Les États-Unis mettent fin à leur hégémonie. Les droits de douane sont un cadeau à la Chine (Warwick Powell)

98 Views

Les États-Unis mettent fin à leur hégémonie. Les droits de douane sont un cadeau à la Chine | Dr Warwick Powell.

Cet article présente la traduction en français, en italien, en espagnole et en anglais du verbatim de la vidéo (fichier Word): DROITS DE DOUANE = CADEAU A LA CHINE -FYI TRUMP TARIFF REPERCUSSIONS in English, French, Italian and Spanish

La vidéo en français de Warwick Powell est ici: Les tarifs américains : un cadeau énorme pour la Chine et les BRICS – les 7 du quebec

Warwick Powell: La critique de longue date de l’ordre international libéral est bien sûr que les États-Unis peuvent s’exempter des règles qu’ils imposent à tous et agir de manière capricieuse, et c’est précisément ce qu’ils démontrent. Ainsi, la façade de bienveillance libérale a cédé la place à ce qui relève en réalité d’un narcissisme exceptionnaliste, et vous savez que le vrai visage a été révélé ; je crois que le Premier ministre de Singapour, par exemple, a prononcé plus tôt dans la journée ou dans la nuit un discours dans lequel il a déclaré la fin du rôle de l’Amérique comme figure centrale des institutions commerciales multilatérales et de la culture du commerce multilatéral qui fait partie intégrante du monde depuis 50 ou 60 ans.

Pascal Lottaz: Donald Trump a imposé des droits de douane massifs à presque tous les pays ayant des relations commerciales avec les États-Unis, et la bourse a plongé dans l’abîme ces deux derniers jours. De quoi s’agit-il ? Les États-Unis creusent-ils leur propre tombe ou s’agit-il d’un étrange plan trumpien visant à créer un nouvel ordre mondial ? Pour en discuter, je m’entretiens aujourd’hui à nouveau avec mon collègue et ami, le Dr Warwick Powell, professeur adjoint à l’Université de technologie du Queensland et chercheur principal à l’Institut Thaihi. Warwick, bon retour parmi nous.

Warwick Powell: Ravi de vous revoir, Pascal.

Pascal Lottaz: Warwick, vous avez écrit un excellent article sur Substack. Un deuxième article paraîtra demain ou après-demain. Vous analysez comment Trump est parvenu à ces calculs. Vous relativisez les choses et vous expliquez que, d’abord, ce ne sera pas une bonne chose pour les États-Unis. Pourriez-vous nous expliquer comment Trump parvient à ces chiffres étranges, comme la Suisse ou le Japon qui imposent des droits de douane aux États-Unis ? Ce sont des chiffres vraiment étranges, jamais vus auparavant.

Warwick Powell: Oui, regardez la méthodologie qui sous-tend les chiffres des tarifs douaniers qui ont été annoncés il y a quelques jours a finalement été déconstruite et rétroconçue par de nombreuses personnes sur les médias sociaux dans un laps de temps très court et ce qu’ils ont découvert, c’est que contrairement à la promesse qui était qu’il s’agirait de tarifs réciproques, ce qui signifie qu’ils seraient calculés sur la base de ce que l’on estime être les tarifs individuels nation par nation et probablement les barrières non tarifaires ; nous avions en fait quelque chose de tout à fait différent et ce que nous avions était essentiellement une méthodologie qui prenait la balance commerciale de l’Amérique avec un pays donné et la divisait par la quantité d’importations qu’elle prenait de ce pays et pour faire bonne mesure, principalement une mesure de marketing, elle divisait ensuite ce nombre par deux et cela devenait le numéro du tarif : Je pense que la division par deux était vraiment une façon de dire, eh bien, regardez, cela aurait pu être bien pire, mais regardez comme nous le réduisons de moitié et vous devriez en être reconnaissants. Voilà donc à peu près comment les chiffres ont été calculés, et cette notion de réciprocité n’est pas du tout intégrée aux calculs. L’objectif est de s’attaquer radicalement à ce que Trump considère comme un problème majeur : le déficit commercial des États-Unis avec de nombreux pays. Dans l’espoir de relancer le secteur manufacturier, nous en parlerons sans doute davantage à mesure que nous avancerons. Autre point intéressant à noter, et qui explique probablement pourquoi ces droits de douane ne sont pas réciproques, c’est que les pays qui ont un déficit commercial avec les États-Unis et qui n’appliquent aucun droit de douane ont également été touchés par ces droits. L’Australie en est un exemple classique : elle enregistre un déficit commercial avec les États-Unis, sans aucun droit de douane pour les États-Unis, et se voit néanmoins imposer le taux par défaut de 10 %. Il y a donc le taux par défaut de 10 %, puis le calcul pays par pays. L’autre chose qui mérite probablement d’être soulignée dans tout cela, Pascal, c’est qu’il existe une sorte de biais inhérent à cette méthodologie particulière qui peut balayer toutes sortes de nations qui ont un excédent commercial avec les États-Unis pour des raisons assez basiques et fondamentales ou naturelles qui n’ont rien à voir avec les barrières commerciales, qu’elles existent ou non. Je parle en particulier des pays à faible revenu qui ont souvent des déficits commerciaux avec les excédents commerciaux avec les États-Unis parce qu’ils vendent beaucoup de matières premières par exemple ou ils vendent beaucoup de fabricants à faible coût de main-d’œuvre aux États-Unis, souvent à partir d’usines appartenant à des multinationales américaines et ils n’achètent pas beaucoup aux États-Unis pour une raison assez simple: les choses que les États-Unis fabriquent et exportent ont tendance à être trop chères pour ces pays. Donc, sur ces trois fronts, je pense qu’il est juste de conclure que ces tarifs ne sont pas vraiment une question de réciprocité et qu’ils sont certainement une préoccupation plus large, si vous voulez, à propos de la balance commerciale de l’Amérique. La dernière chose que je dirai d’emblée, juste pour brosser le tableau, c’est que la question de la balance commerciale qui se pose Le cœur de tout cela concerne le commerce des marchandises, cela ne concerne pas le commerce des services, qu’il s’agisse de services logiciels, de streaming vidéo, de jeux informatiques, de licences de logiciels ou bien sûr de tourisme et d’éducation, et sur ces deux fronts, les États-Unis affichent en fait un excédent substantiel, c’est donc une vision très étroite du monde, mais c’est néanmoins ce qu’il en est.

