser son profit et le

réinvestir dans une aventure spéculative encore plus utopique et lucrative et ainsi

empocher davantage de profits à haut rendement – évanescent – car adossé à du vent.

.

Ces investissements à haut rendement accroissent davantage la masse monétaire

en circulation ce qui réduit d’autant les profits sur les placements boursiers et gonfle la

bulle sur le point d’éclater. La bourse s’affole et s’envole alors la production s’étiole,

l’emploi diminue, la consommation stagne d’où les investissements productifs

(machineries et moyens de production, matières premières et énergie) régressent, car

les profits anticipés sont trop risqués à la fois parce que la consommation diminue, que

les marchés se contractent et que les investissements en moyens de production et en

forces productives s’effondrent. Il devient alors plus intéressant en terme de rendement

sur l’argent de spéculer sur les marchés, sur du vent, plutôt que sur les céréales, le

coton, les matières premières et l’énergie. Ce sont les cocktails d’actifs toxiques et les

montages financiers « titrisés » sulfureux voués aux gémonies qui se répandent sur le

marché boursier, question de surfer sur l’envolée des indices factices. C’est ce que les

économistes à la solde appellent la financiarisation de l’économie sans pouvoir ni

l’expliquer ni surtout la contrée car c’est une loi incontournable de l’économie politique

capitaliste.

.

La tertiarisation de l’économie impérialiste moderne

.

Le secteur tertiaire (finance, assurance, banque, bureautique, administration,

service, tourisme, hôtellerie, restauration, éducation, recherche et développement)

accapare jusqu’à 70 % des emplois dans les économies des pays impérialistes

dominants. La tertiarisation de l’économie et de l’emploi est la résultante de la

financiarisation et une conséquence de la monétarisation des échanges, et in fine, du

développement inégal et interrelié sous l’économie politique impérialiste moderne.

Chaque pays a son rôle à jouer dans la division internationale du travail et les pays

impérialistes dominants se sont vu attribuer le rôle de consommateurs des

marchandises pour la réalisation du profit.

.

Reprenons à l’envers la chaîne des relations. La financiarisation de l’économie – la

monétarisation des échanges – a eu pour conséquence de renforcer le fétichisme de

l’argent, d’accroître de façon incommensurable la quantité de monnaie en circulation au

point qu’au stade impérialiste du capitalisme l’argent produit de l’argent sans passer par

le cycle de la production des marchandises, en d’autres termes sans passer par le circuit

de valorisation du capital ce qui est un non-sens qui à la longue ne peut durer.

Nous le réitérons, dans ce circuit parallèle l’argent produit de l’argent en tant que

marchandise – mais une marchandise qui perd petit à petit sa valeur symbolique

« représentative » d’une valeur marchande réelle (marchandises concrètes). Trop

d’argent se retrouve soudainement à poursuivre dans le sens de représenter trop peu

de marchandises ce qui dévaluent cette marchandise particulière qu’est la monnaieargent-crédit.

Pourtant, étrangement, on observe qu’il y a trop peu de marchandises en

circulation pour l’argent disponible. Cependant, il y a crise de surproduction relative de

marchandises. C’est que ceux qui accumulent d’immenses fortunes ont depuis

longtemps satisfait leur besoin et ne consomment pas davantage, alors que les salariés

et les désœuvrés manquent de l’essentiel tout comme les pauvres du tiers-monde.

.

L’ultime aboutissement sera le jour ou, comme en Allemagne dans les années trente, il

fallait une brouette de marks dévalués pour acheter un kilo de beurre inexistant (car

entretemps la surproduction s’était transformée en pénurie). La concentration du

numéraire entre de moins en moins de mains multimilliardaires ne constitue pas le

détournement d’un capitalisme déficient, c’est une loi impérative du mode de

production capitaliste à son stade impérialiste moderne. Nul ne peut transgresser cette

loi sans détruire l’économie politique impérialiste, ce que la classe capitaliste

monopoliste ne nous laissera jamais faire et nous forcera à la renverser.

Contrairement à ce que prétend la pseudo gauche réformiste, cet aboutissement

n’est pas voulu ni souhaité par les banquiers. Ce résultat inespéré est la conséquence

des lois de fonctionnement obligées de l’économie capitaliste tétanisée – la loi de la

propriété privée des moyens de production – la loi de la recherche du profit maximum –

la loi de la dégradation de la composition organique du capital – la loi de la baisse du

taux social moyen de profit – et la loi de l’enrayement du processus de valorisation du

capital et de sa reproduction élargie. Nul économiste, ni chef politique, ni capitaliste, ni

pseudo-socialiste ne peut empêcher ces lois d’orienter l’économie capitaliste

vers la crise dont les capitalistes chercheront un jour à s’extirper en

engageant la destruction de forces productives et de moyens de production par une

crise systémique qu’ils ne maîtriseront même pas, ou pire, par une guerre génocidaire

volontaire.

.

La crise inéluctable en deux équations

Alors que l’équation de base résumant le mode de fonctionnement du capitalisme

classique concurrentiel (XIXe et début du XXe siècle) était :

A – » C – » M – » A + (p,i,r) » C’

Une somme d’Argent transformée en Capital productif (machineries, ressources

naturelles, énergie et force de travail salarié), génère une Marchandise qui lorsqu’elle

sera commercialisée – vendue – permettra de réaliser une somme d’Argent enrichie de

plus-value transformée en profit (profit, intérêt, rente) à distribuer aux différents

propriétaires privés du capital pour initier un nouveau cycle de valorisation du Capital

privé (C’). Le salarié ayant pour sa part son salaire hebdomadaire à dépenser pour

acheter ces marchandises commercialisées.

.

L’équation de base en système d’économie monopoliste impérialiste moderne est

désormais :

A – » a – » A + (i) » A’

Une somme d’Argent n’a plus à être transformée en Capital productif comme

précédemment, mais simplement en crédit à la consommation (a) qui rapportera une

somme d’Argent enrichie d’Intérêts (i) non adossés à de véritables marchandises

commercialisables dont la production serait source de plus-value (de la richesse

expropriée à la force de travail salarié).

