Ce livre bref, provocant et passionné, dénonce à la fois l’instrumentalisation politique et l’exploitation financière de la souffrance des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. D’entrée de jeu, Finkelstein distingue l’Holocauste nazi, événement historique au cours duquel des millions de Juifs furent exterminés, et son exploitation idéologique.

Variations… Comme Finkelstein , j’ai dit moi-même que dans cette campagne [contre les banques suisses], les méthodes du Congrès juif mondial et des organisations qui le soutiennent sont détestables. […] Quand il s’agit de la vérité, on doit parler ouvertement, même si les conséquences sont désagréables. » Raul Hilberg, entretien à la radio suisse (SBC-SSR), 31 août 2000. « -Comment Finkelstein répond-il à l’accusation de travailler pour les antisémites ? -Je pense le contraire : à mon avis c’est l’industrie de l’Holocauste qui est la grande pourvoyeuse de l’antisémitisme, par l’extorsion féroce elle mène et par sa manière de falsifier l’histoire. Jewish Chronicle, juillet 2000. » Finkelstein met en lumière des questions essentielles, dont beaucoup de Juifs de la jeune génération ont cherché à débattre calmement. Mais leurs voix ont été étouffées par l’établissement, particulièrement aux États-Unis. » Evening Standard, 11 juillet 2000. » Quand il analyse comment « l’Holocauste » a été exploité pour promouvoir des intérêts politiques, Finkelstein touche juste. Il montre comment les démagogues de l’Holocauste font le lien entre l' »unicité » de l’événement et le caractère « élu » du peuple juif, et utilise les deux pour justifier la politique israélienne. » The Nation, 13 novembre 2000.

LE VOLUME COMPLET EN FORMAT PDF: L’INDUSTRIE DE L’HOLOCAUSTE – Norman Finkelstein