Pascal Lottaz: Je suppose qu’il est assez juste de dire à ce stade que c’est une bonne feuille de route sur la question de la réciprocité et peut-être une feuille de route qui commence réellement à construire un levier de négociation pour Donald Trump afin de contraindre les États à changer les pratiques commerciales, à changer les pratiques commerciales avec les États-Unis comme Washington ou Donald Trump les imaginent, mais la nature actuelle de ces tarifs douaniers, savons-nous comment ils vont fonctionner en fait ? Je veux dire, il y a ces chiffres étranges 20, 30, 40 % je pense que le Vietnam a été frappé avec environ 40 % n’est-ce pas et sur quoi sur tous les produits qui sont dits fabriqués au Vietnam, je veux dire que beaucoup de ces produits sont en fait produits par des entreprises américaines qui les produisent au Vietnam, n’est-ce pas, et réimportent, je veux dire, ce sont des chaînes de valeur et des chaînes de production entières qui vont maintenant être, cela va être un super, un énorme casse-tête ne serait-ce que de savoir, comment mettre en œuvre ces tarifs parce que, pour autant que je sache, nous ne savons pas exactement comment cela va fonctionner.

Warwick Powell: L’administration de ce système sera régie par la valeur des marchandises à leur arrivée et le tarif sera calculé sur cette base. Il existe certaines exemptions et il y a beaucoup de petits caractères dans les documents qui sont sortis de la Maison Blanche et du bureau des représentants commerciaux des États-Unis, mais en substance, le tarif est prélevé sur le coût à l’arrivée et comme vous le dites, il y aura des complexités importantes dans la mesure où ces tarifs affectent les entreprises individuelles parce que beaucoup des entreprises qui seront balayées par ces tarifs sont en fait des multinationales américaines qui ont des usines situées dans différentes parties du monde qui renvoient des produits aux États-Unis et en fin de compte réalisent des bénéfices sur le prix de vente aux États-Unis qui sont rapatriés vers les actionnaires, dont la plupart sont des actionnaires américains. Donc l’effet distributif de ces tarifs particuliers sur les entreprises qui fonctionnent comme ça les obligera probablement à prendre une décision assez importante, à savoir si l’entreprise elle-même absorbe l’impact supplémentaire sur les prix ou en fin de compte répercute le coût sur les consommateurs finaux et dans le processus de faire ce calcul, Pascal, cela va aller au cœur du rendement des actionnaires. Et parce que l’avantage pour ces entreprises est de pouvoir produire dans d’autres pays à un coût relativement bas, de vendre aux États-Unis à un coût relativement élevé et de réaliser d’importantes marges bénéficiaires, qui sont ensuite redistribuées aux actionnaires américains. Je soupçonne que ces droits de douane n’ont pas été conçus dans le but de désavantager significativement la classe ouvrière américaine, mais c’est l’une des conséquences.

Pascal Lottaz : Prenons l’exemple d’un produit comme l’iPhone, essentiellement fabriqué en Chine, conçu en Californie et fabriqué en Chine, et pourtant Apple ouvre désormais différents sites de production dans le monde, y compris en Inde, l’Inde étant également frappée par ces droits de douane. Est-ce le coup de fouet que Donald Trump essaie d’utiliser pour réorienter la production vers les États-Unis, et si cela devait se briser, cela pourrait se briser ?

Warwick Powell : Eh bien, je pense que cela fait partie de la théorie derrière tout cela. L’idée de changer radicalement la structure des coûts relatifs est de contraindre les entreprises qui produisent actuellement en dehors des États-Unis à se relocaliser aux États-Unis. C’est très bien pour les produits simples, mais lorsque vous avez des chaînes d’approvisionnement complexes, c’est en fait beaucoup plus difficile à réaliser et à réussir. Le défi pour de nombreuses entreprises comme celles-ci est qu’elles s’approvisionnent en biens d’entrée de nombreux pays. Même si elles implantent leurs usines d’assemblage aux États-Unis mêmes, elles doivent importer tout un tas de produits importés pour pouvoir les assembler et tous seront pris dans le filet tarifaire. L’autre point à retenir est que pour que des usines soient créées aux États-Unis, en particulier celles qui reflètent la nature de la fabrication moderne, nous parlons donc d’une fabrication qui ne ressemble pas du tout à l’imaginaire qui, je pense, alimente une grande partie du discours, à savoir cette notion d’une usine avec tout un tas de travailleurs interagissant avec des machines et des matériaux avec les mains sales et ce genre de choses qui n’est en fait pas de la fabrication moderne, donc la fabrication moderne nécessite des investissements en capital fixe importants et une grande partie de ces machines doit en fait provenir de Chine et si elles ne viennent pas de Chine, elles viendront généralement d’Allemagne, du Japon ou de la République de Corée. Les États-Unis devront donc augmenter considérablement leurs importations de biens d’équipement s’ils cherchent à s’engager sur la voie de ce soi-disant rajeunissement de la fabrication. L’autre chose que les États-Unis devront faire pour y parvenir est de modifier radicalement les chaînes d’approvisionnement des biens intermédiaires, les biens d’entrée dont ces processus de fabrication ont besoin. Beaucoup de ces biens intermédiaires, en fait, la plupart de ces biens intermédiaires pour le type de fabrication dont nous parlons ne proviennent pas des États-Unis en premier lieu, c’est une autre chose. un ensemble de choses qui devront être importées ou développées des chaînes d’approvisionnement locales qui prendront, vous savez, beaucoup de temps et seront assez coûteuses. La troisième chose que les États-Unis devront faire pour ce type de fabrication moderne, Pascal, est de faire face au besoin d’une énergie stable à faible coût et d’une infrastructure de télécommunications 5G stable et de haute qualité pour piloter la robotique et l’IA. Ces deux éléments, les États-Unis ne sont pas particulièrement bien placés aujourd’hui pour les fournir et ils auront également besoin d’investissements substantiels du point de vue des biens d’équipement. Enfin, et certainement pas des moindres, il y aura une demande pour un nouveau type de main-d’œuvre, une main-d’œuvre relativement élevée en termes de niveaux d’éducation et ayant des normes élevées en matière d’alphabétisation et de calcul, qui ont toutes diminué au cours des 40 dernières années. Donc, pour rajeunir la fabrication et je ne critique pas du tout les aspirations autour de ce dont nous parlons ici, mais si c’est l’aspiration, alors il y a beaucoup à faire pour y parvenir et ce faisant, il y a toutes les chances que le rajeunissement se produise réellement d’une manière qui quittera la structure industrielle américaine. À un coût bien plus élevé, l’ajustement coûte cher, les coûts de transformation, et le résultat final sera une Amérique bien plus chère qu’aujourd’hui.