.

Ainsi, il y a quelques semaines la Caisse de dépôt et placement du Québec a-t-elle

annoncée des résultats mirifiques, un rendement de 13 % sur ses placements (les

économies de 3,6 millions d’ouvriers et de salariés québécois), rendement largement

redevable aux placements boursiers spéculatifs sur la bourse de Wall Street par des

entreprises américaines surévaluées – gonflées aux « stéroïdes » spéculatives

s’appuyant sur les bénéfices anticipés ou sur l’hypothèse farfelue que toutes ces

entreprises bidon seront rachetées par leurs concurrents à gros prix avec de l’argent de

Monopoly. Il est aisé d’imaginer que ce château de cartes en Espagne va s’effondrer en

pire qu’en 2008, puisque cette fois la pyramide de Ponzi du montage financier est dix

fois plus grosse que l’arnaque précédente xxxvi

.

Si un tel stratagème était payant à long terme on se demande pourquoi les

capitalistes poursuivraient la production de marchandises à commercialiser. Il est

infiniment plus aisé de spéculer à la bourse – d’acheter et de vendre des actions et des

obligations bidon (sans même allonger de capital puisque toute cette spéculation se fait

à crédit avec de l’argent inexistant, c’est-à-dire de l’argent non adossé à des biens

immobiliers ou à des marchandises) et d’empocher un bénéfice spéculatif fictif – que de

faire produire des marchandises sonnantes et trébuchantes, marchandises lourdes à

transporter, encombrantes à stocker et à distribuer, compliquées à commercialiser,

complexes à créditer, difficiles à collecter en deniers dévalués. Tout cela est très

compliqué et très risqué, vous en conviendrez, comparé à un simple placement boursier

que vous encaissez quand il est bien gorgé de bénéfices alambiqués puis placé votre

avoir fraichement encaissé sur un autre « produit » boursier.

Alors pourquoi tout le Capital existant – à la poursuite d’un profit abondant et

facile – ne s’engouffre-t-il pas spéculativement à la bourse pour se valoriser et

empocher des profits faciles ? Mais c’est justement ce que fait l’Argent (même si

l’opération est suicidaire), et ce faisant cet Argent (sans valeur réelle) plombe le système

et prépare les conditions pour le krach boursier suivant encore plus percutant, car il n’y

a aucune valorisation – aucune production de valeur et de survaleur – de plus-value

nouvelle – dans ce salmigondis traficoté. Puis ce système pourri s’emballe et aucun de

ces cambistes et de ces experts économistes n’y peut rien – le capital facile recherche

d’instinct le capital volatile et fragile.

.

La reprise de la spirale infernale

.

Quand les banques centrales (FED, BCE, banque du Japon, banque de Chine,

Banque du Canada, Banque d’Australie) auront complètement submergé les marchés de

monnaies fictives – dévaluées – alors il sera temps de dévaluer encore plus

drastiquement ces « monnaies de singe » et éventuellement d’émettre de nouvelles

monnaies pour recommencer la spirale infernale de l’accumulation sans reproduction

élargie du capital. La Caisse de dépôt et placement annoncera alors une année

catastrophe et 40 milliards de dollars de pertes et Michael Sabia s’éclipsera avec son

parachute doré alors que les salariés se retrouveront sans le sou pour leur retraite.

D’ici là, une partie des capitalistes monopolistes se seront enfuis de ces pays avec

une partie des moyens de production (machinerie, navire et délocalisation) et avec leur

capital transformé en devise votive – sans valeur. Le capital monnaie n’ayant plus de

valeur, les ouvriers eux n’auront pas su se mettre à l’abri de cette dévaluation, ils y

perdront leurs économies, leurs régimes de pension, leur immobilisation (pour ceux

propriétaire d’une maison) et ils devront se réembaucher comme esclave salarié pour

endurer une nouvelle spirale économique dévastatrice. Et le régime économique

impérialiste moderne reprendra son cycle meurtrier jusqu’à ce que vous décidiez de le

renverser pour le remplacer.

LA PRODUCTIVITÉ DES SALARIÉS

La productivité des entreprises

L’ex-premier ministre Jacques Parizeau, ex-réputé petit financier, s’indignait la

semaine dernière de la stagnation de la productivité des PME québécoises : « Les

entreprises québécoises accusent un important retard en matière de productivité. Il en

résulte un niveau de vie plus bas au Québec qu’ailleurs au Canada. »

M. Jacques Parizeau donne conseil à l’appareil d’État et aux capitalistes québécois

de mener campagne pour hausser la « productivité de leurs entreprises », un triste

euphémisme pour signifier que c’est de la productivité des travailleurs dont

s’entretenait l’ex-premier ministre, car la productivité d’une entreprise est une

fumisterie. L’ex-diplômé des HEC a lancé ce cri de ralliement en faveur d’une

exploitation accrue des salariés québécois peinant sur leurs machines-outils, leur chaîne

de montage, sur les chantiers, dans les ateliers pollués et dans les « sweats shops »

insalubres.

En effet, pour comprendre le sens profond de ce cri d’alarme de l’ex-ministre des

riches il faut savoir ce que signifie hausser la productivité des employés. Le « has been »

péquiste a balbutié quelques mots à propos de la robotique, de l’informatique, de la

mécanisation afin de brouiller les cartes et dissimuler cet assaut planifié contre les petits

salariés. Sur les milliers d’entreprises québécoises, la médiane se situe à 500 000 $ CAD

de chiffre d’affaire annuelle. De quelle acquisition de machineries et de robots couteux

parle-t-on dans ces conditions ?

