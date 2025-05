Qu’est-ce que Trump prévoit avec son stratagème de droits de douane?

92 Views

Par Marc Vandepitte Le 17 avril 2025. Sur Morning Star (Royaume-Uni), via Qu’est-ce que Trump prévoit vraiment avec son stratagème de droits de douane à l’importation ? – MLToday

Dans un discours révélateur, le conseiller économique de Trump a exposé la véritable stratégie derrière la politique tarifaire : forcer d’autres pays à fournir un soutien financier à l’hégémonie mondiale des États-Unis, rapporte Marc Vandepitte.

Dans un discours remarquable prononcé le 7 avril 2025, Stephen Miran, conseiller économique en chef de Donald Trump et président du Conseil américain des conseillers économiques, a révélé le véritable objectif de la politique tarifaire de Trump : utiliser les droits de douane à l’importation comme levier pour forcer d’autres pays à payer pour maintenir l’hégémonie mondiale des États-Unis.

Selon Miran, les États-Unis fournissent deux soi-disant « biens publics mondiaux » : une protection militaire par le biais de leur réseau mondial de bases militaires, et le dollar fonctionnant comme monnaie de réserve mondiale.

Ce rôle de puissance mondiale, selon Miran, est coûteux, et il n’est plus acceptable, selon lui, que d’autres pays en bénéficient gratuitement. Les États-Unis veulent que les pays « paient leur juste part », sous la menace de lourds droits de douane à l’importation en guise de sanction en cas de refus.

Cette stratégie est décrite comme un « accord de Mar-a-Lago » – un nom informel pour un nouvel ordre économique mondial aux termes des États-Unis.

L’essentiel du message de Miran est que la domination militaire et financière des États-Unis doit être préservée et qu’elle ne peut plus être financée uniquement par les États-Unis eux-mêmes. Il soutient qu’il est insoutenable pour d’autres pays de bénéficier des structures de pouvoir américaines sans contribuer aux coûts.

Les États-Unis feront donc pression sur les gouvernements étrangers avec des droits d’importation élevés jusqu’à ce qu’ils acceptent des conditions favorables pour Washington.

Le 2 avril, Trump a imposé des droits de douane très élevés à presque tous les pays. Quelques jours plus tard, il suspend cette mesure pour une période de trois mois dans l’attente de pourparlers avec les pays concernés (ajournement à l’exclusion de la Chine). Entre-temps, des droits de douane de 10 % restent en place pour tous les pays.

Bretton Woods

Au lieu de réformer ou de démocratiser l’ordre mondial actuel, établi sous le nom de système de Bretton Woods en 1944, Trump veut renforcer cette structure impérialiste.

La conférence de Bretton Woods de 1944 a marqué le début d’un ordre économique international centré sur l’hégémonie américaine. Dans un monde dévasté par la guerre, les États-Unis sont apparus comme la seule superpuissance économique.

Sous sa direction, un système a été créé dans lequel le dollar est devenu le point d’ancrage mondial : les autres monnaies ont été rattachées au dollar, et le dollar lui-même a été convertible en or. Cela a donné aux États-Unis une position exceptionnelle, car d’autres pays devaient accumuler des dollars pour faire fonctionner leurs économies et commercer, tandis que les États-Unis pouvaient imprimer des dollars sans problème.

Les institutions créées dans le cadre du système de Bretton Woods – le FMI et la Banque mondiale – ont été établies à Washington et ont largement fonctionné selon les intérêts et les conditions des États-Unis.

Bretton Woods a constitué le pilier économique de cette hégémonie, l’OTAN a jeté ses bases militaires. Sous couvert de sécurité collective contre la menace soviétique, les États-Unis ont pris pied en Europe par le biais de l’OTAN, avec des bases militaires, des troupes et un rôle de premier plan dans la prise de décision stratégique.

Trump veut préserver l’hégémonie américaine, à la fois en termes de monnaie et de puissance militaire, mais il veut que d’autres pays la financent. Miran l’a dit clairement : si les pays veulent profiter du « parapluie géopolitique et financier » des États-Unis, ils devront le payer. La menace de droits de douane devient ainsi une sorte de taxe sur la coopération étrangère avec l’empire américain.

La liste de souhaits de Trump

Dans son discours, Miran a formulé cinq façons concrètes par lesquelles les pays peuvent contribuer à leur « juste part » de l’hégémonie américaine.

Premièrement, ils peuvent simplement accepter les droits de douane à l’importation sans prendre de contre-mesures, générant ainsi des revenus pour le Trésor afin de financer les biens publics.

Deuxièmement, ils peuvent ouvrir leurs marchés aux exportations américaines et acheter davantage de produits fabriqués aux États-Unis.

Troisièmement, les pays devraient augmenter leurs dépenses de défense, mais surtout en achetant des armes et des équipements auprès d’entreprises américaines.

Quatrièmement, les entreprises étrangères peuvent délocaliser une partie de leur production aux États-Unis. Cela leur épargne les droits de douane à l’importation et crée des emplois aux États-Unis.

Enfin, et c’est le plus explicitement impérialiste, Miran a déclaré que les pays peuvent simplement faire des « chèques » au Trésor américain – sous la forme d’obligations à long terme (prêts), telles que des obligations du Trésor à 100 ans à faible rendement, qui perdent de la valeur par l’inflation, subventionnant ainsi Washington.

Dans son discours, Miran a implicitement reconnu l’existence de ce qu’on appelle le dilemme de Triffin : le conflit fondamental par lequel un pays qui émet la monnaie de réserve mondiale – dans ce cas, les États-Unis – doit enregistrer un déficit commercial structurel (importer plus qu’il n’exporte) afin de faire circuler suffisamment de dollars pour le commerce international.