Pascal Lottaz: C’est un enjeu majeur, car même si les États-Unis parvenaient à rapatrier toute cette production locale et à produire tous ces biens, disons un iPhone entièrement conçu et fabriqué aux États-Unis, si non seulement son prix augmente, mais que le dollar américain reste stable, il n’y aura plus de marché pour ces téléphones. Certains avancent donc qu’une partie de la stratégie actuelle pourrait consister à créer un effet de levier pour contraindre les autres États à s’ajuster, en commençant à cibler le taux de change et à affaiblir le dollar américain. Pensez-vous que cela pourrait être un objectif de créer un effet de levier, comme un argument de négociation que Donald Trump vient de sortir de nulle part ?

Warwick Powell: Eh bien, je pense que cela fait partie de la théorie derrière tout cela. L’idée de changer radicalement la structure des coûts relatifs est de contraindre les entreprises qui produisent actuellement en dehors des États-Unis à se relocaliser aux États-Unis. C’est très bien pour les produits simples, mais lorsque vous avez des chaînes d’approvisionnement complexes, c’est en fait beaucoup plus difficile à réaliser et à réussir. Le défi pour de nombreuses entreprises comme celles-ci est qu’elles s’approvisionnent en biens d’entrée de nombreux pays. Même si elles implantent leurs usines d’assemblage aux États-Unis mêmes, elles doivent importer tout un tas de produits importés pour pouvoir les assembler et tous seront pris dans le filet tarifaire. L’autre point à retenir est que pour que des usines soient créées aux États-Unis, en particulier celles qui reflètent la nature de la fabrication moderne, nous parlons donc d’une fabrication qui ne ressemble pas du tout à l’imaginaire qui, je pense, alimente une grande partie du discours, à savoir cette notion d’une usine avec tout un tas de travailleurs interagissant avec des machines et des matériaux avec les mains sales et ce genre de choses qui n’est en fait pas de la fabrication moderne, donc la fabrication moderne nécessite des investissements en capital fixe importants et une grande partie de ces machines doit en fait provenir de Chine et si elles ne viennent pas de Chine, elles viendront généralement d’Allemagne, du Japon ou de la République de Corée. Les États-Unis devront donc augmenter considérablement leurs importations de biens d’équipement s’ils cherchent à s’engager sur la voie de ce soi-disant rajeunissement de la fabrication. L’autre chose que les États-Unis devront faire pour y parvenir est de modifier radicalement les chaînes d’approvisionnement des biens intermédiaires, les biens d’entrée dont ces processus de fabrication ont besoin. Beaucoup de ces biens intermédiaires, en fait, la plupart de ces biens intermédiaires pour le type de fabrication dont nous parlons ne proviennent pas des États-Unis en premier lieu, c’est une autre chose. un ensemble de choses qui devront être importées ou développées des chaînes d’approvisionnement locales qui prendront, vous savez, beaucoup de temps et seront assez coûteuses. La troisième chose que les États-Unis devront faire pour ce type de fabrication moderne, Pascal, est de faire face au besoin d’une énergie stable à faible coût et d’une infrastructure de télécommunications 5G stable et de haute qualité pour piloter la robotique et l’IA. Ces deux éléments, les États-Unis ne sont pas particulièrement bien placés aujourd’hui pour les fournir et ils auront également besoin d’investissements substantiels du point de vue des biens d’équipement. Enfin, et certainement pas des moindres, il y aura une demande pour un nouveau type de main-d’œuvre, une main-d’œuvre relativement élevée en termes de niveaux d’éducation et ayant des normes élevées en matière d’alphabétisation et de calcul, qui ont toutes diminué au cours des 40 dernières années. Donc, pour rajeunir la fabrication et je ne critique pas du tout les aspirations autour de ce dont nous parlons ici, mais si c’est l’aspiration, alors il y a beaucoup à faire pour y parvenir et ce faisant, il y a toutes les chances que le rajeunissement se produise réellement d’une manière qui quittera la structure industrielle américaine. À un coût bien plus élevé, l’ajustement coûte cher, les coûts de transformation, et le résultat final sera une Amérique bien plus chère qu’aujourd’hui.

Pascal Lottaz : C’est un enjeu majeur, car même si les États-Unis parvenaient à rapatrier toute cette production locale et à produire tous ces biens, disons un iPhone entièrement conçu et fabriqué aux États-Unis, si non seulement son prix augmente, mais que le dollar américain reste stable, il n’y aura plus de marché pour ces téléphones. Certains avancent donc qu’une partie de la stratégie actuelle pourrait consister à créer un effet de levier pour contraindre les autres États à s’ajuster, en commençant à cibler le taux de change et à affaiblir le dollar américain. Pensez-vous que cela pourrait être un objectif de créer un effet de levier, comme un argument de négociation que Donald Trump vient de sortir de nulle part ?

