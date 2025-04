Chine: Le troisième mandat de Xi Jinping: Puces, double circulation et impérialisme

38 Views

Alors même que Xi Jinping promettait au congrès national du Parti communiste chinois que la Chine allait « résolument gagner la bataille » dans les domaines clés de la technologie, les employés des entreprises technologiques en Chine et ailleurs étaient priés de baisser leurs outils.

Des dizaines de centaines de cadres et d’ingénieurs de nationalité américaine ou détenteurs d’une carte verte qui travaillent dans ou avec le secteur chinois des semi-conducteurs, dont beaucoup sont nés en Chine, ont été priés par leurs employeurs – qu’il s’agisse d’entreprises étrangères ou chinoises – de cesser le travail pendant que ceux-ci cherchent à clarifier une nouvelle règle américaine qui interdit aux citoyens et résidents américains de soutenir l’industrie chinoise de pointe de la fabrication de puces sans licence.

Il est désormais clair que les États-Unis, grâce à un consensus bipartisan à Washington, sont déterminés à empêcher la Chine de progresser sur le plan technologique. Cela a des répercussions considérables sur les ambitions de Pékin dans des domaines tels que l’intelligence artificielle et la conduite autonome. La nouvelle loi sur les puces introduite par l’administration Biden s’accompagne d’un rapport de 139 pages publié par le Bureau de l’industrie et de la sécurité du ministère du commerce.

Ce rapport vise non seulement l’implication des entreprises américaines dans la vente de produits technologiques à la Chine, mais aussi les personnes américaines (c’est-à-dire toute personne possédant un passeport américain ou une carte verte). Les nombreux fondateurs d’entreprises technologiques chinoises qui ont fait leurs études aux États-Unis et ont obtenu un passeport américain en cours de route se retrouvent ainsi dans une position apparemment difficile.

Il sera également beaucoup plus difficile pour les entreprises technologiques chinoises d’attirer les talents. De même, les laboratoires de R&D mis en place par certaines entreprises chinoises aux États-Unis semblent désormais vulnérables.

Alibaba possède des laboratoires de recherche à Seattle et dans la Silicon Valley, tandis que Tencent a également un laboratoire de recherche à Seattle. Et la pression américaine sera exercée pour empêcher l’entreprise néerlandaise ASML et les entreprises japonaises de fournir la Chine.

Tout ce qui précède montre clairement à quel point la Chine est désormais traitée comme un « ennemi » des États-Unis. Cela va bien au-delà de ce que l’on appelait autrefois « l’endiguement ». Cela soulève également la question de savoir combien de temps Pékin continuera à tendre l’autre joue puisque, jusqu’à présent, il n’a rien fait pour rendre la vie difficile aux entreprises américaines opérant en Chine, à l’exception de ses restrictions Covid, sous prétexte qu’il veut continuer à encourager les investissements directs étrangers.

La décision américaine sur les puces a également de grandes implications pour TSMC et d’autres entreprises taïwanaises, étant donné la quantité de semi-conducteurs que Taïwan exporte vers le continent.

Les exportations de puces (circuits intégrés) de Taïwan vers la Chine ont totalisé 155 milliards de dollars en 2021 et 105 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de 2022, et ont représenté respectivement 36 % et 38 % du total des importations chinoises de puces. En effet, l’aspect le plus intéressant du voyage de Nancy Pelosi à Taïwan au début du mois d’août a été sa rencontre avec le fondateur de TSMC, Morris Chang, et son président, Mark Liu, plus particulièrement dans le contexte de la législation sur les semi-conducteurs adoptée par le Congrès fin juillet, qui fournira 52,7 milliards de dollars de subventions pour encourager les fabricants de puces à construire des usines en Amérique.

TSMC est déjà en train de construire une fabrique en Arizona. La construction de l’usine a commencé en juin 2021 et son installation principale serait maintenant terminée, tandis que la production devrait commencer en 2024. En vertu de la législation sur les puces, TSMC sera tenue de transférer sa technologie aux États-Unis.

Contrairement aux tentatives précédentes des administrations Trump et Biden de cibler des entreprises chinoises spécifiques pour les empêcher d’accéder aux technologies avancées (l’interdiction de Huawei en était l’exemple classique), les nouvelles règles couvrent effectivement toutes les entités chinoises. Celles-ci, ou leurs fournisseurs américains ou étrangers, devront demander une licence pour obtenir ou fournir un accès aux technologies avancées des puces.

