Par Robert Bibeau.

Scott Ritter est un ancien officier du renseignement du Corps des Marines des États-Unis et un ancien inspecteur en armement de l’ONU. Ritter explique pourquoi les négociations visant à mettre fin à la guerre en Ukraine échoueront.

Mais surtout, Scott Ritter lève le voile sur le conflit qui oppose deux factions de l’Empire Américain, la faction Démocrate qui tente de briser l’alliance Russie-Chine en affaiblissant la Russie jusqu’à la mettre à genoux de façon qu’elle ne constitue plus un allié intéressant pour la Chine lors du grand affrontement.

L’autre faction Américaine, le clan Républicain autour de Trump, préfère amadouer la Russie et sa faction poutinienne, se l’attachée économiquement par des contrats et des traités commerciaux, de façon que la Russie reste neutre quand la Grande Guerre opposera l’Empire américain à l’Empire chinois. Guerre qui est déjà en cours sous formes de conflits commerciaux (tarifs douaniers et autres), d’affrontements diplomatiques, monétaires et financiers.

Scott Ritter expose la politique américaine en Europe (réconciliation avec la Russie et affrontement commercial avec la Chine). Le clan Trump ne veut pas de guerres en Europe alors qu’il affrontera militairement l’Empire chinois en Asie. Vis-à-vis de l’Iran, la politique du clan Trump est l’apaisement et le « containement ». Au Proche-Orient la politique de la clique trumpiste est de soutenir Israël inconditionnellement, y compris pour le génocide Palestinien, sauf pour l’Iran. Scott Ritter affirme que l’administration Trump ne veut pas d’une guerre contre l’Iran alors que les forces américaines seront déployées en Asie/Pacifique, en Mer de Chine notamment, pour le grand affrontement.

Bref, l’analyste Scott Ritter dévoile le dessous des cartes de la Troisième Guerre Mondiale en préparation.

source : Glenn Diesen. Via Scott Ritter : L’échec des négos en Ukraine – Réseau International