Warwick Powell : Écoutez, une partie du défi dans tout cela est que beaucoup de ces objectifs et de ces moyens sont contradictoires. Donc, même s’il y a un désir de réduire la valeur du dollar, et ces derniers jours, c’est ce qui s’est passé, la question de savoir si cela va durer ou non est une autre histoire. C’est d’abord et avant tout contraire aux aspirations de l’administration Trump de faire du dollar la monnaie de réserve et la monnaie dominante dans le monde. Un dollar américain faible n’aide donc pas les États-Unis à atteindre cet objectif particulier. Évidemment, rendre les exportations américaines plus compétitives en réduisant le dollar stimulera théoriquement les exportations, mais après avoir imposé des droits de douane à tout un tas de pays dans le monde, et beaucoup d’entre eux commenceront en fait à riposter. Les pays qui peuvent se permettre d’acheter des produits américains ne seront pas forcément très enthousiastes à l’idée d’acheter des produits fabriqués aux États-Unis, et les petits pays sur lesquels les États-Unis pourraient continuer à avoir une certaine influence n’auront tout simplement pas les ressources nécessaires pour se permettre d’acheter des produits fabriqués aux États-Unis. C’est ce que je voulais dire plus tôt, à savoir que beaucoup de ces pays ne sont pas de gros importateurs de produits fabriqués aux États-Unis, non pas parce qu’il y en a. barrières commerciales, mais parce qu’ils sont relativement faibles. Ainsi, même si cet ensemble particulier de droits de douane pourrait être perçu (et je sais que beaucoup préfèrent accorder le bénéfice du doute au président Trump quant à ses capacités de négociation et à son instinct), il s’agit peut-être de poser des jalons pour ouvrir des négociations. Nous ne connaîtrons la réponse à cette question qu’avec le temps, mais en attendant, nous commençons à voir comment les acteurs mondiaux importants, je ne parle pas des petits pays qui ont beaucoup moins de poids, mais des acteurs mondiaux importants, commencent à préparer leur propre version de la réciprocité en réponse ou ont déjà annoncé la leur, et je parle spécifiquement de la Chine.

Pascal Lottaz : De quoi s’agit-il ? Comme le titre de votre article, « Ne regardez pas un cheval donné dans la bouche », vous interprétez ces droits de douane comme un cadeau des États-Unis, un cadeau déguisé. Pourriez-vous peut-être développer cet argument ?

Warwick Powell : Oui, regardez, la Chine a bien sûr annoncé une réponse, il s’agit d’un tarif de 34 % sur toutes les marchandises en provenance des États-Unis, ce qui est bien sûr un chiffre réciproque pour ce que les États-Unis ont prélevé ou ont annoncé qu’ils prélèveraient sur la Chine dans le cadre de cette série particulière de tarifs ; L’autre chose à ce sujet et j’y reviendrai dans un instant, mais l’autre chose est qu’au cours de la semaine dernière, la Chine a annoncé une série de mesures qui, je pense, doivent être considérées comme faisant partie d’un ensemble de choses, le gouvernement chinois a annoncé l’interdiction pour les entreprises chinoises d’investir dans des entreprises américaines, la Chine a ses régulateurs commerciaux ont annoncé une enquête pour des raisons antitrust sur la vente proposée des ports du canal de Panama et cela a obligé les propriétaires des concessions portuaires à reporter indéfiniment les transactions qu’ils ont eues avec Black Rockck pour vendre cet ensemble particulier de concessions. La Chine a également annoncé dans la nuit une enquête antidumping sur les tubes de tomodensitométrie et, enfin et surtout, elle a également annoncé des restrictions à l’exportation sur sept minéraux critiques et terres rares, ainsi qu’un élargissement de la liste des entreprises américaines concernées par ces restrictions en ajoutant 27 autres entreprises au motif qu’elles sont potentiellement impliquées dans la fabrication de technologies à double usage, à la fois civiles et militaires ; La Chine a donc déjà réagi avec une série de mesures qui, si nous parlons d’une sorte de monde de négociations à la Trump, ont certainement posé une série de contre-problèmes qui doivent également être négociés, ce qui constitue l’ordre du jour qui doit être abordé. Je dois également mentionner que du jour au lendemain, nous avons vu le président Trump prolonger la période pour TikTok. L’interdiction de TikTok devait entrer en vigueur le 19 janvier pour mémoire. Il a prolongé cela en pensant que cela faciliterait les négociations pour une sorte de transaction de vente qui n’a clairement pas abouti et le président Trump a maintenant dû prolonger cela de 75 jours supplémentaires dans l’espoir que quelque chose puisse sortir de ces discussions. Il y a donc beaucoup de questions maintenant sur la table des négociations bilatérales, ce qui nous amène aux droits de douane de 34 % et, en fin de compte, pourquoi je soutiens que c’est un cheval de bataille et qu’il ne devrait pas être examiné de près. La raison en est que les droits de douane, les barrières tarifaires importantes pour les produits fabriqués en Chine sur le marché américain auront un impact sur la compétitivité relative des prix de ces produits et affecteront par conséquent la Volumes et ventes, donc les produits fabriqués en Chine vont, je pense qu’il est raisonnable de dire que nous pouvons nous attendre à une baisse de leurs volumes de ventes sur le marché américain. De même, les Américains ayant imposé des droits de douane à tous les autres pays auront le même effet sur de nombreux autres pays fournisseurs et leurs entreprises. Or, il n’y a pas grand-chose que les États-Unis fabriquent et que la Chine importe que la Chine ne puisse pas obtenir ailleurs. Ce que je soupçonne en réalité que les droits de douane font, et je parle de la réponse tarifaire de la Chine maintenant, c’est qu’ils créent en fait un signal de prix aux entreprises et aux consommateurs chinois, nous voyons beaucoup d’entre eux se détourner des produits fabriqués aux États-Unis pour se tourner vers des produits de substitution provenant d’autres régions du monde. De ce fait, le marché chinois passera d’une destination pour les exportations américaines à une destination pour les exportations européennes, sud-américaines, canadiennes, africaines, etc. pour combler le vide. La Chine servira ainsi de coussin pour de nombreux pays qui ont été affectés négativement par cette série de droits de douane de Trump. Maintenant, d’un point de vue stratégique plus large en termes de diversification du commerce et, à terme, d’évolution vers un régime commercial multilatéral international où les monnaies nationales peuvent jouer un rôle plus important plutôt que des échanges principalement libellés en dollars américains, c’est précisément ce qui doit se produire et donc l’opportunité s’est présentée d’accélérer ce mouvement vers la multipolarité monétaire et la diversification du réseau commercial mondial et, en fait, Pascal se retire des États-Unis, c’est maintenant une tendance historique qui dure depuis un certain temps de toute façon, donc le marché américain représente maintenant un peu moins de 15 % du total des importations mondiales, il est loin d’être aussi important qu’il l’était autrefois et c’est l’une des raisons pour lesquelles les États-Unis, à ce moment précis, n’ont pas le même type d’influence qu’ils auraient eu il y a 20 à 25 ans, donc c’est ce qui, je pense, commence à se dérouler.