La productivité des salariés

La productivité industrielle se mesure en nombre d’items (marchandises) produits

dans une heure de travail salarié. Il y a hausse de productivité quand une couturière qui

produisait en accéléré 20 chemises par heure parvient en s’échinant davantage à coudre

25 chemises dans une heure, équipée d’une machine à coudre sophistiquée. Si elle

utilise une nouvelle machine à coudre, son patron soustraira la valeur (amortissement)

de ce nouvel appareil pour chaque chemise vendue afin de connaître la hausse de

productivité financière et savoir si 5 chemises supplémentaires par heure suffisent à

augmenter son profit. Si ce n’est pas le cas, le patron exigera une plus grande vitesse

d’exécution afin de passer de 25 à 30 chemises cousues chaque heure travaillée afin

d’amortir plus rapidement le prix de sa nouvelle machinerie et ainsi accroître son profit

au prix de la maladie, d’un accident ou de l’usure précoce de la couturière. Il importe

peu au capitaliste que cette couturière s’use plus vite ou soit malade plus souvent

puisque des couturières voilées à exploiter il en court plein les rues de ce quartier et

avec la Charte des valeurs chauvines des marguillers du PQ des centaines de nouvelles

couturières voilées – sous-payées – aux mains de fées dressées congédiées seront

bientôt occupées à se quémander un emploi. Notez que les féministes enragées

(choquées de voir une femme voilée) ne sont pas outrées de voir ces femmes broyées

brisées usées enchaînées à leur métier dans ces ateliers de la rue Laurier, pourvu

qu’elles soient exploitées et vampirisées la tête dénudée et laïcisée.

Hausser la productivité ça signifie pour l’ouvrier engager par une PME « sous

traitante, juste à temps, fordiste et tayloriste » d’accepter de travailler intensément

quand le patron a besoin de lui, et d’être saqué lorsque l’employeur n’a plus besoin de

lui. Le salarié doit être totalement disponible aux exigences du capital. Il doit subir une

alternance perpétuelle de périodes de travail intense et de chômage, un déplacement

de lieu de travail au gré des mouvements du capital (les ouvriers chinois sont

transplantés avec leurs ateliers d’un pays à un autre). Il doit subir les effets de la

nouvelle division mondiale du travail. Le travail ainsi divisé et intensifié ne procure

aucun surcroît de revenus nets au salarié aliéné. Bien au contraire, sa pitance est

diminuée et aléatoire. C’est là une partie de ce que désigne la notion de conditions de

travail précarisé et flexibilisé pour une plus grande productivité.

Ce travail précarisé est celui que tend à généraliser le capitalisme monopolisé

comme moyen d’augmenter la productivité. Il présente plusieurs avantages pour les

entreprises à forte intensité de capital variable (main d’œuvre nombreuse). Le travail

précaire c’est non seulement le travail intermittent, juste à temps, mais aussi pour

l’ouvrier la multiplication des emplois à temps partiel, tout cela générant des salaires

partiels ce qui affectera sa rente de retraite. Les « working poors » (travailleurs pauvres)

voient leur nombre croître aux États-Unis (ils sont 97 millions), au Royaume-Uni, au

Canada (ou 2 travailleurs sur 3 sont régit par des horaires de travail atypiques, à toute

heure, intermittente, la fin de semaine) et en Australie, là où ce système a d’abord été

implanté.

Le travail par courte durée est adapté à la recherche du maximum d’intensité et

de productivité; le rendement de l’ouvrier est toujours plus élevé dans les premières

heures de la journée d’ouvrage: « Comment le travail est-il rendu plus intense? Le

premier effet du raccourcissement de la journée du travail procède de cette loi évidente

que la capacité d’action de toute force animale est en raison inverse du temps pendant

lequel elle agit. Dans certaines limites on gagne en efficacité ce qu’on perd en durée ».

La productivité absolue et relative

La crise économique sous laquelle fléchit l’économie a débuté en 2008. Elle

marque la fin des effets « bénéfiques » du néo-libéralisme (qui n’a rien de libéral). Cette

crise systémique démontre les limites rencontrées par l’accroissement de la plus-value

relative (augmentation des profits par les hausses de productivité suite à la

mécanisation de la production). La productivité par mécanisation-robotisation ayant

atteint un sommet la bourgeoisie monopoliste mène une offensive en vue d’accroître la

plus-value absolue soit en abaissant les salaires relatifs (inflation et spéculation

retranchée) et même, dans plusieurs pays, en réduisant les salaires absolus (États-Unis,

Grande-Bretagne, Irlande, Grèce, Espagne, Chypre, Égypte, pays de l’Est). C’est ce retard

d’exploitation intensive de la force de travail et Canadienne que l’oligarque octogénaire

soulignait à ses congénères.

L’effort de certaines entreprises capitalistes étatsuniennes a été tellement

conséquent pour augmenter la productivité – plus-value absolue –que certaines d’entre

elles rapatrient leurs usines vers États-Unis (voir notre deuxième chapitre).

L’extraction de la plus-value relative constitue un mode d’exploitation

relativement indolore, car l’augmentation du profit y apparaît comme provenant du

perfectionnement de la machinerie donc de ce qui semble être la « contribution » de

l’investissement en argent dans la valorisation du capital. xli

.

Par contre, l’extraction de la plus-value absolue dans laquelle maître Parizeau

invite les capitalistes à s’engager est une forme beaucoup plus évidente d’exploitation.

L’augmentation de l’extraction de la plus-value (appelé hausse de productivité par les

employeurs et leurs affidés) y apparaît nettement comme provenant entièrement de la

contribution du labeur salarié. Le temps de travail ouvrier est allongé, intensifié,

flexibilisé, et, pire encore, de moins en moins rétribué.

.

Il faudra donc une violence accrue de l’État policier pour imposer la destruction

des « acquis sociaux », si importants pour les petits-bourgeois paupérisés, en faisant

croire qu’il faut prioriser la relance de l’emploi, ce qui justifie l’application des mesures

d’austérité radicales contre le salariat. Ces transformations des rapports sociaux depuis

longtemps amorcées sont et seront accentuées dans le cadre de la crise déclenchée en

2008 et qui s’approfondit.

.

Enfin, il serait temps que le vieux financier fatigué et ses amis les économistes

progressistes empesés se rendent compte qu’il ne sert à rien de hausser la productivité

pour augmenter la quantité de marchandise à liquider quand les marchés sont déjà

saturés, les clients salariés endettés – paupérisés et incapable d’absorber plus de

marchandises soldées.

