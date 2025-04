Manifestations contre la guerre dans le monde

33 Views

Récemment, un lecteur désespérait de voir les masses populaires manifester leur désespoir face à la crise mondiale et leur haine du pouvoir autoritaire des classes dominantes. Pourtant, sur la vidéo ci-dessous, vous constaterez que de nombreuses et immenses manifestations populistes éclatent un peu partout sur le globe. Cependant, aucune de ces manifestations de la petite bourgeoisie tétanisées – pacifiques ou non pacifiques – ne donnera naissance à l’insurrection populaire – prémisse – à la Révolution prolétarienne… sinon à des simagrées de « Révolutions colorées » (sic) financées par la CIA, le MI6, le Mossad, le FSB, ou la nouvelle USAID. Pourquoi ces soulèvements populistes spontanés ne peuvent-ils donner naissance à l’insurrection populaire internationale ???