Pascal Lottaz : Mais quand on regarde maintenant la façon dont les autres pays vont réagir, je veux dire que tout le monde est un peu, est encore dans une large mesure choqué par la façon d’aborder cela, comment aborder le fait que ce phare de la mondialisation et du libre-échange et vous savez Reagan et Thatcher et le consensus néolibéral sous lequel nous vivons depuis environ 40 ans, c’est maintenant… Je veux dire que cela est sur la défensive depuis un bon moment, mais c’est vraiment une gifle pour la plupart de ceux qui pensaient, d’accord, comment nous gérons le commerce mondial, pensez-vous que cela aura un impact significatif également sur les processus de prise de décision dans d’autres pays parce qu’en fin de compte, les États-Unis ont beaucoup d’accords de libre-échange avec beaucoup de pays et tous sont maintenant fondamentalement les États-Unis leur disent : « Nous faisons ce que nous voulons, nous nous en fichons, nous avons conclu un nouvel accord la dernière fois avec le Canada et le Mexique et nous nous en fichons, n’est-ce pas ? N’est-il pas maintenant très clair que les États-Unis ne sont pas un partenaire fiable, pas même dans le commerce ?

Warwick Powell : Eh bien, je pense que cela devient de plus en plus clair, Pascal, la critique de longue date de l’ordre international libéral a bien sûr été que les États-Unis peuvent s’exempter des règles qu’ils imposent à tous les autres et peuvent agir de manière capricieuse et c’est précisément ce qu’ils montrent. Ainsi, la façade de bienveillance libérale a cédé la place à ce qui est en fait un narcissisme exceptionnaliste et vous savez que le vrai visage a été révélé. Si je pense que le Premier ministre de Singapour, par exemple, plus tôt dans la journée ou ce soir, a prononcé un discours dans lequel il a essentiellement déclaré la fin du rôle de l’Amérique en tant que figure centrale des institutions commerciales multilatérales et de la culture du commerce multilatéral qui fait partie intégrante du monde depuis les 50 ou 60 dernières années et qui, à bien des égards, dit quelque chose que beaucoup ont peut-être jusqu’à présent été un peu réticents à dire, comment cela affectera-t-il les pays en termes de leurs propres calculs ? Nous commençons bien sûr à voir une gamme de réponses. Les petits pays et ceux qui ont une exposition particulièrement importante au marché américain réagissent de manières tout à fait compréhensibles et prévisibles, c’est-à-dire qu’ils cherchent à avoir Les négociations bilatérales avec les États-Unis, cependant, ceux qui n’ont pas autant d’œufs dans ce panier particulier réfléchissent maintenant sérieusement à la façon dont ils peuvent renforcer les institutions commerciales bilatérales et multilatérales et consolider leurs relations commerciales avec d’autres ainsi qu’intensifier les programmes de diversification que beaucoup ont mis en place à tous égards, ainsi nous voyons par exemple que la Chine, le Japon et la République de Corée se sont rencontrés plus tôt cette semaine ou il y a quelques jours un peu avant que les tarifs douaniers de Trump ne soient annoncés en prévision des tarifs et ont très clairement indiqué qu’ils travailleraient dur pour améliorer les relations commerciales entre ces trois pays de même que des institutions telles que le partenariat économique global régional qui est l’accord de libre-échange que les 10 États asiatiques avec la Chine, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande et l’Australie ont signé, je pense qu’il va jouer un rôle encore plus important dans le commerce entre ces pays en termes d’interception intrarégionale le commerce représente déjà 60% du commerce que ces pays entreprennent de toute façon et je m’attends à ce que les futures configurations de la chaîne d’approvisionnement à travers le monde soient une intensification de ce type de réseaux intrarégionaux en partie parce qu’il y a l’infrastructure pour le soutenir et en partie parce qu’ils peuvent être institutionnalisés dans un contexte d’accords commerciaux régionaux couplés Avec un débat en cours sur la façon dont cela alimente en fin de compte une refonte des architectures de sécurité régionales, car un changement dans l’ordre économique mondial aura finalement un impact sur l’ordre de sécurité mondial et je pense que c’est quelque chose que nous pouvons nous attendre à voir à l’avenir. Les autres accords commerciaux intéressants, je pense, prendront tout leur sens et vous savez qu’ils subiront une certaine pression, mais il y aura aussi des opportunités comme le CPTP, qui était l’héritage du TPP original que l’administration Obama a lancé, mais dont la première administration Trump s’est retirée et sur lequel Biden n’est jamais revenu. Il couvre de nombreux pays en Amérique du Nord, le Canada en particulier, évidemment des pays de notre côté du Pacifique occidental ainsi que certains pays d’Amérique du Sud. Donc, ces accords commerciaux multilatéraux qui se chevauchent vont, je pense, prendre tout leur sens et il existe évidemment toujours un engagement de nombreux pays dans le monde envers l’Organisation mondiale du commerce, malgré le fait que tout le monde sait aussi que l’OMC est imparfaite à bien des égards et qu’elle a désespérément besoin d’être réformée à bien des égards, mais néanmoins, ayant vu le jour il y a une vingtaine d’années grâce à des investissements incroyables et à long terme dans les efforts diplomatiques, c’est Il est peu probable que la grande majorité des pays se contentent de jeter ces institutions aux toilettes et je dis cela en grande partie parce que les États-Unis ne sont plus le partenaire commercial dominant dans le monde, la Chine est le partenaire commercial dominant de plus de 150 pays dans le monde, ce qui signifie que, à condition que la Chine reste attachée aux institutions commerciales multilatérales, elle a suffisamment de poids pour donner du lest à ces institutions, peu importe à quel point elles sont menacées par les États-Unis, sabotant ainsi l’ordre commercial multilatéral auquel les États-Unis ont donné naissance.