Si la stratégie américaine s’avère efficace – et la réaction d’un large éventail d’entreprises non chinoises opérant dans le secteur en gelant les transactions avec la Chine suggère qu’elle pourrait l’être – elle couperait la Chine des éléments constitutifs essentiels de la plupart des technologies du 21e siècle.

Pourquoi les États-Unis appliquent-ils ces mesures draconiennes contre le commerce et la technologie de la Chine ? Ils craignent que la Chine ne devienne non seulement une source de fabrication et d’importation pour les consommateurs américains, mais aussi un rival dans tous les domaines de l’hégémonie américaine sur l’économie mondiale.

Ce qui a particulièrement déclenché cette nouvelle politique des États-Unis à l’égard de la Chine, c’est le krach financier mondial et la grande récession. Grâce à son modèle contrôlé par l’État, la Chine a survécu et s’est développée alors que le capitalisme occidental s’est effondré. La Chine était en train de devenir non seulement une économie manufacturière et d’exportation à main-d’œuvre bon marché, mais aussi une société urbanisée et de haute technologie qui ambitionnait d’étendre son influence politique et économique, même au-delà de l’Asie de l’Est. C’en était trop pour les économies impérialistes de plus en plus faibles.

Les États-Unis et les autres pays du G7 ont perdu du terrain par rapport à la Chine dans le secteur manufacturier, et leur dépendance à l’égard des intrants chinois pour leur propre fabrication a augmenté, tandis que la dépendance de la Chine à l’égard des intrants du G7 a diminué.

Source : Parts de l’industrie manufacturière provenant de la base de données en ligne World Development Indicator.

Selon un récent rapport de Goldman Sachs, l’économie numérique chinoise est déjà importante, représentant près de 40 % du PIB, et en pleine expansion, contribuant à plus de 60 % de la croissance du PIB ces dernières années. « Et la Chine dispose d’une grande marge de manœuvre pour poursuivre la numérisation de ses secteurs traditionnels ».

La part de l’informatique dans le PIB de la Chine est passée de 2,1 % au premier trimestre 2011 à 3,8 % au premier trimestre 2021. Bien que la Chine soit toujours à la traîne des États-Unis, de l’Europe, du Japon et de la Corée du Sud pour ce qui est de la part de l’informatique dans le PIB, l’écart s’est réduit au fil du temps. Il n’est donc pas étonnant que les États-Unis et les autres puissances capitalistes intensifient leurs efforts pour contenir l’expansion technologique de la Chine.

La Chine a dépensé plus de 100 milliards de dollars pour accélérer le développement d’une industrie nationale de fabrication de puces. Il s’agit d’un élément essentiel de son programme « Made in China 2025 », qui énonce les plans de la Chine pour dominer l’intelligence artificielle, les véhicules autonomes, les technologies de l’information de nouvelle génération, les télécommunications, la robotique avancée et l’aérospatiale, entre autres secteurs liés à la technologie, d’ici 2049.

La stratégie américaine a donc changé. Si la Chine n’allait pas jouer le jeu de l’impérialisme et ouvrir complètement son économie aux investissements étrangers et continuer à développer sa base technologique pour concurrencer les États-Unis, alors il fallait l’arrêter. Jude Woodward, récemment décédé, a écrit un excellent livre décrivant cette stratégie d’endiguement qui a commencé avant même que Trump ne lance sa guerre des tarifs commerciaux avec la Chine en prenant la présidence des États-Unis en 2016. La politique de Trump, d’abord considérée comme imprudente par les autres gouvernements, est maintenant adoptée de manière générale, après l’échec des pays impérialistes à protéger les vies pendant la pandémie.

L’objectif est d’affaiblir l’économie de la Chine et de détruire son influence, et peut-être de parvenir à un « changement de régime ». Bloquer le commerce par des droits de douane, bloquer l’accès aux technologies pour la Chine et ses exportations, appliquer des sanctions aux entreprises chinoises et retourner les débiteurs contre la Chine, tout cela peut coûter cher aux économies impérialistes. Mais le coût peut en valoir la peine, si la Chine peut être brisée et l’hégémonie américaine assurée.

Le congrès du PCC a mis l’accent sur la réponse de la Chine. « Nous devons adhérer à la science et à la technologie en tant que première force productive, au talent en tant que première ressource, [et] à l’innovation en tant que première force motrice ». SoBeijing considère que la décision d’essayer de geler la fabrication nationale chinoise au-delà d’un niveau défini d’avancement technologique est profondément provocatrice.

