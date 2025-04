Une bombe nucléaire contre l’Iran déclencherait la Troisième Guerre mondiale! (Chossudovsky)

Introduction

Dans les développements récents, le président Donald Trump menace l’Iran.

Quelles seraient les conséquences de l’utilisation d’une arme nucléaire tactique (bombe anti-bunker) sur le théâtre de guerre conventionnel contre la République islamique d’Iran ?

Les armes nucléaires tactiques, autrement classées comme des mini-armes nucléaires, seraient « inoffensives pour la population civile environnante parce que l’explosion est souterraine ». C’est une erreur.

La vidéo ci-dessous, produite en 2006 par l’Union of Concerned Scientists en collaboration avec le Pentagone, révèle les conséquences de l’utilisation d’une bombe nucléaire de pénétration terrestre dans une attaque contre l’Iran.

Il s’agit d’une production vidéo importante, soigneusement documentée par l’UCS.

Je dois mentionner que l’option d’utiliser des bombes anti-bunker contre l’Iran est actuellement sur la planche à dessin du Pentagone, malgré le fait qu’il n’y a aucune preuve que l’Iran ait stocké des armes de destruction massive dans de soi-disant bunkers, comme le montre la vidéo.

Soulignons que le 13 février 2025 :

Le président Trump a signalé son intérêt pour la reprise des négociations sur le contrôle des armements avec la Russie et la Chine. « Il n’y a aucune raison pour nous de construire de toutes nouvelles armes nucléaires. Nous en avons déjà tellement », a déclaré Trump. « Vous pourriez détruire le monde 50 fois, 100 fois. Et ici, nous construisons de nouvelles armes nucléaires, et ils construisent des armes nucléaires. Il a poursuivi : « Nous dépensons tous beaucoup d’argent que nous pourrions dépenser pour d’autres choses qui sont en fait, espérons-le, beaucoup plus productives. » (Le Bulletin, février 2025)

Sa position concernant l’utilisation d’armes nucléaires contre l’Iran est quelque peu différente. Il n’a pas abordé la fermeture des cinq bases aériennes qui ont des stocks de B61-11 et de 12 armes nucléaires tactiques, qui ont l’intention de cibler l’Iran.

Le montage vidéo ci-dessous laisse entendre que l’Iran constitue une menace d’ADM, alors qu’en fait, il n’y a aucune preuve à cet effet.

La bombe nucléaire pénétrante (NEPB) doit être distinguée des armes nucléaires tactiques (mini-bombes nucléaires) qui sont à faible rendement.

La simulation de l’animation Flash concerne une bombe thermonucléaire d’une mégatonne avec une capacité explosive de 60 fois supérieure à celle d’Hiroshima. Son utilisation entraînerait des millions de morts et des retombées radioactives s’étendant vers l’est au Pakistan et en Inde.

La technologie de pénétration dans le sol est similaire. La capacité explosive des séries B61-11 et 12 qui sont déployées en Europe occidentale a une capacité explosive d’un tiers à 12 fois une bombe d’Hiroshima.

« le B61-11 a plusieurs « rendements disponibles », allant de « faibles rendements » de moins d’une kilotonne, à des moyens de portée et jusqu’à la bombe de 1000 kilotonnes. Dans tous les cas, les retombées radioactives sont dévastatrices. De plus, la série d’armes thermonucléaires B61 comprend plusieurs modèles avec des spécifications distinctes : le B61-11, le B61-3, le B61-4, le B61-7 et le B61-10. Chacune de ces bombes a plusieurs « rendements disponibles ». Ce qui est envisagé pour une utilisation sur le théâtre [contre l’Iran], c’est la bombe de 10 kt « à faible rendement », soit les deux tiers d’une bombe d’Hiroshima.

Dans la simulation basée sur un modèle du Pentagone relatif au RNEP (image ci-dessous),

« Plus de trois millions de personnes seraient tuées et plus de 35 millions de personnes seraient exposées par des radiations cancérigènes. »

B61-11 et 12 Bombes Bunker Buster à faible rendement

L’UCS (basé sur le modèle du Pentagone) a également examiné les impacts probables de l’utilisation des bombes B61-11 et 12 à faible rendement (qui sont déployées au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Turquie, en Belgique et aux Pays-Bas).

Les séries B61-11 et 12 sont envisagées pour être utilisées sur le théâtre de guerre conventionnel. Selon la simulation d’une attaque B61-11 contre l’Iran :

« cela entraînerait une contamination radioactive sur une grande partie de la région Moyen-Orient – Asie centrale, entraînant des dizaines de milliers de morts, y compris les troupes américaines stationnées en Irak. » (Crédit : UCS)

Il convient de noter que le programme d’armes nucléaires de 1,3 trillion de dollars devrait passer à 2 trillions de dollars d’ici 2030, prétendument comme un moyen de sauvegarder la paix et la sécurité nationale aux frais des contribuables.

Un budget de deux billions de dollars (2000 milliards de dollars) alloué au développement d’armes nucléaires ne suggère-t-il pas que l’Amérique a l’intention d’utiliser des armes nucléaires ?

[Image : B61-12]

Combien d’écoles et d’hôpitaux pourriez-vous financer avec 2 billions de dollars ?

Une attaque nucléaire contre l’Iran est actuellement sur la planche à dessin du Pentagone.

Nous sommes à un carrefour dangereux de notre histoire.

L’utilisation des armes nucléaires tactiques B61-11 et 12 à faible rendement, appelées mini-armes nucléaires (armes nucléaires tactiques), qui sont classées comme armes conventionnelles, précipiterait inévitablement la Troisième Guerre mondiale.

C’est une vidéo importante et elle est réelle.