Pascal Lottaz : Ce n’est pas la première fois que les États-Unis sabotent le système qu’ils ont eux-mêmes créé. Pensons à la façon dont les États-Unis ont coulé le système breton où les monnaies étaient indexées sur le dollar américain et le dollar américain sur l’or, puis Nixon a tout simplement jeté par la fenêtre au moment même où cela ne convenait plus afin d’encourager davantage de commerce avec les États-Unis ou une relation d’exploitation bénéfique. Mais permettez-moi de vous interroger sur la réaction de l’Australie. Vous êtes en Australie et quelle est votre perception de la situation dans les médias ? Parce que vous savez qu’au sein des alliés, le système selon lequel les alliés critiquent le chef de file a été utilisé de manière très polie jusqu’à présent. Est-ce que cela change lentement ? Comment l’Australie réagit-elle maintenant aux médias face à cette situation ? Warwick Powell : Regardez, d’après ce que j’ai vu, ils sont un peu moins polis qu’ils ne l’étaient peut-être même il y a une semaine et cela a pris beaucoup de membres de l’establishment par surprise, l’Australie est une nation commerçante, elle est profondément ancrée dans les réseaux commerciaux mondiaux et dépend fondamentalement de la stabilité des institutions commerciales multilatérales, c’est ainsi que l’Australie a réussi à traverser les épisodes précédents de transformations tumultueuses dans les relations mondiales et je pense certainement qu’elle voit l’intérêt de travailler avec d’autres pour maintenir ces institutions ensemble. L’autre chose que je pense que l’Australie cherchera à faire, qu’elle réussisse ou non, est une autre histoire et c’est de continuer à s’engager dans des négociations bilatérales dans le but d’obtenir certaines exemptions bilatérales pour elle-même. Le risque pour l’Australie en faisant cela, bien sûr, est qu’elle devra abandonner beaucoup de choses qui pourraient être tangentes à l’accord lui-même, donc il se peut qu’il ne s’agisse pas de choses liées au commerce qu’elle devra concéder pour obtenir un résultat lié aux tarifs douaniers. Français L’autre point que l’Australie a appris, je pense, particulièrement ces dernières années, c’est que lorsqu’elle rencontre des obstacles à l’accès au marché, la qualité des produits australiens a tendance à se prêter à la possibilité de trouver des débouchés alternatifs, pas toujours des débouchés alternatifs qui offrent le même prix que les produits auraient pu recevoir sur leur marché préféré d’origine, mais il existe certainement des marchés pour les produits australiens et en particulier dans le secteur des matières premières que les exportateurs australiens ont exploité avec succès, ce qui m’amène, je pense, à une question plus stratégique : dans le cas où ces tarifs restent en place et dans le cas où la Chine maintient ses tarifs de 34 % sur les produits américains qui incluront des produits que l’Australie exporte, l’écart sur le marché chinois pour beaucoup de ces produits, le bœuf australien par exemple, s’ouvrira encore plus largement et donc un pays comme l’Australie et d’autres pays qui ont des protéines de viande dans leur portefeuille d’exportation, je pense sauteront sur l’occasion d’étendre leur empreinte sur le marché chinois ; Voilà donc le genre de changements qui, selon moi, sont très probables à mesure que ces schémas commerciaux se reconfigurent, principalement parce que la Chine réduira ses achats aux États-Unis et les remplacera par des biens produits ailleurs dans le monde.

Pascal Lottaz : Donc, globalement, votre conseil au monde serait-il de dire : « Oui, c’est dommageable, mais il faut simplement considérer les autres opportunités. Les États-Unis ne sont plus le seul acteur sur le marché ?»