.

Mais nous dire-ton, hausser la productivité ne vise pas à augmenter la production

ou la richesse collective, mais à doper la profitabilité de l’entreprise et à sacquer des

employés. Si cette hausse de productivité a tardé au Canada et au Québec cela est une

conséquence de la syndicalisation des employés et à la combativité de certains secteurs

salariés, à la résistance des étudiants également, mais cette levée de bouclier de l’ex

PDG est annonciateur d’affrontements éminents.

LA MONDIALISATION NÉOLIBÉRALE

Critique de la pensée réformiste néolibérale

Les expressions «néo-libéralisme», «mondialisation», « globalisation »,

« monétarisation », « financiarisation » et « austérité » sont présentées comme

caractérisant un nouveau stade de développement du mode de production capitaliste,

ce qui est totalement faux. L’économie politique de la « mondialisation », de la

« globalisation » et de « l’austérité » a été étudiée et décrite depuis l’entre-deux-guerres

(1916-1939). Par contre, il est justifié d’affirmer que l’économie politique impérialiste

moderne est entrée dans une nouvelle phase de développement depuis les années

1968-1971 et la répudiation des accords de Bretton Woods, l’abolition de la

convertibilité-or du dollar américain et des autres devises, et l’adoption du régime des

changes monétaires flottant. Toutefois, cette nouvelle phase de l’impérialisme

moderne ne constitue que l’exacerbation des contradictions déjà contenues dans le

capitalisme classique.

D’après les critiques de la mondialisation néolibérale, le mode de production

capitaliste commercial (mercantile), reposant sur le commerce et la colonisation aurait

évolué vers le capitalisme industriel néocolonial, marqué par le protectionnisme et les

barrières tarifaires afin de protéger les marchés nationaux de la concurrence étrangère.

Ce mode de production – ce système – aurait ensuite évolué vers le « néo

libéralisme, mondialisé, globalisé, monétariste et financiarisé » que nous connaissons

aujourd’hui. Les caractéristiques de ce pas tout à fait « nouveau » système économique

impérialiste néolibéral seraient que l’ensemble de l’économie est aujourd’hui accaparé

par le secteur privé et une poignée de banquiers (les puissances d’argent – ce talisman)

au détriment de l’équité et du bien public et communautaire populaire L’État, hier

encore juste et équitable – arbitre impartial entre les forces sociales contradictoires –

aurait été usurpé et accaparé par une clique de riches – en collusion – se cooptant,

complotant et pervertissant les fonctionnaires – stipendiant les politiciens par des

caisses électorales occultes et des pots-de-vin et s’accaparant de tout le pouvoir dans

chacun des États.

Les médias dans nos sociétés libres et démocratiques (sic) auraient manqué de

vigilance et parfois même ils auraient malencontreusement fermé les yeux sur ces

malversations. La mission de l’opposition électoraliste altermondialiste, sociale

démocrate, nationaliste et écosocialiste de « gauche » serait aujourd’hui de réorienter

l’appareil étatique et gouvernemental, cet arbitre impartial entre les forces sociales

divergentes, dans la direction de son penchant naturel, qu’il ne devrait jamais délaisser,

en faveur de l’équité et de la justice. Tout ceci n’est que fumisterie, vous l’aurez

compris.

La fin ultime de cette opposition, de cette procession aux flambeaux civique et

citoyenne larmoyante serait le maintien de l’État providence – symbole des années de

félicitées ou la petite bourgeoisie exultait – des années soixante jusqu’aux années

quatre-vingt-dix xliii. La petite bourgeoisie, courroie de transmission et « porteuse d’eau »

du grand capital monopoliste, voudrait ainsi conserver ses privilèges (ses chaînes

dorées) et ne pas subir les affres du néo-libéralisme mondialisé globalisé, ce système

prévaricateur qui détruit toutes les bases de l’harmonie sociale que le petit-bourgeois a

eu tant de mal à crédibiliser aux yeux des ouvriers, des salariés, et des employés des

états occidentalisés. Il faut savoir que le phénomène de l’État-providence a été

strictement circonscrit à l’Occident politique et impérialiste.

« À partir des années 1970, avec la montée en puissance des pensées de Milton

Friedman et de Friedrich Hayek le mot néo-libéralisme prend un autre sens. À partir de

Michel Foucault, le néo-libéralisme est alors présenté comme une technique de

gouvernement, une politique économique et sociale étendant l’emprise des mécanismes

du marché à l’ensemble de la vie. Friedman et Hayek sont désignés en France comme en

étant en grande partie les inspirateurs bien qu’ils ne se soient jamais réclamés du néo

libéralisme, mais seulement du keynésien. Le contexte économique marqué par la fin du

système de Bretton Woods relance les discussions entre écoles économiques et leur

intensité a contribué à populariser ce terme ».

Les idéaux et les principes du réformisme néolibéral

Les termes «néo-libéralisme, mondialisation, globalisation,

monétarisation, financiarisation» désignent aujourd’hui un ensemble

d’orientations idéologiques, économiques et politiques d’inspiration réformistes et

opportunistes qui partagent plusieurs idées communes :

Le courant de pensée néolibéral dénonce l’aspiration d’une portion des

intellectuels bourgeois qui s’opposent à « l’austérité » et espèrent le maintien de

« l’État-providence » en déliquescence. Ce courant de pensée dénonce l’accroissement

des interventions gouvernementales dans l’économie sous forme de règlementations

abusives. Il dénonce le maintien de charges fiscales excédentaires pour les entreprises

privées « déficitaires » (sic). Ils dénoncent la prise de contrôle d’entreprises privées par

l’État « socialiste », entreprises qui devraient, selon les intellectuels néolibéraux, être

rétrocédées au secteur privé, dès que « retapées ». Ce à quoi s’opposent les petits

bourgeois altermondialistes et pseudo-socialistes détracteurs du néo-libéralisme, au

motif que ces entreprises étatiques rentables profiteraient aux contribuables.

