👁‍🗨 Israël “renonce” au cessez-le-feu à Gaza, annonçant l’occupation jusque fin 2025

Par la rédaction de The Cradle, le 2 mai 2025

Netanyahu et Smotrich maintiennent que la libĂ©ration des prisonniers dĂ©tenus par le Hamas n’est pas l’objectif principal de la guerre contre Gaza, qui a fait plus de 52 000 morts parmi les Palestiniens.

Des sources Ă©gyptiennes ont dĂ©clarĂ© Ă Â Al Arabiya le 2 mai qu’IsraĂ«l est revenu sur les termes d’un cessez-le-feu Ă Gaza convenu ces derniers jours, exigeant la poursuite de l’opĂ©ration militaire dans la bande de Gaza et le maintien de ses effectifs sur place jusqu’Ă la fin de l’annĂ©e.

Cette nouvelle intervient alors que l’armĂ©e israĂ©lienne a dĂ©clarĂ© que le retour des 59 otages toujours dĂ©tenus par le Hamas dans la bande de Gaza est l’objectif le plus important de la guerre, contrairement Ă la position du Premier ministre israĂ©lien Benjamin Netanyahu, qui a dĂ©clarĂ©Â jeudi que la “victoire” sur le mouvement de rĂ©sistance palestinien, et non le retour des otages, est l’objectif premier.

a dĂ©clarĂ© un responsable militaire qui s’est adressĂ© aux journalistes en dĂ©but de semaine.

Les forces d’occupation se prĂ©parent Ă une offensive massive qui prĂ©voit la mobilisation d’un grand nombre de rĂ©servistes et de soldats dans de nouvelles zones de Gaza, selon l’armĂ©e.

Les dĂ©clarations de M. Netanyahu jeudi sont intervenues alors que les familles des otages dĂ©tenus Ă Gaza accusent le Premier ministre de saboter un accord de trĂȘve potentiel et de dissimuler des informations sur les 59 otages restants.

a dĂ©clarĂ© M. Netanyahu, dont l’Ă©pouse a dĂ©clarĂ© lundi que le nombre d’otages vivants est infĂ©rieur au chiffre officiel citĂ© par son mari.

La premiĂšre phase de l’accord, d’une durĂ©e de 42 jours, a expirĂ© le 2 mars, M. Netanyahu ayant refusĂ© de nĂ©gocier les termes d’une deuxiĂšme phase qui aurait exigĂ© le retrait total des forces israĂ©liennes de Gaza.

Israël a imposé un nouveau blocus sur la bande de Gaza le 2 mars et a repris ses attaques le 18 mars.

La deuxiĂšme phase de l’accord aurait vu le Hamas libĂ©rer 24 prisonniers encore prĂ©sumĂ©s vivants, tous anciens soldats ou rĂ©servistes israĂ©liens enlevĂ©s par le Hamas le 7 octobre 2023.

Le 29 avril, le ministre israĂ©lien des Finances, Bezalel Smotrich, a dĂ©clarĂ©Â qu’IsraĂ«l ne cessera les combats qu’aprĂšs la partition de la Syrie et le dĂ©placement forcĂ© de “centaines de milliers” de Palestiniens de Gaza.

“Avec l’aide de Dieu et la bravoure de vos frĂšres d’armes qui continuent de se battre en ce moment mĂȘme, nous mettrons fin Ă cette campagne lorsque la Syrie sera dĂ©mantelĂ©e, le Hezbollah vaincu, l’Iran dĂ©barrassĂ© de sa menace nuclĂ©aire, Gaza nettoyĂ©e du Hamas et que des centaines de milliers de Gazaouis auront quittĂ© la bande de Gaza pour d’autres pays, que nos otages auront Ă©tĂ© libĂ©rĂ©s, certains pour retrouver leurs foyers et d’autres pour ĂȘtre enterrĂ©s en IsraĂ«l, et que l’État d’IsraĂ«l sera plus fort et plus prospĂšre”,