Warwick Powell : Oui, absolument. Chaque pays aura ses propres spécificités quant à l’ampleur de ses exportations. Premièrement, la place du commerce dans leur économie est importante. La deuxième chose est la mesure dans laquelle le marché américain représente une part importante de leurs exportations et, dans une certaine mesure, de leurs importations également, et le nombre de pays ayant une exposition significative au marché américain diminue de plus en plus. La position difficile sera en premier lieu pour le Canada et le Mexique, qui au cours des deux à trois dernières décennies se sont vraiment empêtrés dans le marché nord-américain par le biais de l’Accord de libre-échange nord-américain, puis de l’accord ultérieur conclu sous Trump 1.0 zéro. Ces pays sont actuellement très exposés en termes de mesure dans laquelle le marché américain est important pour eux d’un point de vue commercial en général et ils ont également des options de marché alternatives limitées qu’ils peuvent poursuivre à court terme. Néanmoins, lorsque vous écoutez le Premier ministre canadien par exemple et aussi le chef de l’opposition, la seule chose que les différents tarifs du président Trump ont fait est de galvaniser le corps politique canadien autour de la nécessité d’investir dans l’infrastructure dont ils ont besoin pour pouvoir diversifier leurs relations commerciales et nous commençons à en voir une partie maintenant. Sur la côte est du Canada, une importante installation d’exportation de GNL est en cours de construction. Elle compte des partenaires chinois dans une coentreprise et sera opérationnelle d’ici deux à trois mois, permettant ainsi l’exportation de GNL canadien vers le marché du Pacifique. Ce sera donc un signal important qui permettra au Canada d’entamer sa diversification. Le Mexique est confronté à d’autres défis, compte tenu de la complexité de ses interactions avec les États-Unis au sein de sa chaîne d’approvisionnement, et il devra les relever en fonction de ses propres spécificités. Cependant, la plupart des autres pays ne sont pas significativement exposés au marché américain en termes d’exportations, et c’est un point important à retenir. La Chine, par exemple, exporte des centaines de milliards de dollars vers les États-Unis, et à ce titre, on pourrait se dire : « Waouh, c’est énorme !» Mais dans le contexte économique et commercial de la Chine, les États-Unis ne sont certainement pas le seul moteur de l’économie chinoise. Les pays pourront donc s’adapter à cette situation. Cette adaptation impliquera plusieurs choses et prendra du temps, vous savez, ce temps variera d’un endroit à l’autre. Les adaptations seront facilitées par le soutien continu des institutions commerciales multilatérales mondiales, car cela permet au commerce mondial de continuer à croître. Cela soutiendra également la croissance continue du commerce entre les pays du Sud, qui a été beaucoup plus rapide que celle des pays du Nord. Cela fait partie de l’histoire des 20 dernières années, ce qui explique en grande partie la réduction relative de l’importance du marché américain dans le commerce mondial. La première chose à faire est de s’assurer que les institutions sont en place pour soutenir la croissance organique. La deuxième chose qui émergera, je pense, sera des réponses de politique budgétaire nationale pour stimuler la demande locale, le cas échéant. La Chine, bien sûr, lors de ses deux sessions il y a quelques semaines, a déjà pris d’importantes décisions politiques concernant la politique budgétaire et monétaire, qui ont été prises en prévision de l’impact de ces tarifs. La troisième chose que je pense que nous verrons est que les pays commenceront à coordonner leurs réponses en matière de politique budgétaire, afin de garantir que leurs économies respectives bénéficient d’une impulsion de demande suffisante pour soutenir cette réaffectation des flux commerciaux. Nous commencerons alors à voir les pays travailler davantage à la rationalisation de leurs relations commerciales bilatérales et également à la rationalisation et à l’amélioration des institutions commerciales multilatérales que j’ai décrites plus tôt. Tout cela nécessitera un travail continu pour les faire mieux fonctionner afin de réduire les coûts de transaction afin de minimiser la quantité de paperasserie et de frictions et les coûts et charges de conformité qui peuvent être une friction dans la libre circulation des marchandises, vous savez, entre ces pays et bien sûr, nous continuons à voir le développement d’infrastructures de transport critiques. Sans infrastructures de transport, vous n’obtiendrez pas la circulation des marchandises et nous le constatons à la fois en termes d’infrastructures de transport terrestre à travers le continent eurasien, mais aussi reliant la Chine à l’Asie du Sud-Est et à travers la Chine reliant l’Asie du Sud-Est au grand continent eurasien, jusqu’en Europe en fait par chemin de fer, donc c’est l’un de vos réseaux terrestres et nous assistons également à un développement significatif des infrastructures maritimes stratégiques. Je pense notamment au port de Chankke, récemment mis en service au Pérou, qui transformera fondamentalement les échanges commerciaux de l’Amérique latine avec les marchés du Pacifique occidental. Actuellement, les pays d’Amérique latine devaient, ou ont toujours dû, transiter par le Mexique ou les États-Unis avant d’envoyer leurs produits vers l’Asie occidentale ou le Pacifique occidental. Si vous êtes à l’est de l’Amérique latine, vous devez passer par le canal de Panama. Tout cela est lent et coûteux. Le port de Chankke met environ 15 jours pour un transit de 35 à 40 jours entre l’Amérique latine et les marchés asiatiques, ce qui représente une économie substantielle pour ces marchés grâce à un accès direct. Tous ces changements se produisent actuellement et contribueront à la reconfiguration des contours commerciaux, avec la sortie du marché américain.

Pascal Lattaz : C’est bien sûr quelque chose que Donald Trump a dit à plusieurs reprises, il va mettre un terme à cela, je veux dire qu’il a été très hostile envers Bricks, il a été très hostile et a parlé ouvertement de ne pas permettre l’émergence d’une autre monnaie de réserve ou d’un panier de réserve, que ces discussions doivent cesser et qu’il va essayer de faire tout ce qu’il peut pour s’assurer que le dollar américain reste la monnaie de réserve et que les États-Unis reprennent leur position au sommet de la chaîne alimentaire, c’est comme ça qu’il l’a dépeint, mais cette décision, et je suis d’accord avec vous, fait vraiment le contraire. Pensez-vous que d’autres idées farfelues vont arriver en cours de route de la part de l’administration Trump pour tenter de contraindre le reste du monde à une relation commerciale qu’il souhaite avoir avec les États-Unis ?

Warwick Powell : Écoutez, je pense que vous avez abordé un autre sujet et je vais l’aborder avant de pouvoir, je l’espère, partager quelques réflexions sur ce genre de question de coercition, à savoir cette aspiration à maintenir le dollar américain comme réserve mondiale. Maintenant que le dollar américain a cette fonction, dans des conditions où les États-Unis ont un déficit commercial substantiel qui génère une demande de dollars américains, si les États-Unis n’ont pas de déficit commercial, alors l’un des principaux fondements du dollar américain, lorsque la monnaie de réserve disparaît, vous ne pouvez pas avoir les deux. Donc, cette ambition de s’attaquer au déficit commercial des marchandises sape en fait les aspirations du dollar américain comme réserve. C’est une chose : le risque résultant de tout ce que nous avons évoqué, et c’est que je suppose que mon point de vue plus large, indépendamment des mérites ou non des ambitions politiques que vous connaissez autour du rajeunissement de l’industrie manufacturière et autres, est que les mesures qui ont été annoncées à ce jour ont peu de chances d’être couronnées de succès en partie parce que les causes du problème n’ont pas été diagnostiquées correctement et que, par conséquent, les réponses sont les mauvaises réponses, la réponse est d’essayer de s’attaquer au problème. L’affaissement du secteur manufacturier américain par la politique commerciale. Le problème que je soulève est que le déséquilibre commercial est une conséquence de l’affaissement du secteur manufacturier américain et non une cause de cet affaissement. Pour résoudre ce problème, il faut aborder tous les aspects dont j’ai parlé plus tôt, notamment le niveau d’éducation de la main-d’œuvre, les infrastructures de télécommunications et d’énergie, les chaînes d’approvisionnement en biens intermédiaires et l’importation d’importants biens d’équipement. Il faut également s’attaquer à un autre facteur structurel macroéconomique : la principale raison pour laquelle l’industrie manufacturière américaine s’est affaissée au cours des 50 dernières années est la financiarisation de l’économie américaine. Cette financiarisation a rendu les marchés des produits financiarisés, c’est-à-dire les actions, les obligations, les produits dérivés, le forex et l’immobilier, plus attractifs pour le capital financier. Ce dernier a retiré l’argent de l’industrie manufacturière et, au lieu de le réinvestir dans l’industrie, l’a investi dans des marchés financiers fictifs. Lorsque cela s’est produit, les propriétaires des entreprises manufacturières ont également commencé à rechercher de meilleurs rendements. Leur première action a été d’investir dans la substitution du travail grâce à la mise en œuvre des premières générations. de la mécanisation ; les machines ont donc été les premières choses qui ont réellement supprimé les emplois de la classe ouvrière américaine traditionnelle lorsqu’elles ont atteint les activités où il n’y avait pas de machines capables de réduire les coûts de production. Les propriétaires de ce capital ont alors délocalisé cette activité vers des endroits où les coûts de main-d’œuvre étaient bas, c’est donc ce modèle qui s’est produit à la fin des années 60 et dans les années 70, et on parlait déjà dans les années 70 des problèmes de dépeuplement de l’industrie manufacturière américaine.

