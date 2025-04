Panique sur les tarifs douaniers: pourquoi s’accrocher au cancer du globalisme ?

54 Views

Par Brandon Smith − Le 9 avril 2025 − Source Alt-Market

La semaine dernière, après les annonces de Donald Trump à l’occasion du « Jour de la libération », l’indice Dow Jones a chuté d’environ 4 000 points et la panique mondiale était palpable. Les réseaux sociaux étaient remplis de détracteurs nerveux des deux côtés de l’échiquier politique. Les gauchistes paniquent mais applaudissent aussi parce qu’ils pensent que l’effondrement des marchés se transformera en soutien public à la brigade communiste. Un contingent de conservateurs panique également, mais j’y reviendrai dans un instant…

Ma réponse ? Enfin, cette farce de marché fait face à une correction et donne une bonne leçon aux gens ! J’applaudis à cet événement, car c’est quelque chose qui devait arriver il y a des années. La plupart des sceptiques se trompent sur la question des droits de douane, principalement parce qu’ils pensent que la bourse compte. Ce n’est pas le cas. Les gens sont également terrifiés par les droits de douane parce qu’ils pensent que la globalisation compte. Ce n’est pas le cas.

Cette position pourrait contrarier ceux qui ont beaucoup investi en ce moment, mais je dirais qu’ils passent à côté de la situation dans son ensemble et qu’ils doivent considérer la situation comme inévitable. Les droits de douane et la fin du globalisme sont une conséquence inévitable. Voici pourquoi nous ne devrions pas craindre la Faucheuse…

Les actions sont sans importance tant que la manipulation des marchés n’a pas cessé

Le discours sur les réseaux sociaux (de la part des détracteurs des deux camps) est que Trump détruit involontairement l’économie américaine pour contrarier les partenaires commerciaux étrangers parce qu’ils profitent davantage de nous que nous ne profitons d’eux. Je ne peux pas parler des motivations de Trump parce que je ne suis pas médium, mais je peux dire qu’il est impossible pour Trump de détruire l’économie. Pourquoi ? Parce qu’elle a déjà été détruite au cours des deux dernières décennies (certains diront plus longtemps) par la Réserve fédérale et les administrations précédentes.

L’économie était dans une situation désastreuse lorsque Biden a quitté ses fonctions. Rien n’a vraiment changé, sauf que les actions ne sont plus soutenues artificiellement (nous verrons comment la Fed réagira).

À chaque fois que les marchés sont entrés en phase de correction depuis le krach de 2008, la banque centrale est intervenue pour empêcher un retournement naturel. Elle imprime des dizaines de millier de milliards de dollars de monnaie fiduciaire à partir de rien, puis les injecte dans les banques et les sociétés internationales afin de repousser les problèmes à plus tard.

Le Dow Jones a gagné plus de 15 000 points en moins de quatre ans après le krach initial de 2020 (du jamais vu dans une économie normale). TOUS ces gains sont directement liés aux programmes de relance et à l’inflation qui en a résulté, initiés par la Réserve fédérale (par le biais du carry trade sur le yen et des rachats d’actions, entre autres). Ils ont manipulé les actions pour les amener à un état de gains inflationnistes perpétuels – mais la stagflation est arrivée et elle tue lentement l’Amérique.

Si les actions ne peuvent survivre sans un flux constant de monnaie fiduciaire recyclée pour les soutenir, alors les marchés ne sont pas réels. Je suggère que le Dow Jones doit subir au moins une baisse de 10 000 points supplémentaires avant que les valorisations ne soient ancrées dans une sorte de réalité, et c’est être généreux. Une certaine déflation est nécessaire pour rétablir l’accessibilité.

Une économie basée sur l’inflation, l’illusion et l’ignorance confortable est une bombe nucléaire prête à exploser. De nombreux conservateurs comprennent bien ce problème, mais même certains d’entre eux paniquent aujourd’hui parce qu’ils préfèrent eux aussi éviter de faire face aux conséquences de la révélation de la farce.

