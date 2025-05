Le pouvoir veut qu’on pense qu’antisioniste = antisémite ! vidéo 2’53

D’après le pouvoir « sioniste » serait une insulte antisémite !

En ces temps de génocide du peuple palestinien par les sionistes, cette position du pouvoir est un vrai scandale : cela prouve que l’État français veut ce génocide !

Finkielkraut admet l’antisionisme le plus radical

Finkielkraut : « L’antisionisme, même le plus militant, le plus radical, me paraît être une idéologie légitime : on a le droit, non seulement de critiquer la politique d’Israël ; mais même de s’interroger sur la légitimité de cet État »

