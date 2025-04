Une affaire de dette outrancière

59 Views

Par Normand Bibeau.

«Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer, embrouiller et entuber les idiots utiles et se rendre intéressant, voire indispensable?»

Tous les idéologues de la bourgeoisie, tant de gauche que de droite, sont suspendus aux lèvres de Trump, l’agent de plus en plus orange du capital et, cherchent avidement à percer le mystère de sa réflexion et les «finalités recherchées» de ses coups de gueule tantôt tarifaires, tantôt militaires qui soufflent le chaud et le froid, dans un balai de pas de deux: «un pas en avant, puis deux pas en arrière» et vogue la galère.

Pour comprendre Trump et la raison inopinée de sa présidence, il faut d’abord comprendre la conjoncture économique américaine et tout particulièrement, où en sont les USA au chapitre de leurs dettes stratosphériques:

1- une dette publique U$ qui se chiffrait à 37.654.64 milliards de dollars U$ au 25/02/2025, en passe d’atteindre 46,7 milles milliards de dollars U$ en 2029 (Statista Research Departement, 26/02/2025;FMI);

2- une dette des ménages américains se chiffrant en moyenne à 105,056 dollars U$ en 2024, ce qui représente une hausse de 13% par rapport à 2020;

3- un taux d’endettement de plus de 120% du PIB américain d’après les chiffres provisoires du FMI au 31/10/2024 et en passe d’atteindre 138% du PIB américain en 2028;

4- un service de la dette de 952 milliards de dollars U$ pour l’exercice financier de 2025, passant à 1,000 milliards en 2026 et à 1035 milliards en 2035, pour un total de 13,800 milliards de dollars pour la prochaine décennie, sur le point de dépasser celui de l’éducation et même celui de la «sécurité nationale» ou industrie de guerre;

5- la dette privée U$ par rapport à son PIB devrait se situer autour de 219% en 2027 selon les modèles économétriques généralement acceptés;

Pour toutes ces raisons et plusieurs autres, liés à la désindustrialisation du pays, à la dépendance à l’économie chinoise, au manque de «terres rares», etc., nombre de capitalistes s’interrogent sur le risque que la banque du monde que sont les USA grâce au dollar ne soit au bord de la banqueroute.

Quelle est la spécialité personnelle et professionnelle de Trump? Gérer des faillites auprès de ses créanciers.

Comment ignorer que ceci explique cela c’est-à-dire que Trump, le triple failli, a été choisi par les milliardaires américains et mondiaux pour présider la banque mondiale à l’orée d’une faillite imminente?

D’abord, tout éventuel failli doit avoir un programme optimiste. Trump a toujours proclamé que «si vous devez un million et êtes en défaut de payer, vous avez un problème, mais si vous devez 100 millions de dollars alors c’est votre créancier qui a un problème»!

Qui sont les principaux créanciers étrangers menacés par le programme trumpiste de mettre à mal leurs créanciers? «En tête des créanciers des USA, le Japon détient 1,000 milliards de dollars U$, suivi par la Chine avec 772,5 milliards de dollars». Trump a attaqué Japon et Chine par ses tarifs douaniers.

Qui a répliqué à ces tarifs douaniers? La Chine en haussant ses propres tarifs à 125% et le Japon en liquidant des dizaines de milliards de dollars de ses bons du Trésor américains.

Quelle sera la prochaine étape du plan de Trump pour mettre à mal ses créanciers? Congédier Powell de la présidence de la Réserve Fédérale américaine pour le remplacer par un de ses sbires dévoués qui ordonnera aussitôt une baisse drastique du taux d’intérêt de base, ou, ultimement, un taux négatif, qui fera exploser l’émission des prêts à faible coût, entraînant une émission radicale de crédit avec lesquels les USA renégocieront ou rembourseront leurs dettes à des créanciers arnaqués par leurs créances libellées en dollars américains dévalués, le piège des créances libellées et remboursées en dollars se refermera sur ses proies financières.

À suivre.