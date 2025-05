La Russie rejette la tentative de Trump de geler la guerre en Ukraine

Par Moon of Alabama – Le 28 avril 2025

Les détails des négociations de cessez-le-feu entre les États-Unis, l’Europe et l’Ukraine continuent de faire les manchettes bien qu’elles ne soient pas vraiment pertinentes pour mettre fin au conflit en Ukraine.

Dans une interview accordée au journal brésilien O Globo (en portugais), le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a de nouveau répété les demandes russes de paix en Ukraine.

Elles comprennent :

Il doit également y avoir des mesures pour fixer juridiquement ces positions, les rendre permanentes et disposer de mécanismes d’exécution.

Il est également nécessaire, dit Lavrov, (traduction automatique éditée) :

.. un calendrier pour la tâche de dénazification en Ukraine, et la levée des sanctions, actions, poursuites et mandats d’arrêt, et le transfert des avoirs « gelés » en Occident vers la Russie. En outre, nous rechercherons des garanties fiables pour la sécurité de la Fédération de Russie et contre les menaces créées par l’activité hostile de l’Otan, de l’Union européenne et de ses États membres individuels aux frontières occidentales du pays.