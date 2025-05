Avec Trump, l’heure est au choix entre «du pain ou des canons» (GIGC)

Révolution prolétarienne ou guerre impérialiste ne cessons-nous d’affirmer. Telle est l’alternative, la seule réponse, qui puisse être donnée à la course effrénée dans la guerre qui se déchaîne, ouvertement maintenant, depuis le choix de l’impérialisme américain de nommer Trump président. Depuis que la bourgeoisie américaine a décidé de prendre tout le monde de court en accélérant brutalement les événements. Face à la guerre qui vient et qu’il faut préparer dans l’urgence, il est une question que toutes les bourgeoisies vont devoir résoudre : faire accepter les sacrifices aux populations, et plus précisément au prolétariat, pour préparer la guerre ; puis pour la guerre elle-même.

« Je sais que dépenser plus pour la défense signifie dépenser moins pour d’autres priorités. Mais ce n’est qu’un peu moins. En moyenne, les pays européens consacrent facilement jusqu’à un quart de leur revenu national aux systèmes de retraite, de santé et de sécurité sociale. Nous avons besoin d’une petite fraction de cet argent pour renforcer nos défenses et préserver notre mode de vie. Dites [aux citoyens] d’accepter de faire des sacrifices aujourd’hui pour que nous puissions rester en sécurité demain. » (Mark Rutte, NATO Secretary, 12 décembre 2024)

Notre opposition de classe à la guerre impérialiste ne se fonde pas sur un principe éthique, d’ordre démocratique ou pacifiste, mais sur la réalité de la lutte des classes, à savoir sur le fait que la bourgeoisie se doit d’imposer une aggravation considérable des sacrifices sur l’ensemble des populations et, en premier lieu, sur le prolétariat qui produit la quasi totalité des richesses. Lutte et confrontations entre les classes, il y a et il y aura, ne serait-ce que parce que la bourgeoisie va en être à l’initiative. La seule question qui compte aujourd’hui dans l’équation historique actuelle est celle de la capacité du prolétariat, car classe exploitée et révolutionnaire à la fois, à s’élever, dans un premier temps, puis à s’opposer dans un second, enfin à rejeter dans un troisième les sacrifices que le capital se doit de lui imposer.

Trump ne s’y trompe pas : il a déjà installé des unités de police dans les grandes usines automobiles. Et il menace d’envoyer en prison tout opposant. Mark Rutte, ex-dirigeant néerlandais, européen donc, est lui aussi très clair : il faut choisir de couper dans les dépenses dites « sociales » au bénéfice des dépenses militaires. Les États de l’Union européenne, y compris la Hongrie d’Orban, sont unanimes pour débloquer des milliards d’euros pour le réarmement – 800 pour la seule UE et son plan officiellement appelé « Réarmer l’Europe » [Rearm Europe].

Des canons au lieu de beurre disait le slogan nazi dès 1936. Tel est l’enjeu de la situation historique. La tourmente historique qui se lève, se dirige droit sur l’humanité à marche forcée. La seule question qui reste est la suivante : le drame historique sera-t-il de nature impérialiste ou bien de classe ? La tragédie opposera-t-elle les puissances impérialistes dans la guerre généralisée ou bien le capitalisme et le prolétariat international dans la guerre de classe ?

La course au réarmement et à la guerre est ouverte

Car, sauf à mener la politique de l’autruche, il est impossible de ne pas voir que les événements se succèdent à une vitesse folle depuis l’élection et l’intronisation du gouvernement Trump. Et qu’ils concourent tous à cette dynamique de confrontation généralisée. La marche à la guerre devient la course à la guerre. Le premier mois de gouvernance Trump a provoqué sidération et stupeur au sein de la classe dominante et, nul doute, effroi au sein des populations. La bourgeoisie américaine a choisi de prendre les devants devant une situation qui paraissait lui échapper des mains et menacer sa suprématie mondiale face à ses rivaux impérialistes, à commencer par la Chine, mais aussi les pays européens. La déclaration de guerre économique, tarifaire et monétaire, tout azimut et les fractures au sein de l’Otan, dont le lâchage de l’Ukraine, ont provoqué une véritable panique. Elle est évidente au Canada, menacé d’annexion par les États-Unis comme hier l’Autriche par l’Allemagne nazie. Elle l’est aussi en Europe et en Asie. Tous croyaient être à l’abri sous le parapluie nucléaire américain.