Forcer la Chine à dépendre de la production étrangère pour les puces les plus récentes et les plus performantes répond exactement à la crainte de Xi d’une « vassalité technologique ». La Chine s’oriente donc vers un modèle de croissance plus autonome.

C’est la base de ce que les dirigeants de Xi appellent un mode de développement à « double circulation », où le commerce et les investissements à l’étranger sont combinés à la production pour l’énorme marché intérieur.

Le modèle de double circulation a été annoncé officiellement pour la première fois lors d’une réunion du Politburo en mai 2020 et définit un rééquilibrage de l’économie chinoise, qui s’éloigne de la « circulation internationale » (le premier type de circulation sur lequel la Chine s’est appuyée, à savoir la dépendance à la demande extérieure comme stimulant de la croissance) pour se diriger vers la « circulation intérieure », ou une auto-dépendance croissante.

Le point chaud politique d’un conflit intense entre les États-Unis et la Chine est Taïwan. Taïwan (Formose) a été reprise par les forces nationalistes fuyant la Chine après que les communistes chinois aient gagné la guerre civile et pris le contrôle en 1949. Dès le début, le gouvernement communiste chinois et les Nations unies ont reconnu Taïwan comme faisant partie de la Chine.

Mais dès le début, les nationalistes ont été soutenus par les États-Unis en termes de fonds et d’armes, d’abord dans le but de renverser les communistes sur le continent, puis, lorsque cela est devenu impossible, pour maintenir l’autonomie de l’île par rapport à la Chine. Et depuis l’essor de l’économie chinoise, les États-Unis et le reste du bloc impérialiste ont encouragé les Taïwanais à construire et à confirmer leur indépendance totale. Taïwan pourrait alors devenir une épine permanente dans le pied de la Chine et également la rampe de lancement d’opérations militaires contre Pékin à l’avenir.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a donné aux États-Unis et à l’OTAN l’excuse pour intensifier l’encerclement économique, politique et militaire de la Chine, avec Taïwan comme plaque tournante. Selon la définition la plus large de l’intervention militaire, les États-Unis se sont engagés dans près de 400 interventions militaires entre 1776 et 2019, la moitié de ces opérations ayant eu lieu depuis 1950 et plus de 25 % dans la période de l’après-guerre froide.

Ces interventions ont porté sur l’économie, le territoire, la protection sociale, le changement de régime, la protection des citoyens et des diplomates américains, le changement de politique, l’empire et la construction de régimes. Les États-Unis, soutenus par une OTAN élargie qui ne se limite plus à la côte atlantique, considèrent la Chine comme la prochaine zone d' »intervention » à venir.

Les médias occidentaux y contribuent en parlant continuellement du soi-disant « comportement agressif » de la Chine et de ses crimes contre les droits de l’homme. Quelle que soit la véracité de ces accusations, elles sont facilement égalées par les crimes de l’impérialisme au cours du seul siècle dernier : l’occupation et le massacre de millions de Chinois par l’impérialisme japonais en 1937 ; les guerres horribles et continues menées par l’impérialisme après 1945 contre le peuple vietnamien, l’Amérique latine et les guerres par procuration en Afrique et en Syrie, ainsi que l’invasion plus récente de l’Irak et de l’Afghanistan et l’effroyable cauchemar au Yémen par le régime répugnant soutenu par les États-Unis en Arabie saoudite, etc. Et n’oubliez pas l’horrible pauvreté et les inégalités qui pèsent sur des milliards de personnes sous le mode de production impérialiste.

Mais le conflit économique et politique entre la Chine et les États-Unis est la question géopolitique majeure du 21e siècle – bien plus importante que la guerre Russie-Ukraine. Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, l’a récemment résumé. « Il s’agit d’une décennie décisive… au cours de laquelle les termes de notre compétition avec la République populaire de Chine seront fixés », a-t-il poursuivi : « La Chine doit être arrêtée parce que « c’est le seul concurrent (des États-Unis) qui a l’intention de remodeler l’ordre international et qui a la capacité croissante de le faire ».

La Chine se trouve à un carrefour de son développement. Son secteur capitaliste connaît des problèmes croissants de rentabilité et d’endettement. Mais les dirigeants actuels se sont engagés à poursuivre leur modèle économique dirigé par l’État et leur contrôle politique autocratique. Et ils semblent déterminés à résister à la nouvelle politique d' »endiguement » menée par les soi-disant « démocraties libérales ». La « guerre froide » commerciale, technologique et politique va s’intensifier pendant le reste de la décennie, tandis que la planète se réchauffe elle aussi.