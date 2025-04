Le capitalisme industriel en Chine et en Russie (Michael Hudson)

82 Views

Michael Hudson présente ici le développement de l’économie politique de la Chine et celui de la Russie, de la fin du XXe siècle jusqu’à aujourd’hui. Au cours de cette période de trente quatre années (1991 – 2025) la Chine et la Russie ont réorienté leur développement économique du capitalisme industriel classique (autarcique) au capitalisme industriel mercantile (marchand et conquérant) suivant le modèle impérialiste américain, ce qui a entraîné la concurrence irréconciliable entre eux et les vieilles puissances impérialistes occidentales que Hudson appelle « les économies néolibérales à l’Américaine« . Michael Hudson souligne que l’économie politique soviétique du temps de Staline n’était pas conforme aux principes de l’économie-politique marxiste ce qui entraîna son effondrement. Que penser d’une telle assertion ?