Une autre CRISE!?

Le Roi Trump se fâche! Et tout le monde tombe à genoux, sauf Zelenski, le gars qui a le plus à perdre?

Chers amis, les CRISES sont préparées d’avance, par le 1%. Pour nous gardés dociles et à l’écoute de nos supposés leaders! Et ça marche. On est rendus là! Assis entre deux chaises à regarder la parade chaque soir à la télé. Quel beau spectacle!?!

Mais le spectacle, l’autre soir, c’était Zelenski, face au Roi Trump. Il a osé dire… NON! Pour son pays, pour sauver des vies, pour avoir une vraie paix… permanente! Quel spectacle, quelle bravoure ! Un vrai leader est entré dans l’arène. Un combattant, un vrai!

C’étai beau à voir un Trump trumpé par un vrai leader et non pas part une Freeland, qui a encore les deux genoux écorchés après ces négociations avec Trump. Elle, qui a si sévèrement attaquée nos camionneurs à Ottawa avec des Mesures d’Urgences tellement draconiens, jamais utilisés avant par un gouvernement démocratique contre des manifestants non-violents? Emprisonnement, les comptes en banques saisies, la confiscation des cartes de crédits des camionneurs et de leurs supporteurs.

Les banques, NOS banques, ont avidement participées à cette charade, car elles avaient l’immunité de le faire. Ce qui veut dire que NOTRE gouvernement fédéral a des droits qu’ils n’avaient pas avant à cause de la CRISE de la COVID!

Et maintenant, on a deux CRISES qui nous frappent de front, les mesures draconiennes de Trump et l’Ukraine. Ça va faire mal. Et quand le peuple va demander des comptes à NOS leaders ? On n’hésitera à ressortir la fameuse Loi des Mesures d’Urgences.

Voila ce qui nous attend dans un avenir rapproché. On va être gouvernés par décrets, encore, pour NOTRE… bien!?!

Quand va arrivée la prochaine élection. Si vous n’êtes pas d’accord avec aucun des candidats, annulez votre vote! Il est là le changement! Et ça prends juste 8% pour que ceux en place forment une Enquête Royale! Vous allez voir… C’est eux qui vont paniquer!

RADIO CANADA EN DIRECT: Il manque déjà du papier de toilette au Royaume de Donald Trump!

John Mallette

Le Poète Prolétaire