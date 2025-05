La Chine engage la fin du pétrodollar par un accord avec les Émirats en yuan

70 Views

La guerre économique n’est plus seulement menée avec des sanctions ou des droits de douane. Aujourd’hui, elle se mène également par l’entremise de contrats. La Chine vient de conclure des accords énergétiques à long terme avec les Émirats arabes unis pour l’achat de gaz naturel liquéfié (GNL), mais ce qui est vraiment la nouveauté, ce n’est pas la quantité de la transaction… C’est la monnaie : le pétrodollar est contesté en son sein même…

Certains de ces contrats seront réglés en yuan et non en dollars.

Le message ? C’est simple : le pétrodollar est contesté devant son propre tribunal.

Des entreprises d’État chinoises telles que CNOOC, ENN et Zhenhua ont signé des accords avec ADNOC, d’une durée de 5 à 15 ans et de livraisons allant jusqu’à 1 million de tonnes par an, à partir de 2026 et 2028.

Ce n’est pas une coïncidence :

La Chine cherche à protéger sa sécurité énergétique et à réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs américains.

Les droits de douane américains sur les produits chinois rendent le jeu plus difficile et, en réponse, la Chine n’a pas acheté une seule goutte de GNL américain en mars.

Mais ce n’est pas tout :

Il ne s’agit pas simplement d’un contrat gazier, c’est une manœuvre géopolitique classique.

Pékin avance ses positions sur l’échiquier mondial :

Elle renforce sa présence dans le golfe Persique.

Elle consolide le yuan en tant que monnaie commerciale internationale.

Cela affaiblit le rôle central du dollar dans le commerce de l’énergie.

Que peut-on en conclure ?

Alors que les États-Unis continuent de miser sur les sanctions, les tarifs douaniers et les blocus, la Chine construit des accords.

Le XXIe siècle n’est plus défini par les armées, mais celui de savoir qui contrôle l’énergie, les routes commerciales et, surtout, la monnaie dans laquelle elles sont financées.

L’accord entre la Chine et les Émirats est une autre fissure dans le système qui a maintenu Washington au sommet pendant des décennies.

Et chaque contrat signé en yuan est un clou de plus dans le cercueil du pétrodollar.

source : Histoire et Société