Il faut se réarmer en urgence. Il faut développer des industries militaires et de « biens essentiels », essentiels à la défense nationale, qui ne dépendent pas de « l’étranger ». C’est vrai pour l’Amérique. C’est vrai pour les pays européens et asiatiques. Pour leur part, la Chine et la Russie sont plus avancées dans l’économie de guerre – le capitalisme d’État stalinien s’est développé sur cette base. Contrairement à l’Occident, la Russie et la Chine ont conservé une capacité militaro-industrielle permettant une augmentation de leur production d’armes et de munitions. Et c’est précisément ce retard que la bourgeoisie américaine entend combler en lâchant l’Ukraine et l’Europe et en se concentrant sur la mise à niveau de son appareil de production et de ses forces armées en vue de la confrontation avec la Chine. Face à « l’érosion de la puissance américaine, Washington doit moderniser sa flotte d’avions, de drones et de missiles. (…) Les investissements dans sa puissance aérienne nécessiteront probablement des budgets de défense plus importants. Mais c’est peut-être le prix à payer pour la suprématie aérienne américaine [1]. » Avec Trump, la bourgeoisie ne fait que déclarer le départ de la course à la guerre généralisée. Non la guerre elle-même.

Pourquoi la bourgeoisie américaine provoque-t-elle une telle rupture ?

Mais comment expliquer une telle accélération ? Pourquoi une telle urgence, alors même que les politiques menées par Biden et le premier mandat Trump, initiée par Obama, concordent quant à leur objectif fondamental : ne pas laisser la Chine supplanter les États-Unis comme première puissance impérialiste mondiale. Pourquoi Trump utilise-t-il ouvertement et de manière provocatives des méthodes de gangster et de mafieux ? Pourquoi s’attaque-t-il à des agences fédérales qui, outre de licencier par milliers des fonctionnaires, semblent affaiblir l’appareil d’État lui-même ? Pourquoi déclenche-t-il une guerre commerciale tout azimut, augmente-t-il droits de douane et donc protectionnisme, alors même que cela risque fort de relancer l’inflation et de ralentir le commerce mondial, voire de provoquer une récession généralisée ? Pourquoi, au moment où il veut dédier toute l’énergie de l’appareil d’État et du capital américain pour préparer la confrontation à la Chine, désigne-t-il aussi l’Union Européenne comme ennemie et fait-il tout pour l’affaiblir définitivement au lieu d’en faire un allié ? Pourquoi met-il en question le futur de l’Otan et donc de la protection américaine sur l’Europe face à la Russie ?

Dans l’éditorial de notre revue 29, nous avons utilisé une formule qui peut apparaître confuse ou inexacte : « le mandat précédent [de Trump] et celui de Biden ont en grande partie rendu l’Amérique great again. » Cette formule fut critiquée en notre sein. Outre son caractère de style visant à prendre le contre-pied du Make America Great Again, elle se basait sur la réaction au déclin américain que les mandats de Trump et Biden avaient de fait déjà entamée et que la guerre en Ukraine, et au Moyen-Orient, avait favorisée – en particulier vis-à-vis de l’Europe obligée de se ranger derrière les États-Unis et devant l’affaiblissement de l’axe Iran-Russie-Chine au Moyen-Orient suite à la guerre à Gaza, au Liban et le changement de régime en Syrie.

Mais si elle pouvait apparaître juste du point de vue politique et impérialiste, elle n’était pas juste sur le fond, à savoir sur la dynamique même du capital américain vis-à-vis de ses rivaux. Au point qu’elle pourrait contredire, ou du moins ne permettrait pas de comprendre, la frénésie et la violence des politiques menées par la bourgeoisie américaine depuis janvier. En effet, pourquoi y aurait-il urgence pour l’Amérique à briser tout l’ordre international si elle était redevenue great again ?

D’une part, que ce soit sous Trump ou Biden, le capital américain n’a pas réussi à inverser le déficit croissant de sa balance commercial. Bien au contraire, il s’est même accéléré comme le montre le graphique suivant :

En bleu la courbe du déficit en milliards de dollars, en rouge celle du pourcentage du deficit sur le PIB. https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/USA/united-states/trade-balance-deficit

Ensuite, le déficit budgétaire s’est encore approfondi au point que le service de la dette américaine – le paiement des intérêts et son remboursement par l’État – est sur le point d’excéder le budget de la défense en devenant exponentiel.