ET NOUS DEVONS AFFRONTER NOS GOUVERNEMENTS ET EMPÊCHER QUE CELA NE SE PRODUISE.

—Michel Chossudovsky, 2 novembre 2024, mis à jour le 2 avril 2025

Vidéo : Le robuste pénétrateur nucléaire terrestre sera utilisé contre l’Iran

Texte et analyse de l’Union of Concerned Scientists (UCS)

La simulation de l’animation Flash concerne une bombe thermonucléaire d’une mégatonne avec une capacité explosive de 60 fois celle d’Hiroshima.

Les documents militaires font la distinction entre la NEP, comme dans le cas de la simulation, et les « mini-bombes nucléaires » qui sont des armes nucléaires d’une puissance inférieure à 10 kilotonnes (les deux tiers d’une bombe d’Hiroshima). La NEP peut avoir un rendement allant jusqu’à 1000 kilotonnes, soit 60 fois une bombe d’Hiroshima.

Dans le cadre de l’épreuve de force avec Téhéran au sujet de son prétendu programme d’armes nucléaires, le Pentagone envisage de lancer des bombardements punitifs à l’aide d’une pluie de «mini-bombes nucléaires» ou d’armes thermonucléaires tactiques. Bien que les « directives » n’excluent pas d’autres catégories (plus meurtrières) d’armes nucléaires dans l’arsenal nucléaire américain et/ou israélien, comme envisagé dans la simulation, les « scénarios » du Pentagone au Moyen-Orient ont tendance à favoriser l’utilisation d’armes nucléaires tactiques, y compris la bombe anti-bunker B61-11 d’une puissance de 10kt.

Cette distinction entre les mini-bombes nucléaires et les NEP plus grandes est à bien des égards trompeuse. En pratique, il n’y a pas de ligne de démarcation.

Il s’agit globalement du même type d’armement : le B61-11 a plusieurs « rendements disponibles », allant de « faibles rendements » de moins d’une kilotonne, à moyenne portée et jusqu’à la bombe de 1000 kilotonnes. Dans tous les cas, les retombées radioactives sont dévastatrices. De plus, la série d’armes thermonucléaires B61 comprend plusieurs modèles avec des spécifications distinctes : le B61-11, le B61-3, le B61-4, le B61-7 et le B61-10. Chacune de ces bombes a plusieurs « rendements disponibles ».

Ce qui est envisagé pour une utilisation sur le théâtre, c’est la bombe de 10 kt « à faible rendement », soit les deux tiers d’une bombe d’Hiroshima. Les impacts en termes de décès et de retombées radioactives seraient moins dramatiques que ceux envisagés dans la simulation. Elle entraînerait néanmoins la mort de dizaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants

« La capacité de pénétration du B61-11 est assez limitée. … Les tests montrent qu’il ne pénètre qu’à environ 20 pieds dans la terre sèche lorsqu’il est lâché d’une altitude de 40 000 pieds. … Toute tentative de l’utiliser en milieu urbain entraînerait des pertes civiles massives. Même à l’extrémité inférieure de sa gamme de rendement de 0,3 à 300 kilotonnes, l’explosion nucléaire soufflera simplement un énorme cratère de matière radioactive, créant un champ de rayonnement gamma mortel sur une vaste zone » (Low-Yield Earth-Penetrating Nuclear Weapons par Robert W. Nelson, Fédération des scientifiques américains, 2001).

Selon GlobalSecurity.org, l’utilisation du B61-11 contre la Corée du Nord entraînerait des retombées radioactives importantes sur les pays voisins, déclenchant ainsi un holocauste nucléaire.

« … Lors des essais, la bombe ne pénètre que de 20 pieds dans la terre sèche,… Mais même cette pénétration peu profonde avant la détonation permet à une proportion beaucoup plus élevée de l’explosion d’être transférée en choc au sol par rapport à une explosion de surface. Il n’est pas en mesure de contrer des cibles profondément enfouies sous la roche granitique. De plus, il a un rendement élevé, de l’ordre de centaines de kilotonnes. Si elles sont utilisées en Corée du Nord, les retombées radioactives pourraient dériver au-dessus des pays voisins tels que le Japon http://www.globalsecurity.org/wmd/systems/b61.htm. )

S’il devait être lancé contre l’Iran, il entraînerait une contamination radioactive sur une grande partie de la région Moyen-Orient – Asie centrale, entraînant des dizaines de milliers de morts, y compris les troupes américaines stationnées en Irak :

« L’utilisation de toute arme nucléaire capable de détruire une cible enterrée qui est par ailleurs à l’abri d’une attaque conventionnelle fera nécessairement énormément de victimes civiles. Aucun missile fouisseur ne peut pénétrer assez profondément dans la terre pour contenir une explosion avec un rendement nucléaire [d’un faible rendement B61-11], même aussi petit que 1 % de l’arme d’Hiroshima de 15 kilotonnes. L’explosion ne fait que souffler un énorme cratère de terre radioactive, qui pleut sur la région locale avec des retombées particulièrement intenses et mortelles. (Armes nucléaires à faible rendement pénétrant la Terre, par Robert W. Nelson, op cit)

À l’heure actuelle, le B61-11 est destiné à être utilisé sur des théâtres de guerre avec des armes conventionnelles. (Rapport du Congrès« Bunker Busters » : Robust Nuclear Earth Penetrator Issues, Congressional Research Service, mars 2005). (D’autres versions du B61, à savoir les mods 3, 4, 7 et 10, qui font partie de l’arsenal américain, impliquent des bombes nucléaires anti-bunker avec un rendement inférieur à celui du B61-11).

Pour plus de détails, voir Les dangers d’une guerre nucléaire au Moyen-Orient.