Cependant, ce déficit finit par miner la base industrielle du pays. Miran a admis que ce rôle a « décimé » l’industrie manufacturière américaine et que les déficits commerciaux sont devenus « insoutenables ».

Pourtant, l’administration Trump veut à la fois maintenir et réformer le système : elle veut continuer à bénéficier de la position dominante du dollar, tout en obligeant les autres pays à supporter les coûts que cette domination entraîne.

La Chine comme ennemie

Dans le cadre de ce plan, la Chine est présentée comme l’adversaire principal. Selon Miran, Pékin est « le plus grand ennemi » des États-Unis, et les relations économiques avec la Chine constituent la bataille centrale dans la lutte mondiale contre le pouvoir.

Trump a déjà imposé des droits de douane allant jusqu’à 145 % sur les produits chinois et veut dissocier la production américaine de celle de la Chine. Les États-Unis veulent développer des chaînes d’approvisionnement alternatives avec des pays « amis » qui, selon Miran, traitent les intérêts américains « loyalement ».

Miran affirme que les pays ayant d’importants excédents commerciaux – comme la Chine – sont faibles dans une guerre commerciale parce qu’ils dépendent des exportations et du marché américain. Selon lui, les États-Unis sont plus forts parce qu’ils peuvent remplacer les importations en provenance de Chine soit en s’approvisionnant auprès d’autres pays partenaires, soit en faisant produire des marchandises dans le pays (par des sociétés étrangères).

Selon lui, Washington joue un jeu de poulets économique avec la Chine en espérant que Pékin clignotera le premier.

Pendant ce temps, les économistes avertissent que les citoyens américains ordinaires finiront par prélever le projet de loi par l’inflation, tandis que les avantages de cette confrontation économique vont principalement à l’élite financière et industrielle – comme l’illustrent les réductions d’impôt sur les sociétés prévues.

Mar a Lago

Avec cela, l’administration Trump ne tente rien de moins que les fondements économiques de l’ordre mondial alors qu’il est apparu après la Seconde Guerre mondiale.

Depuis Bretton Woods, les États-Unis ont façonné l’ordre mondial en fonction de leurs propres intérêts – avec le dollar comme monnaie mondiale et Wall Street comme principal bénéficiaire des flux de capitaux internationaux. Cette hégémonie est également soutenue par un énorme appareil militaire, avec environ 800 bases étrangères.

Miran et Trump ne veulent pas démocratiser ou partager cette domination, mais plutôt externaliser ses coûts et centraliser davantage ses avantages au sein des États-Unis.

Le grand accord que Trump espère atteindre est appelé « Accord de Mar-a-Lago ». Le terme fait référence au lieu de sport de luxe de Trump et fait écho à l’Accord de Plaza de 1985, lorsque l’administration Reagan a forcé ses alliés (Japon, Grande-Bretagne, France, Allemagne de l’Ouest) à augmenter la valeur de leurs monnaies par rapport au dollar.

Cet accord a eu des conséquences désastreuses pour le Japon : il a conduit à une bulle économique massive et à une stagnation économique qui a duré des décennies. Trump espère maintenant des accords similaires avec ses alliés, mais vise également une plus grande conformité internationale. Il n’est toujours pas certain que les pays se permettront de se laisser à nouveau tromper.

La Chine, en tout état de cause, a déjà riposté en nature et imposera des droits de douane à l’importation allant jusqu’à 125 %. En outre, Pékin lance une alternative au système de paiement Swift dominé par les États-Unis, qui pourrait sérieusement saper la position du dollar à long terme.

Au cours des trois prochains mois, il y aura d’intenses négociations entre les États-Unis et le reste du monde qui seront décisives pour les futures relations (commerce) avec les États-Unis. Mais aussi, dans le reste du monde, il y aura sans aucun doute beaucoup de consultations entre les pays pour déterminer comment se positionner au mieux – conjointement ou non – face à cette nouvelle agression sans précédent de la part des États-Unis.

Les 90 prochains jours seront donc très importants. La manière dont le monde répondra à cette politique commerciale brutale des États-Unis contribuera à façonner l’ordre mondial (économique) des décennies à venir.

Néoconservateurs

Il est également important de mentionner le discours de Miran qui a eu lieu à huis clos à l’Hudson Institute, un groupe de réflexion néoconservateur à Washington DC, financé par de riches donateurs de droite tels que Rupert Murdoch, Charles Schwab et Harlan Crow.

L’institut reçoit également de l’argent de multinationales comme Meta, AT et T, Chevron, et des géants d’armes comme Lockheed Martin, Boeing et Northrop Grumman – tous des acteurs ayant un intérêt direct dans une politique étrangère dure de Washing-ton.

Symboliquement, quatre drapeaux ont été brandis sur scène : ceux des États-Unis, d’Israel, de l’Ukraine et de Taiwan – tous des acteurs clés de la stratégie géopolitique américaine contre la Chine et la Russie.

C’est parfaitement clair : le plan économique de Trump est ouvertement impérialiste, un effet de levier pour forcer d’autres pays à payer pour un ordre mondial dirigé par les États-Unis sur lequel ces pays eux-mêmes n’ont pas leur mot à dire.

Par le biais de droits de douane, d’intimidation économique et de la punition de ceux qui cherchent des alternatives au système du dollar, les États-Unis visent à maintenir les pays soumis. Ce sont des tactiques typiques d’un patron de la mafia.