Le courant de pensée néolibéral fait la promotion de l’économie de libre

marché au nom de la liberté de l’agent économique producteur et de l’acteur

économique consommateur et au nom de « l’efficacité » économique de la libre

entreprise concurrentielle et monopolistique. Argument des plus ludiques quand on

observe la crise économique structurelle et systémique qui n’en finit plus de démontrer

l’inaptitude de la libre entreprise capitaliste à survivre sans guerres génocidaires, sans

crises financières répétitives, sans famine endémique, sans pandémies meurtrières et

sans cataclysmes (pour lesquelles les populations du tiers-monde ne sont jamais

préparées ni protégées). La pseudo gauche libertaire, altermondialiste, écologiste et

soi disant « anti-austérité » devrait être suffisamment avisée pour réaliser que le libre

marché et la libre concurrence n’existent tout simplement pas sous l’impérialisme

monopolistique.

Le courant de pensée néolibéral prône la dérégulation et la dérèglementation

des marchés qui devraient se réguler strictement par les forces et les lois naturelles du

marché « libre » et le jeu de la libre concurrence monopolistique (sic). Les petits bourgeois

réformistes, altermondialistes et pseudo-socialistes rétorquent que trente

années de dérèglementation dérégulation ont entraîné l’intensification de la corruption,

de la collusion, du pillage des administrations publiques; l’accentuation de la fraude

fiscale et la multiplication des paradis fiscaux; l’extension de la spéculation

boursière outrancière; la dérive monétaire et bancaire; la destruction des services

publics; la multiplication des empoisonnements alimentaires, la profusion des accidents

ferroviaires, aériens, routiers, maritimes et pétroliers; le déploiement des guerres

régionales destructrices; ainsi que l’anarchie totale du développement économique

impérialiste qui s’étale maintenant dans toute son ampleur et dans toute son horreur.

Tout ceci est véridique, mais il est tout aussi vrai que ces tendances économiques,

sociologiques, politiques et militaires sont inscrites dans le code génétique de

l’impérialisme moderne et ne pourront jamais être enrayées en demeurant sous la

coupe du mode de production impérialiste

Les idéologues néolibéraux défendent l’austérité et aspirent à la disparition

progressive et sélective du secteur public d’économie au bénéfice du secteur privé dans

les domaines rentables et profitables. Évidemment, la classe ouvrière à travers le monde

n’acquiesce nullement à ce salmigondis ubuesque, mais le militant vigilant perçoit

rapidement que les pouvoirs (économique, politique, juridique et militaire) sont

indifférents à ses atermoiements véhéments et que seule une opposition très musclée

peut contrecarrer un tant soit peu les décisions arrêtées en haut lieu par les

administrations publiques de la gouvernance étatique à la solde des riches.

Les intellectuels néolibéraux exigent au nom de leurs commanditaires

capitalistes que les secteurs d’activités économiques de production, de distribution et

des services publics non profitables soient abandonnés s’ils ne sont pas essentiels à la

reproduction élargie du capital; ou alors, dans un vaste programme d’austérité, qu’ils

soient fortement réduits en terme de dépense gouvernementale et mise à la charge de

l’utilisateur-payeur libérant ainsi du revenu gouvernemental supplémentaire pour

augmenter les subventions aux entreprises privées parasitaires sous prétexte de

« stimuler l’économie », de créer des emplois (très lourdement subventionnés, précaires

et éphémères) et pour rembourser la dette souveraine ayant totalement échappé au

contrôle gouvernemental des majordomes du capital.

D’un commun accord, néolibéraux enthousiastes et critiques du néo libéralisme

dépressif s’entendent pour que les budgets étatiques soient impérativement

mis au service du grand capital pour sa reproduction élargie et le défi des

administrations publiques capitalistes consiste à faire accepter aux salariés, y compris

aux petits-bourgeois paupérisés et endettés, ces politiques d’austérité, de fait, ce

détournement des argents des régimes de pension, des dépôts bancaires des

épargnants, des emprunts publics, qui dorénavant ne passeront plus par un processus

d’essaimage généralisé (aide sociale, allocation familiale, garderie subventionnée,

transport en commun, logement subventionné, soins de santé, éducation et services

publics vilipendés), mais s’engouffrera directement – sans intermédiaires – dans les

goussets des monopoles et des milliardaires. Le chantage des entreprises forestières et

des alumineries monopolistes, exigeant une nouvelle baisse des tarifs d’électricité déjà

sous-facturés, est une manifestation authentique de cette dictature impérialiste sur la

gouvernance publique.

Les critiques bourgeois du « néo-libéralisme » geignent que ce faisceau de

mesures d’austérité et de désengagement des gouvernements “néolibéraux” accroît les

inégalités sociales; déstabilise le tissu collectif citoyen; compromets la paix civique; pille

les ressources naturelles de la nation et déséquilibre l’État bourgeois dans ses pratiques

juridiques en l’engageant « trop fortement » (disent-ils) du côté des possédants, lui

retirant son verni terni « d’arbitre impartial » au-dessus des classes sociales.

Le « laisser faire » dirigiste néolibéral.

Loin de « laisser faire », l’État bourgeois (providentiel et non providentiel)

intervient constamment et de plus en plus « austèrement » et vigoureusement pour

organiser et soutenir la reproduction élargie du capital, c’est-à-dire d’abord, pour

assurer la valorisation (les profits) du capital qui est la condition de base de la

reproduction du système d’économie politique impérialiste moderne. L’État bourgeois

ne sait faire que cela. La soi-disant mondialisation néolibérale globalisée caractérisée par

l’austérité et la non-intervention de l’État n’est que mensonge et duperie qu’accréditent

les organisations altermondialistes, écosocialistes et gauchistes par leurs dénonciations

du pseudo désengagement de l’État. Il n’y a jamais eu de désengagement de l’État

capitaliste. Il y a simplement mesures d’austérité et réorientation des priorités de l’État

en faveur des capitalistes sans passer par la petite bourgeoisie, les pauvres, les assistés

sociaux, les chômeurs et les étudiants.