Pascal Lattaz: Quand vous regardez les données à long terme des années 1950 à aujourd’hui, vous voyez qu’il y a eu un déclin constant et précipité de la part de l’emploi et de la production manufacturière en proportion du PIB depuis les années 1960 jusqu’en 2010 environ. Tout cela se produisait bien avant le commerce avec la Chine. La Chine est entrée dans l’Organisation mondiale du commerce en 2001 et une grande partie des pertes d’emplois et de la réduction de la production avait déjà eu lieu. En 2010, la situation s’est stabilisée et pendant la majeure partie des 15 dernières années, l’emploi manufacturier aux États-Unis a été relativement stable. Il a connu une petite croissance, certainement pas aussi rapide que le marché du travail dans son ensemble, mais sa production a également été assez stable. Le secteur manufacturier n’a donc pas complètement disparu en Amérique. Vous savez, le secteur manufacturier américain représente encore environ 12 % du secteur manufacturier mondial. Ce n’est donc pas comme s’il n’y avait plus de secteur manufacturier du tout, même si lorsque les gens parlent de désindustrialisation, vous avez en quelque sorte cette image que l’Amérique ne fait rien et que l’Amérique fabrique encore des choses. mais les produits qu’il fabrique ont tendance à être assez chers et pas particulièrement compétitifs à l’échelle mondiale, mais ils ont néanmoins des marchés locaux, donc c’est le genre de modèle à long terme de l’érosion du secteur manufacturier et de ses causes maintenant aucune de ces réponses en matière de politique tarifaire ne s’attaque réellement aux causes profondes et donc je doute qu’elle réussisse maintenant quand elle ne réussit pas elle crée les conditions politiques où quelque chose d’autre devra être fait et c’est là que je pense que les mesures coercitives les mesures coercitives non économiques par exemple pourraient entrer en jeu que ce soit par l’exploitation et quand je dis non économiques je veux dire non commerciales il pourrait s’agir de choses où vous savez où les pays sont significativement exposés en termes de dettes libellées en dollars américains pourraient être vulnérables à la pression vous savez nous avons vu du jour au lendemain les États-Unis faire pression sur le président argentin en ce qui concerne l’accord pour que le FMI fournisse un cycle de financement supplémentaire en dollars américains à l’Argentine en disant essentiellement « écoutez si nous allons faire cela, nous voulons que vous déchiriez votre accord d’échange de devises que vous avez actuellement en place avec la Banque populaire de Chine » afin que vous puissiez voir que les pays qui ont un dollar élevé Français les dettes libellées en dollars pourraient être exposées à la pression du secteur financier nous avons évidemment aussi des points de pression liés à la sécurité et des pays comme l’Australie sont particulièrement vulnérables à ceux-ci dans le climat actuel vous savez que l’Australie comme je sais que vous le savez et beaucoup de téléspectateurs le savent a signé un pacte de sécurité appelé Orcus avec les États-Unis et avec le Royaume-Uni et cet ensemble particulier d’accords engage l’Australie à un accord d’approvisionnement à très long terme pour les sous-marins nucléaires, maintenant le débat en Australie est de savoir si oui ou non ces sous-marins ont réellement un sens et bien sûr si oui ou non ces sous-marins seront un jour livrés à l’Australie, mais cela rend l’Australie particulièrement vulnérable à la pression des États-Unis sur le front de la sécurité idem les pays d’Asie du Nord, la République de Corée et le Japon où il y a des bases américaines importantes peuvent également être soumis à une pression non économique considérable et nous avons vu la situation aux Philippines ces derniers temps aussi nous n’avons pas besoin de parler des problèmes en Europe où les États-Unis ont exercé une pression incroyable au cours des 20 ou 30 dernières années pour obtenir en grande partie ce qu’ils voulaient. Si les politiques tarifaires ne fonctionnent pas ou ne tiennent pas leurs promesses, il existe un risque réel que l’administration américaine, désespérée, cherche à poursuivre ces ambitions par d’autres moyens.

Pascal Lattaz : Je comprends le danger, à moins que toute cette affaire de tarifs douaniers n’ait un programme totalement différent, que nous ne voyons pas encore, mais il est difficile d’imaginer ce qui pourrait en résulter. Vous nous avez donné de précieuses informations, Warwick. Merci beaucoup. Auriez-vous quelque chose à ajouter ou un endroit où vous pourriez en apprendre davantage dans les semaines à venir ?

Warwick Powell : Regardez, mon Substack est probablement le meilleur endroit où aller en ce moment : https://warwickpowell.substack.com/. Je pense en tout cas, je sais que Pascal le mettra dans les commentaires ci-dessous. Je publie beaucoup sur de nombreux sites web consacrés aux affaires étrangères, mais je fournis généralement des liens vers ces sites via mon Substack. Évidemment, grâce à la générosité de canaux comme le vôtre, je peux également partager mes réflexions avec les gens, donc c’est probablement le meilleur endroit pour me suivre si cela vous intéresse.

Pascal Lattaz : Tout le monde suit Warwick Powell pour son analyse de l’économie et des relations internationales. Merci beaucoup Warwick pour votre temps aujourd’hui.

Warwick Powell : Un plaisir absolu.

Translation in French by Claudio Buttinelli – Roma