Ils devraient pourtant être plus avisés.

J’entends depuis longtemps des commentateurs républicains et libertariens dénoncer la « bulle spéculative », mais beaucoup d’entre eux s’accrochent comme des balanes au fantasme d’une solution miracle. La crypto va nous sauver (non, ce n’est pas le cas). Gagner les élections va nous sauver (non, ce n’est pas le cas). La révolution va nous sauver (pas à court terme). L’or va nous sauver (encore une fois, pas à court terme). Il n’y a pas de scénario dans lequel nous pouvons éviter les affres d’une réforme financière. Il n’y a pas de solution miracle, alors cessez d’attendre qu’elle se matérialise.

Les actions ne sont pas un indicateur de la santé économique

Les actions ne sont pas un indicateur avancé de la santé économique et il est difficile de trouver un cas où un krach a été la cause directe d’une crise plutôt qu’un symptôme de quelque chose de plus important. Les actions sont, en fait, un indicateur retardé de problèmes qui auraient dû être remarqués il y a longtemps.

Dans presque tous les krachs boursiers majeurs de l’histoire moderne (y compris celui de 1929), il y avait suffisamment de signes indiquant que l’économie était en déclin, mais ces signes ont été ignorés. Si vous attendiez un krach pour vous dire qu’il est temps d’examiner de plus près la santé financière de notre nation, alors vous avez été aveugle.

La plupart des gens ne se soucient pas des marchés

Les 10 % d’Américains les plus riches possèdent 93 % de toutes les actions. Seules 21 % des familles américaines possèdent directement des actions. 40 % d’entre elles en possèdent au moins quelques-unes indirectement par le biais de programmes de retraite, mais leurs avoirs sont minuscules, voire insignifiants. Qui se soucie réellement des actions ? La grande majorité de la population ne s’en soucie pas. Ils peuvent considérer les indices boursiers comme un indicateur de la stabilité économique (c’est une hypothèse erronée), mais ils ne se précipitent pas pour ajuster leurs portefeuilles en ce moment.

En ce qui concerne les acteurs du marché, les entreprises et les banques mondiales sont celles qui bénéficient le plus de l’ingérence du gouvernement et de la banque centrale dans les actions, et non pas Joe Dirt ou Jane Dirt qui s’en sortent tant bien que mal au jour le jour, en espérant avoir une maison modeste et une petite allocation dans un plan d’épargne retraite. Est-ce une terrible condamnation du « capitalisme » et du libre marché ? Non. Ce que je veux dire, c’est que la plupart des gens qui s’affolent à propos des droits de douane et des marchés sont généralement des gens qui ont de gros investissements ou un agenda politique.

Il y a ceux qui prétendent que « nous tous » devrions nous soucier des actions parce que lorsque les entreprises perdent de la valeur dans leurs actions, elles finissent par licencier des employés pour compenser la différence. Cet argument suppose que ces entreprises n’allaient pas le faire de toute façon. La déflation n’est pas le seul épouvantail. L’inflation entraîne également des licenciements, comme nous l’avons vu ces dernières années. Les actions artificiellement gonflées ne sont PAS un bouclier contre les pertes d’emploi massives.

Les droits de douane ne sont pas une taxe sur les citoyens, mais une taxe sur les entreprises mondiales

Je commence à en avoir un peu assez que les gens défendent constamment les conglomérats internationaux comme s’ils étaient des victimes. Du côté libertarien, un certain nombre de sceptiques bien intentionnés suggèrent que les droits de douane sont « inconstitutionnels » parce qu’ils symbolisent une taxation sans représentation. C’est faux. Les droits de douane ne sont pas une taxe sur le public. Ils ne sont pas une taxe sur les économies étrangères. Ils sont une taxe sur les entreprises mondiales et les marchandises étrangères qu’elles importent.