Chaque jour l’État bourgeois « d’austérité » se désengage des services publics et

réduit ses dépenses destinées à la reproduction de la force de travail et au soutien

social, cependant que chaque jour l’État-providence pour les riches transferts les

deniers publics ainsi épargnés en direction des programmes de soutien destinés aux

capitalistes (au Québec on dénombre 2 300 programmes de subventions aux

entreprises) afin d’assurer la reproduction élargie du capital dont l’État est le

commandeur universel, et ceci quelle que soit la faction de la bourgeoisie qui contrôle le

pouvoir politique, la pseudo gauche ou l’authentique droite. Ultimement, tous leurs

efforts sont vains, car l’effondrement économique s’en vient.

L’économie en guerre contre l’économie de guerre

Peut-on imaginer un instant qu’il existe des alambics telles que l’économie

« réelle » et l’économie « virtuelle » ?

De fait, les économistes bourgeois sont

incapables de comprendre, de prévoir et de corriger les calamités de l’économie

capitaliste. Il en va de même de leurs apôtres réformistes – opportunistes et gauchistes

qui se gardent bien de dire qu’il s’agit simplement de deux formes classiques d’existence

du capital (le capital productif ou capital vivant ou encore capital variable (Cv) et le

capital mort ou capital constant (Cc)). Pour Marx c’est le rapport entre ces deux formes

de capital, ce qu’il appelait la composition organique du capital (Cc/Cv) qui génère

économiquement les crises et politiquement les dictatures, forment politiques

particulièrement virulentes de la dictature « démocratique » bourgeoise.

L’impossible résolution de cette contradiction qui entraîne la baisse tendancielle

du taux moyen de profit – contradiction qui ne peut être résolue sous le règne du capital

monopoliste – entraîne in fine la guerre (régionale ou mondiale) comme ultime moyen

de détruire des moyens de production, du capital fixe constant (Cc) et quantité de stocks

de marchandises invendues, tout en éliminant quantité de forces productives inutilisées

(les ouvriers transformés en chair à canon dans les tranchées).

Les États-Unis, un exemple d’impasse économique

S’il n’y a plus assez de plus-value à partager, c’est parce que les capitalistes ne

peuvent plus, à la fois, exploiter les salariés et les prolétaires occidentaux (leur extraire

la plus-value issue du surtravail non payé), tout en leur abandonnant un salaire de

misère; et en même temps, dans les pays émergents, exploiter les ouvriers, les artisans

et les paysans, migrants vers les villes pour se prolétariser. La solution choisie pour le

capital international est donc de faire disparaître les humains surnuméraires, et pour ce

faire les guerres, les famines, les pandémies, les catastrophes naturelles et l’euthanasie

seront mises à profit.

Le graphique 2 démontre que les salaires des travailleurs étatsuniens rapportés au

PIB du pays sont au plus bas depuis 1940. Ceci signifie que la part du gâteau économique

que les millions de travailleurs américains ramènent à la maison pour leur reproduction

en tant que classe sociale n’a jamais été aussi petite. C’en est rendu au point qu’est

apparue aux États-Unis depuis une décennie la catégorie des travailleurs pauvres. Ceux

qui travaillant cinquante heures semaines ne gagnent pas suffisamment pour assurer la

reproduction de leur force de travail (ceux pour lesquels la plus grande entreprise au

monde, Wall Mart, organise des collectes de nourriture plutôt que de payer ses salariés).

Croyez-vous un instant que ces prolétaires anémiés et aliénés peuvent s’intéresser à la

politique et à la chose publique ? C’est exactement l’effet escompté.

La deuxième information que fournit le graphique 2 est catastrophique pour le

système économique impérialiste. Si dans le passé les États-Unis jouaient le rôle de

marché de consommation de l’humanité, la baisse de la part des salaires dans le PIB

national signifie que les États-Unis ne seront bientôt plus en mesure de jouer le rôle de

consommateur destructeur et gaspilleur de marchandises puisque les consommateurs

américains ont de moins en moins de revenus pour consommer. Dès que le crédit à la

consommation s’épuisera, le système s’effondrera comme en 2008 pour le marché de

l’immobilier.

Les créanciers des Étatsuniens ont bien raison d’être effrayés.

Les États-Unis ne sont donc plus un grand pays producteur de marchandises

(exceptés pour l’armement, l’avionnerie, l’automobile, l’énergie et une partie de leurs

aliments) et ils sont de moins ne moins un pays consommateur solvable. Les États-Unis,

premier partenaire économique du Canada, sont devenus une oligarchie de banquiers

financiers et d’actionnaires millionnaires et milliardaires parasitaires (0,01% de la

population) qui vivent de l’accumulation d’immenses bénéfices. Les États-Unis sont aussi

devenus un assemblage de sections de petit-bourgeois désespérées, en voie de

paupérisation accélérée, désarticulés et abandonnés par leurs mentors décapitalisés.

Nous spécifions « décapitalisés » dans le sens que les monceaux de capitaux

qu’entassent les capitalistes financiers américains sont des papiers spéculatifs boursiers

qui demain s’évaporeront en même temps que s’effondreront les indices de la bourse.

Ces divers segments de petits-bourgeois échevelés sont de plus en plus coupés de la

masse des salariés qui ne se reconnaissent plus dans leurs mythes et leurs salmigondis à

propos de la « destinée manifeste », du « self-made-man », de la « démocratie

électoraliste » et du paradis capitaliste pour tous. Coupé de cette mission de courroie de

transmission et de coolie des grands patrons le vassal petit bourgeois démuni perd toute

utilité pour son suzerain.

Les États-Unis c’est aussi une masse énorme de salariés (90% des clients sont des

salariés), de plus en plus pauvres et de plus en plus démunis et aliénés. Pour l’instant,

cette foule prolétarisée souffre, peine, désespère, s’adonne au crime à la petite

semaine, et tourne sa colère contre elle-même, par le suicide, la mystique religieuse, la

drogue, l’alcool, la sexualité débridée, le vol à la tire et le meurtre aveugle ou en série,

les bandes de rues, la désobéissance civile, l’anarchie sociale et le monde interlope. Cet

amalgame difforme subit une terrible répression de la part d’un État policier de plus en

plus sauvage et dérégulé. Les multiples corps policiers, totalement déconnectés de la

société civile, s’acoquinent avec le crime organisé et s’adonnent à la prévarication des «

ripoux ».

L’égocentrisme et le narcissisme ont force de loi aux États. Chacun tente de tirer

son épingle du jeu et c’est ainsi, au milieu de cette anarchie, que l’oligarchie se

maintient au pouvoir entre deux mascarades électorales auxquelles ne participent plus

que la petite bourgeoisie, l’aristocratie syndicale, une partie des rentiers, et les

politiciens tous plus véreux les uns que les autres. Il en est bien ainsi. N’invitez surtout

pas les ouvriers à voter. Maintenant qu’ils ont perdu toute illusion sur l’État des riches

capitalistes, il ne nous reste plus qu’à les mobiliser pour le renverser.

La situation économique, sociologique, politique et juridique est à peu près

identique au Canada avec un léger décalage dans le temps et dans l’approfondissement

dû à quelques particularismes nationaux et à l’effet d’échelle. Le sous-continent

étatsunien compte 310 millions d’habitants et le Canada en compte 40 millions.

L’économie impérialiste sera relancée, non pas parce qu’elle aura démantelé

quantité de moyens de production, éradiqué quantité de forces productives

(travailleurs) et détruites quantité de marchandises pendant la guerre nucléaire,

pendant les famines et les pandémies en série, et au cours des cataclysmes naturels

pour lesquelles rien n’aura été fait pour prévenir ou secourir les populations martyres,

ou encore par euthanasie des retraités désormais présentés comme la panacée à tous

les maux de l’humanité, mais parce que le système économique impérialiste aura ainsi

résolu ses problèmes de trop-plein de main d’œuvre désœuvrée, de trop-plein de

pauvres improductifs et dispendieux à entretenir, ainsi que celui de l’exigüité des

marchés et de surabondance des moyens de production qui entraîne la baisse

inéluctable de la composition organique du capital et du taux moyen de profit.

La guerre comme « solution » à la crise économique

Bien entendu, les guerres sont présentement localisées, contrôlées, dirigées et

endiguées, quoique de moins en moins efficacement (Sud Soudan, Syrie, Afghanistan

Pakistan, Centre-Afrique, Libye, Mali). D’un commun accord entre les protagonistes des

camps impérialistes antagonistes, pas encore résignés à s’affronter dans un grand

cataclysme international, les aires de guerres sont limitées aux pays sous-développés.

Depuis 1945 – fin du précédent conflit mondial –, il n’y a pas eu une seule année sans

qu’une guerre locale ou régionale n’ait été menée, mettant aux prises l’impérialisme

américain triomphant (pour un temps) et le camp socialiste, qui s’est ensuite muté en

camp social impérialiste. Le bloc social impérialiste soviétique s’effondrant en 1989 a été

remplacé par le social-impérialisme chinois et l’impérialisme russe ascendant, tous deux

réunis dans l’alliance du BRICS, devant le camp impérialiste occidental décadent (OTAN).

Plus d’une cinquantaine de guerres locales et régionales ont marqué et marquent

encore aujourd’hui le déclin rapide de l’impérialisme américain qui s’accroche

désespérément à son statut obsolète de première puissance économique mondiale. Les

États-Unis d’Amérique demeurent la première puissance militaire au monde, mais ils ne

sont déjà plus la première puissance économique internationale. Seule la fraude

monétaire accompagnant le dollar US – artificiellement maintenue en survie – permet

encore à ce pays décadent de guerroyer.

Dès avant la Première Grande Guerre l’idée a germé dans la tête des sociaux

démocrates, des réformistes et des opportunistes de tout acabit que la guerre n’était

pas un compagnon de lit obligé du mode de production capitaliste et que l’humanité, si

longtemps outragée par les horreurs de la guerre mille fois répétées et dénoncées,

pourrait enfin respirer dans la paix sinon perpétuelle du moins prolongée et durable.

Nous ne reprendrons pas ici toute la panoplie des courants de pensée argumentés

qui prétendent que « plus jamais » le monde ne souffrira de telles abominations

meurtrières. Et chaque fois, de nouveaux charniers viennent dissiper les illusions des

prestidigitateurs, des curés, des mollahs, des imams, des popes, des humanistes et des

pleureuses laïques engagées dans la guerre contre la guerre à coup d’eau bénite, de

prières, de cantiques et de pétitions de compassions. Nous ne traiterons ici que certains

des arguments les plus récents des thuriféraires de l’impossible apocalypse nucléaire et

des « négationnistes » d’une nouvelle guerre mortifère à l’échelle planétaire.

Premier argument de ces pacifistes utopistes : La guerre mondiale n’est plus

possible, la chose étant que les armements nucléaires disponibles sont trop puissants et

mettraient en danger le vainqueur tout autant que le vaincu. Croyez-le ou non, on disait

déjà cela dans les mois précédents la Seconde Guerre mondiale. Qu’ils le veuillent ou

non, les capitalistes monopolistes seront entraînés dans cette guerre mondialisée par les

lois inexorables de l’économie impérialiste.

Deuxième argument de ces tenants « de la paix inévitable » : La division

internationale du travail et la répartition des moyens de production (industrie lourde

productrice de moyens de production), ainsi que la dépendance qu’engendre ce

nouveau paradigme « d’interdépendance industrielle universelle » rend improbable

sinon impossible une guerre totale entre un camp impérialiste contre un autre camp

impérialiste puissant et détenteur de la plus grande part des moyens de production de

l’humanité. En effet, comment General Motors États-Unis pourrait-il commander la

destruction de ses installations de production en Chine « Communiste »? Entre 1939 et

1945, la société américaine IBM a vu bombarder ses équipements industriels implantés

en Allemagne. D’autres entreprises industrielles américaines également. La destruction

de moyens de production permet de désengorger les marchés et de relancer le

processus de production profitable.