Comme je l’ai noté le mois dernier dans mon article « Guerre commerciale : les droits de douane sont nécessaires pour vaincre le mondialisme, mais ils ont un coût », le côté libertarien du mouvement de la Liberté a tendance à vénérer les entreprises et le globalisme comme l’expression ultime des marchés libres. À un moment donné, ils ont été bernés.

Les corporations sont des constructions socialistes qui n’existent qu’avec une charte gouvernementale et des protections spéciales. Les renflouements du marché sont un parfait exemple de la façon dont ces entreprises qui auraient dû être autorisées à faire faillite ont été maintenues en vie grâce à leur partenariat avec le gouvernement.

Franchement, je me fiche qu’elles soient taxées pour importer des marchandises étrangères et exporter des emplois américains. C’est une bonne chose. Si elles veulent annuler la taxe, il leur suffit de ramener la fabrication et les emplois aux États-Unis. Ce n’est pas comme si elles n’avaient pas le choix.

Les Américains peuvent également acheter auprès de petits producteurs locaux pour éviter les hausses de prix. Soudain, les règles du jeu, qui confèrent un avantage déloyal aux entreprises internationales, sont un peu plus équitables et la concurrence revient. C’EST ça, un marché libre, par opposition à ce que nous avons aujourd’hui.

La globalisation n’est pas inévitable

Les droits de douane peuvent sembler une arme grossière contre les machinations du globalisme – comme le répètent comme des perroquets tant de sceptiques : « Trump utilise une hache alors qu’il devrait utiliser un scalpel… Squawk ! ».

Il ne s’agit pas de Trump, alors mettons-le de côté un instant. Considérons plutôt ce qu’est réellement le globalisme : un système qui prétend profiter à l’humanité tout en saignant tranquillement autant de richesses que possible de la classe moyenne. Il place ensuite cet argent dans les coffres d’un petit pourcentage d’élites. Le globalisme est une machine à transférer la richesse et la propriété.

Le résultat direct est un écart de richesse historique qui a placé 30 % de tout l’argent dans les mains de 1 % de la population. Les 50 % inférieurs de la population détiennent un pourcentage risible de 2,6 % de la richesse mondiale, et le problème ne fait qu’empirer.

En termes de « libre-échange » et de chaîne d’approvisionnement, l’interdépendance affaiblit tous les pays en les forçant à dépendre d’autres pays pour leurs ressources clés et leurs besoins fondamentaux. Ils ont mis en place un système dont il est difficile de se défaire. Se libérer de la globalisation signifie s’isoler des chaînes d’approvisionnement préétablies.

Pour ceux qui disent que les droits de douane sont une attaque contre nos alliés et nos partenaires commerciaux, c’est une idée stupide. Tout d’abord, beaucoup de ces pays ne sont PAS nos alliés. L’Europe en particulier devient de plus en plus totalitaire, jetant les gens en prison pour leurs discours en ligne et les opposants politiques en prison pour avoir voulu mettre fin à l’immigration de masse. Pourquoi devrions-nous être alliés ou partenaires commerciaux avec des gens qui détruiraient volontiers toutes les valeurs qui nous sont chères ?

De plus, pourquoi le consommateur américain est-il devenu la vache à lait du reste du monde ? Pourquoi les autres pays dépendent-ils autant de nous pour acheter leurs produits ? Le discours est que les Américains DOIVENT continuer à consommer en dehors des exportations et à rester des porcs payeurs consciencieux, car si nous ne le faisons pas, cela signifie que nous déclarons la guerre ? Ouais, je ne pense pas.

Enfin, si les droits de douane ne fonctionnent pas ou s’ils sont une pratique destructrice, alors pourquoi tant de pays imposent-ils des droits de douane sur les produits américains ? Ils sont autorisés à imposer une balance commerciale, mais pas nous ?

Le globalisme est un cancer et il faut le laisser mourir

Ce dont les critiques ont vraiment peur, c’est de la mort du globalisme. Non pas parce qu’ils adorent particulièrement l’idéologie ; beaucoup d’entre eux détestent le globalisme et ce qu’il représente. Ils ont plutôt peur parce qu’ils sont accros au maigre réconfort que leur procure le système et ils savent que l’indépendance (la désintoxication) s’accompagne de douleur.

Cela implique un travail acharné et des sacrifices, mais aussi de vivre une lutte générationnelle qui exige beaucoup de nous alors qu’il n’y a aucune garantie que nous en verrons jamais les bénéfices de notre vivant. Les Américains d’aujourd’hui se soucient de moins en moins du monde dont leurs enfants pourraient hériter. Ils ne semblent se soucier que de leur bonheur immédiat. Certains Américains seraient prêts à tout sacrifier, y compris leurs libertés, juste pour éviter d’avoir à faire face à une crise inconfortable.

Si les marchés boursiers n’ont pas d’importance, devinez quoi ? Votre bonheur n’a VRAIMENT pas d’importance.

C’est pour la survie de l’espèce, les amis. Tôt ou tard, la vague sur laquelle nous surfons va s’écraser sur le rivage. La globalisation est un cancer pour notre monde. Soit nous nous levons et nous la tuons, soit nous souffrirons davantage à chaque décennie pendant que nos enfants grandiront sans avoir la moindre idée de ce que signifie la prospérité.

Oui, les conservateurs seront blâmés – Flash info : ils allaient nous blâmer de toute façon

Les conservateurs et les défenseurs de la liberté seront tenus responsables de toute instabilité économique résultant des politiques économiques de Trump. Je mets en garde contre cela depuis des ANNÉES. J’ai lancé un avertissement à ce sujet au début du premier mandat de Trump en 2016. J’ai dit que Trump serait appelé le « prochain Herbert Hoover », que ses droits de douane entraîneraient le chaos sur les marchés et probablement sur le dollar. J’ai prévenu que, par extension, tous les conservateurs seraient les boucs émissaires d’une crise que les globalistes ont en fait créée.

À l’époque, je croyais que le rôle le plus important du mouvement pour la liberté était de faire en sorte que le blâme soit attribué aux banques centrales, aux sociétés internationales et aux ONG. Aujourd’hui, je ne suis plus aussi sûr que l’apparence compte. L’establishment va nous blâmer de toute façon et les gens vont le croire ou être en désaccord avec lui uniquement en fonction de leur allégeance politique, et non des faits. Si le résultat final est la mort du globalisme, alors le jeu en vaut la chandelle.

Il y aura de l’incertitude et l’ennemi tentera de profiter de la crise et de la peur du public pour promouvoir son système mondial unique et une monnaie numérique mondiale unique. Cela signifie simplement qu’ils devront être retirés de l’équation avant de pouvoir utiliser la situation pour prendre plus de pouvoir. Interprétez cela comme vous le souhaitez.

Bien sûr, tout cela est peut-être prématuré. La majorité des gouvernements étrangers se précipitent déjà à la table des négociations pour proposer des politiques commerciales plus avantageuses. Peut-être que les droits de douane de Trump seront de courte durée, que la panique sera passagère et que l’industrie manufacturière s’épanouira à nouveau en Amérique. C’est certainement possible, mais là encore, cela ne se fera pas sans douleur à court terme.

Je soupçonne que la question des droits de douane n’est qu’un des nombreux scénarios de « crise » qui se dérouleront au cours des prochaines années. Et plus le globalisme sera déraillé, plus les élites tenteront de riposter. Nous devons être prêts à l’endurer et à aller de l’avant. Même si les droits de douane parviennent à relancer la production nationale, l’ordre mondial sera encore bouleversé de manière spectaculaire au cours du processus. Nous pouvons crier de peur à ce sujet, ou nous pouvons y voir une occasion de débarrasser l’Amérique et le monde d’un système parasitaire qui nous afflige depuis des décennies.

Brandon Smith

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone. Sur https://lesakerfrancophone.fr/panique-sur-les-tarifs-douaniers-pourquoi-tant-de-gens-saccrochent-au-cancer-du-globalisme