Bien que ces arguments semblent logiques et raisonnables, ils ne font pas le poids

devant l’histoire et les faits du présent. Il nous faut malheureusement accepter

l’évidence, les capitalistes monopolistes ont toujours juré qu’ils voulaient la paix à tout

prix alors qu’ils préparaient la guerre à n’importe quel prix. Les dépenses

gouvernementales pour l’armement, en hausse exponentielle, prouvent à l’évidence

que le monde se dirige vers un nouveau conflit international. La recherche de pointe sur

le développement d’armes nucléaires létales, dites à « effets localisés et limités », et les

récents revirements de la politique américaine en ce qui concerne le bouclier nucléaire

européen face au camp eurasien, ainsi que la décision du président américain de

déplacer ses flottes et ses bases militaires vers l’Asie-Pacifique démontrent à

l’entendement que le grand capital monopoliste prépare un grand affrontement dont un

seul camp sortira gagnant (temporairement) en termes de domination mondiale sur les

ressources, en termes d’exploitation des forces productives et de spoliation de la

plusvalue et des profits, assurant la reproduction élargie du mode de production.

.

L’unique solution à la crise économique

.

La révolution empêchera la guerre ou la guerre enclenchera la révolution

ouvrière. C’est-à-dire que la classe ouvrière se résoudra à accomplir sa mission

historique qui consiste à répudier l’ancien mode de production impérialiste dégénéré,

qui a rendu les services qu’il pouvait, mais n’est plus capable de surmonter ses

contradictions internes et d’assurer l’évolution du genre humain. Les ouvriers devront le

remplacer par un nouveau mode de production planifiée, un nouveau mode de

propriété et une nouvelle société organisée assurant le développement dans le respect

de l’environnement.

Nous croyons sincèrement, compte tenu de l’état déglingué des organisations du

mouvement ouvrier désorganisé dans le monde entier, infiltré par les contingents de

petits-bourgeois tétanisés et compte tenu du degré d’aliénation de la classe ouvrière et

des forces populaires, après les multiples trahisons réformistes, opportunistes,

gauchistes et révisionnistes que malheureusement cette fois encore ce soit la guerre qui

enclenchera la révolution et non l’inverse.

Les ouvriers du monde entier et leurs alliés employés et salariés de tout

secteur et de tous milieux devront descendre jusqu’au fond de l’Enfer de la guerre

thermonucléaire la plus mortifère avant de faire le tri parmi les milliers de courants de

pensée petits-bourgeois (classe sociale dont c’est le métier de cogité de multiples

théories alambiquées) pour extirper de ce magma indigeste la théorie scientifique de la

révolution socialiste. Seule la guerre révolutionnaire pourra mettre un terme aux

chapelets de guerres d’extermination et de spoliation en mettant fin à l’exploitation de

l’homme par l’homme.

L’OCCIDENT IMPÉRIALISTE MODERNE

L’Occident impérialiste moderne sur le plan économique,

politique et idéologique se compose des États-Unis d’Amérique,

du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, du Japon, de

l’Allemagne et de l’Autriche, du Royaume-Uni et de l’Irlande, de

la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Italie,

l’Espagne, le Portugal, la Grèce, la Suisse et les pays scandinaves

Suède, Norvège, Danemark, Islande et enfin d’Israël. En 2013, ces

23 pays (sur 203 pays dans le monde) rassemblaient 921 millions

d’habitants (14 % de l’effectif mondial); regroupaient 716 des

1 455 milliardaires sur Terre; cumulaient 237 des 300 plus

grandes corporations monopolistes mondiales; totalisant

41 645 milliards de dollars de PIB (58 % du total mondial en

2012).

Ces 23 pays ont effectué 1080 milliards de dollars de dépense

militaire (65 % du total mondial en 2010). Leur revenu annuel

moyen se situe entre 23 000 $ et 115 000 $ avec une médiane à

52 000 $ par habitant. A contrario, entre 1,3 et 2 milliards

d’individus dans le monde vivent sous le seuil d’extrême

pauvreté avec moins de 2 $ par jour.

Source http://www.inegalites.fr/spip.php?article381

L’ÉTAT-PROVIDENCE

L’État-providence après avoir soutenu le développement de

l’économie capitaliste dans chacun des pays impérialistes

d’Occident l’État-providence a survécu pour un temps à la

concurrence interimpérialiste entre le bloc atlantiste et le bloc

social impérialiste soviétique, puis entre l’alliance atlantique et

le BRICS. L’État-providence hier encore « généreux » de ses

oboles pour les assistés sociaux, les chômeurs, les ONG, les

employés gouvernementaux, les aristocrates ouvriers

reconnaissants et les petits-bourgeois obligeants se voit

aujourd’hui assigner le rôle de canaliser la plus grande partie des

revenus de l’État directement vers les goussets des milliardaires,

des boursicoteurs et du capital monopoliste financier afin de

tenter d’enrayer la baisse tendancielle du taux de profit moyen,

performance pourtant impossible à réaliser. L’État-providence

éphémère et tant aimé est aujourd’hui sacrifié, ses programmes

sociaux, ce que les réformistes appellent les « acquis sociaux »,

sont liquidés afin de dégager des crédits pour subventionner

l’entreprise privée et rembourser les rentiers et les banquiers.

Par des mesures politiques et financières dites « néolibérales »,

l’État des riches impérialistes favorise le développement de sa

section nationale de la grande famille des capitalistes

internationaux. Cet État ne veut ni ne peut être utilisé pour

arraisonner les capitalistes monopolistes financiers qui le dirige,

le finance et le commande. L’État-providence national bourgeois

des riches ne peut pas favoriser les salariés de sa propre nation

sans s’attirer des mesures de rétorsion des organismes para

nationaux de la gouvernance impérialiste mondiale. L’étape de la

lutte de classes dite « nationale » pour sauver l’État-providence

national est révolue.

